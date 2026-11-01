Крал Чарлз остава уверен въпреки спада в одобрението му

Крал Чарлз III остава уверен в начина, по който се справя със семейните въпроси, въпреки че личното одобрение към него е спаднало до най-ниското ниво от възкачването му на британския престол.

Старши съветник на Бъкингамския дворец е бил попитан дали кралят и екипът му смятат, че избраният подход е правилният, включително с оглед на общественото отношение към монархията.

Рейтингът на краля спадна до 58%

„Да. Затова той предприема действията, които предприема, и които е предприемал досега“, е отговорил съветникът.

Според проучване на YouGov 58% от анкетираните имат положително мнение за Чарлз III. Това е спад от 4 процентни пункта спрямо аналогичното изследване през лятото и най-слабият резултат за него от началото на управлението му. Делът на британците с отрицателно мнение за краля е 34%.

Изследването е проведено сред 2116 пълнолетни жители на Великобритания на 22 и 23 октомври. Въпреки по-слабия личен рейтинг на монарха, 64% от анкетираните подкрепят запазването на монархията, докато 25% предпочитат страната да има избираем държавен глава.

Спорът около Хари и Меган

Спадът в одобрението към Чарлз е настъпил на фона на напрежението около принц Хари и Меган, които се завърнаха във Великобритания в края на август. Някои коментатори свързаха промяната в обществените нагласи с начина, по който кралят управлява отношенията с двойката.

В рамките на седмици след завръщането им писмо, одобрено от Чарлз III, уточни пред представители на правителството и други адресати, че херцогът и херцогинята на Съсекс са „частни граждани“. Екипът на Хари и Меган заяви, че е получил около час предизвестие за разпространяването на писмото и че двамата са предпочитали да бъдат определяни като „публични личности“.

Дворцовият съветник подчерта, че кралят постоянно подрежда приоритетите си между различните си отговорности.

Уилям и Катрин остават най-популярни

„Заетите хора свършват много работа. Кралят стриктно подрежда многобройните си роли като държавен глава, глава на църквата, ръководител на Общността на нациите, върховен главнокомандващ и член на семейството. Редът на приоритетите се променя според деня, а често и според часа“, е заявил той.

На този фон принц Уилям и Катрин, принцесата на Уелс, запазват водещите позиции по обществено одобрение сред членовете на кралското семейство. Положително мнение за тях имат съответно 72% и 74% от анкетираните.

Принц Хари и Меган остават значително по-непопулярни. Положително отношение към Хари изразяват 29% от британците, а към Меган – 20%. Отрицателното мнение за тях е съответно 60% и 68%.

Източници: itv.com, independent.co.uk