Кулеба: Путин не беше готов да спре войната в нито един момент

Бившият украински външен министър Дмитрий Кулеба заяви, че не вижда нито един момент, в който руският президент Владимир Путин е бил готов да спре войната срещу Украйна. В интервю за „Украинска правда“ той допусна, че Киев е можел да опита да договори спиране на бойните действия през септември или октомври 2022 г., но според него подобно споразумение вероятно нямало да доведе до траен резултат.

„Не виждам нито един момент, когато Путин е бил готов да спре войната“, каза Кулеба, отговаряйки на въпрос дали е имало реален прозорец за мир, който е бил пропуснат заради намесата на външни фактори. По думите му украинското общество в края на 2022 г. е било в състояние на еуфория след освобождаването на значителни територии и е очаквало възстановяване на границите от 1991 г.

Възможност за преговори е имало, но не и за траен мир

Кулеба посочи, че в края на 2022 г. ситуацията на фронта вече е започнала да се променя в ущърб на Украйна. През пролетта на 2023 г. руските сили превзеха Бахмут, а украинското контранастъпление не постигна очаквания резултат. Според него именно тогава за Путин вече не е имало причина да спира войната.

„Теоретично можехме да опитаме да се договорим през септември-октомври 2022 г., но съм убеден, че от това пак нямаше да излезе нищо“, заяви бившият министър.

Той отхвърли тезата, че през пролетта на 2022 г. Украйна е била близо до приемливо мирно споразумение. По думите му условията, обсъждани тогава, са предвиждали ограничаване на украинската армия до 50 000 души, докато Киев е настоявал за численост от 250 000 военнослужещи. Кулеба посочи още предаването на ракети и далекобойни оръжия, както и поставянето на военни складове под руска охрана.

Кулеба: Русия използва преговорите за влияние

Според Кулеба сегашните преговорни инициативи също не показват фундаментална промяна в руските цели. Той заяви, че Москва се опитва да използва диалога с Вашингтон, за да представи Путин като конструктивен партньор и едновременно да настрои американската администрация срещу Киев.

Кулеба каза, че не вижда доказателства европейските държави да са се присъединили към натиск върху Украйна. По думите му Европа иска да участва в процеса, защото войната засяга пряко континента, но това не означава съгласувана политика за принуждаване на Киев да приеме руските условия.

Той определи Норвегия като един от ключовите партньори на Украйна заради военната и макрофинансовата подкрепа. Сред държавите, които Киев не трябва да губи, Кулеба посочи още Германия, Швеция и Нидерландия.

Дмитрий Кулеба напусна поста на украински външен министър през 2024 г. Той обясни оставката си с промяна в баланса на външнополитическите роли в президентската администрация и заяви, че след оттеглянето си е решил да остане да живее в Украйна.

Източници: pravda.com.ua