В настъпление! Хутите напреднаха на 80 км от Аден

Подкрепяните от Иран хути са напреднали на 80 километра от Аден – основната крепост и временна столица на международно признатото правителство на Йемен. Това съобщиха четири военни източници пред Ройтерс.

Това е най-близкото придвижване на хутите до Аден от първите месеци на войната през 2015 г., когато бойците за кратко влязоха в града, преди да бъдат изтласкани.

Боеве по пътя към Аден

Сраженията са се водили при военен лагер на входа на района Тур ал-Баха – един от основните подстъпи към Аден. Лагерът се намира на около 50 километра от провинциалния център Лахдж и на 80 километра от Аден.

Според военните източници хутите са започнали атаката срещу правителствени позиции в района Ал-Макатира три дни по-рано и впоследствие са поели контрола над целия район. Правителствените войски са се оттеглили към Тур ал-Баха.

Настъплението застрашава главния път между Аден и обсадения Таиз – ключова транспортна връзка за югозападната част на Йемен. Планинският район над протока Баб ел-Мандеб може да позволи на хутите да заобиколят правителствените сили, твърдят военните източници.

Таиз остава под обсада

Хутите са прекъснали главния път на юг към Аден в началото на октомври. Таиз, третият по големина град в Йемен, е под обсада, която е довела до разселването на повече от 100 000 души и до недостиг на храна, гориво и медикаменти.

Маршрутът през Ал-Макатира е бил последната останала връзка между териториите, контролирани от правителството, и Таиз.

Представителят на хутите Хамид Ризк е публикувал видеоклип, за който твърди, че показва бойци на групировката при навлизането им в Сук ал-Рабух. Ройтерс не е успял незабавно да потвърди автентичността на кадрите.

Ескалация с регионални последици

Настъплението е част от по-широка ескалация, която включва засилени атаки на хутите срещу Саудитска Арабия. Водената от Рияд коалиция, подкрепяща йеменското правителство, е отговорила с въздушни удари по позиции на хутите.

Разрастването на боевете е сложило край на примирието от 2022 г., постигнато с посредничеството на ООН. През последните седмици са засилени и атаките срещу Аден – включително срещу летището и президентския дворец.

Йеменският министър на информацията не е отговорил незабавно на искане за коментар, съобщи Ройтерс.

Източници: internazionale.it, news.bg