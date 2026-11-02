Русия изстреля 193 дрона срещу Украйна, 154 са неутрализирани

Русия е атакувала Украйна през нощта срещу 2 ноември със 193 ударни безпилотни апарата, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Противовъздушната отбрана е неутрализирала 154 дрона, като по предварителни данни са били свалени или заглушени апарати „Шахед“ и дронове от друг тип.

Атаката е започнала около 18:00 часа на 1 ноември. Русия е използвала дронове „Шахед“, „Гербер“ и безпилотни апарати имитатори „Пародия“, изстреляни от направленията Орел, Курск и Брянск, както и от окупирани от Русия територии. От общия брой „Шахед“-и 75 са били реактивни, а сред неутрализираните дронове реактивните са 58.

Украинските власти са регистрирали попадения на 26 места. На още девет места са паднали свалени дронове или техни отломки. Към 08:00 часа повече от шест ударни безпилотни апарата са останали във въздуха, а бойните действия срещу тях са продължавали. В отражението на атаката са участвали авиация, зенитни ракетни подразделения, мобилни огневи групи, части за радиоелектронна борба и подразделения за безпилотни системи.

Пожар в транспортно предприятие

При вечерния руски удар е засегнато транспортно предприятие в Кропивницкия район на Кировоградска област. На мястото е избухнал мащабен пожар, който е ликвидиран от подразделения на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

„В резултат на вечерната вражеска атака в Кропивницкия район има попадение по едно от транспортните предприятия“, е заявил областният управител Андрей Райкович.

Спасителите са работили при постоянна заплаха от повторни обстрели. По данни на службата няма загинали и пострадали.

Източници: pravda.com.ua