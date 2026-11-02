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Кулеба: Путин не беше готов да спре войната в нито един момент
  Тема: Украйна

Кулеба: Путин не беше готов да спре войната в нито един момент

2 Ноември, 2026 08:46, обновена 2 Ноември, 2026 08:53 1 145 55

  • дмитрий кулеба-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • война в украйна

Бившият украински външен министър допуска, че Киев е могъл да опита преговори през есента на 2022 г., но не вярва, че Москва е търсила траен мир

Кулеба: Путин не беше готов да спре войната в нито един момент - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият украински външен министър Дмитрий Кулеба заяви, че не вижда нито един момент, в който руският президент Владимир Путин е бил готов да спре войната срещу Украйна. В интервю за „Украинска правда“ той допусна, че Киев е можел да опита да договори спиране на бойните действия през септември или октомври 2022 г., но според него подобно споразумение вероятно нямало да доведе до траен резултат.

„Не виждам нито един момент, когато Путин е бил готов да спре войната“, каза Кулеба, отговаряйки на въпрос дали е имало реален прозорец за мир, който е бил пропуснат заради намесата на външни фактори. По думите му украинското общество в края на 2022 г. е било в състояние на еуфория след освобождаването на значителни територии и е очаквало възстановяване на границите от 1991 г.

Възможност за преговори е имало, но не и за траен мир

Кулеба посочи, че в края на 2022 г. ситуацията на фронта вече е започнала да се променя в ущърб на Украйна. През пролетта на 2023 г. руските сили превзеха Бахмут, а украинското контранастъпление не постигна очаквания резултат. Според него именно тогава за Путин вече не е имало причина да спира войната.

„Теоретично можехме да опитаме да се договорим през септември-октомври 2022 г., но съм убеден, че от това пак нямаше да излезе нищо“, заяви бившият министър.

Той отхвърли тезата, че през пролетта на 2022 г. Украйна е била близо до приемливо мирно споразумение. По думите му условията, обсъждани тогава, са предвиждали ограничаване на украинската армия до 50 000 души, докато Киев е настоявал за численост от 250 000 военнослужещи. Кулеба посочи още предаването на ракети и далекобойни оръжия, както и поставянето на военни складове под руска охрана.

Кулеба: Русия използва преговорите за влияние

Според Кулеба сегашните преговорни инициативи също не показват фундаментална промяна в руските цели. Той заяви, че Москва се опитва да използва диалога с Вашингтон, за да представи Путин като конструктивен партньор и едновременно да настрои американската администрация срещу Киев.

Кулеба каза, че не вижда доказателства европейските държави да са се присъединили към натиск върху Украйна. По думите му Европа иска да участва в процеса, защото войната засяга пряко континента, но това не означава съгласувана политика за принуждаване на Киев да приеме руските условия.

Той определи Норвегия като един от ключовите партньори на Украйна заради военната и макрофинансовата подкрепа. Сред държавите, които Киев не трябва да губи, Кулеба посочи още Германия, Швеция и Нидерландия.

Дмитрий Кулеба напусна поста на украински външен министър през 2024 г. Той обясни оставката си с промяна в баланса на външнополитическите роли в президентската администрация и заяви, че след оттеглянето си е решил да остане да живее в Украйна.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казанлъшкия

    43 2 Отговор
    А Зеленски няма търпение да спре войната викаш? )))

    Коментиран от #11, #12

    08:54 02.11.2026

  • 2 Волдемор зеленски

    34 3 Отговор
    Това ли е новият Хари Потър?

    08:55 02.11.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 2 Отговор
    ТИЯ СА ХРАМА НА ОБРЕЧЕНИТЕ
    БЕЗ ИНДИАНА ДЖОУНС:)

    08:55 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зико

    33 2 Отговор
    И вие не спряхте да лъжете нито за секунда.

    08:56 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На снимката!

    20 15 Отговор
    Образцов гимназист-зубрач...!

    Коментиран от #29

    09:00 02.11.2026

  • 10 Съдията

    30 16 Отговор
    Нищо, скоро ще видиш една разпарчетосана Украйна, понеже не виждате по-далеч от носа си и се подлъгвате по фантазиите на за(падналите) политици.

    Коментиран от #22

    09:00 02.11.2026

  • 11 Кулеба

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Казанлъшкия":

    нещо се е разкУлебал

    09:00 02.11.2026

  • 12 ами

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Казанлъшкия":

    ха ха ха - да бе мечтата на вселенски е веднага да спре войната, докато европа му намери още 70 милиарда, че тия 90 милиарда дето му отпосна за нищо не стигат

    Коментиран от #17

    09:02 02.11.2026

  • 13 ...

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Врагове - вратовете

    09:03 02.11.2026

  • 14 Ами

    18 17 Отговор
    Сигурно затова растреляхте 1 от собствените си преговарящи след почти постигнстатото примирие в Истанбул:)или си мислете,че на лъжите ви ще се вярва вечно:),за Минските споразумения и признанието на Меркел и Оланд да не говорим:)

    Коментиран от #20, #26, #32

    09:05 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    5 11 Отговор

    До коментар #7 от "БУНКЕРНАТА ГНИДА":

    Глупости ! Не съм казвал такова нещо ! Но се страхувам , че е възможно .

