Пирати завладяха ирански кораб с 23 души край Сомалия

Иранският риболовен кораб „Азини“ е бил завладян от въоръжени пирати край североизточното крайбрежие на Сомалия. Инцидентът е регистриран на 29 октомври около 09:00 UTC, съобщава Морският център за сигурност в Индийския океан (MSCIO).

Според Асошиейтед прес на борда е имало 23 души – 21 ирански членове на екипажа и двама сомалийски охранители. Сомалийски морски служител е заявил пред агенцията, че корабът е бил превзет от 12 пирати в района между крайбрежните градове Бандар Байла и Хафун.

„Безопасността на екипажа остава неизвестна“, посочва MSCIO в предупреждението си. Центърът не съобщава за установени жертви, ранени или контакт с хората на борда.

Корабът се е насочвал към морски коридор

Последната съобщена позиция на „Азини“ е 09°47’ северна ширина и 55°45’ източна дължина. По данни на MSCIO корабът е приближавал район с интензивен морски трафик, което е повишило опасенията за сигурността на търговското корабоплаване.

Морският център предупреждава, че плавателният съд може да бъде използван като кораб-майка – подвижна база, от която да бъдат подготвяни нови пиратски атаки срещу търговски кораби. Засега няма потвърждение, че от „Азини“ вече е извършено нападение.

Операция „Аталанта“ на Европейския съюз разследва случая. MSCIO призовава корабите в района да поддържат повишена бдителност, да следват действащите процедури за морска сигурност и незабавно да подават сигнали при подозрителна активност.

Нови опасения за пиратството край Сомалия

Завладяването на „Азини“ идва на фона на подновена пиратска активност край сомалийското крайбрежие и в западната част на Индийския океан. Асошиейтед прес съобщава, че от април насам са били завладени шест търговски кораба, включително танкерът „Сибу 1“.

През септември властите в автономния сомалийски регион Пунтланд съобщиха, че петима членове на екипажа на танкера „Хонър 25“ са били убити, преди силите за сигурност да си върнат контрола над плавателния съд. При операцията са били задържани 16 заподозрени пирати.

Към момента остава неясно къде се намира „Азини“, кой контролира кораба и какво е състоянието на хората на борда.

Източници: apnews.com, hiiraan.net