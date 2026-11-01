Израелски удари в Газа убиха осем души, сред тях дете

Най-малко осем души, сред тях четиригодишно дете, са убити при израелски удари в Газа, съобщават болници в анклава. Нападенията са извършени въпреки прекратяването на огъня, което е в сила от октомври 2025 г.

В град Газа на север ракетен удар е поразил група цивилни до училище „Кайро“ в квартал „Ал Римал“. Болнични служители съобщават за трима загинали, сред които четиригодишно момче.

В южната част на Газа, край Хан Юнис, удар с дрон е убил петима полицаи в района „Ал Маваси“. Министерството на вътрешните работи в Газа, управлявано от „Хамас“, съобщава, че служителите са били на възраст между 23 и 53 години и са изпълнявали обичайните си задължения.

Израелската армия: Поразени са военни дейци

Израелската армия потвърждава, че е извършила два удара, но заявява, че мишени са били военни дейци. До публикуването на информацията армията не е представила доказателства или допълнителни подробности за твърдението.

Кадри пред болница „Ал Шифа“ в град Газа показват хора, събрани за молитва до два чувала с тела и тялото на детето, увито в бяла кърпа. Али Оуейс, който е разговарял с Франс прес, казва: „Няма прекратяване на огъня; войната продължава, не виждате ли?“

В болница „Насър“ в Хан Юнис жени са заснети да скърбят до чували с тела. Министерството на вътрешните работи определи удара като „ужасяващо клане“.

1580 загинали след началото на примирието

Според здравното министерство в Газа, управлявано от „Хамас“, от началото на прекратяването на огъня са убити 1580 души. Данните на ведомството се смятат за надеждни от ООН, макар че Израел заявява, че атакува цели на „Хамас“, а при ударите често загиват и цивилни.

Мирният план за Газа, посредничен от администрацията на Доналд Тръмп, е в застой. В рамките на прекратяването на огъня са освободени хиляди палестинци, задържани от Израел, в замяна на освобождаването на всички 48 останали заложници, държани в Газа, и на ангажимент за прекратяване на войната.

Конфликтът започва след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Тогава са убити около 1200 души, а 251 са взети за заложници. От началото на войната в Газа са загинали 74 594 души според здравното министерство в анклава.

Източници: bbc.co.uk