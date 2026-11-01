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Китай не иска отделна среща за Украйна с Русия и САЩ
  Тема: Украйна

Китай не иска отделна среща за Украйна с Русия и САЩ

1 Ноември, 2026 19:24 905 22

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  • си цзинпин-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Франк-Валтер Щайнмайер е обсъдил идеята със Си Цзинпин в Пекин, китайският лидер е настоял, че европейците трябва да участват във всеки процес за уреждане на конфликта

Китай не иска отделна среща за Украйна с Русия и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китай не проявява интерес към провеждането на отделна тристранна среща с Русия и САЩ за обсъждане на примирие в Украйна. Това заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер в интервю за германска телевизия.

Щайнмайер каза, че е повдигнал въпроса пред китайския президент Си Цзинпин по време на посещението си в Пекин в петък. Според германския държавен глава Си е посочил, че Владимир Путин, Доналд Тръмп и самият той могат да се срещнат в рамките на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

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Китайският лидер обаче е уточнил, че Украйна няма да бъде включена в дневния ред на форума.

„От негова гледна точка в момента не се готви отделна среща на върха за Украйна с участието на Китай, САЩ и Русия“, заяви Щайнмайер.

По думите му Си Цзинпин е определил войната като европейски конфликт и е подчертал, че за уреждането му европейците трябва да присъстват на масата за преговори. Германският президент добави, че изненадата на китайския лидер при повдигането на въпроса за отделна среща е била видима.

Предложението е на Владимир Путин

Информацията идва на фона на предложенията за среща между Путин, Тръмп и Си Цзинпин в кулоарите на форума на АТИС, който ще се проведе в средата на ноември в китайския град Шънчжън.

Идеята беше предложена от руския президент. Путин посочи, че на подобна среща могат да бъдат обсъдени въпроси, свързани с ядреното разоръжаване.

Американският президент Доналд Тръмп изрази одобрение към предложението и заяви, че би бил готов да обсъди и други теми, включително войната в Украйна.

От думите на Щайнмайер става ясно, че евентуална среща на тримата лидери в рамките на АТИС не означава автоматично отделни преговори за Украйна. Позицията на Пекин, представена от германския президент, е че европейското участие е необходимо при обсъждането на бъдещето на конфликта.

Източници: bta.bg


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАЯ И УРСУЛА

    15 0 Отговор
    Пак няма да са през ВИП-а в Пекин.

    Коментиран от #9

    19:27 01.11.2026

  • 2 Пич

    17 1 Отговор
    Урсулианците ходят да реват до оня край на света за помощ!!! Защото усещат своя горчив край!!!
    Но светът е голям, а за тях спасение не дебне от никъде!!!

    Коментиран от #6

    19:27 01.11.2026

  • 3 ПРЕВЕДЕНО

    19 0 Отговор
    Зеленски и Урсула са незначителни. Путин, Си и Тръмп са на друго ниво.

    19:29 01.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А ГДЕ

    6 1 Отговор
    Кая Калас

    Коментиран от #13

    19:37 01.11.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "КАЯ И УРСУЛА":

    КАЯ И УРСУЛА ИЗБИХА МИЛИОН РУСНАЦИ.
    И ОТ КАЯ И УРСУЛА ТИ ЗАВИСИ ХЛЯБА.

    Коментиран от #11

    19:38 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МЕРЧЕВ МИ Е НАЗНАЧИЛ ПЕРСОНАЛЕН ТРОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Дето ми ползва никовете. Яде ли днес или си гладен.

    19:43 01.11.2026

  • 12 Ами

    7 0 Отговор
    Китай дипломатично са обяснили на германеца,
    че на срещата ще се обсъждат глобални въпроси,
    и че Европа няма място на подобна среща.
    Унижението за Европа е брутално!

    Коментиран от #17

    19:43 01.11.2026

  • 13 А ГДЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "А ГДЕ":

    МОЧА?

    Коментиран от #16

    19:44 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гориил

    8 1 Отговор
    Валтер Щайнмайер търси нечестен и неприличен начин да повлияе на Русия.

    19:46 01.11.2026

  • 16 КАЯ КАЛАС

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "А ГДЕ":

    Щяла да е на срещата Путин, Си и Тръмп - АМА ДРУГ ПЪТ.

    19:46 01.11.2026

  • 17 Хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Китай си взе Сибир за вечни времена.И продължава да търгува с най-богатата част на света-ЕС.
    Дърпай.

    Коментиран от #20, #22

    19:46 01.11.2026

  • 18 пълни глупости

    2 0 Отговор
    и е подчертал, че за уреждането му европейците трябва да присъстват на масата за преговори
    хахах иска му се на Щайнмайер, ама на масата ще са само САЩ и Русия.

    19:47 01.11.2026

  • 19 Директен въпрос

    1 0 Отговор
    Вие вярвате ли на тези изявления на някой си и на Анатолий Стайков който се позовава на тях.
    Не виждам някаква сериозна медия която да стои зад статията.

    19:49 01.11.2026

  • 20 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    През последните тридесет години Китай е построил и отворил над двеста фабрики в Русия, вариращи от автомобилно производство до микроелектроника.

    Коментиран от #21

    19:51 01.11.2026

  • 21 Аре

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    Дърпай.Пълни глупости.

    19:53 01.11.2026

  • 22 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    В Сибир живеят само под 20 хиляди китайци които работят в китайски ресторанти готвачи и келнери. В Сибир живеят над и 28 милиона руски граждани,
    Китай няма човешки потенциал да завладее нови територии - от 2022 г. населението на Китай намалява и след 100 г. ще е наполовина , около 700 милиона. Китай няма икономически потенциал да усвои територията на Сибир.

    19:56 01.11.2026

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