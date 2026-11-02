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Путин и Си Цзинпин ще се срещнат на форума на АТИС

Путин и Си Цзинпин ще се срещнат на форума на АТИС

2 Ноември, 2026 08:00 861 10

  • владимир путин-
  • си цзинпин-
  • атис-
  • шънджън-
  • русия и китай

Двустранният разговор ще се проведе на 18 или 19 ноември в Шънджън. За евентуална тристранна среща с Доналд Тръмп все още няма окончателна договореност

Путин и Си Цзинпин ще се срещнат на форума на АТИС - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин ще проведат двустранна среща в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Форумът ще се състои на 18 и 19 ноември.

За предстоящия разговор е съобщила председателят на Съвета на федерацията на Русия Валентина Матвиенко по време на среща в Пекин с председателя на Китайския народен политически консултативен съвет Ван Хунин, съобщава Интерфакс.

Конкретният час и формат на разговорите между Путин и Си Цзинпин все още не са обявени. Очаква се темите да бъдат уточнени по дипломатически канали преди началото на форума.

Москва потвърди участието на Путин

Участието на Владимир Путин в срещата на върха беше обсъждано от руските власти през последните месеци. Кремъл заяви, че руският президент планира да пътува до Шънджън, а по-рано Москва съобщи, че той е получил покана от китайската страна.

„Изхождаме от това, че президентът Путин ще отиде на срещата на върха на АТИС“, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му форумът ще даде възможност на лидерите на Русия, Китай и САЩ да се срещнат в двустранен или евентуално в друг формат.

Путин и Си Цзинпин вече проведоха разговори два пъти през 2026 г. Те се срещнаха по време на официалното посещение на руския президент в Китай и в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек.

Тристранният формат остава без окончателно решение

Възможността форумът в Шънджън да стане място и за разговор между Путин, Си Цзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп също беше обсъждана. Руските власти обаче подчертаха, че за подобна среща няма окончателно потвърждение и че практическите параметри все още не са договорени.

Предстоящата двустранна среща между Путин и Си Цзинпин е планирана в момент, когато Москва и Пекин продължават координацията си в рамките на международни формати, сред които АТИС, БРИКС, ШОС и „Групата на двадесетте“. Следващата възможност за разговор между двамата лидери ще бъде в Шънджън на 18 или 19 ноември.

Източници: interfax.ru, bta.bg


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1337

    9 2 Отговор
    путин снощи е изпратил запитване към радев
    де се скриха тагарев, неински и поптодорова

    за да им подари бързовар
    и пакетче специално подбран чай
    (само един ще им стигне за цял живот)

    08:01 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Си ще поздрави Путин

    3 3 Отговор
    за новопресъединената Российская Республика България.

    08:07 02.11.2026

  • 4 Госあ

    3 2 Отговор
    Китай от самото начало се дистанцира от войната в Украйна и я нарекоха европейска. От Пекин отново съобщиха, че тази война не е тяхна работа и няма за какво да разговарят за нея. Не знам защо западната преса продължават да повтарят опорки, че на евентуална тристранна среща, ще се разглежда този конфликт. Ако има такава, най вероятно ще бъдат разглеждани съвсем други теми.

    08:12 02.11.2026

  • 5 А Путин дали

    2 2 Отговор
    Е готов да станат нова провинция на чайниците?
    Ще разбере скоро

    08:18 02.11.2026

  • 6 Зельо що не е поканен

    3 1 Отговор
    Ихууууу

    Коментиран от #7

    08:19 02.11.2026

  • 7 Ще го поканят

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зельо що не е поканен":

    На банкета ще им трябва клоун

    08:22 02.11.2026

  • 8 Някой

    0 0 Отговор
    Китай са колония на САЩ, раздуват балона, но ще се спука до 20 години. Дават заеми за инфраструктурни проекти по целия свят, няколко от банките им са вече в топ десет, бюрокрация, корупция. Задминали са всички по материализъм, няма нищо духовно вече в тази страна, а средната класа мисли само за пари. Китай е модела на бъдещето, цифрова валута, цифров паспорт, умни градове... тотално поробване на населението. Не случайно Трюдо им се възхищаваше, а нашите европейски депутати бленуват за подобна власт, което скоро ще се случи като дойде цифровото евро.

    08:26 02.11.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    С удоволствие. Както винаги!

    08:57 02.11.2026

  • 10 Путин и до тоалетната не ходи вече ...

    2 1 Отговор
    без да пита, китайския си колега - олигарх , Си Дзи Пин!!!

    Пак ще пращат" Ким- Корейци" на Украинския фронт!!!

    08:58 02.11.2026

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