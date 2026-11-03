Враг пред портите на Русия! Полша започна операция по границата с Калининград

Полската полиция, граничната охрана и армията започнаха специална операция по границата с руската Калининградска област. В района са изпратени допълнителни полицейски служители, а в действията участва и елитното армейско подразделение GROM.
Главният комисар на полската полиция Марек Борон заяви, че има признаци за възможни саботажни действия през следващите дни. По думите му мерките са превантивни и са насочени към защитата на населението и инфраструктурата.
Полицейският началник посочи, че силите в граничния район са подсилени със служители от други части на страната. Операцията се провежда в координация с армията и граничната охрана, като подробностите за конкретните действия не са публично обявени.
Граница между НАТО и руския анклав
Полша има 232-километрова граница с Калининградска област. Руският анклав на Балтийско море е разположен между Полша и Литва, които са членове на НАТО и Европейския съюз.
Заради местоположението си Калининградска област има важно военно значение за Русия. Районът често е определян като стратегически плацдарм на Москва в непосредствена близост до територията на Алианса.
Предупрежденията за възможен саботаж идват на фона на засилените опасения в Европа за действия на руските служби срещу критична инфраструктура и други обекти в държави, подкрепящи Украйна. По-рано американски медии съобщиха за разузнавателни оценки, според които Москва може да тества решимостта на НАТО чрез ограничена атака срещу страна член на Алианса.
Сред разглежданите сценарии са кибератака, саботаж или ограничено навлизане на въоръжени лица в неидентифицирани униформи. Към момента публично е потвърдено единствено разполагането на допълнителни полски сили и започването на операцията по границата с Калининград.
Източници: news.bg, notesfrompoland.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ну, погоди
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #11, #30
15:38 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ну, погоди
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
Коментиран от #12
15:39 03.11.2026
6 Ну, погоди
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
15:39 03.11.2026
7 Добре добре
Коментиран от #29
15:39 03.11.2026
8 провинциалист
15:40 03.11.2026
9 Много точно заглавие
15:40 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #2 от "Ну, погоди":Тя войната вече започна.Само че в ролята на фашистите е отредена на любимата ти Русия
Коментиран от #13, #14, #46, #49
15:41 03.11.2026
12 Соломон
До коментар #5 от "Ну, погоди":Я кажи Русия кога ще си сразсекрети документите от времето на октомврийската революция до рапада на СССР
15:44 03.11.2026
13 Ну, погоди
До коментар #11 от "Соломон":Ха ха, още ли си тук? Бегом марш към фронта да се бориш срещу путин веики
Коментиран от #16, #21
15:44 03.11.2026
14 Сюлейманеее
До коментар #11 от "Соломон":Пак не си разбрал!
Руснака ако тръгне да воюва нещата ще са различни.
Коментиран от #22
15:44 03.11.2026
15 Атина Палада
15:44 03.11.2026
16 Соломон
До коментар #13 от "Ну, погоди":Зайко.Бил съм на фронта 3г
Коментиран от #39
15:45 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ну, погоди
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:46 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Атина Палада
15:46 03.11.2026
21 Абе Сириус
До коментар #13 от "Ну, погоди":Нали нямаше да приемем еврото?
15:46 03.11.2026
22 Соломон
До коментар #14 от "Сюлейманеее":Ама те до сега какво правиха бе Али Реза
Коментиран от #28, #32
15:46 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Руски
До коментар #17 от "Ну, погоди":Фейкове.
15:47 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 мечка гризлива
15:47 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сйрейманееее
До коментар #22 от "Соломон":Много си далече от истинските неща
15:48 03.11.2026
29 Да, добре
До коментар #7 от "Добре добре":Първо Мала Токмачка.После да преплува Днепър.Сма дотогава генералите ще видят сметката на Путин.
Отлага се.
Коментиран от #35
15:49 03.11.2026
30 Тея тук
До коментар #2 от "Ну, погоди":пишат,
само за да не кажат истината за опита за преврат в Полша ....
15:49 03.11.2026
31 ТЦК пюре
До коментар #17 от "Ну, погоди":Да, скандално е. Сигурен съм, че тези брутални кадри няма да бъдат излъчено по тиви пропагандата в централните емисии пред зомбивизионните фенове.
15:49 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Поляците
15:51 03.11.2026
34 Абе верно
До коментар #27 от "Пинчерите пак се разлаяха":Къде отиде Варшавския договор.
Къде отиде СИВ?
Абе къде се дяна СССР?
Абе защо едно нищожество живее 5 години в бункери?
15:52 03.11.2026
35 Там живеят ресуснаци
До коментар #29 от "Да, добре":Руснаците се пазят защото после трябва да живеят там.
Виж Полша е друга бира!
Мачка и заминава!
15:53 03.11.2026
36 верно
До коментар #23 от "Ну, погоди":Последните 24 часа нови 2000 ватенки предадоха богу дух.
Коментиран от #45
15:53 03.11.2026
37 Тия смешковци ли ще плашат Русия бе?
Коментиран от #42
15:53 03.11.2026
38 Троан
15:55 03.11.2026
39 добре, че
До коментар #16 от "Соломон":си се измъкнал жив..от тази касапница.. чете ли какво става под Киев?
15:55 03.11.2026
40 късичкото именце
Е, и после кой е провокатора и кой дрънка оръжие??? Пак ли Русия?
Аз мисля, че заглавието на статията казва всичко. Вие как мислите? Прав съм, нали?
15:55 03.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ами
До коментар #37 от "Тия смешковци ли ще плашат Русия бе?":Полша за 10 ще смаже ватенките.
15:56 03.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Анонимен
15:57 03.11.2026
45 късичкото именце
До коментар #36 от "верно":Малее, ти ги нямаш за нищо бе. Според твоите сметки, Русия освен ракетите свърши и хората, а?
Ми ти както ги "убиваш" тия руснаци, то скоро ще станат милиард убити.
Интересно защо от 22 до сега при размяна на тела съотношението е твърдо 30 към 1???
15:58 03.11.2026
46 иди и смотри
До коментар #11 от "Соломон":Който пожелае ще прочете тук там и ще узнае истината..
15:58 03.11.2026
47 Полша ще нападне ли Русия
15:58 03.11.2026
48 каунь
15:58 03.11.2026
49 То пише бе неграмотник,
До коментар #11 от "Соломон":или не можеш да четеш, враг пред портите на Русия. Научи се да четеш не да плямпаш празноглавщини.
15:58 03.11.2026