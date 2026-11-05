Южна Корея разширява мисията си в Арабско море

Южна Корея планира да разшири военноморската си мисия за борба с пиратството в Арабско море. Към подразделението „Чонхе“ ще бъдат изпратени самолет за морско патрулиране и екип за обезвреждане на взривни устройства, съобщи агенция „Йонхап“, позовавайки се на официални източници.

Представители на южнокорейското Министерство на отбраната заявиха, че промяната има за цел да защити гражданите на страната и да гарантира икономическите ѝ интереси.

Ограничени операции южно от Оман

„Разширяването на мисията на подразделението „Чонхе“ има за цел да защити нашите граждани и да гарантира нашите икономически интереси“, заявиха представители на ведомството.

Според Министерството на отбраната операциите ще останат ограничени до откритите води южно от Оман. Това означава, че разширяването е насочено към морските маршрути в Арабско море, без посочване на действия във вътрешни или териториални води на друга държава.

Южна Корея представя промяната като принос към международните усилия за сигурност на корабоплаването и противодействие на пиратството. Представител на Министерството на отбраната заяви: „Като член на международната общност, ние трябва да участваме“.

Сеул се е ангажирал да се присъедини към международните действия, след като бъдат създадени благоприятни условия. Към момента съобщената информация не посочва конкретна дата за изпращането на допълнителните средства и екипа.

Източници: news.bg, en.yna.co.kr