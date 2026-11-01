В Япония арестуваха американски морски пехотинец за шофиране след алкохол

Японската полиция арестува 21-годишния ефрейтор от Корпуса на морската пехота на САЩ Калвин Монтoя Кардона по подозрение за шофиране след употреба на алкохол в Окинава. Военнослужещият е базиран в лагер Хансен.
Инцидентът е станал около 00:25 часа на 31 октомври на национален път в град Окинава. Около 10 минути по-рано полицията е получила сигнал, че „автомобил е ударил друго превозно средство и е напуснал мястото“, съобщи японската телевизия FNN.
Според полицията автомобилът, заподозрян за катастрофата, се е върнал на мястото. При проверката на водача е установено количество алкохол, което е повече от два пъти над законовия лимит в Япония. Кардона е признал подозрението за шофиране след употреба на алкохол.
Полицията продължава да изяснява дали военнослужещият е свързан и с предполагаемото напускане на местопроизшествието. На този етап той е арестуван по подозрение, а не е признат за виновен.
Нарушена е била и нощната забрана
Арестът е извършен в период, когато за американските военнослужещи в Окинава е действала забрана за напускане на базите между полунощ и 05:00 часа. Ограничението е въведено за 30 дни след ареста на друг американски морски пехотинец в префектурата.
Агенция Джиджи съобщи, че полицията ще разследва отделно предполагаемото участие на Кардона в катастрофата и напускането на мястото. Допълнителна информация за евентуални пострадали или повдигнати обвинения не е оповестена.
Източници: nippon.com, fnn.jp
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #2
06:57 01.11.2026
2 Нойзи:
До коментар #1 от "Kaлпазанин":И книжката и колата, не като при мен!😂
07:14 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Никой
Поне им плащат, нас ни държаха на хляб и вода.
07:26 01.11.2026
5 Първо какво
07:36 01.11.2026
6 миротворците
07:40 01.11.2026