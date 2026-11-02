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Тръмп и демократите с последни митинги преди изборите в САЩ
  Тема: Избори

Тръмп и демократите с последни митинги преди изборите в САЩ

2 Ноември, 2026 09:20 614 4

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Президентът ще отправи заключителното си послание във Вашингтон, докато демократите мобилизират избиратели в ключови щати. Вотът за Конгреса е във вторник

Тръмп и демократите с последни митинги преди изборите в САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп и демократите влизат във финалния етап на кампанията за междинните избори в Съединените щати, които ще определят контрола над Конгреса. Републиканският президент проведе митинги в Дъбюк, Айова, и Салина, Канзас, а в понеделник ще отправи заключителното си послание към избирателите във Вашингтон.

Тръмп избра за последната си планирана проява отразяващия басейн пред мемориала на Линкълн. Събитието е насрочено за следобед, съобщи Белият дом. Изборът на място идва след повече от 25 митинга, проведени от президента в рамките на около месец, основно в щати, които традиционно подкрепят републиканците.

„Ще изберем републиканци на Америка на първо място навсякъде по листата“, заяви Тръмп в Айова. Той прогнозира убедителна победа за партията си във вторник и предупреди избирателите срещу подкрепа за демократи, които определи като радикални.

Битката за Конгреса

Републиканците се борят да запазят мнозинството си в Камарата на представителите и Сената. Демократите се стремят най-малко да поемат контрола над Камарата, което би им позволило да блокират част от дневния ред на администрацията и да започнат разследвания срещу нея.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви пред CBS News, че партията му е „много близо“ до възстановяване на контрола, тъй като американците са недоволни от политиката на Тръмп и републиканците. Това е партийна оценка за изхода от вота, а не потвърден резултат.

Демократите разчитат на висока активност в щати с оспорвани сенатски и губернаторски надпревари. В Мичиган кампанията им беше помрачена от публичен конфликт между представители на партията, докато в Джорджия бившият вицепрезидент Камала Харис проведе прояви в подкрепа на кандидати и призова за по-голямо участие.

Рекордна предсрочна активност

Повече от 54 милиона американци вече са гласували по пощата или лично, според анализ на Асошиейтед прес. В Джорджия са подадени около 2,8 милиона предсрочни бюлетини, което е рекорд за междинни избори в щата.

Първите резултати се очакват след затварянето на избирателните секции по местно време, а окончателното разпределение на местата може да зависи от няколко оспорвани надпревари.

Източници: apnews.com, cbsnews.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Много Интересна Песен

    1 0 Отговор
    Има в Нета.

    Тръмп се качи на Самолета на Епстийн.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    09:27 02.11.2026

  • 3 мдааа

    1 0 Отговор
    Бай Дончо беше дотук от утре острова на Епщайн, ще му отеснее!

    09:30 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.