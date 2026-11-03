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Враг пред портите на Русия! Полша започна операция по границата с Калининград
  Тема: Украйна

Враг пред портите на Русия! Полша започна операция по границата с Калининград

3 Ноември, 2026 15:36 1 300 49

  • полша-
  • калининград-
  • саботаж-
  • нато-
  • гранична операция-
  • русия-
  • украйна

Полиция, граничари и армия са подсилени заради предупреждения за възможни саботажни действия през следващите дни

Враг пред портите на Русия! Полша започна операция по границата с Калининград - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полската полиция, граничната охрана и армията започнаха специална операция по границата с руската Калининградска област. В района са изпратени допълнителни полицейски служители, а в действията участва и елитното армейско подразделение GROM.

Главният комисар на полската полиция Марек Борон заяви, че има признаци за възможни саботажни действия през следващите дни. По думите му мерките са превантивни и са насочени към защитата на населението и инфраструктурата.

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„Трябва да гарантираме безопасността на живеещите там граждани, но също така да защитим инфраструктурата и да реагираме на всякакви възможни ситуации, които биха могли да представляват заплаха за населението“, заяви Марек Борон.

Полицейският началник посочи, че силите в граничния район са подсилени със служители от други части на страната. Операцията се провежда в координация с армията и граничната охрана, като подробностите за конкретните действия не са публично обявени.

Граница между НАТО и руския анклав

Полша има 232-километрова граница с Калининградска област. Руският анклав на Балтийско море е разположен между Полша и Литва, които са членове на НАТО и Европейския съюз.

Заради местоположението си Калининградска област има важно военно значение за Русия. Районът често е определян като стратегически плацдарм на Москва в непосредствена близост до територията на Алианса.

Предупрежденията за възможен саботаж идват на фона на засилените опасения в Европа за действия на руските служби срещу критична инфраструктура и други обекти в държави, подкрепящи Украйна. По-рано американски медии съобщиха за разузнавателни оценки, според които Москва може да тества решимостта на НАТО чрез ограничена атака срещу страна член на Алианса.

Сред разглежданите сценарии са кибератака, саботаж или ограничено навлизане на въоръжени лица в неидентифицирани униформи. Към момента публично е потвърдено единствено разполагането на допълнителни полски сили и започването на операцията по границата с Калининград.

Източници: news.bg, notesfrompoland.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ну, погоди

    38 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #11, #30

    15:38 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ну, погоди

    18 2 Отговор
    През 1998 г. Конгресът на САЩ приема специален закон, с който разсекретява над 8,5 милиона страници документи.
    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)

    Коментиран от #12

    15:39 03.11.2026

  • 6 Ну, погоди

    17 1 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    15:39 03.11.2026

  • 7 Добре добре

    23 4 Отговор
    Само да не се наложи руснака да си проправи път по душа до Калининград.

    Коментиран от #29

    15:39 03.11.2026

  • 8 провинциалист

    15 0 Отговор
    Да не би да е "на прага на", а не "пред портите на"? Вземете си портите, ходенето в чужди обувки, скелетите в гардеробите, слоновете в стаите и т.н. и марш у родно место!

    15:40 03.11.2026

  • 9 Много точно заглавие

    28 2 Отговор
    Врагът е пред Русия

    15:40 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    7 33 Отговор

    До коментар #2 от "Ну, погоди":

    Тя войната вече започна.Само че в ролята на фашистите е отредена на любимата ти Русия

    Коментиран от #13, #14, #46, #49

    15:41 03.11.2026

  • 12 Соломон

    3 18 Отговор

    До коментар #5 от "Ну, погоди":

    Я кажи Русия кога ще си сразсекрети документите от времето на октомврийската революция до рапада на СССР

    15:44 03.11.2026

  • 13 Ну, погоди

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Ха ха, още ли си тук? Бегом марш към фронта да се бориш срещу путин веики

    Коментиран от #16, #21

    15:44 03.11.2026

  • 14 Сюлейманеее

    19 4 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Пак не си разбрал!
    Руснака ако тръгне да воюва нещата ще са различни.

    Коментиран от #22

    15:44 03.11.2026

  • 15 Атина Палада

    23 3 Отговор
    Операцията на полската полиция и армия е на крак от опасност за гражданска война в Полша..Да усмирява "щастливите" протестиращи като във Франция,Италия,Белгия ,Португалия,Германия , Гърция...

    15:44 03.11.2026

  • 16 Соломон

    1 11 Отговор

    До коментар #13 от "Ну, погоди":

    Зайко.Бил съм на фронта 3г

    Коментиран от #39

    15:45 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ну, погоди

    11 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:46 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Днес съм на промоция!!!

