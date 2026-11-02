Над 50 дрона унищожени украински дронове в руски региони за нощта

Над 50 безпилотни летателни апарата са били унищожени в няколко руски региона в нощта срещу 2 ноември, съобщиха регионалните власти. Най-много дронове са свалени над Ростовска и Воронежска област, а полетите на няколко летища временно са били ограничени.

В Ростовска област са унищожени над 30 дрона над град Каменск-Шахтински и шест района, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. По думите му няма постъпили данни за пострадали хора или разрушения.

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Във Воронеж и осем района на Воронежска област са били открити и унищожени 20 безпилотника, съобщи губернаторът Александър Гусев. Отломки са повредили фасадите и остъкляването на два частни дома в града и в един от районите. За пострадали не се съобщава.

Повреден е фасадата на жилищен блок

В Стария Оскол, Белгородска област, е повредена фасадата на многоквартирна жилищна сграда след падане на дрон. Регионалният оперативен щаб съобщи, че по предварителни данни няма пострадали. На място са работили аварийни и оперативни служби, а оценката на щетите е продължила.

Още три безпилотника са били унищожени над Тулска област според губернатора Дмитрий Миляев. Той не съобщава за пострадали и разрушения. В руските съобщения дроновете са определени като украински, но независимо потвърждение на произхода им не е представено.

Ограничения по летищата

Заради опасността от безпилотни апарати временно са били ограничени приемането и изпращането на полети на летищата в Пенза, Саратов, Уляновск, Тамбов и Самара. Летищата Домодедово и Внуково са обслужвали полети със съгласуване с компетентните органи.

„Въведени са временни ограничения за приемането и изпращането на въздухоплавателни средства“, съобщи руската авиационна служба „Росавиация“, цитирана от Интерфакс. По-късно ограниченията на летищата в Пенза и Саратов са били отменени.

Съобщенията за атаките и последствията са обобщени от РБК въз основа на данни от губернаторите и регионалните оперативни щабове.

Източници: rbc.ru, interfax.ru