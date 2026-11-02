Сикорски благодари на САЩ за поканата за Г-20

Полският външен министър Радослав Сикорски благодари на Съединените щати за поканата Полша да участва в дейностите на Г-20 през 2026 г. Той направи изявлението си по време на срещата на външните министри на групата в Атланта.
„Много сме благодарни на Съединените щати, че отправиха поканата по време на своето председателство“, заяви Сикорски. По думите му Вашингтон е предложил и постоянно включване на Полша в Г-20, но за това ще е необходимо съгласието на всички членове на групата, включително на Русия.
Туск ще пътува до Манчестър през 2027 г.
Сикорски уточни, че поканата за следващата годишна среща не е от Съединените щати. Великобритания, която ще поеме председателството на Г-20, е поканила премиера Доналд Туск да участва в срещата през 2027 г.
Срещата е насрочена за 27 и 28 ноември 2027 г. в Манчестър. Туск вече е заявил, че ще присъства лично. Полша търси подкрепа за постоянно присъствие в Г-20, като според Полското радио идеята е получила подкрепа и от Европейската комисия, Германия и Индия.
Предстои срещата в Маями
Тазгодишната среща на лидерите на Г-20 ще се проведе на 14 и 15 декември в Маями. Полша участва в работата на групата през 2026 г. като поканена страна, след като Съединените щати поеха председателството.
На срещата в Маями Полша се очаква да бъде представлявана от президента Карол Навроцки. Междувременно Варшава продължава да настоява за постоянно място в Г-20, която обединява най-големите икономики в света, Европейския съюз и Африканския съюз.
Източници: polskieradio24.pl, polskieradio.pl, aa.com.tr
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