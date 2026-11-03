Новини
Свят »
Украйна »
Ответен огън! Европейски сили в Украйна ще отвръщат на руски атаки
  Тема: Украйна

Ответен огън! Европейски сили в Украйна ще отвръщат на руски атаки

3 Ноември, 2026 16:33 1 817 46

  • украйна-
  • русия-
  • европейски контингент-
  • том бейтман-
  • starlink-
  • нато

Планираният контингент ще действа извън НАТО и без зависимост от американски системи, в края на ноември 11 държави ще тренират бързо разгръщане в Полша

Ответен огън! Европейски сили в Украйна ще отвръщат на руски атаки - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Guardian The Guardian

Британски и европейски военнослужещи ще имат право да използват сила за самозащита, ако бъдат атакувани от руски сили при евентуалното им разполагане в Украйна след прекратяване на военните действия. Потенциалната мисия ще бъде с отбранителен характер, но правилата за действие ще позволяват отговор и при атаки с руски дронове.

„Ясно е, че ще защитаваме нашите сили срещу всякаква агресия“, заявява представител, запознат с планирането на евентуалната мисия.

Контингентът ще бъде ръководен от Великобритания и Франция и няма да бъде част от НАТО. Очаква се той да разчита на минимална или никаква подкрепа от Съединените щати. Представител, запитан за използването на американски системи за военни комуникации, включително Starlink, отговаря: „Ние не зависим от американски системи“.

11 държави ще тренират разгръщане в Полша

В края на ноември в Полша ще се проведе учението „Коалиция“, организирано от Великобритания и Франция. В него ще участват около 2800 военнослужещи от 11 държави. Освен двете водещи страни това са Полша, Германия, Белгия, Естония, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция и Турция.

Франция ще изпрати 1500 военнослужещи от 1-ва дивизия, а Обединеното кралство ще участва с 300 души от 7-ма лека механизирана бригада. Военнослужещите ще отработват сценарий за бързо разгръщане на европейски сили в Украйна след приключване на войната.

Генерал-лейтенант Том Бейтман, командващ планираните многонационални сили, заявява, че Великобритания, Франция и останалите европейски държави са ангажирани с предоставянето на „надеждни и обвързващи гаранции за сигурност“ на Украйна след края на военните действия. По думите му учението ще провери военната готовност, способността за бързо разгръщане и възможностите за съвместни действия.

Силите може да останат далеч от фронта

Една от основните задачи на бъдещия контингент ще бъде да подпомогне възстановяването и укрепването на Въоръжените сили на Украйна. Планът предвижда западните военнослужещи да бъдат разположени на значително разстояние от фронтовата линия.

Това обаче не изключва риск от въоръжени инциденти с руски сили. Според западни представители подобна опасност съществува заради атаките с ниска интензивност, регистрирани по време на примирията в Украйна между 2014 и 2022 г. Правото на самоотбрана може да постави въпроса как Москва би реагирала при сблъсък с европейски подразделения.

Сред обсъжданите задачи са възобновяване на работата на търговските летища в Украйна с помощта на въздушни патрули и разминиране на Черно море. Очаква се Турция да ръководи операцията по разчистване на морските маршрути, за да бъде възстановен износът на зърно и друга морска търговия.

Разполагането на силите остава хипотетично. Новите мирни инициативи не са довели до значим напредък, а за по-късно през ноември са предвидени тристранни преговори с посредничеството на Съединените щати.

Източници: news.bg, theguardian.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Обявихме ли

    63 7 Отговор
    вече война на Русия. Брей, аз не разбрах. ГолямШаГоЯдем.

    Коментиран от #31

    16:37 03.11.2026

  • 3 САНДОКАН

    59 4 Отговор
    Явно газта в EU привършва

    16:37 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    66 6 Отговор
    И ето така деца започна 3тата световна война
    ... а историята мълчи кво ще дирят европейците в украйна

    16:37 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЕвроКукумявки

    43 4 Отговор
    ЕвроТ@п@ци.

    16:39 03.11.2026

  • 9 604

    30 3 Отговор
    Тоя преразказ колко пъти, прав ви път още сега заминавайте...само че пампите пълни., само по копчетата сте силни

    16:39 03.11.2026

  • 10 Звездоброец

    48 4 Отговор

    До коментар #1 от "ТОВА ЗНАЧИ ЧЕ":

    Ще тренират разгръщане на задни части ...

    16:40 03.11.2026

  • 11 щото

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хаген Дас":

    са си лико-прилика.

    Коментиран от #46

    16:40 03.11.2026

  • 12 Робот

    21 1 Отговор
    Ха , ха , ха Ай наздраве..

    16:41 03.11.2026

  • 13 Хи хи хи . Голям майтап !

    42 7 Отговор
    Виждам още 11 Руски губернии които са желаещи да се присъединят към ВЕЛИКА РУСИЯ !!!!

    Коментиран от #32

    16:42 03.11.2026

  • 14 Съдията

    45 4 Отговор
    Европейски сили в Украйна. Още заглавието е абсолютен оксиморон. А текстът след това е от сферата на фантастиката, но не научната, а утопичната.

    16:44 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 5765838

    29 2 Отговор
    е, таман влязоха на пазара ефтини ковчези от Китай ....

    16:44 03.11.2026

  • 17 Смех

    34 2 Отговор
    "Франция ще изпрати 1500 военнослужещи от 1-ва дивизия, а Обединеното кралство ще участва с 300 души .."

    що се подигравате с НАТО!

    16:45 03.11.2026

  • 18 Гост

    34 5 Отговор
    Евроатлантиците са царе на безсмислените занимания. Не само че рибата е все още в морето, те дори не са тръгнали за риба, седят на дивана, ама вече нагряват тиганите... И това минава за някакъв вид новина, тази безсмислена говорилня се представя като реална подкрепа за Украйна, а "добрите" им намерения са сериозна заплаха за Русия. Просто детска градина, да не кажа лудница!

    16:45 03.11.2026

  • 19 Елитни либерали

    26 3 Отговор
    Силни както обикновено на думи и на харчене на раздут бюджет за военни цели.

    16:45 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 от село

    22 3 Отговор
    Сега четох ,че Европа е залята с евтини ковчези и е явно ,че много ,моного ще са нужни !!

    16:46 03.11.2026

  • 23 Офффф

    25 2 Отговор
    Не разбраха ли, че трябва да сьи стоят на д-то. Стига идиотщини. Двама вече са много а идват и други. Този свят откачи. Не им ли е ясно, че от трета световна ще остане само пепел. Тази война си беше излишна и предотвратима. Но явно има много идиоти, които не го разбират.

    16:47 03.11.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    24 4 Отговор
    Пак ме изтриха, а не съм обидил никого, нито пък съм написал нещо нецензурно.
    Казвах само, че в момента, в който навлязат в бивша Украйна стават легитимна цел!

    Да бъдем реалисти, едва ли ще имат възможност да отвърнат на огъня при "посещение" от ...."Орешник"!

    Коментиран от #29, #37

    16:47 03.11.2026

  • 25 Родина

    26 2 Отговор
    Великобритания и Франция , разпокъсаха
    България . Помним , Берлинският конгрес !

    16:47 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сатана Z

    16 2 Отговор
    "Турция да ръководи операцията по разчистване на морските маршрути
    Това означава,че Турски аскер отново ще тъпче земята на Ботев и Левски за радост на жълтопаветните Петроханци

    16:50 03.11.2026

  • 28 Биско Чекмеджето

    25 2 Отговор
    Старите хора по нашия край имат една такава поговорка: Когато на едно куче много му се яде бой, отива и препикава сопата на чобанина.

    16:51 03.11.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    ВОЙНАТА ЩЕ БЪДЕ С ДРУГИ СРЕДСТВА И МНОГО КРАТКА Край на цитата

    16:52 03.11.2026

  • 30 Лиз ач евроатлантик

    16 1 Отговор
    А бе ,тия в Европата не учат ли история в училищатата?

    16:52 03.11.2026

  • 31 К.О.Т..А.К 🐱

    2 15 Отговор

    До коментар #2 от "Обявихме ли":

    ти гледай на Украйна да не обявим с тия комундета , че ще ни сгазят за 3 дена , ама наистина

    16:52 03.11.2026

  • 32 БгТурист

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    По-скоро 11 буферни зони .

    16:53 03.11.2026

  • 33 Путлето

    1 13 Отговор
    Настъпи мотиката.

    16:54 03.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хахахахха

    8 1 Отговор
    тези 11 държави няма да съществуват като приключи СВО

    16:57 03.11.2026

  • 36 Мишел

    7 2 Отговор
    ЕС и Англиясмятат,да воюват с Русия, като се надяват на своето над 4 кратно превъзходство в жива сила. Русия обяви, че ако започнат такава война, тя ще е ядрена.
    При тактическите ядрени оръжия Русия има над 30 кратно превъзходство.

    Коментиран от #39

    16:57 03.11.2026

  • 37 Да де

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа 81":

    Над Балтийско море има френски ядрени бомбардировачи.
    Точка.

    16:58 03.11.2026

  • 38 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Да си носят мехлеми и сирене -да почерпят

    16:58 03.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 8888

    5 0 Отговор
    а решиха ли какво ще ядът британците в Киев или? как направихте новина от подобна глупост, нещо зад което стоят 10 хипотези и 20 неизвестни. само и само да се напише че някой ще стреля руснаци.

    17:01 03.11.2026

  • 41 Гост

    1 0 Отговор
    Задкулисието започна да си подава мръсната физиономия.

    17:04 03.11.2026

  • 42 Стоянчо Пуканката

    4 0 Отговор
    Йо- хо-хо, и бутилка ром!... Добре че са европците да ни развеселяват с такива помпозни изхвърляния, че нещо скука напоследък ни налегна. Откакто метрото в Киуеф зацикли, а и въобще топлото и светлото се изпари яко дим от покрайнините на Руската Империя, настана такъв минор...

    17:04 03.11.2026

  • 43 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Преходът към менопаузата е болезнен и тягостен. Съпроводен е с халюцинации, изпускане на урина, болки в слепоочието, параноидната шизофрения ...- дълъг и досаден преход...

    17:04 03.11.2026

  • 44 Да питам

    1 1 Отговор
    Президентката на мира кво казва?Ще говори ли за мир.

    17:05 03.11.2026

  • 45 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хубаво":

    Glavanak, имаш ли идея, че няма място в Европа, където да се скриеш от радиационният облак? За вас, пепедебейците, ядреният взрив ви е като пиратка. Защо не изкарахте поне осми клас?

    17:06 03.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания