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Спиране на помощта за Украйна и сътрудничество с Тръмп: Алтернатива за Германия представи програмата си
  Тема: Украйна

Спиране на помощта за Украйна и сътрудничество с Тръмп: Алтернатива за Германия представи програмата си

2 Ноември, 2026 21:35 1 358 59

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  • фридрих мерц

Германската партия потвърди близостта си с администрацията на Доналд Тръмп и призова за възстановяване на отношенията с Русия

Спиране на помощта за Украйна и сътрудничество с Тръмп: Алтернатива за Германия представи програмата си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Die Welt Die Welt

„Алтернатива за Германия“ представи в Берлин програмни документи, с които потвърждава подкрепата си за по-тясно сътрудничество с администрацията на Доналд Тръмп, прекратяване на военната помощ за Украйна и възстановяване на отношенията с Русия. Документите бяха представени от Маркус Фронмайер, Щефан Кьойтер и Геролд Отен.

Фронмайер е говорител на партията по външнополитическите въпроси и заместник-председател на парламентарната група. Кьойтер също е заместник-председател на групата, а Отен е заместник-ръководител на работната група по външна политика.

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Подкрепа за курса на Тръмп

Външнополитическите експерти на АзГ определят отношенията между САЩ и Европа като основани на обща култура и история. Те настояват за „взаимноизгодно и прагматично трансатлантическо сътрудничество“ и подкрепят части от промените във външната политика на САЩ при управлението на Тръмп.

Сред посочените от партията направления са възможното намаляване на броя на американските военнослужещи в Германия и решението да не бъдат разполагани американски ракети. В документите се отбелязва и тезата, че Доналд Тръмп олицетворява германското наследство в САЩ чрез милионите потомци на германски имигранти.

Искания за промяна на политиката към Русия

По отношение на Русия АзГ повтаря дългогодишните си искания за възобновяване на работата на газопровода „Северен поток“, премахване на икономическите санкции и прекратяване на военната помощ за Украйна.

В документите не е включено осъждане на руското нападение над Украйна. Вместо това се заявява: „Войната в Украйна е трагедия, която трябва да бъде прекратена възможно най-скоро“. Партията призовава за „мирно уреждане, което отчита интересите на сигурността на всички страни в конфликта“.

Украйна без членство в НАТО и ЕС

Според позицията на АзГ Украйна не трябва да бъде член нито на НАТО, нито на Европейския съюз, а трябва „отново да стане неутрална държава“. В документа се посочва, че Русия трябва да признае суверенитета на Украйна.

В същото време авторите определят като нереалистично възстановяването на украинския контрол над всички територии, включително Крим. Те предлагат държавността на Украйна и територията, която остане под неин контрол след прекратяване на огъня или мирно споразумение, да бъдат гарантирани от държави, които в идеалния случай не участват във войната.

Източници: news.bg, onvista.de, zdfheute.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вагон гон гон

    10 6 Отговор
    Алтернатива за Германия е една, а у нас алтернативите не можеш ги изброи...

    21:40 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А50

    36 2 Отговор
    Това искат хората в Европа, а не Урсула

    21:41 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гошо

    35 3 Отговор
    Народа ни постъпи мъдро и съвсем на време с избора на Радев а след това на Йотова

    Коментиран от #29

    21:41 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Робот

    32 2 Отговор
    Какъв обрат и кошмар за дойче веле и ройтерите..

    21:42 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мдаа

    6 23 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Орбан,Вучич,Асад, Янукович все другарчета на бункерният.Пак,че ги оставиха живи.Слрфващста е тая обратната,само,че първо ще подлежи на топло.Само гледай.

    Коментиран от #15, #36

    21:43 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ние вече сме така

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ерик фон Клинкерхофен":

    От неделя. Само Путин, Само Тръмп.

    Коментиран от #55

    21:46 02.11.2026

  • 18 До като

    29 4 Отговор
    не се премахне ЕК на Урсула с всичките и извращения и членките не бъдат възстановени като суверенни държави а ЕС като Съюз за свободно движение на капитали, стоки и хора Европа няма да може да възстанови статута си на проспериращ континент!

    21:47 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1111

    21 1 Отговор
    Аве, не виждам в програмата закриване на Дойче Зеле, ама за другото - евала.

