Спиране на помощта за Украйна и сътрудничество с Тръмп: Алтернатива за Германия представи програмата си

„Алтернатива за Германия“ представи в Берлин програмни документи, с които потвърждава подкрепата си за по-тясно сътрудничество с администрацията на Доналд Тръмп, прекратяване на военната помощ за Украйна и възстановяване на отношенията с Русия. Документите бяха представени от Маркус Фронмайер, Щефан Кьойтер и Геролд Отен.
Фронмайер е говорител на партията по външнополитическите въпроси и заместник-председател на парламентарната група. Кьойтер също е заместник-председател на групата, а Отен е заместник-ръководител на работната група по външна политика.
Подкрепа за курса на Тръмп
Външнополитическите експерти на АзГ определят отношенията между САЩ и Европа като основани на обща култура и история. Те настояват за „взаимноизгодно и прагматично трансатлантическо сътрудничество“ и подкрепят части от промените във външната политика на САЩ при управлението на Тръмп.
Сред посочените от партията направления са възможното намаляване на броя на американските военнослужещи в Германия и решението да не бъдат разполагани американски ракети. В документите се отбелязва и тезата, че Доналд Тръмп олицетворява германското наследство в САЩ чрез милионите потомци на германски имигранти.
Искания за промяна на политиката към Русия
По отношение на Русия АзГ повтаря дългогодишните си искания за възобновяване на работата на газопровода „Северен поток“, премахване на икономическите санкции и прекратяване на военната помощ за Украйна.
В документите не е включено осъждане на руското нападение над Украйна. Вместо това се заявява: „Войната в Украйна е трагедия, която трябва да бъде прекратена възможно най-скоро“. Партията призовава за „мирно уреждане, което отчита интересите на сигурността на всички страни в конфликта“.
Украйна без членство в НАТО и ЕС
Според позицията на АзГ Украйна не трябва да бъде член нито на НАТО, нито на Европейския съюз, а трябва „отново да стане неутрална държава“. В документа се посочва, че Русия трябва да признае суверенитета на Украйна.
В същото време авторите определят като нереалистично възстановяването на украинския контрол над всички територии, включително Крим. Те предлагат държавността на Украйна и територията, която остане под неин контрол след прекратяване на огъня или мирно споразумение, да бъдат гарантирани от държави, които в идеалния случай не участват във войната.
Източници: news.bg, onvista.de, zdfheute.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Вагон гон гон
21:40 02.11.2026
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6 А50
21:41 02.11.2026
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8 Гошо
Коментиран от #29
21:41 02.11.2026
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10 Робот
21:42 02.11.2026
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12 Мдаа
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Орбан,Вучич,Асад, Янукович все другарчета на бункерният.Пак,че ги оставиха живи.Слрфващста е тая обратната,само,че първо ще подлежи на топло.Само гледай.
Коментиран от #15, #36
21:43 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Ние вече сме така
До коментар #1 от "Ерик фон Клинкерхофен":От неделя. Само Путин, Само Тръмп.
Коментиран от #55
21:46 02.11.2026
18 До като
21:47 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1111
21:47 02.11.2026
21 Ами
И ... Германците се наиграха :)
21:47 02.11.2026
22 Българин
21:47 02.11.2026
23 Руските “сътрудници”
21:48 02.11.2026
24 Дядовците на тия фашисти
За мир било. Мир дето доведе до пет войни и милиони убити.
Коментиран от #44, #47
21:48 02.11.2026
25 Анонимен
21:48 02.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
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29 Мъдрият народ
До коментар #8 от "Гошо":Сега ще плаща повишени данъци.
21:50 02.11.2026
30 Даже мое те
До коментар #19 от "Ти жив ли си бе?":опна до джигера да ти стигне.🤪
21:50 02.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ПОДАНИЦИТЕ НА
МУТРАФОНКАТА...
КРАЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Е СЪВСЕМ БЛИЗО
ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО ЛИКУВА
СЛЕПИТИЗАНТИТЕ И
ЩЕ ЯДАТ ТОВА
ДОКАТО СЕ ОПЕКАТ
ДВЕТЕ НА НЕГО...
21:52 02.11.2026
33 Кажи първо на краставият Путин
До коментар #26 от "az СВО Победа 81":Да излезе от бункера и да се дизенфикцира.
21:53 02.11.2026
34 К.О.Т..А.К 🐱
21:53 02.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Kaлпазанин
21:56 02.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дончо
До коментар #37 от "ВНИМАНИЕ":Ще млати аятоласи.
21:57 02.11.2026
41 Молотов
21:58 02.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ежко
До коментар #24 от "Дядовците на тия фашисти":Едно време Стамболов доведе за цар германец,който никога не е гледал на българите като на свой народ,нито на България като на своя родина.Стамболов дори променя конституцията, за да може Фердинанд да седна на престола.Дежавю,а?
22:00 02.11.2026
45 Дончо Остави в тая
До коментар #35 от "Цвете":Алтернативата се финансира от Берлин.Путин няма кинти.Бай Дончо е скръндза.Като остане без пари обратната ще си ближе сополлите от глад.
22:00 02.11.2026
46 Браво
22:01 02.11.2026
47 койдазнай
До коментар #24 от "Дядовците на тия фашисти":Ако не е бил Берлинският конгрес, въобще никаква България, под никаква форма нямаше да има.
Коментиран от #50
22:06 02.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Георги
22:08 02.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
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54 Дойче Веле
22:21 02.11.2026
55 Нормално е
До коментар #17 от "Ние вече сме така":Вече официално сме международно призната руска република.
Коментиран от #56, #58
22:30 02.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Реалист
22:31 02.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Правилно
Германия направи сериозни грешки в политиката си. Време е всичко това да се поправи и хората да заживеят отново спокойно. Няма нужда от истерии, крясъци и инати.
22:34 02.11.2026