Спиране на помощта за Украйна и сътрудничество с Тръмп: Алтернатива за Германия представи програмата си

„Алтернатива за Германия“ представи в Берлин програмни документи, с които потвърждава подкрепата си за по-тясно сътрудничество с администрацията на Доналд Тръмп, прекратяване на военната помощ за Украйна и възстановяване на отношенията с Русия. Документите бяха представени от Маркус Фронмайер, Щефан Кьойтер и Геролд Отен.

Фронмайер е говорител на партията по външнополитическите въпроси и заместник-председател на парламентарната група. Кьойтер също е заместник-председател на групата, а Отен е заместник-ръководител на работната група по външна политика.

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Подкрепа за курса на Тръмп

Външнополитическите експерти на АзГ определят отношенията между САЩ и Европа като основани на обща култура и история. Те настояват за „взаимноизгодно и прагматично трансатлантическо сътрудничество“ и подкрепят части от промените във външната политика на САЩ при управлението на Тръмп.

Сред посочените от партията направления са възможното намаляване на броя на американските военнослужещи в Германия и решението да не бъдат разполагани американски ракети. В документите се отбелязва и тезата, че Доналд Тръмп олицетворява германското наследство в САЩ чрез милионите потомци на германски имигранти.

Искания за промяна на политиката към Русия

По отношение на Русия АзГ повтаря дългогодишните си искания за възобновяване на работата на газопровода „Северен поток“, премахване на икономическите санкции и прекратяване на военната помощ за Украйна.

В документите не е включено осъждане на руското нападение над Украйна. Вместо това се заявява: „Войната в Украйна е трагедия, която трябва да бъде прекратена възможно най-скоро“. Партията призовава за „мирно уреждане, което отчита интересите на сигурността на всички страни в конфликта“.

Украйна без членство в НАТО и ЕС

Според позицията на АзГ Украйна не трябва да бъде член нито на НАТО, нито на Европейския съюз, а трябва „отново да стане неутрална държава“. В документа се посочва, че Русия трябва да признае суверенитета на Украйна.

В същото време авторите определят като нереалистично възстановяването на украинския контрол над всички територии, включително Крим. Те предлагат държавността на Украйна и територията, която остане под неин контрол след прекратяване на огъня или мирно споразумение, да бъдат гарантирани от държави, които в идеалния случай не участват във войната.

Източници: news.bg, onvista.de, zdfheute.de