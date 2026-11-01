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Крал Чарлз остава уверен въпреки спада в одобрението му
  Тема: Известни личности

Крал Чарлз остава уверен въпреки спада в одобрението му

1 Ноември, 2026 09:22 597 7

  • крал чарлз iii-
  • британско кралско семейство-
  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • монархия

Дворецът защити подхода на монарха към семейните конфликти, докато рейтингът му достигна най-ниското ниво от възкачването на престола

Крал Чарлз остава уверен въпреки спада в одобрението му - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз III остава уверен в начина, по който се справя със семейните въпроси, въпреки че личното одобрение към него е спаднало до най-ниското ниво от възкачването му на британския престол.

Старши съветник на Бъкингамския дворец е бил попитан дали кралят и екипът му смятат, че избраният подход е правилният, включително с оглед на общественото отношение към монархията.

„Да. Затова той предприема действията, които предприема, и които е предприемал досега“, е отговорил съветникът.

Рейтингът на краля спадна до 58%

Според проучване на YouGov 58% от анкетираните имат положително мнение за Чарлз III. Това е спад от 4 процентни пункта спрямо аналогичното изследване през лятото и най-слабият резултат за него от началото на управлението му. Делът на британците с отрицателно мнение за краля е 34%.

Изследването е проведено сред 2116 пълнолетни жители на Великобритания на 22 и 23 октомври. Въпреки по-слабия личен рейтинг на монарха, 64% от анкетираните подкрепят запазването на монархията, докато 25% предпочитат страната да има избираем държавен глава.

Спорът около Хари и Меган

Спадът в одобрението към Чарлз е настъпил на фона на напрежението около принц Хари и Меган, които се завърнаха във Великобритания в края на август. Някои коментатори свързаха промяната в обществените нагласи с начина, по който кралят управлява отношенията с двойката.

В рамките на седмици след завръщането им писмо, одобрено от Чарлз III, уточни пред представители на правителството и други адресати, че херцогът и херцогинята на Съсекс са „частни граждани“. Екипът на Хари и Меган заяви, че е получил около час предизвестие за разпространяването на писмото и че двамата са предпочитали да бъдат определяни като „публични личности“.

Дворцовият съветник подчерта, че кралят постоянно подрежда приоритетите си между различните си отговорности.

„Заетите хора свършват много работа. Кралят стриктно подрежда многобройните си роли като държавен глава, глава на църквата, ръководител на Общността на нациите, върховен главнокомандващ и член на семейството. Редът на приоритетите се променя според деня, а често и според часа“, е заявил той.

Уилям и Катрин остават най-популярни

На този фон принц Уилям и Катрин, принцесата на Уелс, запазват водещите позиции по обществено одобрение сред членовете на кралското семейство. Положително мнение за тях имат съответно 72% и 74% от анкетираните.

Принц Хари и Меган остават значително по-непопулярни. Положително отношение към Хари изразяват 29% от британците, а към Меган – 20%. Отрицателното мнение за тях е съответно 60% и 68%.

Източници: itv.com, independent.co.uk


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Какво става с кралицата? Оправи ли се жената?

    Коментиран от #3

    09:29 01.11.2026

  • 2 ставка

    8 1 Отговор
    Пука му за одобрение.
    Не го избират на избори.
    Ха!

    09:32 01.11.2026

  • 3 ставка

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Каква кралица, поданнико?
    Клара дето крала кларирнети?
    В приказките само, кралица.
    Ха!

    09:36 01.11.2026

  • 4 ЗАЩОТО

    4 3 Отговор
    ОСТАВА УВЕРЕН ЩОТО Е ....КРАЛ ,....ОТ ВСЯКЪДЕ Е КРАЛ .....И ТЕЗИ ПРЕДИ НЕГО СА КРАЛи..........!

    09:41 01.11.2026

  • 5 Защо

    0 0 Отговор
    Факти, на ден публикува 4-5 статии за кралското семейство на Велика Британия. Защо? Какво ни касае нас българите? Не сме били поробени от тях? А сега какви сме им?

    Коментиран от #7

    10:08 01.11.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Глупости може да си пишете, колкото искате. Вчера бях в Уиндзор. Хиляди туристи се редят на опашка, за да посетят двореца. Всички се радват на възможността да се снимат и увековечат, като част от най-известното кралско семейство в света. Срещу двореца има ресторант " The king and the Castle" Кралят и двореца. Пълен е с посетители и цените са сносни. Когато и да съм там , не го подминавам.

    10:14 01.11.2026

  • 7 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    са помагали през ВСВ да надвием фашизма, освен че е велика сила, GOD SAVE THE KING !!!

    10:20 01.11.2026