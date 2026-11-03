Мелания Тръмп събира руски и украински представители в Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп ще събере представители на Русия и Украйна в Белия дом. Това съобщи администрацията на американския президент, без да уточнява кои ще бъдат участниците и в какъв формат ще се проведе срещата.

В изявлението се посочва, че Мелания Тръмп ще направи обръщение в Белия дом на 5 ноември от 11:00 часа източноамериканско време. То ще бъде посветено на локалното примирие в Олешки и района на Херсон.

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„Това събитие представлява изключително важен момент в американската история“, се посочва в съобщението.

Според Белия дом първата дама сама е започнала контактите между двете воюващи страни и е съдействала за договарянето на примирие в Олешки. Вашингтон представя инициативата като първи дипломатически ход от подобен мащаб, предприет от американска първа дама.

Примирието в Олешки

Локалното шестдневно примирие в града започна като част от хуманитарна операция. Целта е да бъдат доставени храна, лекарства и вода на около 2000 останали жители, както и да бъдат евакуирани хората, които желаят да напуснат.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че представители на Украйна, САЩ и Русия ще бъдат на място, след като пътят към Олешки бъде разминиран и хуманитарният товар бъде доставен. Евакуираните ще могат да изберат дали да бъдат отведени в Украйна или Русия.

Лубинец и руската му колежка Яна Лантратова съобщиха, че в продължение на 30 часа не са били регистрирани нарушения на режима на прекратяване на огъня. В същото време руските и украинските сили продължават бойните действия в други райони.

Без определена дата за следващите преговори

Паралелно с хуманитарната мисия Вашингтон се опитва да поднови разговорите между Русия и Украйна с американско посредничество. Те се очаква да се проведат в Абу Даби, но конкретна дата все още няма.

Според Асошиейтед прес украинският президент Володимир Зеленски е посочил периода между 6 и 10 ноември като възможен срок за срещата. Агенцията отбелязва, че Вашингтон изчаква развитието на събитията в Близкия изток, преди да насрочи разговорите.

Съветникът на руския президент по външната политика Юрий Ушаков заяви, че европейски представители няма да бъдат поканени. Така бъдещите разговори се очертават като формат между представители на Русия, Украйна и САЩ, без участие на европейски държави.

Източници: bta.bg, apnews.com, washingtonpost.com