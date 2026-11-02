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Румъния вдигна F-16 заради атаки с дронове в Украйна
  Тема: Украйна

Румъния вдигна F-16 заради атаки с дронове в Украйна

2 Ноември, 2026 09:25 514 10

  • румъния-
  • украйна-
  • дронове-
  • f-16-
  • дунавски пристанища

Изтребители и хеликоптер са следили въздушната обстановка край границата. Не е регистрирано навлизане в румънското въздушно пространство

Румъния вдигна F-16 заради атаки с дронове в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер IAR 330 Puma SOCAT след атаки с дронове срещу украински пристанища по река Дунав през нощта на 1 срещу 2 ноември. Самолетите са излетели от авиобазите във Фетещ и Къмпия Турзий, за да наблюдават въздушната обстановка край границата.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че не е регистрирано навлизане в националното въздушно пространство. „Не са докладвани навлизания в националното въздушно пространство“, посочва ведомството.

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Заради атаките Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Съобщение RO-Alert е било изпратено в 04:11 часа.

Въздушната тревога е отменена в 05:26 часа. Румънското военно ведомство не съобщава за щети или пострадали на територията на страната във връзка с нощната операция.

Поредна тревога край украинските пристанища

Украинските дунавски пристанища, сред които Измаил, Рени и Килия, се намират в непосредствена близост до румънската граница и често са обект на атаки с дронове. При подобни удари румънските сили за въздушна полиция извършват наблюдение, а местните власти предупреждават населението при риск от приближаване на въздушни цели.

Според обобщените данни на румънското Министерство на националната отбрана от началото на войната в Украйна са регистрирани 167 атаки с дронове в близост до румънската граница. В 116 случая са били вдигани военни самолети, а 56 инцидента са били отчетени като неразрешено навлизане във въздушното или морското пространство на Румъния.

Последната нощна тревога приключи без потвърдено нарушение на румънското въздушно пространство. За засегнатите райони остава в сила наблюдението на въздушната обстановка заради продължаващите атаки срещу украинската инфраструктура край Дунав.

Източници: adevarul.ro


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    7 0 Отговор
    Шаш, туй шубето голям страх😉

    09:32 02.11.2026

  • 2 Тиква

    8 0 Отговор
    Уау,ф-16 лети? трябва да стои в музея, невероятно, като казват чалгарите:яко, супер,.......

    09:37 02.11.2026

  • 3 1337

    2 0 Отговор
    е нема таквиз неудачниц
    😂

    09:38 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Читател

    7 0 Отговор
    „Не са докладвани навлизания в националното въздушно пространство“ / Тогава за какво е статията ? Да се похвалят румънците , че са издигнали F16 над земята ?

    Коментиран от #9

    09:43 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дон Антонио Ел Патронос

    2 0 Отговор
    В европата е пълно с памперси пълни с шоколад Нутела.
    Кафявата Европа!!!!😂😂😂😂😂

    09:45 02.11.2026

  • 8 Боко

    1 1 Отговор
    Вдигат ,че имат ние какво да вдигнем на министъра умрелия!

    09:49 02.11.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    Каква е файдата от цялата работа не разбирам Ако има масирана атака шансовете за реакция клонят към нула Никой не ги закача те самолети вдигат

    10:01 02.11.2026

  • 10 Историк

    1 0 Отговор
    Чудовището в Кремъл изпълнява пък лените си планове и след като превърна Черно море в бойно поле, сега и река Дунав е на прицел- използва всички средства за терор. Светът не се справя със световния терорист с помощта на другия терорист в Белия дом. Директивата на Ленин "Пролетарии от всички страни, обединявайте се" е трансформирана в "Терористи от всички страни, обединявайте се!".

    10:02 02.11.2026

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