    09:07 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СССС

    15 6 Отговор
    Путин ви предложи мир 2022г в Турция !!!!

    09:12 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Берлин

    14 5 Отговор
    Всеки ден някой от осраина дава акъл на света, по добре да спрете да пишете за тях.

    09:13 02.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гориил

    20 26 Отговор
    Г-н Кулеба, защо Путин трябва да спре войната? За да може Киев да си поеме дъх, да превъоръжи армията си и да прегрупира силите си за нови атаки срещу Русия?

    Коментиран от #34

    09:14 02.11.2026

  • 26 Копеи,

    21 9 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Кой уби Пригожин?Коментирай.В България има Интернет.

    09:14 02.11.2026

  • 27 Комунист

    16 19 Отговор
    Стига сте ни занимавали с фашистката ви държава. Надявам се до Нова година Русия да приключи с вас.

    09:15 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    17 9 Отговор

    До коментар #9 от "На снимката!":

    Лавров на кво ти прилича.Ме е човек.
    Познай от 3 пъти.

    09:16 02.11.2026

  • 30 Ха Ха

    14 18 Отговор

    До коментар #7 от "БУНКЕРНАТА ГНИДА":

    А как Путин да спре войната, когато атлантическият Запад иска да сломи Русия? Той просто изнесе неизбежната война с Атлантизма в Украйна - това е.

    09:16 02.11.2026

  • 31 Гориил

    18 19 Отговор
    Този странен човек е убеден, че Москва е длъжна да изпълни ултиматума на Бандера, да напусне Крим, да плати репарации и да подпише акт за безусловно анексиране на Русия.

    09:21 02.11.2026

  • 32 Дай поименно да

    11 6 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    знаем кой са растреляли.
    Абсолютни лъжи си написал .

    09:21 02.11.2026

  • 33 Русия още на преговорите в Турция ясно

    10 18 Отговор
    заяви, ако не приемете мир ние можем да водим война и 10, 20, 30 години вие колко можете?Ама сега всички искате МИР защо ви е, бийте се воювайте нали сте яки.

    Коментиран от #43

    09:24 02.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Жалък урко фашист

    9 11 Отговор
    Ненормалник

    09:29 02.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Елементарно

    7 3 Отговор
    Натискът срещу фашисткия агресор цели не военно поражение, а създаване на подходящи условия за вътрешен, дворцов преврат или бунтове на крепостните от лошите условия за живот които неименуемо им предстоят.

    09:35 02.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Русия губи войната

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Русия още на преговорите в Турция ясно":

    щом бомбардира украинските градове вместо да победи на фронта .
    Над 50 хиляди убити и ранени за октомври .

    Коментиран от #45

    09:41 02.11.2026

  • 44 Столицата на Украйна потъва в тъмнина

    4 1 Отговор
    систематични ракетни удари от Руските въоръжени сили обезвреждат критични енергийни инфраструктурни обекти. Непрекъснатите прекъсвания на тока и аварийните прекъсвания на електрозахранването постепенно се превръщат в тежко ежедневие, а понякога водоснабдяването в домовете напълно изчезва. Около три милиона жители на Киев се подготвят за най-трудния зимен сезон през всички години на мащабни конфронтации, поради което някои граждани сериозно обмислят евакуация.

    09:42 02.11.2026

  • 45 Много се мотат Украинците нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Русия губи войната":

    да ги приключват по бързо тогава, какво чакат?

    09:55 02.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 точка

    1 1 Отговор
    Интересно как Западът има стратегии за нанасяне на стратегическо поражение на Русия които Реализира политически , воено и икономически още от време оно пък Русия била виновна че се опъвала. Русия показа Ново разбиране за света/ Отказа се от Контрол извън своите граници и отстъпи през 1989 г. Сега и САЩ Приемат подобен подход/ Анкордж/. Те се изтеглят от Европа НАТО и близкият изток. Разбира се това не. тава гладко и без проблеми Но е Реалност вече. САЩ запазват Присъствие но не Контролират вече. А Европа живее още в колониализма.

    09:58 02.11.2026

  • 49 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    МРЪшиииии ИЗБИХТЕ СИ НАРОДА И СИ УНИЩОЖИХТЕ ДЪРЖАВАТА

    10:03 02.11.2026

  • 50 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    10:04 02.11.2026

  • 51 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 0 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    10:05 02.11.2026

  • 52 Елелементарно

    0 0 Отговор
    А кой спира на средата на пътя ?!

    10:05 02.11.2026

  • 53 Удри копейката с лопатЕТо

    0 0 Отговор
    До гърч!

    10:05 02.11.2026

  • 54 А защо бившият украински външен министър

    0 0 Отговор
    Кулеба не е на фронта? Защо глупости дрънка и си разхожда костюмчето а не е в окопите на фронта?

    10:07 02.11.2026

  • 55 Късно е либе за китка

    0 0 Отговор
    Това което можехте да договорите през септември-октомври 2022 г вече НЕ можете. Вече няма какво и на кого да предложите

    10:09 02.11.2026

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