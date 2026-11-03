Враг пред портите на Русия! Полша започна операция по границата с Калининград

Полската полиция, граничната охрана и армията започнаха специална операция по границата с руската Калининградска област. В района са изпратени допълнителни полицейски служители, а в действията участва и елитното армейско подразделение GROM.

Главният комисар на полската полиция Марек Борон заяви, че има признаци за възможни саботажни действия през следващите дни. По думите му мерките са превантивни и са насочени към защитата на населението и инфраструктурата.

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„Трябва да гарантираме безопасността на живеещите там граждани, но също така да защитим инфраструктурата и да реагираме на всякакви възможни ситуации, които биха могли да представляват заплаха за населението“, заяви Марек Борон.

Полицейският началник посочи, че силите в граничния район са подсилени със служители от други части на страната. Операцията се провежда в координация с армията и граничната охрана, като подробностите за конкретните действия не са публично обявени.

Граница между НАТО и руския анклав

Полша има 232-километрова граница с Калининградска област. Руският анклав на Балтийско море е разположен между Полша и Литва, които са членове на НАТО и Европейския съюз.

Заради местоположението си Калининградска област има важно военно значение за Русия. Районът често е определян като стратегически плацдарм на Москва в непосредствена близост до територията на Алианса.

Предупрежденията за възможен саботаж идват на фона на засилените опасения в Европа за действия на руските служби срещу критична инфраструктура и други обекти в държави, подкрепящи Украйна. По-рано американски медии съобщиха за разузнавателни оценки, според които Москва може да тества решимостта на НАТО чрез ограничена атака срещу страна член на Алианса.

Сред разглежданите сценарии са кибератака, саботаж или ограничено навлизане на въоръжени лица в неидентифицирани униформи. Към момента публично е потвърдено единствено разполагането на допълнителни полски сили и започването на операцията по границата с Калининград.

Източници: news.bg, notesfrompoland.com