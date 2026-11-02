Кулеба: Путин не беше готов да спре войната в нито един момент

Бившият украински външен министър Дмитрий Кулеба заяви, че не вижда нито един момент, в който руският президент Владимир Путин е бил готов да спре войната срещу Украйна. В интервю за „Украинска правда“ той допусна, че Киев е можел да опита да договори спиране на бойните действия през септември или октомври 2022 г., но според него подобно споразумение вероятно нямало да доведе до траен резултат.
„Не виждам нито един момент, когато Путин е бил готов да спре войната“, каза Кулеба, отговаряйки на въпрос дали е имало реален прозорец за мир, който е бил пропуснат заради намесата на външни фактори. По думите му украинското общество в края на 2022 г. е било в състояние на еуфория след освобождаването на значителни територии и е очаквало възстановяване на границите от 1991 г.
Възможност за преговори е имало, но не и за траен мир
Кулеба посочи, че в края на 2022 г. ситуацията на фронта вече е започнала да се променя в ущърб на Украйна. През пролетта на 2023 г. руските сили превзеха Бахмут, а украинското контранастъпление не постигна очаквания резултат. Според него именно тогава за Путин вече не е имало причина да спира войната.
„Теоретично можехме да опитаме да се договорим през септември-октомври 2022 г., но съм убеден, че от това пак нямаше да излезе нищо“, заяви бившият министър.
Той отхвърли тезата, че през пролетта на 2022 г. Украйна е била близо до приемливо мирно споразумение. По думите му условията, обсъждани тогава, са предвиждали ограничаване на украинската армия до 50 000 души, докато Киев е настоявал за численост от 250 000 военнослужещи. Кулеба посочи още предаването на ракети и далекобойни оръжия, както и поставянето на военни складове под руска охрана.
Кулеба: Русия използва преговорите за влияние
Според Кулеба сегашните преговорни инициативи също не показват фундаментална промяна в руските цели. Той заяви, че Москва се опитва да използва диалога с Вашингтон, за да представи Путин като конструктивен партньор и едновременно да настрои американската администрация срещу Киев.
Кулеба каза, че не вижда доказателства европейските държави да са се присъединили към натиск върху Украйна. По думите му Европа иска да участва в процеса, защото войната засяга пряко континента, но това не означава съгласувана политика за принуждаване на Киев да приеме руските условия.
Той определи Норвегия като един от ключовите партньори на Украйна заради военната и макрофинансовата подкрепа. Сред държавите, които Киев не трябва да губи, Кулеба посочи още Германия, Швеция и Нидерландия.
Дмитрий Кулеба напусна поста на украински външен министър през 2024 г. Той обясни оставката си с промяна в баланса на външнополитическите роли в президентската администрация и заяви, че след оттеглянето си е решил да остане да живее в Украйна.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казанлъшкия
Коментиран от #11, #12
08:54 02.11.2026
2 Волдемор зеленски
08:55 02.11.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БЕЗ ИНДИАНА ДЖОУНС:)
08:55 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зико
08:56 02.11.2026
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9 На снимката!
Коментиран от #29
09:00 02.11.2026
10 Съдията
Коментиран от #22
09:00 02.11.2026
11 Кулеба
До коментар #1 от "Казанлъшкия":нещо се е разкУлебал
09:00 02.11.2026
12 ами
До коментар #1 от "Казанлъшкия":ха ха ха - да бе мечтата на вселенски е веднага да спре войната, докато европа му намери още 70 милиарда, че тия 90 милиарда дето му отпосна за нищо не стигат
Коментиран от #17
09:02 02.11.2026
13 ...
До коментар #8 от "Пич":Врагове - вратовете
09:03 02.11.2026
14 Ами
Коментиран от #20, #26, #32
09:05 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
До коментар #7 от "БУНКЕРНАТА ГНИДА":Глупости ! Не съм казвал такова нещо ! Но се страхувам , че е възможно .
09:07 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 СССС
09:12 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Берлин
09:13 02.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гориил
Коментиран от #34
09:14 02.11.2026
26 Копеи,
До коментар #14 от "Ами":Кой уби Пригожин?Коментирай.В България има Интернет.
09:14 02.11.2026
27 Комунист
09:15 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами
До коментар #9 от "На снимката!":Лавров на кво ти прилича.Ме е човек.
Познай от 3 пъти.
09:16 02.11.2026
30 Ха Ха
До коментар #7 от "БУНКЕРНАТА ГНИДА":А как Путин да спре войната, когато атлантическият Запад иска да сломи Русия? Той просто изнесе неизбежната война с Атлантизма в Украйна - това е.
09:16 02.11.2026
31 Гориил
09:21 02.11.2026
32 Дай поименно да
До коментар #14 от "Ами":знаем кой са растреляли.
Абсолютни лъжи си написал .
09:21 02.11.2026
33 Русия още на преговорите в Турция ясно
Коментиран от #43
09:24 02.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
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36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Жалък урко фашист
09:29 02.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Елементарно
09:35 02.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
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42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Русия губи войната
До коментар #33 от "Русия още на преговорите в Турция ясно":щом бомбардира украинските градове вместо да победи на фронта .
Над 50 хиляди убити и ранени за октомври .
Коментиран от #45
09:41 02.11.2026
44 Столицата на Украйна потъва в тъмнина
09:42 02.11.2026
45 Много се мотат Украинците нещо
До коментар #43 от "Русия губи войната":да ги приключват по бързо тогава, какво чакат?
09:55 02.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 точка
09:58 02.11.2026
49 Боруна Лом
10:03 02.11.2026
50 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
10:04 02.11.2026
51 Орк на тротинетка 🧌🛴
10:05 02.11.2026
52 Елелементарно
10:05 02.11.2026
53 Удри копейката с лопатЕТо
10:05 02.11.2026
54 А защо бившият украински външен министър
10:07 02.11.2026
55 Късно е либе за китка
10:09 02.11.2026