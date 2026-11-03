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Тежки преговори в Абу Даби! Владимир Медински остава начело на руската делегация за Украйна
  Тема: Украйна

Тежки преговори в Абу Даби! Владимир Медински остава начело на руската делегация за Украйна

3 Ноември, 2026 18:33 843 20

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Преговорите между Русия, САЩ и Украйна ще се проведат в Абу Даби на 10 и 11 ноември, Вашингтон ще посредничи в работните разговори

Тежки преговори в Абу Даби! Владимир Медински остава начело на руската делегация за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Владимир Медински ще остане начело на руската делегация на тристранните преговори за уреждане на конфликта в Украйна. Срещата между представители на Русия, САЩ и Украйна ще се проведе в Абу Даби на 10 и 11 ноември.

Това потвърди прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му Медински ще бъде главният преговарящ от руска страна.

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„Що се отнася до главния преговарящ в този процес от руска страна, ще ви припомня изявлението на президента – това ще остане моят колега Медински“, заяви Песков.

САЩ ще посредничат в разговорите

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф съобщи, че Вашингтон ще посредничи в работните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби.

Песков потвърди провеждането на тристранната среща, без да посочи допълнителни подробности за дневния ред или състава на делегациите. Информацията за датите на разговорите е съобщена от РИА Новости.

Предстоящата среща ще бъде следващият формат, в който представители на трите държави ще обсъждат възможности за уреждане на конфликта в Украйна, като Съединените щати ще изпълняват посредническа роля.

Източници: focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    21 11 Отговор
    Палячото Медински не направи абсолютно нищо позитивно във всички преговори в които участва досега.

    Коментиран от #6

    18:35 03.11.2026

  • 2 Гориил

    13 19 Отговор
    Медински е неотстъпчив и волев преговарящ. Назначаването му не вещае нищо добро за Киев.

    18:37 03.11.2026

  • 3 Горски

    14 20 Отговор
    404 се управлява от ЦРУ и МИ 6, целите за атакуване се избират и задват от САЩ, дроновете и ракетите на 404 ползват старлинк, ако наистина западът иска прекратяване на войната, може веднага да я спрат, но не искат. "Преговорите" с Русия са за капитулация на Русия, което няма да стане, така че войната ще продължи. Искаме ресурсите на Русия, защото ние, Обединеният запад нямаме ресурси, за да продължим да сме хегемон. Украинският народ е само месо за отстрел, западът е нагъл лицемер, пират и бандит от векове, а българите сме наивни, че сме им повярвали, че ще ни направят богати. Комунистите някога бяха прави: "Съюз със СССР", иначе България умира и изчезва! Един от изтезаваните е със счупен гръбнак. Момчето на 14 са го били с лопати. Няколко души въобще са били мъртви вече. А буданов се е изпуснал да каже че има още много такива места из държавата 404. А за да решат проблема, властите са изтеглили полицията и са позволили на цивилни азовци с бухалки да разпръснат протестиращите... Най-жалкото и смешно е че всички на видеата от инцидента, и журналисти, и азовци, и протестиращите и дори дивият русофоб буданов говорят на чист руски език без една "украинска" дума да използват дори.

    Коментиран от #13

    18:38 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стоянчо Пуканката

    5 10 Отговор
    Тежки, тежки- колко да са тежки! Руската Империя е изпратила някой от долните дипомлатични нива чиновник да се мандахерца из Абу Даби, имитирайки някакви преговори...

    Коментиран от #8

    18:39 03.11.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Господине този човек ще замести Путин Тогава ще пеете оди за възхвала на сегашният президент на РФ

    Коментиран от #17

    18:39 03.11.2026

  • 7 С две думи

    15 9 Отговор
    ВСУ ви смазаха.И тръмпоча няма да ви спаси.

    18:40 03.11.2026

  • 8 К.О.Т..А.К 🐱

    14 8 Отговор

    До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":

    и танкери нафта за най-древния си враг-САЩ , прати....бе само да вземат Токмачката и Армата да запали , глей ко стаа

    18:40 03.11.2026

  • 9 Помислете реално

    7 2 Отговор
    Някой въобразява ли си че военните действия ще бъдат прекратен след тези преговори.
    Единият губи другият печели и печелившият ще прекрати ударите. Аз не съм наивник а вие

    18:40 03.11.2026

  • 10 СМЕХ

    3 10 Отговор
    Половин Русия днес гори.Товбщял да преговаря.

    Коментиран от #16

    18:41 03.11.2026

  • 11 Удри копейката с лопатЕТо

    3 5 Отговор
    Удри!

    18:46 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Руски палячо

    1 4 Отговор
    Поредният.Абе в РФ има ли поне един нормален?

    18:48 03.11.2026

  • 15 Кви преговори

    1 3 Отговор
    Нали Киев за два дня и всьо?
    Ало Втарая???

    18:52 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стоянчо Пуканката

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Дяконе,

    заместникът на Императора трябва да има " хладен ум, чисти ръце и горещо сърце", тоест, без "чекистка закалка" няма как да седне на трона. Медински е дипломат от много висока класа, но... до там..

    18:55 03.11.2026

  • 18 Факт

    5 2 Отговор
    Медински е украинец по рождение. Роден е в град Смела - Украйна. В случая се явява предател.

    19:02 03.11.2026

  • 19 Оги

    0 1 Отговор
    Тежко вино и тежки софри ще има, много ще им е тежко особено вечер след вечеря ти става едно тежко като си преял с деликатеси.

    19:03 03.11.2026

  • 20 ПИШЕТЕ БЕ

    1 0 Отговор
    Бункерният жив ли е?

    19:04 03.11.2026

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