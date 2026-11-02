Румъния вдигна F-16 заради атаки с дронове в Украйна

Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер IAR 330 Puma SOCAT след атаки с дронове срещу украински пристанища по река Дунав през нощта на 1 срещу 2 ноември. Самолетите са излетели от авиобазите във Фетещ и Къмпия Турзий, за да наблюдават въздушната обстановка край границата.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че не е регистрирано навлизане в националното въздушно пространство. „Не са докладвани навлизания в националното въздушно пространство“, посочва ведомството.

Още новини от Украйна

Заради атаките Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Съобщение RO-Alert е било изпратено в 04:11 часа.

Въздушната тревога е отменена в 05:26 часа. Румънското военно ведомство не съобщава за щети или пострадали на територията на страната във връзка с нощната операция.

Поредна тревога край украинските пристанища

Украинските дунавски пристанища, сред които Измаил, Рени и Килия, се намират в непосредствена близост до румънската граница и често са обект на атаки с дронове. При подобни удари румънските сили за въздушна полиция извършват наблюдение, а местните власти предупреждават населението при риск от приближаване на въздушни цели.

Според обобщените данни на румънското Министерство на националната отбрана от началото на войната в Украйна са регистрирани 167 атаки с дронове в близост до румънската граница. В 116 случая са били вдигани военни самолети, а 56 инцидента са били отчетени като неразрешено навлизане във въздушното или морското пространство на Румъния.

Последната нощна тревога приключи без потвърдено нарушение на румънското въздушно пространство. За засегнатите райони остава в сила наблюдението на въздушната обстановка заради продължаващите атаки срещу украинската инфраструктура край Дунав.

Източници: adevarul.ro