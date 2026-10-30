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На Острова: Хийли отстъпи за социалните помощи, но остави дупка от £11 млрд

На Острова: Хийли отстъпи за социалните помощи, но остави дупка от £11 млрд

30 Октомври, 2026 06:48 543 3

  • джон хийли-
  • социални помощи-
  • британски бюджет-
  • отбрана-
  • лейбъристка партия

Той първо обеща спад на разходите преди изборите, а по-късно правителството уточни, че няма поет конкретен срок

На Острова: Хийли отстъпи за социалните помощи, но остави дупка от £11 млрд - 1
Джон Хийли, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският министър на финансите Джон Хийли беше принуден да отстъпи от обещанието си за намаляване на сметката за социални помощи преди следващите парламентарни избори. В интервю за BBC Radio 4 той първоначално заяви: „Ще има намаление на сметката за обезщетенията. Ще го направим по лейбъристки начин.“

По-късно обаче Министерството на финансите уточни, че правителството не е поемало конкретен срок, в който разходите трябва да започнат да намаляват. Самият Хийли заяви пред Channel 4 News: „Ангажирани сме да намалим разходите за социални помощи, но не сме определяли график или срок за това.“

Разминаването предизвика критики от опозицията. Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок определи ситуацията като „поразителна“ и заяви, че правителството е трябвало да представи конкретен план, вместо да коригира думите на канцлера няколко часа по-късно.

Разходите за помощи продължават да растат

Според прогнозите на Службата за бюджетна отговорност общите разходи за социални помощи ще нараснат от 334 млрд. паунда през миналата година до 431 млрд. паунда през 2030 г. Около половината от сумата е предназначена за пенсионери, а приблизително една четвърт - за обезщетения при болест и увреждания.

Очаква се разходите само за обезщетения при болест и увреждания да достигнат 100 млрд. паунда годишно преди края на десетилетието. Хийли определи системата като „неустойчива“, но отхвърли подхода на директни съкращения.

Правителството очаква през ноември докладите на Алън Милбърн за младежката безработица и на Стивън Тимс за системата на обезщетенията за хора с увреждания. След тях са планирани бяла книга през следващата година и законодателни промени. Премиерът Анди Бърнам заяви, че кабинетът работи „с пълна сила“ за намаляване на сметката, но също не посочи конкретна дата.

Обещанието за отбрана остава без пълно финансиране

Другият голям проблем в бюджета е ангажиментът за увеличение на разходите за отбрана до 3% от брутния вътрешен продукт през 2030 г. Институтът за фискални изследвания изчислява, че тази цел ще изисква около 11 млрд. паунда допълнително годишно през 2030-2031 г. спрямо запазване на сегашната траектория от 2,7%.

В бюджета е осигурено покриването на непосредствения недостиг от 4,7 млрд. паунда в Плана за инвестиции в отбраната. Средствата ще бъдат намерени чрез преразпределяне на капиталови бюджети в различни ведомства. Правителството планира да намали тези бюджети с 1% между 2027-2028 и 2029-2030 г., което трябва да осигури около 3 млрд. паунда.

Това обаче не решава по-големия въпрос как ще бъде финансиран самият преход към 3% от БВП. Хийли отложи подробностите за прегледа на държавните разходи през следващата година, когато трябва да бъде представена и пътната карта към целта на НАТО от 3,5% през 2035 г.

Източници: theguardian.com, defensenews.com


Великобритания
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