Румъния вдигна F-16 заради атаки с дронове в Украйна

Румъния вдигна изтребители F-16 и хеликоптер IAR 330 Puma SOCAT след атаки с дронове срещу украински пристанища по река Дунав през нощта на 1 срещу 2 ноември. Самолетите са излетели от авиобазите във Фетещ и Къмпия Турзий, за да наблюдават въздушната обстановка край границата.
Румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че не е регистрирано навлизане в националното въздушно пространство. „Не са докладвани навлизания в националното въздушно пространство“, посочва ведомството.
Заради атаките Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации за необходимостта от предупреждение на населението в северната част на окръг Тулча. Съобщение RO-Alert е било изпратено в 04:11 часа.
Въздушната тревога е отменена в 05:26 часа. Румънското военно ведомство не съобщава за щети или пострадали на територията на страната във връзка с нощната операция.
Поредна тревога край украинските пристанища
Украинските дунавски пристанища, сред които Измаил, Рени и Килия, се намират в непосредствена близост до румънската граница и често са обект на атаки с дронове. При подобни удари румънските сили за въздушна полиция извършват наблюдение, а местните власти предупреждават населението при риск от приближаване на въздушни цели.
Според обобщените данни на румънското Министерство на националната отбрана от началото на войната в Украйна са регистрирани 167 атаки с дронове в близост до румънската граница. В 116 случая са били вдигани военни самолети, а 56 инцидента са били отчетени като неразрешено навлизане във въздушното или морското пространство на Румъния.
Последната нощна тревога приключи без потвърдено нарушение на румънското въздушно пространство. За засегнатите райони остава в сила наблюдението на въздушната обстановка заради продължаващите атаки срещу украинската инфраструктура край Дунав.
Източници: adevarul.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аха
09:32 02.11.2026
2 Тиква
09:37 02.11.2026
3 1337
😂
09:38 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Читател
Коментиран от #9
09:43 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дон Антонио Ел Патронос
Кафявата Европа!!!!😂😂😂😂😂
09:45 02.11.2026
8 Боко
09:49 02.11.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Читател":Каква е файдата от цялата работа не разбирам Ако има масирана атака шансовете за реакция клонят към нула Никой не ги закача те самолети вдигат
10:01 02.11.2026
10 Историк
10:02 02.11.2026