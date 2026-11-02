Путин и Си Цзинпин ще се срещнат на форума на АТИС

Руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин ще проведат двустранна среща в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Форумът ще се състои на 18 и 19 ноември.

За предстоящия разговор е съобщила председателят на Съвета на федерацията на Русия Валентина Матвиенко по време на среща в Пекин с председателя на Китайския народен политически консултативен съвет Ван Хунин, съобщава Интерфакс.

Конкретният час и формат на разговорите между Путин и Си Цзинпин все още не са обявени. Очаква се темите да бъдат уточнени по дипломатически канали преди началото на форума.

Москва потвърди участието на Путин

Участието на Владимир Путин в срещата на върха беше обсъждано от руските власти през последните месеци. Кремъл заяви, че руският президент планира да пътува до Шънджън, а по-рано Москва съобщи, че той е получил покана от китайската страна.

„Изхождаме от това, че президентът Путин ще отиде на срещата на върха на АТИС“, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му форумът ще даде възможност на лидерите на Русия, Китай и САЩ да се срещнат в двустранен или евентуално в друг формат.

Путин и Си Цзинпин вече проведоха разговори два пъти през 2026 г. Те се срещнаха по време на официалното посещение на руския президент в Китай и в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек.

Тристранният формат остава без окончателно решение

Възможността форумът в Шънджън да стане място и за разговор между Путин, Си Цзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп също беше обсъждана. Руските власти обаче подчертаха, че за подобна среща няма окончателно потвърждение и че практическите параметри все още не са договорени.

Предстоящата двустранна среща между Путин и Си Цзинпин е планирана в момент, когато Москва и Пекин продължават координацията си в рамките на международни формати, сред които АТИС, БРИКС, ШОС и „Групата на двадесетте“. Следващата възможност за разговор между двамата лидери ще бъде в Шънджън на 18 или 19 ноември.

Източници: interfax.ru, bta.bg