ЕС е издал 630 605 визи на руснаци през 2025 г.

Държавите от Шенгенското пространство са издали 630 605 краткосрочни визи на руски граждани през 2025 г. Това е увеличение от 14,1% спрямо предходната година и втори пореден годишен ръст.
Общо руски граждани са подали 679 425 заявления за шенгенски визи. Отказите са 6,38%, докато средният дял за всички кандидати в Шенгенското пространство е 14,6%. Така руснаците са получили отказ приблизително два пъти по-рядко от средностатистическия кандидат.
Броят на издадените визи вече надхвърля равнището от 2021 г., определяно като „предвоенно“. Данните обаче остават далеч от тези преди пандемията и пълномащабната война срещу Украйна. През 2019 г. на руски граждани са издадени 4,055 милиона шенгенски визи.
Италия и Франция са начело
Италия е издала най-много визи на руснаци през 2025 г. – 163 908, или 26% от общия брой. Следва Франция със 156 814 визи, което представлява 24,9%.
Испания е издала 124 073 визи, а Гърция – 59 054. На тези четири държави се падат близо 80% от всички разрешения за краткосрочно влизане в Шенгенското пространство.
На противоположния полюс е Финландия. През 2025 г. там са подадени едва 4148 заявления от руски граждани, при 786 425 през 2019 г. Съществен спад е отчетен и в консулствата на Естония, Латвия и Литва. Общият обем на заявленията към четирите държави е намалял с 99,1% спрямо 2019 г.
Визи се издават, но при по-строги правила
Европейският съюз не е въвел пълна забрана за издаване на шенгенски визи на руски граждани. През 2022 г. беше спряно споразумението за улесняване на визовия режим между ЕС и Русия, консулските такси бяха увеличени, а проверките – затегнати.
През ноември 2025 г. Европейската комисия въведе и ограничения за издаването на визи за многократно влизане. „Руските граждани вече няма да получават визи за многократно влизане“, заяви тогава еврокомисарят Маркус Брунер. Правилото се отнася за новите заявления и предвижда ограничени изключения, включително за определени семейни, професионални и хуманитарни случаи.
Така статистиката показва едновременно възстановяване на пътуванията на руски граждани към част от страните в Шенген и трайно пренареждане на маршрутите. Южноевропейските държави поемат основната част от заявленията, докато държавите, граничещи с Русия или намиращи се близо до нея, отчитат почти пълно изчезване на предишния туристически поток.
Източници: news.bg, unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6
20:36 03.11.2026
2 Мишо Керкенеза
20:37 03.11.2026
3 РУСНАЦИТЕ
ДА ПЪТУВАТ
ВЪВ ВРАЖДЕБНИЯ
ПРОПАДНАЛ ЗАПАД?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ВМЕСТО ДА СИ КУПИ
ВИЛА В СИБИР ,
СОЛОВЬОВ ТЪГУВА
ЗА ВИЛАТА НА СТОЙНОСТ
10 МИЛИОНА ЕВРО
НА ЕЗЕРОТО КОМО.
20:37 03.11.2026
4 Факт4екър
20:38 03.11.2026
5 Еми....
20:38 03.11.2026
6 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #1 от "Гост":щото ФСБ го хрантутят , да пази дъртия вмирисан гном-всички са държ. служители тия
Коментиран от #8
20:40 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шшш
20:45 03.11.2026
14 визи на руснаци
20:45 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Българин 🇧🇬
20:47 03.11.2026
17 При 4,055 милиона шенгенски визи
20:48 03.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нито рубла не трябва да се харчи
20:50 03.11.2026
20 Гориил
Коментиран от #32
20:51 03.11.2026
21 Важното е ние да почнем да им даваме
20:52 03.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Инкогнито
20:59 03.11.2026
27 Гориил
21:02 03.11.2026
28 Да благодарим на родната ни тлантическа
21:04 03.11.2026
29 Мутра фон ова...
21:06 03.11.2026
30 Гориил
Коментиран от #33
21:07 03.11.2026
31 Триете истината
21:08 03.11.2026
32 Шшш
До коментар #20 от "Гориил":А това, че росиянина има две мечти - да унищожи запада и да получи виза за там, не е ли лицемерие?
Коментиран от #34
21:24 03.11.2026
33 Шшш
До коментар #30 от "Гориил":Нали европата фалира? Как си позволява най-ниски цени? Аи ся кажи как санкциите помагат на раша и как фалита сваля цените
21:30 03.11.2026
34 Гориил
До коментар #32 от "Шшш":Русия няма намерение да унищожи Запада. Нещо повече, тя няма намерение да инвестира милиарди евро в Европа в бъдеще.Всичко, което се случва днес, е поредното поражение на европейския расизъм и колониализъм.
Коментиран от #36
21:32 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Пильота
21:51 03.11.2026