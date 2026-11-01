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В Япония арестуваха американски морски пехотинец за шофиране след алкохол

В Япония арестуваха американски морски пехотинец за шофиране след алкохол

1 Ноември, 2026 06:44 516 6

  • окинава-
  • американски морски пехотинец-
  • шофиране след алкохол-
  • катастрофа

21-годишният военнослужещ е бил задържан в Окинава след катастрофа и предполагаемо напускане на мястото. По време на инцидента е била в сила забрана за излизане от базите през нощта

В Япония арестуваха американски морски пехотинец за шофиране след алкохол - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Японската полиция арестува 21-годишния ефрейтор от Корпуса на морската пехота на САЩ Калвин Монтoя Кардона по подозрение за шофиране след употреба на алкохол в Окинава. Военнослужещият е базиран в лагер Хансен.

Инцидентът е станал около 00:25 часа на 31 октомври на национален път в град Окинава. Около 10 минути по-рано полицията е получила сигнал, че „автомобил е ударил друго превозно средство и е напуснал мястото“, съобщи японската телевизия FNN.

Според полицията автомобилът, заподозрян за катастрофата, се е върнал на мястото. При проверката на водача е установено количество алкохол, което е повече от два пъти над законовия лимит в Япония. Кардона е признал подозрението за шофиране след употреба на алкохол.

Полицията продължава да изяснява дали военнослужещият е свързан и с предполагаемото напускане на местопроизшествието. На този етап той е арестуван по подозрение, а не е признат за виновен.

Нарушена е била и нощната забрана

Арестът е извършен в период, когато за американските военнослужещи в Окинава е действала забрана за напускане на базите между полунощ и 05:00 часа. Ограничението е въведено за 30 дни след ареста на друг американски морски пехотинец в префектурата.

Агенция Джиджи съобщи, че полицията ще разследва отделно предполагаемото участие на Кардона в катастрофата и напускането на мястото. Допълнителна информация за евентуални пострадали или повдигнати обвинения не е оповестена.

Източници: nippon.com, fnn.jp


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Да започваме пак с глупостите ,и взеха ли му книжката

    Коментиран от #2

    06:57 01.11.2026

  • 2 Нойзи:

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    И книжката и колата, не като при мен!😂

    07:14 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никой

    2 0 Отговор
    Значи си поддържат и там бази.

    Поне им плащат, нас ни държаха на хляб и вода.

    07:26 01.11.2026

  • 5 Първо какво

    1 0 Отговор
    правят там ? Защо не са си в държавата както другите армии по света . Щом се е стигнало да крадат значи УСА е закъсала от многобройните мисии по света ,за налагане на демокрацията си .

    07:36 01.11.2026

  • 6 миротворците

    0 0 Отговор
    Нищо не могат да направят на белите господари иначе пак щедро, ще им подарят гъби!

    07:40 01.11.2026

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