    21:47 02.11.2026

  • 21 Ами

    18 3 Отговор
    Айнцу, цвайнцу, трайнцу ... Дрън.
    И ... Германците се наиграха :)

    21:47 02.11.2026

  • 22 Българин

    3 8 Отговор
    След като Тръмп директно каза, че ще унищожи всеки, който не му служи, с ядрено оръжие, всички станаха първи проятели на американския президент!

    21:47 02.11.2026

  • 23 Руските “сътрудници”

    4 6 Отговор
    се синхронизират

    21:48 02.11.2026

  • 24 Дядовците на тия фашисти

    15 0 Отговор
    Едно време така са делили и България на Берлинския конгрес.
    За мир било. Мир дето доведе до пет войни и милиони убити.

    Коментиран от #44, #47

    21:48 02.11.2026

  • 25 Анонимен

    16 4 Отговор
    Дано по скоро европейците поумнеят и сменят политиците си със здравомислещи хора като АзГ

    21:48 02.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мъдрият народ

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    Сега ще плаща повишени данъци.

    21:50 02.11.2026

  • 30 Даже мое те

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ти жив ли си бе?":

    опна до джигера да ти стигне.🤪

    21:50 02.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 13 Отговор
    ВСЕ ЕДНО СЛУШАМ
    ПОДАНИЦИТЕ НА
    МУТРАФОНКАТА...

    КРАЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
    Е СЪВСЕМ БЛИЗО

    ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО ЛИКУВА

    СЛЕПИТИЗАНТИТЕ И
    ЩЕ ЯДАТ ТОВА
    ДОКАТО СЕ ОПЕКАТ
    ДВЕТЕ НА НЕГО...

    21:52 02.11.2026

  • 33 Кажи първо на краставият Путин

    4 11 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа 81":

    Да излезе от бункера и да се дизенфикцира.

    21:53 02.11.2026

  • 34 К.О.Т..А.К 🐱

    1 7 Отговор
    Аз съм раковоболния укротрол и вече съм 20 килограма кожа и кости. Рака ме изяде жив. Големи болки и големи мъки. Не ме помнете с лошо!

    21:53 02.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Ай честито на печелившите ,кога ше има избори там става все по интересно ,а за урсулианците нещо дето закопаха Европа ще има ли ,,,,,бонуси

    21:56 02.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дончо

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "ВНИМАНИЕ":

    Ще млати аятоласи.

    21:57 02.11.2026

  • 41 Молотов

    2 8 Отговор
    Едно време Хитлер и Сталин така си сътрудничиха и заедно окупираха Източна Европа.

    21:58 02.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ежко

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дядовците на тия фашисти":

    Едно време Стамболов доведе за цар германец,който никога не е гледал на българите като на свой народ,нито на България като на своя родина.Стамболов дори променя конституцията, за да може Фердинанд да седна на престола.Дежавю,а?

    22:00 02.11.2026

  • 45 Дончо Остави в тая

    5 6 Отговор

    До коментар #35 от "Цвете":

    Алтернативата се финансира от Берлин.Путин няма кинти.Бай Дончо е скръндза.Като остане без пари обратната ще си ближе сополлите от глад.

    22:00 02.11.2026

  • 46 Браво

    5 4 Отговор
    Браво

    22:01 02.11.2026

  • 47 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дядовците на тия фашисти":

    Ако не е бил Берлинският конгрес, въобще никаква България, под никаква форма нямаше да има.

    Коментиран от #50

    22:06 02.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Георги

    1 6 Отговор
    Дано ги забранят и вкарат във затвора

    22:08 02.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Дойче Веле

    2 1 Отговор
    Лошо ни е

    22:21 02.11.2026

  • 55 Нормално е

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ние вече сме така":

    Вече официално сме международно призната руска република.

    Коментиран от #56, #58

    22:30 02.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Реалист

    0 0 Отговор
    То това всичко е много хубаво, но Путин няма да им даде пари, ще чакат пари от данъкоплатците и купона бързо ще приключи. Ново ГДР няма да могат да си направят, защото няма кой го издържа.

    22:31 02.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Правилно

    1 0 Отговор
    Украйна трябва да бъде военно и политически неутрална държава за да има мир и спокойствие.
    Германия направи сериозни грешки в политиката си. Време е всичко това да се поправи и хората да заживеят отново спокойно. Няма нужда от истерии, крясъци и инати.

    22:34 02.11.2026

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