Крал Чарлз остава уверен въпреки спада в одобрението му

Крал Чарлз III остава уверен в начина, по който се справя със семейните въпроси, въпреки че личното одобрение към него е спаднало до най-ниското ниво от възкачването му на британския престол.
Старши съветник на Бъкингамския дворец е бил попитан дали кралят и екипът му смятат, че избраният подход е правилният, включително с оглед на общественото отношение към монархията.„Да. Затова той предприема действията, които предприема, и които е предприемал досега“, е отговорил съветникът.
Рейтингът на краля спадна до 58%
Според проучване на YouGov 58% от анкетираните имат положително мнение за Чарлз III. Това е спад от 4 процентни пункта спрямо аналогичното изследване през лятото и най-слабият резултат за него от началото на управлението му. Делът на британците с отрицателно мнение за краля е 34%.
Изследването е проведено сред 2116 пълнолетни жители на Великобритания на 22 и 23 октомври. Въпреки по-слабия личен рейтинг на монарха, 64% от анкетираните подкрепят запазването на монархията, докато 25% предпочитат страната да има избираем държавен глава.
Спорът около Хари и Меган
Спадът в одобрението към Чарлз е настъпил на фона на напрежението около принц Хари и Меган, които се завърнаха във Великобритания в края на август. Някои коментатори свързаха промяната в обществените нагласи с начина, по който кралят управлява отношенията с двойката.
В рамките на седмици след завръщането им писмо, одобрено от Чарлз III, уточни пред представители на правителството и други адресати, че херцогът и херцогинята на Съсекс са „частни граждани“. Екипът на Хари и Меган заяви, че е получил около час предизвестие за разпространяването на писмото и че двамата са предпочитали да бъдат определяни като „публични личности“.
Дворцовият съветник подчерта, че кралят постоянно подрежда приоритетите си между различните си отговорности.„Заетите хора свършват много работа. Кралят стриктно подрежда многобройните си роли като държавен глава, глава на църквата, ръководител на Общността на нациите, върховен главнокомандващ и член на семейството. Редът на приоритетите се променя според деня, а често и според часа“, е заявил той.
Уилям и Катрин остават най-популярни
На този фон принц Уилям и Катрин, принцесата на Уелс, запазват водещите позиции по обществено одобрение сред членовете на кралското семейство. Положително мнение за тях имат съответно 72% и 74% от анкетираните.
Принц Хари и Меган остават значително по-непопулярни. Положително отношение към Хари изразяват 29% от британците, а към Меган – 20%. Отрицателното мнение за тях е съответно 60% и 68%.
Източници: itv.com, independent.co.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #3
09:29 01.11.2026
2 ставка
Не го избират на избори.
Ха!
09:32 01.11.2026
3 ставка
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Каква кралица, поданнико?
Клара дето крала кларирнети?
В приказките само, кралица.
Ха!
09:36 01.11.2026
4 ЗАЩОТО
09:41 01.11.2026
5 Защо
Коментиран от #7
10:08 01.11.2026
6 РЕАЛИСТ
10:14 01.11.2026
7 Защото
До коментар #5 от "Защо":са помагали през ВСВ да надвием фашизма, освен че е велика сила, GOD SAVE THE KING !!!
10:20 01.11.2026