    15:46 03.11.2026

  • 21 Абе Сириус

    0 8 Отговор

    До коментар #13 от "Ну, погоди":

    Нали нямаше да приемем еврото?

    15:46 03.11.2026

  • 22 Соломон

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "Сюлейманеее":

    Ама те до сега какво правиха бе Али Реза

    Коментиран от #28, #32

    15:46 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Руски

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Ну, погоди":

    Фейкове.

    15:47 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 мечка гризлива

    11 1 Отговор
    Не е добре да правиш скара пред пещерата на Медвед - ще му замирише на печено и ще излезе да те изяде!

    15:47 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сйрейманееее

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    Много си далече от истинските неща

    15:48 03.11.2026

  • 29 Да, добре

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Добре добре":

    Първо Мала Токмачка.После да преплува Днепър.Сма дотогава генералите ще видят сметката на Путин.
    Отлага се.

    Коментиран от #35

    15:49 03.11.2026

  • 30 Тея тук

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ну, погоди":

    пишат,

    само за да не кажат истината за опита за преврат в Полша ....

    15:49 03.11.2026

  • 31 ТЦК пюре

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ну, погоди":

    Да, скандално е. Сигурен съм, че тези брутални кадри няма да бъдат излъчено по тиви пропагандата в централните емисии пред зомбивизионните фенове.

    15:49 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Поляците

    10 0 Отговор
    повтарят грешките от ВСВ доверявайки се на Бритите! Това няма да им донесе нищо добро.

    15:51 03.11.2026

  • 34 Абе верно

    1 8 Отговор

    До коментар #27 от "Пинчерите пак се разлаяха":

    Къде отиде Варшавския договор.
    Къде отиде СИВ?
    Абе къде се дяна СССР?
    Абе защо едно нищожество живее 5 години в бункери?

    15:52 03.11.2026

  • 35 Там живеят ресуснаци

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Да, добре":

    Руснаците се пазят защото после трябва да живеят там.
    Виж Полша е друга бира!
    Мачка и заминава!

    15:53 03.11.2026

  • 36 верно

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ну, погоди":

    Последните 24 часа нови 2000 ватенки предадоха богу дух.

    Коментиран от #45

    15:53 03.11.2026

  • 37 Тия смешковци ли ще плашат Русия бе?

    5 2 Отговор
    Пръво да се научат да козируват и маршируват, че кат ги гледам на всичките можеш да си закачиш кепето на палците им,а единия е и с отворени пръсти. пълна циркаджийска пасмина. При първия доближил се дрон до тях и са напълнили гащите догоре и омирисали орталъка.

    Коментиран от #42

    15:53 03.11.2026

  • 38 Троан

    0 0 Отговор
    Келешите пак си търсят боя.

    15:55 03.11.2026

  • 39 добре, че

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    си се измъкнал жив..от тази касапница.. чете ли какво става под Киев?

    15:55 03.11.2026

  • 40 късичкото именце

    2 0 Отговор
    "Враг пред портите на Русия"
    Е, и после кой е провокатора и кой дрънка оръжие??? Пак ли Русия?
    Аз мисля, че заглавието на статията казва всичко. Вие как мислите? Прав съм, нали?

    15:55 03.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тия смешковци ли ще плашат Русия бе?":

    Полша за 10 ще смаже ватенките.

    15:56 03.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    0 0 Отговор
    На 01.09.1939година тук в този балтийски регион прогърмяват оръдията на корабите в град Данциг(Гданск) оповестяващи началото на ВСВ.Прусия находяща се в границите на 3Райх стои като бастион в региона.Защото великите сили не веднъж са се стремяли да я превземат(Кьонигсберг).Самите сгради и крепостта пазят спомени от отминали славни времена.Когато рицарите-кръстоносци препускаха към степите на изток(Drang nach Osten).

    15:57 03.11.2026

  • 45 късичкото именце

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "верно":

    Малее, ти ги нямаш за нищо бе. Според твоите сметки, Русия освен ракетите свърши и хората, а?
    Ми ти както ги "убиваш" тия руснаци, то скоро ще станат милиард убити.
    Интересно защо от 22 до сега при размяна на тела съотношението е твърдо 30 към 1???

    15:58 03.11.2026

  • 46 иди и смотри

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Който пожелае ще прочете тук там и ще узнае истината..

    15:58 03.11.2026

  • 47 Полша ще нападне ли Русия

    0 0 Отговор
    или Путин героично ще се противопостави?

    15:58 03.11.2026

  • 48 каунь

    0 0 Отговор
    некой му са яде мазната опашка и дърпа лъва за ку.а!

    15:58 03.11.2026

  • 49 То пише бе неграмотник,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    или не можеш да четеш, враг пред портите на Русия. Научи се да четеш не да плямпаш празноглавщини.

    15:58 03.11.2026

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