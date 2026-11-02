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Израелската опозиция се събира за преговори след изборите

Израелската опозиция се събира за преговори след изборите

2 Ноември, 2026 20:46 375 0

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Блокът на Гади Айзенкот ще търси път към мнозинство от 61 депутати, арабските партии с 19 места могат да се окажат решаващи

Израелската опозиция се събира за преговори след изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерите на основния опозиционен блок в Израел ще се съберат в Херцлия, за да обсъдят следващите си стъпки след парламентарните избори на 27 октомври. Това ще бъде първата им среща след вота, който не даде парламентарно мнозинство нито на лагера на премиера Бенямин Нетаняху, нито на опозицията, оглавявана от Гади Айзенкот.

„Лидерите на „блока за промяна“ ще се срещнат в Херцлия, за да обсъдят и координират следващите стъпки“, се посочва в съобщение на партия „Яшар“ на Айзенкот.

Според разпределението на мандатите блокът на Нетаняху има 53 места, а опозиционният лагер разполага с 48. Арабските партии спечелиха рекордните 19 места. За мнозинство в 120-местния Кнесет са нужни 61 гласа, което превръща арабските формации в потенциален решаващ фактор. Разпределението на силите е потвърдено и от международни медии, които определят резултата като парламент без ясен победител.

Арабските партии са ключът към мнозинството

В опозиционния блок обаче няма единна позиция за начина, по който може да бъде потърсена тяхната подкрепа. Лидерът на левицата Яир Голан подкрепя съюз с арабските партии. Десният политик Авигдор Либерман категорично се противопоставя на подобна възможност.

Партия „Яшар“ изглежда се дистанцира от формален съюз с арабските формации, без изрично да изключва подкрепа от тях. Въпреки различията политическите сили в опозиционния лагер са заявили, че ще предложат на президента Ицхак Херцог да възложи мандата за съставяне на правителство на Гади Айзенкот. Арабските партии също са дали знак, че подкрепят това намерение.

Президентът започва консултации

Ицхак Херцог ще проведе консултации с представителите на парламентарно представените партии в сряда и четвъртък. След това той трябва да избере кандидата, който според него има най-голям шанс да състави правителство. Крайният срок за решението му е 11 ноември.

Определеният кандидат ще разполага с 28 дни, за да договори коалиция, способна да получи вот на доверие в Кнесета. Срокът може да бъде удължен с още 14 дни. Ако първият опит се провали, президентът може да връчи мандата на друг кандидат за нови 28 дни. Правилата за процедурата предвиждат и възможност мандатът да бъде прехвърлен на парламента, ако политическите преговори не доведат до решение.

При продължаваща безизходица Кнесетът може да бъде разпуснат, а в рамките на 90 дни да бъдат произведени нови парламентарни избори. Дотогава настоящото правителство ще продължи да изпълнява функциите си.

Източници: bta.bg, apnews.com


Израел
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