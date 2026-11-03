Ответен огън! Европейски сили в Украйна ще отвръщат на руски атаки

Британски и европейски военнослужещи ще имат право да използват сила за самозащита, ако бъдат атакувани от руски сили при евентуалното им разполагане в Украйна след прекратяване на военните действия. Потенциалната мисия ще бъде с отбранителен характер, но правилата за действие ще позволяват отговор и при атаки с руски дронове.

„Ясно е, че ще защитаваме нашите сили срещу всякаква агресия“, заявява представител, запознат с планирането на евентуалната мисия.

Контингентът ще бъде ръководен от Великобритания и Франция и няма да бъде част от НАТО. Очаква се той да разчита на минимална или никаква подкрепа от Съединените щати. Представител, запитан за използването на американски системи за военни комуникации, включително Starlink, отговаря: „Ние не зависим от американски системи“.

11 държави ще тренират разгръщане в Полша

В края на ноември в Полша ще се проведе учението „Коалиция“, организирано от Великобритания и Франция. В него ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави. Освен двете водещи страни това са Полша, Германия, Белгия, Естония, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Турция.

Франция ще изпрати 1500 военнослужещи от 1-ва дивизия, а Обединеното кралство ще участва с 300 души от 7-ма лека механизирана бригада. Военнослужещите ще отработват сценарий за бързо разгръщане на европейски сили в Украйна след приключване на войната.

Генерал-лейтенант Том Бейтман, командващ планираните многонационални сили, заявява, че Великобритания, Франция и останалите европейски държави са ангажирани с предоставянето на „надеждни и обвързващи гаранции за сигурност“ на Украйна след края на военните действия. По думите му учението ще провери военната готовност, способността за бързо разгръщане и възможностите за съвместни действия.

Силите може да останат далеч от фронта

Една от основните задачи на бъдещия контингент ще бъде да подпомогне възстановяването и укрепването на Въоръжените сили на Украйна. Планът предвижда западните военнослужещи да бъдат разположени на значително разстояние от фронтовата линия.

Това обаче не изключва риск от въоръжени инциденти с руски сили. Според западни представители подобна опасност съществува заради атаките с ниска интензивност, регистрирани по време на примирията в Украйна между 2014 и 2022 г. Правото на самоотбрана може да постави въпроса как Москва би реагирала при сблъсък с европейски подразделения.

Сред обсъжданите задачи са възобновяване на работата на търговските летища в Украйна с помощта на въздушни патрули и разминиране на Черно море. Очаква се Турция да ръководи операцията по разчистване на морските маршрути, за да бъде възстановен износът на зърно и друга морска търговия.

Разполагането на силите остава хипотетично. Новите мирни инициативи не са довели до значим напредък, а за по-късно през ноември са предвидени тристранни преговори с посредничеството на Съединените щати.

Източници: news.bg, theguardian.com