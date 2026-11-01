Китай не иска отделна среща за Украйна с Русия и САЩ

Китай не проявява интерес към провеждането на отделна тристранна среща с Русия и САЩ за обсъждане на примирие в Украйна. Това заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер в интервю за германска телевизия.
Щайнмайер каза, че е повдигнал въпроса пред китайския президент Си Цзинпин по време на посещението си в Пекин в петък. Според германския държавен глава Си е посочил, че Владимир Путин, Доналд Тръмп и самият той могат да се срещнат в рамките на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).
Китайският лидер обаче е уточнил, че Украйна няма да бъде включена в дневния ред на форума.
По думите му Си Цзинпин е определил войната като европейски конфликт и е подчертал, че за уреждането му европейците трябва да присъстват на масата за преговори. Германският президент добави, че изненадата на китайския лидер при повдигането на въпроса за отделна среща е била видима.
Предложението е на Владимир Путин
Информацията идва на фона на предложенията за среща между Путин, Тръмп и Си Цзинпин в кулоарите на форума на АТИС, който ще се проведе в средата на ноември в китайския град Шънчжън.
Идеята беше предложена от руския президент. Путин посочи, че на подобна среща могат да бъдат обсъдени въпроси, свързани с ядреното разоръжаване.
Американският президент Доналд Тръмп изрази одобрение към предложението и заяви, че би бил готов да обсъди и други теми, включително войната в Украйна.
От думите на Щайнмайер става ясно, че евентуална среща на тримата лидери в рамките на АТИС не означава автоматично отделни преговори за Украйна. Позицията на Пекин, представена от германския президент, е че европейското участие е необходимо при обсъждането на бъдещето на конфликта.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАЯ И УРСУЛА
Коментиран от #9
19:27 01.11.2026
2 Пич
Но светът е голям, а за тях спасение не дебне от никъде!!!
Коментиран от #6
19:27 01.11.2026
3 ПРЕВЕДЕНО
19:29 01.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А ГДЕ
Коментиран от #13
19:37 01.11.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "КАЯ И УРСУЛА":КАЯ И УРСУЛА ИЗБИХА МИЛИОН РУСНАЦИ.
И ОТ КАЯ И УРСУЛА ТИ ЗАВИСИ ХЛЯБА.
Коментиран от #11
19:38 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МЕРЧЕВ МИ Е НАЗНАЧИЛ ПЕРСОНАЛЕН ТРОЛ
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Дето ми ползва никовете. Яде ли днес или си гладен.
19:43 01.11.2026
12 Ами
че на срещата ще се обсъждат глобални въпроси,
и че Европа няма място на подобна среща.
Унижението за Европа е брутално!
Коментиран от #17
19:43 01.11.2026
13 А ГДЕ
До коментар #8 от "А ГДЕ":МОЧА?
Коментиран от #16
19:44 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гориил
19:46 01.11.2026
16 КАЯ КАЛАС
До коментар #13 от "А ГДЕ":Щяла да е на срещата Путин, Си и Тръмп - АМА ДРУГ ПЪТ.
19:46 01.11.2026
17 Хи хи
До коментар #12 от "Ами":Китай си взе Сибир за вечни времена.И продължава да търгува с най-богатата част на света-ЕС.
Дърпай.
Коментиран от #20, #22
19:46 01.11.2026
18 пълни глупости
хахах иска му се на Щайнмайер, ама на масата ще са само САЩ и Русия.
19:47 01.11.2026
19 Директен въпрос
Не виждам някаква сериозна медия която да стои зад статията.
19:49 01.11.2026
20 Гориил
До коментар #17 от "Хи хи":През последните тридесет години Китай е построил и отворил над двеста фабрики в Русия, вариращи от автомобилно производство до микроелектроника.
Коментиран от #21
19:51 01.11.2026
21 Аре
До коментар #20 от "Гориил":Дърпай.Пълни глупости.
19:53 01.11.2026
22 Мишел
До коментар #17 от "Хи хи":В Сибир живеят само под 20 хиляди китайци които работят в китайски ресторанти готвачи и келнери. В Сибир живеят над и 28 милиона руски граждани,
Китай няма човешки потенциал да завладее нови територии - от 2022 г. населението на Китай намалява и след 100 г. ще е наполовина , около 700 милиона. Китай няма икономически потенциал да усвои територията на Сибир.
19:56 01.11.2026