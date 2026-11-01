В Япония арестуваха американски морски пехотинец за шофиране след алкохол

Японската полиция арестува 21-годишния ефрейтор от Корпуса на морската пехота на САЩ Калвин Монтoя Кардона по подозрение за шофиране след употреба на алкохол в Окинава. Военнослужещият е базиран в лагер Хансен.

Инцидентът е станал около 00:25 часа на 31 октомври на национален път в град Окинава. Около 10 минути по-рано полицията е получила сигнал, че „автомобил е ударил друго превозно средство и е напуснал мястото“, съобщи японската телевизия FNN.

Според полицията автомобилът, заподозрян за катастрофата, се е върнал на мястото. При проверката на водача е установено количество алкохол, което е повече от два пъти над законовия лимит в Япония. Кардона е признал подозрението за шофиране след употреба на алкохол.

Полицията продължава да изяснява дали военнослужещият е свързан и с предполагаемото напускане на местопроизшествието. На този етап той е арестуван по подозрение, а не е признат за виновен.

Нарушена е била и нощната забрана

Арестът е извършен в период, когато за американските военнослужещи в Окинава е действала забрана за напускане на базите между полунощ и 05:00 часа. Ограничението е въведено за 30 дни след ареста на друг американски морски пехотинец в префектурата.

Агенция Джиджи съобщи, че полицията ще разследва отделно предполагаемото участие на Кардона в катастрофата и напускането на мястото. Допълнителна информация за евентуални пострадали или повдигнати обвинения не е оповестена.

Източници: nippon.com, fnn.jp