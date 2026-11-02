Руски атаки в Украйна: двама загинали, четирима ранени в Одеса

Две цивилни жертви и шестима ранени са отчетени при руска атака срещу Козятинската община във Виницка област. Сред пострадалите са четири деца, съобщи областната военна администрация. Едно от тях е в тежко състояние, а останалите са получили травми със средна или лека тежест.

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации руски безпилотен апарат е ударил общежитие на професионално училище. При атаката са загинали жена и дете. Пожари са възникнали в два автомобила, като спасителните екипи са ги потушили.

„В резултат на вражеската атака загинаха двама души“, заяви началникът на Виницката областна военна администрация Наталия Заболотна.

Първоначалната информация за жертвите е била променена. Впоследствие областната администрация уточни, че сред загиналите няма мъж, а 13-годишно дете и жена. По-късно беше съобщено и за общо шестима ранени, включително четири деца.

Четирима ранени при удар по Одеса

При друга руска атака през нощта срещу Одеса са ранени четирима души. Началникът на градската военна администрация Сергей Лисак съобщи, че са засегнати инфраструктурни обекти, два жилищни блока и гараж.

Взривната вълна е изпочупила прозорци в съседни сгради. Допълнителни подробности за състоянието на ранените и вида на използваното оръжие не са съобщени.

Украйна: Русия е използвала паузата край Олешки

Украинският генерален щаб съобщи, че руските сили са използвали хуманитарната пауза в района на временно окупираните Олешки в Херсонска област за ротация на подразделения, укрепване на позициите и разширяване на противодроновата защита по пътищата.

Според украинската страна в този период е било увеличено и снабдяването на руските части, включително с боеприпаси. Хуманитарният режим е бил въведен на 27 октомври и е приключил в 22:59 часа на 1 ноември.

По време на паузата са доставени хуманитарни товари, а украински граждани, пожелали да напуснат Олешки, са били евакуирани към територията под контрола на Киев. Украйна съобщи за приключване на операцията на 31 октомври.

Киев отчита 2500 руски загуби за денонощие

Украинският генерален щаб заяви, че за 1 ноември руските сили са загубили 2500 военнослужещи. Така общите загуби на руския личен състав според украинската оценка са достигнали около 1 592 770 души.

За същия период Украйна отчита унищожени един танк, седем бронирани машини, 46 артилерийски системи, две реактивни системи за залпов огън, една система за противовъздушна отбрана, 936 оперативно-тактически дрона и 371 автомобила. Посочените данни са на украинската страна и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua