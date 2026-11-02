Новини
Свят »
Украйна »
Русия изстреля 193 дрона срещу Украйна, 154 са неутрализирани
  Тема: Украйна

Русия изстреля 193 дрона срещу Украйна, 154 са неутрализирани

2 Ноември, 2026 08:37, обновена 2 Ноември, 2026 08:45 720 12

  • руски дронове-
  • украйна-
  • пво-
  • кировоградска област-
  • кропивницки

Попадения са регистрирани на 26 места, а в Кировоградска област руски удар предизвика пожар в транспортно предприятие

Русия изстреля 193 дрона срещу Украйна, 154 са неутрализирани - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е атакувала Украйна през нощта срещу 2 ноември със 193 ударни безпилотни апарата, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Противовъздушната отбрана е неутрализирала 154 дрона, като по предварителни данни са били свалени или заглушени апарати „Шахед“ и дронове от друг тип.

Атаката е започнала около 18:00 часа на 1 ноември. Русия е използвала дронове „Шахед“, „Гербер“ и безпилотни апарати имитатори „Пародия“, изстреляни от направленията Орел, Курск и Брянск, както и от окупирани от Русия територии. От общия брой „Шахед“-и 75 са били реактивни, а сред неутрализираните дронове реактивните са 58.

Украинските власти са регистрирали попадения на 26 места. На още девет места са паднали свалени дронове или техни отломки. Към 08:00 часа повече от шест ударни безпилотни апарата са останали във въздуха, а бойните действия срещу тях са продължавали. В отражението на атаката са участвали авиация, зенитни ракетни подразделения, мобилни огневи групи, части за радиоелектронна борба и подразделения за безпилотни системи.

Пожар в транспортно предприятие

При вечерния руски удар е засегнато транспортно предприятие в Кропивницкия район на Кировоградска област. На мястото е избухнал мащабен пожар, който е ликвидиран от подразделения на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации.

„В резултат на вечерната вражеска атака в Кропивницкия район има попадение по едно от транспортните предприятия“, е заявил областният управител Андрей Райкович.

Спасителите са работили при постоянна заплаха от повторни обстрели. По данни на службата няма загинали и пострадали.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 КВА ОТБРАНА , КВИ ПЕТ /стари/ ЛЕВА

    16 1 Отговор
    ВСИЧКОТО ИМ Е ВЪТРЕ

    08:53 02.11.2026

  • 3 ЧеБурашка

    14 1 Отговор
    Неутрализирани?! С кво?

    Коментиран от #9

    09:09 02.11.2026

  • 4 Осраина

    12 0 Отговор
    Защо лъжете ?154 изстреляни ,164 свалени,Аз ги лично броих.

    09:19 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе,

    11 0 Отговор
    Миленче/Марче , пак си се объркала , от 154 изстреляни, неутралинизарани са 193...

    09:24 02.11.2026

  • 7 БАЦЕ ЕООД

    6 0 Отговор
    свалени с остроумие, фантастика и какво друго? щото ракети нема...

    09:26 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хихи

    0 0 Отговор
    След като украинското ПВО свърши ракети, цивилните жертви от украиска страна рязко спаднаха...

    09:53 02.11.2026

  • 11 Смех

    0 0 Отговор
    Как 154, да не са 194?!
    Смешни сте!

    10:01 02.11.2026

  • 12 Не се разбира в статията Украйна

    0 0 Отговор
    с каква техника е неотрализирала тези 154 дрона пуснати срещу Украйна от общо 193. Така буди съмнение за празни приказки и, че всеки може да си пише каквото му е угодно.

    10:07 02.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания