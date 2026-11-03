Тежки преговори в Абу Даби! Владимир Медински остава начело на руската делегация за Украйна

Владимир Медински ще остане начело на руската делегация на тристранните преговори за уреждане на конфликта в Украйна. Срещата между представители на Русия, САЩ и Украйна ще се проведе в Абу Даби на 10 и 11 ноември.

Това потвърди прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му Медински ще бъде главният преговарящ от руска страна.

Още новини от Украйна

САЩ ще посредничат в разговорите

„Що се отнася до главния преговарящ в този процес от руска страна, ще ви припомня изявлението на президента – това ще остане моят колега Медински“, заяви Песков.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф съобщи, че Вашингтон ще посредничи в работните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби.

Песков потвърди провеждането на тристранната среща, без да посочи допълнителни подробности за дневния ред или състава на делегациите. Информацията за датите на разговорите е съобщена от РИА Новости.

Предстоящата среща ще бъде следващият формат, в който представители на трите държави ще обсъждат възможности за уреждане на конфликта в Украйна, като Съединените щати ще изпълняват посредническа роля.

Източници: focus-news.net