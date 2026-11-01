Изборната комисия в Израел: Резултатите няма да се променят

Изборите в Израел са проведени редовно и разследването за предполагаема чужда намеса няма да промени общия резултат от вота. Това заяви председателят на Централната избирателна комисия съдия Ноам Солберг в съвместно видеообръщение с директора на Шин Бет Давид Зини, главния прокурор Гали Бахарав-Миара и изпълняващия длъжността генерален директор на комисията Дийн Ливне.

„Мога да кажа с пълна отговорност: изборите за 26-ия Кнесет бяха проведени редовно. Резултатите отразяват волята на избирателите“, каза Солберг, цитиран от „Таймс ъв Израел“ и „Йнет“.

По думите му са се появили сериозни подозрения за финансиране от чужбина, предназначено да повлияе върху изборите. Разследването се води от Шин Бет и остава на класифициран етап, поради което подробностите не се огласяват. В публикации предполагаемата намеса е свързвана с Катар или Турция, но двете държави отхвърлят твърденията.

Разследването ще продължи, но вотът няма да бъде анулиран

„Подозренията са само подозрения. За оспорване на изборните резултати са нужни солидни доказателства“, заяви Солберг. Той допълни, че дори подозренията да бъдат потвърдени, позицията на комисията е, че това няма да засегне целостта на изборния процес или резултатите като цяло.

По информация на „Йнет“ ще бъде създаден съвместен екип на Шин Бет, израелската полиция и прокуратурата, който ще провери твърденията. Председателят на избирателната комисия ще следи работата му, а резултатите от разследването ще му бъдат представени след приключването му.

Израелските власти изрично подчертаха, че разследването не е насочено срещу конкретна общност. Шин Бет заяви, че проверката е ограничена и че отговорност ще бъде търсена само от лица, за които се установи, че са нарушили закона.

Официалните резултати ще бъдат представени на 4 ноември

Избирателната комисия потвърди преброяването за изборите на 27 октомври. Ликуд спечели 27 места, партията „Яшар“ получи 21, „Заедно“ - 12, Обединеният списък - 11, а останалите мандати са разпределени между още седем формации.

Избирателната активност е 77,9%. Преброени са 5 716 665 гласа, от които 5 690 778 са действителни, а 25 887 - недействителни. Комисията уточни, че са възможни незначителни корекции при рутинната повторна проверка на протоколите, но именно тези резултати ще бъдат представени на президента Ицхак Херцог в сряда, 4 ноември.

Херцог ще проведе консултации с избраните партии за съставяне на правителство. Новият Кнесет се очаква да положи клетва през следващата седмица, докато разследването за предполагаемата намеса продължава паралелно.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, ynetnews.com