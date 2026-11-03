ЕС е издал 630 605 визи на руснаци през 2025 г.

Държавите от Шенгенското пространство са издали 630 605 краткосрочни визи на руски граждани през 2025 г. Това е увеличение от 14,1% спрямо предходната година и втори пореден годишен ръст.

Общо руски граждани са подали 679 425 заявления за шенгенски визи. Отказите са 6,38%, докато средният дял за всички кандидати в Шенгенското пространство е 14,6%. Така руснаците са получили отказ приблизително два пъти по-рядко от средностатистическия кандидат.

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Броят на издадените визи вече надхвърля равнището от 2021 г., определяно като „предвоенно“. Данните обаче остават далеч от тези преди пандемията и пълномащабната война срещу Украйна. През 2019 г. на руски граждани са издадени 4,055 милиона шенгенски визи.

Италия и Франция са начело

Италия е издала най-много визи на руснаци през 2025 г. – 163 908, или 26% от общия брой. Следва Франция със 156 814 визи, което представлява 24,9%.

Испания е издала 124 073 визи, а Гърция – 59 054. На тези четири държави се падат близо 80% от всички разрешения за краткосрочно влизане в Шенгенското пространство.

На противоположния полюс е Финландия. През 2025 г. там са подадени едва 4148 заявления от руски граждани, при 786 425 през 2019 г. Съществен спад е отчетен и в консулствата на Естония, Латвия и Литва. Общият обем на заявленията към четирите държави е намалял с 99,1% спрямо 2019 г.

Визи се издават, но при по-строги правила

Европейският съюз не е въвел пълна забрана за издаване на шенгенски визи на руски граждани. През 2022 г. беше спряно споразумението за улесняване на визовия режим между ЕС и Русия, консулските такси бяха увеличени, а проверките – затегнати.

През ноември 2025 г. Европейската комисия въведе и ограничения за издаването на визи за многократно влизане. „Руските граждани вече няма да получават визи за многократно влизане“, заяви тогава еврокомисарят Маркус Брунер. Правилото се отнася за новите заявления и предвижда ограничени изключения, включително за определени семейни, професионални и хуманитарни случаи.

Така статистиката показва едновременно възстановяване на пътуванията на руски граждани към част от страните в Шенген и трайно пренареждане на маршрутите. Южноевропейските държави поемат основната част от заявленията, докато държавите, граничещи с Русия или намиращи се близо до нея, отчитат почти пълно изчезване на предишния туристически поток.

Източници: news.bg, unian.net