Барт де Вевер ще подаде оставка като премиер на Белгия

Белгийският премиер Барт де Вевер се очаква да отиде при крал Филип и да предложи оставката си след провала на преговорите за федералния бюджет. До политическата криза се стигна, след като ограниченият състав на правителството не успя да постигне компромис след разговори, продължили до около 1:00 часа през нощта. Това съобщи вицепремиерът Давид Кларенвал, а информацията беше потвърдена и от други правителствени източници.

Оставката все още е очаквана стъпка, а не официално приет акт. Крал Филип трябва да реши дали да я приеме. До произнасянето му кабинетът продължава да изпълнява функциите си, но провалът поставя под въпрос способността на петпартийната коалиция да взема ключови решения.

Спорът е за данъците и размера на икономиите

Правителството на Де Вевер търси бюджетна консолидация за около 10 млрд. евро до 2029 г. Целта е публичните финанси да бъдат доближени до европейските правила за разходите, като едновременно се ограничи натискът от финансовите пазари и растящите разходи по обслужването на дълга. Преговорите за бюджета за 2027 г. обаче се сблъскаха с различия между партньорите за това кой трябва да понесе основната тежест.

Социалистическата Vooruit и Les Engagés настояват хората с най-високи доходи и имущество да дадат по-голям принос чрез данъчни мерки. Либералното Движение за реформи се противопоставя на по-високото данъчно облагане и настоява за по-сериозни ограничения на разходите. Спор има и около ограничаването на ръста на средствата за здравеопазване.

„Казах, че има твърде много данъци“, заяви Кларенвал, който говори за повече от 3 млрд. евро нови данъчни приходи в обсъждания пакет. Други партийни източници оспорват тази оценка и посочват, че в бюджетните таблици са фигурирали около 2 млрд. евро допълнителни приходи при обща цел от 10 млрд. евро до 2029 г.

Заплашва ли Белгия временен бюджет

Провалът на преговорите намалява шансовете страната да започне 2027 г. с редовно приет бюджет. При липса на споразумение правителството може да използва системата на временните дванадесети, при която всеки месец се разходва до една дванадесета от бюджета за предходната година.

Де Вевер вече е заявявал, че не приема този вариант. Партиите в коалицията трябва да решат дали да подновят преговорите и да изработят компромис, или да поемат към нов етап на политическа несигурност. След посещението на премиера при крал Филип ще стане ясно дали оставката ще бъде приета и какви консултации ще последват.

Източници: bruzz.be, brusselstimes.com, belgium-now.com