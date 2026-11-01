Китай не иска отделна среща за Украйна с Русия и САЩ

Китай не проявява интерес към провеждането на отделна тристранна среща с Русия и САЩ за обсъждане на примирие в Украйна. Това заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер в интервю за германска телевизия.

Щайнмайер каза, че е повдигнал въпроса пред китайския президент Си Цзинпин по време на посещението си в Пекин в петък. Според германския държавен глава Си е посочил, че Владимир Путин, Доналд Тръмп и самият той могат да се срещнат в рамките на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

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Китайският лидер обаче е уточнил, че Украйна няма да бъде включена в дневния ред на форума.

„От негова гледна точка в момента не се готви отделна среща на върха за Украйна с участието на Китай, САЩ и Русия“, заяви Щайнмайер.

По думите му Си Цзинпин е определил войната като европейски конфликт и е подчертал, че за уреждането му европейците трябва да присъстват на масата за преговори. Германският президент добави, че изненадата на китайския лидер при повдигането на въпроса за отделна среща е била видима.

Предложението е на Владимир Путин

Информацията идва на фона на предложенията за среща между Путин, Тръмп и Си Цзинпин в кулоарите на форума на АТИС, който ще се проведе в средата на ноември в китайския град Шънчжън.

Идеята беше предложена от руския президент. Путин посочи, че на подобна среща могат да бъдат обсъдени въпроси, свързани с ядреното разоръжаване.

Американският президент Доналд Тръмп изрази одобрение към предложението и заяви, че би бил готов да обсъди и други теми, включително войната в Украйна.

От думите на Щайнмайер става ясно, че евентуална среща на тримата лидери в рамките на АТИС не означава автоматично отделни преговори за Украйна. Позицията на Пекин, представена от германския президент, е че европейското участие е необходимо при обсъждането на бъдещето на конфликта.

Източници: bta.bg