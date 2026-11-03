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ЕС е издал 630 605 визи на руснаци през 2025 г.
  Тема: Украйна

ЕС е издал 630 605 визи на руснаци през 2025 г.

3 Ноември, 2026 20:33 948 37

  • шенгенски визи-
  • руски граждани-
  • европейска комисия-
  • русия-
  • европейски съюз

Броят е над нивото от 2021 г., но остава многократно под рекорда от 2019 г. Италия, Франция, Испания и Гърция са издали близо 80% от визите

ЕС е издал 630 605 визи на руснаци през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Държавите от Шенгенското пространство са издали 630 605 краткосрочни визи на руски граждани през 2025 г. Това е увеличение от 14,1% спрямо предходната година и втори пореден годишен ръст.

Общо руски граждани са подали 679 425 заявления за шенгенски визи. Отказите са 6,38%, докато средният дял за всички кандидати в Шенгенското пространство е 14,6%. Така руснаците са получили отказ приблизително два пъти по-рядко от средностатистическия кандидат.

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Броят на издадените визи вече надхвърля равнището от 2021 г., определяно като „предвоенно“. Данните обаче остават далеч от тези преди пандемията и пълномащабната война срещу Украйна. През 2019 г. на руски граждани са издадени 4,055 милиона шенгенски визи.

Италия и Франция са начело

Италия е издала най-много визи на руснаци през 2025 г. – 163 908, или 26% от общия брой. Следва Франция със 156 814 визи, което представлява 24,9%.

Испания е издала 124 073 визи, а Гърция – 59 054. На тези четири държави се падат близо 80% от всички разрешения за краткосрочно влизане в Шенгенското пространство.

На противоположния полюс е Финландия. През 2025 г. там са подадени едва 4148 заявления от руски граждани, при 786 425 през 2019 г. Съществен спад е отчетен и в консулствата на Естония, Латвия и Литва. Общият обем на заявленията към четирите държави е намалял с 99,1% спрямо 2019 г.

Визи се издават, но при по-строги правила

Европейският съюз не е въвел пълна забрана за издаване на шенгенски визи на руски граждани. През 2022 г. беше спряно споразумението за улесняване на визовия режим между ЕС и Русия, консулските такси бяха увеличени, а проверките – затегнати.

През ноември 2025 г. Европейската комисия въведе и ограничения за издаването на визи за многократно влизане. „Руските граждани вече няма да получават визи за многократно влизане“, заяви тогава еврокомисарят Маркус Брунер. Правилото се отнася за новите заявления и предвижда ограничени изключения, включително за определени семейни, професионални и хуманитарни случаи.

Така статистиката показва едновременно възстановяване на пътуванията на руски граждани към част от страните в Шенген и трайно пренареждане на маршрутите. Южноевропейските държави поемат основната част от заявленията, докато държавите, граничещи с Русия или намиращи се близо до нея, отчитат почти пълно изчезване на предишния туристически поток.

Източници: news.bg, unian.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 9 Отговор
    Защо руснаците имат мангизи защото са мн бедни пътуват на почивка!

    Коментиран от #6

    20:36 03.11.2026

  • 2 Мишо Керкенеза

    5 7 Отговор
    Боли ги братята за европейски визи

    20:37 03.11.2026

  • 3 РУСНАЦИТЕ

    8 8 Отговор
    КАК НЕ ГИ Е СТРАХ
    ДА ПЪТУВАТ

    ВЪВ ВРАЖДЕБНИЯ
    ПРОПАДНАЛ ЗАПАД?


    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ВМЕСТО ДА СИ КУПИ
    ВИЛА В СИБИР ,

    СОЛОВЬОВ ТЪГУВА
    ЗА ВИЛАТА НА СТОЙНОСТ

    10 МИЛИОНА ЕВРО

    НА ЕЗЕРОТО КОМО.

    20:37 03.11.2026

  • 4 Факт4екър

    9 4 Отговор
    Не идват вече в България руските туристи четата колона на Сорос в България го направи така а момента руските туристи си харчат парите при господарите!

    20:38 03.11.2026

  • 5 Еми....

    5 4 Отговор
    значи сами са си виновни за бомбените заплахи, организираните деструктивни протести, саботажите, парализирането на летища от заплахи с дронове и хакерските атаки.

