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В настъпление! Хутите напреднаха на 80 км от Аден

В настъпление! Хутите напреднаха на 80 км от Аден

2 Ноември, 2026 22:33 1 189 7

  • хути-
  • аден-
  • йемен-
  • таиз-
  • баб ел-мандеб-
  • ормузки проток-
  • иран

Настъплението застрашава главния път към обсадения град Таиз. В района на Тур ал-Баха се водят боеве с правителствените сили

В настъпление! Хутите напреднаха на 80 км от Аден - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Подкрепяните от Иран хути са напреднали на 80 километра от Аден – основната крепост и временна столица на международно признатото правителство на Йемен. Това съобщиха четири военни източници пред Ройтерс.

Това е най-близкото придвижване на хутите до Аден от първите месеци на войната през 2015 г., когато бойците за кратко влязоха в града, преди да бъдат изтласкани.

Боеве по пътя към Аден

Сраженията са се водили при военен лагер на входа на района Тур ал-Баха – един от основните подстъпи към Аден. Лагерът се намира на около 50 километра от провинциалния център Лахдж и на 80 километра от Аден.

Според военните източници хутите са започнали атаката срещу правителствени позиции в района Ал-Макатира три дни по-рано и впоследствие са поели контрола над целия район. Правителствените войски са се оттеглили към Тур ал-Баха.

Настъплението застрашава главния път между Аден и обсадения Таиз – ключова транспортна връзка за югозападната част на Йемен. Планинският район над протока Баб ел-Мандеб може да позволи на хутите да заобиколят правителствените сили, твърдят военните източници.

Таиз остава под обсада

Хутите са прекъснали главния път на юг към Аден в началото на октомври. Таиз, третият по големина град в Йемен, е под обсада, която е довела до разселването на повече от 100 000 души и до недостиг на храна, гориво и медикаменти.

Маршрутът през Ал-Макатира е бил последната останала връзка между териториите, контролирани от правителството, и Таиз.

Представителят на хутите Хамид Ризк е публикувал видеоклип, за който твърди, че показва бойци на групировката при навлизането им в Сук ал-Рабух. Ройтерс не е успял незабавно да потвърди автентичността на кадрите.

Ескалация с регионални последици

Настъплението е част от по-широка ескалация, която включва засилени атаки на хутите срещу Саудитска Арабия. Водената от Рияд коалиция, подкрепяща йеменското правителство, е отговорила с въздушни удари по позиции на хутите.

Разрастването на боевете е сложило край на примирието от 2022 г., постигнато с посредничеството на ООН. През последните седмици са засилени и атаките срещу Аден – включително срещу летището и президентския дворец.

Йеменският министър на информацията не е отговорил незабавно на искане за коментар, съобщи Ройтерс.

Източници: internazionale.it, news.bg


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Соломон

    19 2 Отговор
    Хутите са пичове!

    22:35 02.11.2026

  • 3 Пабло

    1 13 Отговор
    Ако им пратя 500-600 колумбийци дали ще мърдат дълго време?

    Коментиран от #7

    22:35 02.11.2026

  • 4 Пабло

    1 11 Отговор
    О, извинявайте, по минусите разбрах, че хутите са братя на иранците, които са братя на мюсюлманите, които са врагове на евреите. Но всички са приятели на Путин, който е враг на България, но е в сърцата на много българи.

    22:49 02.11.2026

  • 5 Ну, погоди

    12 1 Отговор
    Граждани разбиха концлагер на батальона "Азов" разположен до Киев. В него нацистите са държали 40 украински граждани, които са били измъчвани. Сред тях има и 14 годишно дете. Сградата в Петропавловска Боршчаговка край Киев е пункт на Първи корпус на Националната гвардия „Азов“. Това вече е потвърдено в официално изявление на корпуса, публикувано от „Укринформ“ в 22:14 часа. На място, за да се справят с недоволството на хората и да покрият случая пристигнаха командващият Националната гвардия на Украйна генерал-майор Александър Пивненко и председателя на президентската администрация Кирило Буданов

    22:54 02.11.2026

  • 6 Ну, погоди

    8 0 Отговор
    Има и видеа как се извеждат измъчваните.

    22:57 02.11.2026

  • 7 Военен

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пабло":

    Саудитска Арабия още през 2015 пращаше колумбийци в йемен.. след 2 месеца се отказаха и избягаха🤣😂

    23:18 02.11.2026