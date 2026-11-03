Тежки преговори в Абу Даби! Владимир Медински остава начело на руската делегация за Украйна

Владимир Медински ще остане начело на руската делегация на тристранните преговори за уреждане на конфликта в Украйна. Срещата между представители на Русия, САЩ и Украйна ще се проведе в Абу Даби на 10 и 11 ноември.
Това потвърди прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му Медински ще бъде главният преговарящ от руска страна.
САЩ ще посредничат в разговорите
Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф съобщи, че Вашингтон ще посредничи в работните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби.
Песков потвърди провеждането на тристранната среща, без да посочи допълнителни подробности за дневния ред или състава на делегациите. Информацията за датите на разговорите е съобщена от РИА Новости.
Предстоящата среща ще бъде следващият формат, в който представители на трите държави ще обсъждат възможности за уреждане на конфликта в Украйна, като Съединените щати ще изпълняват посредническа роля.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #6
18:35 03.11.2026
2 Гориил
18:37 03.11.2026
3 Горски
Коментиран от #13
18:38 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #8
18:39 03.11.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Факт":Господине този човек ще замести Путин Тогава ще пеете оди за възхвала на сегашният президент на РФ
Коментиран от #17
18:39 03.11.2026
7 С две думи
18:40 03.11.2026
8 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #5 от "Стоянчо Пуканката":и танкери нафта за най-древния си враг-САЩ , прати....бе само да вземат Токмачката и Армата да запали , глей ко стаа
18:40 03.11.2026
9 Помислете реално
Единият губи другият печели и печелившият ще прекрати ударите. Аз не съм наивник а вие
18:40 03.11.2026
10 СМЕХ
Коментиран от #16
18:41 03.11.2026
11 Удри копейката с лопатЕТо
18:46 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Руски палячо
18:48 03.11.2026
15 Кви преговори
Ало Втарая???
18:52 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стоянчо Пуканката
До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Дяконе,
заместникът на Императора трябва да има " хладен ум, чисти ръце и горещо сърце", тоест, без "чекистка закалка" няма как да седне на трона. Медински е дипломат от много висока класа, но... до там..
18:55 03.11.2026
18 Факт
19:02 03.11.2026
19 Оги
19:03 03.11.2026
20 ПИШЕТЕ БЕ
19:04 03.11.2026