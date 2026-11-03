Ответен огън! Европейски сили в Украйна ще отвръщат на руски атаки

Британски и европейски военнослужещи ще имат право да използват сила за самозащита, ако бъдат атакувани от руски сили при евентуалното им разполагане в Украйна след прекратяване на военните действия. Потенциалната мисия ще бъде с отбранителен характер, но правилата за действие ще позволяват отговор и при атаки с руски дронове.
„Ясно е, че ще защитаваме нашите сили срещу всякаква агресия“, заявява представител, запознат с планирането на евентуалната мисия.
Контингентът ще бъде ръководен от Великобритания и Франция и няма да бъде част от НАТО. Очаква се той да разчита на минимална или никаква подкрепа от Съединените щати. Представител, запитан за използването на американски системи за военни комуникации, включително Starlink, отговаря: „Ние не зависим от американски системи“.
11 държави ще тренират разгръщане в Полша
В края на ноември в Полша ще се проведе учението „Коалиция“, организирано от Великобритания и Франция. В него ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави. Освен двете водещи страни това са Полша, Германия, Белгия, Естония, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Турция.
Франция ще изпрати 1500 военнослужещи от 1-ва дивизия, а Обединеното кралство ще участва с 300 души от 7-ма лека механизирана бригада. Военнослужещите ще отработват сценарий за бързо разгръщане на европейски сили в Украйна след приключване на войната.
Генерал-лейтенант Том Бейтман, командващ планираните многонационални сили, заявява, че Великобритания, Франция и останалите европейски държави са ангажирани с предоставянето на „надеждни и обвързващи гаранции за сигурност“ на Украйна след края на военните действия. По думите му учението ще провери военната готовност, способността за бързо разгръщане и възможностите за съвместни действия.
Силите може да останат далеч от фронта
Една от основните задачи на бъдещия контингент ще бъде да подпомогне възстановяването и укрепването на Въоръжените сили на Украйна. Планът предвижда западните военнослужещи да бъдат разположени на значително разстояние от фронтовата линия.
Това обаче не изключва риск от въоръжени инциденти с руски сили. Според западни представители подобна опасност съществува заради атаките с ниска интензивност, регистрирани по време на примирията в Украйна между 2014 и 2022 г. Правото на самоотбрана може да постави въпроса как Москва би реагирала при сблъсък с европейски подразделения.
Сред обсъжданите задачи са възобновяване на работата на търговските летища в Украйна с помощта на въздушни патрули и разминиране на Черно море. Очаква се Турция да ръководи операцията по разчистване на морските маршрути, за да бъде възстановен износът на зърно и друга морска търговия.
Разполагането на силите остава хипотетично. Новите мирни инициативи не са довели до значим напредък, а за по-късно през ноември са предвидени тристранни преговори с посредничеството на Съединените щати.
Източници: news.bg, theguardian.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Обявихме ли
Коментиран от #31
16:37 03.11.2026
3 САНДОКАН
16:37 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрайвингПлежър
... а историята мълчи кво ще дирят европейците в украйна
16:37 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЕвроКукумявки
16:39 03.11.2026
9 604
16:39 03.11.2026
10 Звездоброец
До коментар #1 от "ТОВА ЗНАЧИ ЧЕ":Ще тренират разгръщане на задни части ...
16:40 03.11.2026
11 щото
До коментар #7 от "Хаген Дас":са си лико-прилика.
Коментиран от #46
16:40 03.11.2026
12 Робот
16:41 03.11.2026
13 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #32
16:42 03.11.2026
14 Съдията
16:44 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 5765838
16:44 03.11.2026
17 Смех
що се подигравате с НАТО!
16:45 03.11.2026
18 Гост
16:45 03.11.2026
19 Елитни либерали
16:45 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 от село
16:46 03.11.2026
23 Офффф
16:47 03.11.2026
24 az СВО Победа 81
Казвах само, че в момента, в който навлязат в бивша Украйна стават легитимна цел!
Да бъдем реалисти, едва ли ще имат възможност да отвърнат на огъня при "посещение" от ...."Орешник"!
Коментиран от #29, #37
16:47 03.11.2026
25 Родина
България . Помним , Берлинският конгрес !
16:47 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сатана Z
Това означава,че Турски аскер отново ще тъпче земята на Ботев и Левски за радост на жълтопаветните Петроханци
16:50 03.11.2026
28 Биско Чекмеджето
16:51 03.11.2026
29 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":ВОЙНАТА ЩЕ БЪДЕ С ДРУГИ СРЕДСТВА И МНОГО КРАТКА Край на цитата
16:52 03.11.2026
30 Лиз ач евроатлантик
16:52 03.11.2026
31 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #2 от "Обявихме ли":ти гледай на Украйна да не обявим с тия комундета , че ще ни сгазят за 3 дена , ама наистина
16:52 03.11.2026
32 БгТурист
До коментар #13 от "Хи хи хи . Голям майтап !":По-скоро 11 буферни зони .
16:53 03.11.2026
33 Путлето
16:54 03.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хахахахха
16:57 03.11.2026
36 Мишел
При тактическите ядрени оръжия Русия има над 30 кратно превъзходство.
Коментиран от #39
16:57 03.11.2026
37 Да де
До коментар #24 от "az СВО Победа 81":Над Балтийско море има френски ядрени бомбардировачи.
Точка.
16:58 03.11.2026
38 Бай той Толстой
16:58 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 8888
17:01 03.11.2026
41 Гост
17:04 03.11.2026
42 Стоянчо Пуканката
17:04 03.11.2026
43 Исторически факти
17:04 03.11.2026
44 Да питам
17:05 03.11.2026
45 Гост
До коментар #39 от "Хубаво":Glavanak, имаш ли идея, че няма място в Европа, където да се скриеш от радиационният облак? За вас, пепедебейците, ядреният взрив ви е като пиратка. Защо не изкарахте поне осми клас?
17:06 03.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.