    20:38 03.11.2026

  • 6 К.О.Т..А.К 🐱

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    щото ФСБ го хрантутят , да пази дъртия вмирисан гном-всички са държ. служители тия

    Коментиран от #8

    20:40 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шшш

    3 3 Отговор
    Запад - зло, русиянин - хорошо. Какво дири доброто при лошото? Хмммм... Може би началната концепция куца някъде

    20:45 03.11.2026

  • 14 визи на руснаци

    5 2 Отговор
    За Лас Вегас НЯМА!

    20:45 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Българин 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Руснаците не си мъкнат домати и сирене в Гърция на почивката

    20:47 03.11.2026

  • 17 При 4,055 милиона шенгенски визи

    3 1 Отговор
    Що пара е това дето са оставяли в Европа.... Сега си харчат парите в Китай , Дубай и Турция

    20:48 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нито рубла не трябва да се харчи

    2 1 Отговор
    В пропадналият и мухлясал ЕС. Нека да фалира

    20:50 03.11.2026

  • 20 Гориил

    2 1 Отговор
    Не можеш да живееш и ден без руски пари. Руските визи показват колко лицемерна и безпринципна е Европа.Руската средна класа купи ви евтино визите заради ниската им цена, натрапчивата реклама и бързото им издаване за всеки, който иска. Ако това не беше така, нито един руснак нямаше да дойде при вас.

    Коментиран от #32

    20:51 03.11.2026

  • 21 Важното е ние да почнем да им даваме

    1 0 Отговор
    По 1 милион визи минимум, а ЕС не ни е важен. Да се оправя

    20:52 03.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Инкогнито

    1 1 Отговор
    В Гърция, Италия, Испания, Турция издават визата на летището питат ги само за колко време, а в България Тиквата го направи с визи от посолството аре чао туризъм щото Ганьо е мн умен!

    20:59 03.11.2026

  • 27 Гориил

    1 3 Отговор
    В Русия има много богати хора, които са безразлични и не се интересуват от европейската алчност и завист. Руската средна класа знае, че си има работа с двойни стандарти и се смее на тази греховна европейска черта.

    21:02 03.11.2026

  • 28 Да благодарим на родната ни тлантическа

    1 3 Отговор
    Сган че губим над 3 милиарда евро годишно от руски туристи

    21:04 03.11.2026

  • 29 Мутра фон ова...

    5 1 Отговор
    това е абсолютна лъжа, Русия е приела като свои граждани поне 6 милиона агличани, французи, испанци, италианци и т.н. пред руските посолства винаги е опашка от желаещи!!!

    21:06 03.11.2026

  • 30 Гориил

    1 1 Отговор
    По същество Европа си остава най-евтината дестинация за почивка и забавление за руската средна класа. Как е било възможно това при тридесет хиляди санкции, не мога да си обясня.Ако нямаш съвест и морал, как можеш да ги изискваш от руснаците?

    Коментиран от #33

    21:07 03.11.2026

  • 31 Триете истината

    0 2 Отговор
    Щото сте атлантически мишки нали? Бройката на туристите в Китай, Турция и Дубай не ви харесва а? Хахахаха ....трябва да не се знае нали ? Срам сте ей!

    21:08 03.11.2026

  • 32 Шшш

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    А това, че росиянина има две мечти - да унищожи запада и да получи виза за там, не е ли лицемерие?

    Коментиран от #34

    21:24 03.11.2026

  • 33 Шшш

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Нали европата фалира? Как си позволява най-ниски цени? Аи ся кажи как санкциите помагат на раша и как фалита сваля цените

    21:30 03.11.2026

  • 34 Гориил

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Шшш":

    Русия няма намерение да унищожи Запада. Нещо повече, тя няма намерение да инвестира милиарди евро в Европа в бъдеще.Всичко, което се случва днес, е поредното поражение на европейския расизъм и колониализъм.

    Коментиран от #36

    21:32 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пильота

    2 0 Отговор
    Объркали са се! Европа е загива, деморализира се, имигранти и не знам си кво. Да си стоят в Рассия, там при християнството, ценностите, моралът.

    21:51 03.11.2026

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