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Руски атаки в Украйна: двама загинали, четирима ранени в Одеса
  Тема: Украйна

Руски атаки в Украйна: двама загинали, четирима ранени в Одеса

2 Ноември, 2026 07:35 659 18

  • руски атаки-
  • украйна-
  • одеса-
  • виницка област-
  • олешки

При удар във Виницка област са загинали жена и дете, а шестима души са ранени. Украйна съобщава и за нови руски загуби и използвана хуманитарна пауза за укрепване на позиции

Руски атаки в Украйна: двама загинали, четирима ранени в Одеса - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две цивилни жертви и шестима ранени са отчетени при руска атака срещу Козятинската община във Виницка област. Сред пострадалите са четири деца, съобщи областната военна администрация. Едно от тях е в тежко състояние, а останалите са получили травми със средна или лека тежест.

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации руски безпилотен апарат е ударил общежитие на професионално училище. При атаката са загинали жена и дете. Пожари са възникнали в два автомобила, като спасителните екипи са ги потушили.

„В резултат на вражеската атака загинаха двама души“, заяви началникът на Виницката областна военна администрация Наталия Заболотна.

Първоначалната информация за жертвите е била променена. Впоследствие областната администрация уточни, че сред загиналите няма мъж, а 13-годишно дете и жена. По-късно беше съобщено и за общо шестима ранени, включително четири деца.

Четирима ранени при удар по Одеса

При друга руска атака през нощта срещу Одеса са ранени четирима души. Началникът на градската военна администрация Сергей Лисак съобщи, че са засегнати инфраструктурни обекти, два жилищни блока и гараж.

Взривната вълна е изпочупила прозорци в съседни сгради. Допълнителни подробности за състоянието на ранените и вида на използваното оръжие не са съобщени.

Украйна: Русия е използвала паузата край Олешки

Украинският генерален щаб съобщи, че руските сили са използвали хуманитарната пауза в района на временно окупираните Олешки в Херсонска област за ротация на подразделения, укрепване на позициите и разширяване на противодроновата защита по пътищата.

Според украинската страна в този период е било увеличено и снабдяването на руските части, включително с боеприпаси. Хуманитарният режим е бил въведен на 27 октомври и е приключил в 22:59 часа на 1 ноември.

По време на паузата са доставени хуманитарни товари, а украински граждани, пожелали да напуснат Олешки, са били евакуирани към територията под контрола на Киев. Украйна съобщи за приключване на операцията на 31 октомври.

Киев отчита 2500 руски загуби за денонощие

Украинският генерален щаб заяви, че за 1 ноември руските сили са загубили 2500 военнослужещи. Така общите загуби на руския личен състав според украинската оценка са достигнали около 1 592 770 души.

За същия период Украйна отчита унищожени един танк, седем бронирани машини, 46 артилерийски системи, две реактивни системи за залпов огън, една система за противовъздушна отбрана, 936 оперативно-тактически дрона и 371 автомобила. Посочените данни са на украинската страна и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Украинска правда🤣😂🤣😂

    16 2 Отговор
    Източник😂🤣😂🤣😂

    07:43 02.11.2026

  • 3 Кажете

    12 2 Отговор
    британци ли са?

    07:44 02.11.2026

  • 4 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    13 2 Отговор
    И тогава британците съвсем ще загубят интерес към тази война.

    Коментиран от #11

    07:45 02.11.2026

  • 5 Пич

    13 2 Отговор
    Те и зелените тикви на паветниците започнаха да изрязват!!! Снощи мернах набързо Първан Симеонов, който твърдо заяви, че Украйна никога няма да спечели войната!!!

    07:46 02.11.2026

  • 6 Факти

    21 3 Отговор
    Денонощно, четем от вашия сайт за руските загуби! НО НИКОГА ЗА УКРАЙНА. Това , не е журналистика , това е ПРОПАГАНДА и ЛЪЖИ!

    Коментиран от #14, #16

    07:47 02.11.2026

  • 7 Абе тия руснаци

    9 2 Отговор
    само цивилни ли обстрелват? Че и толкова калпаво дори, със смешен резултат! С толкова ракети и дронове?

    Коментиран от #9, #10

    08:01 02.11.2026

  • 8 ами

    9 2 Отговор
    ха ха ха - а украина за какво е ползвала паузата при олешки - да лови мухи, а и честито на европа ще купува руски газ и нефт от сащ

    08:04 02.11.2026

  • 9 ами

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе тия руснаци":

    ха ха ха - то не остана детска градина и родилно отделение в украина

    08:06 02.11.2026

  • 10 И прозорци

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Абе тия руснаци":

    чупят гадовете от безсилие. Ясно е написано!

    08:06 02.11.2026

  • 11 Антирашист 5015

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Врачките пишат в раздел рашистите ми говорят !

    08:06 02.11.2026

  • 12 Мишел

    5 1 Отговор
    Киев отчита украинските загуби като руски.
    Украинските загуби са много по- големи, защото Русия има пълно количествено и качествено превъзходство в оръжията.

    08:07 02.11.2026

  • 13 Ъъъ

    4 0 Отговор
    "Киев отчита 2500 руски загуби за денонощие"

    Преди 2 месеца, укрите "избиваха" по около 1200 руснаци на ден.... Сега са два пъти повече..... Ако я карат така, скоро ще започнат да "убиват" по 4 000 дневно.... 🤣

    08:08 02.11.2026

  • 14 Антирашист 5016

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    А рашистката помия кой я публикува, 80 % е такава !

    08:09 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Не усещаш ли

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    че нарочно публикуват тия украински дивотии за да се постигне обратния ефект?

    08:11 02.11.2026

  • 17 Йотовна

    0 1 Отговор
    Няма ви ги доказателствата. Груба лъжа. Путин е миротворец. Аз също. И г-н Радев, той също. Ние сме деца на матрона Митрофанова.

    08:27 02.11.2026

  • 18 Димяща ушанка 🤩💀

    0 0 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    08:28 02.11.2026

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