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Руски Су-57 за 150 млн. долара избухна на военно летище: причината е неочаквана
  Тема: Украйна

Руски Су-57 за 150 млн. долара избухна на военно летище: причината е неочаквана

2 Ноември, 2026 16:43 1 883 31

  • су-57-
  • ахтубинск-
  • русия-
  • украинско разузнаване-
  • авиационно гориво

Украинското военно разузнаване посочва проблем с авиационното гориво като възможна причина. Независимо потвърждение на инцидента и причините за него няма

Руски Су-57 за 150 млн. долара избухна на военно летище: причината е неочаквана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски изтребител Су-57 е избухнал на военния аеродром „Ахтубинск“ в Астраханска област на 29 октомври при запуск на двигателите. Това съобщи Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, което оценява стойността на самолета на около 150 млн. долара.

По данни на украинското разузнаване самолетът е унищожен, но причината за инцидента не е потвърдена независимо. В публикация на „Хромадске“ се посочва, че информацията за взрива се основава на съобщението на ГУР и не е проверена чрез независими източници.

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Горивото е посочено като възможна причина

ГУР свързва инцидента с възможен проблем при авиационното гориво. Су-57 е оборудван с турбореактивни двигатели АЛ-41Ф1, а украинското разузнаване посочва, че гориво с ненадлежно качество може да доведе до катастрофално разрушаване на двигател от този тип.

„Една от причините, поради които двигатели от този тип могат да избухнат или да претърпят катастрофално разрушаване, е гориво с ненадлежно качество“, се казва в съобщението на ГУР.

Украинската институция твърди, че Русия все повече разчита на вносно авиационно гориво заради свиването на собственото производство. Според разузнаването този процес е свързан и с украинските далекобойни удари по руски нефтопреработвателни обекти.

Посочен е маршрут на доставки от Индия

ГУР посочва, че на 22 август танкерът GRIF е натоварил близо 40 000 тона авиационно гориво Jet A-1 от рафинерията във Вадинар, Индия. В началото на септември товарът е прехвърлен в морето на танкера HALCYON, който на 23 септември е доставил над 37 000 тона гориво в руското пристанище Находка.

Според украинското разузнаване дъщерната на „Роснефт“ компания РН-Аеро осигурява авиационно гориво на Обединената авиостроителна корпорация по договори, свързани с производството на Су-57. ГУР посочва още, че горивото Jet A-1 е съвместимо с руски военни самолети, сред които Су-57, Су-35 и Су-34.

Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение и един от най-скъпите самолети в руската военна авиация. Към момента няма публично потвърждение от руските власти за взрива, размера на щетите или причината за него.

Източници: uatv.ua, hromadske.ua, kyivindependent.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Понеже в РФ няма нафта.

    16 24 Отговор
    Го зареждали със самогон.
    ДПФ-а му се задръстил

    Коментиран от #4

    16:45 02.11.2026

  • 2 1234

    37 12 Отговор
    Пак фантазии и пропаганда :-)! ВСУ пият чайче в Крим, Москва е обръжена, а руската армия е избита.

    Не ви ли писна да публикувате измислици?

    16:46 02.11.2026

  • 3 Сатана Z

    26 7 Отговор
    Щом УНИАН го казва,значи е вярно .

    Коментиран от #15

    16:48 02.11.2026

  • 4 Сделката с Тръмп

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Понеже в РФ няма нафта.":

    се оказа ялова. Даде му нафтата, сега слагат слъч в самолетите.

    16:49 02.11.2026

  • 5 Шопо

    27 7 Отговор
    Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, оценява стойността на самолета на около 150 млн. долара.
    Украйна на тази цена ли ги купува, самолета е руски и цената му е в рубли.

    16:49 02.11.2026

  • 6 Е какво

    7 23 Отговор
    Да очакваш от Жигула на Газ. Ааа и да ви е честита Йотовица.

    16:51 02.11.2026

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 7 Отговор
    Кой вярва на Украинци вообще.
    Те минимум сто пъти стигнаха до Москва ,а аз един път не ги видях

    Коментиран от #21, #23

    16:52 02.11.2026

  • 8 Гост

    19 4 Отговор
    Марче, какво е това "гориво с ненадЛежно качество"?

    16:52 02.11.2026

  • 9 Аз съм веган

    5 7 Отговор
    Пак ли цигарки.

    16:54 02.11.2026

  • 10 Разбира се

    16 5 Отговор
    Украйна знае всичко! Но никой не обръща внимание на това, че летището основно се използва за изпитания! Възможно е да са тествали нови двигатели или системи!

    16:54 02.11.2026

  • 11 Бомбаж

    20 4 Отговор
    Според Мара, всеки ден по два избухват.

    Коментиран от #20

    16:54 02.11.2026

  • 12 Гост

    25 5 Отговор
    Последното изречение обяснява всичко. Няма потвърждение за нищо от написаното.

    16:55 02.11.2026

  • 13 Иван

    10 1 Отговор
    При Пентагона ще струва два милиарда.

    17:02 02.11.2026

  • 14 Само да ви питам

    12 2 Отговор
    Тая лъжа още месец ли ще я дъвчете

    17:03 02.11.2026

  • 15 Kaлпазанин

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Преосмислено от t@@@ m@@@ и непотвърдена информация от укрински източник ,не знаех че су57 струвал 150 мил шума ,ама щом го пише кралицата на тъпотията ,ша и вярваме

    17:03 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дзак

    11 2 Отговор
    Украйна е пуснала дописката за упражнение на българските Разбирачи!

    17:05 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мурзик

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бомбаж":

    Това само донякъде е вярно. Онзи ден бяха два СУ-34, но преди това имаше 6 броя, жертви на Дългия Нептун.

    17:07 02.11.2026

  • 21 Не се прави на ударен,

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Украинците не са нападали Русия и не са тръгнали към Москва.

    Коментиран от #26

    17:08 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Клети, нещастни копейки 🤪

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е как ще ги видиш от Максуда ?

    17:10 02.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Су-35 е около 40-45 млн.Су-57 около 70-75 млн.долара, у бУСР по навик умножават всичко по 2. -))) - ПС. - Ако е истина, най-вероятно е било диверсия за пари, хванат ли го...., нема да може да ги похарчи!

    17:27 02.11.2026

  • 26 Украинците не са нападали Русия

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Не се прави на ударен,":

    Украйнците са нападнали руснаци и това е достатъчно. Границите са виртуалност. Трябва да се замислиш какво реално представляват и дефинират тези граници и дали въобще имат значение в междучовешките отношения и собственост ..... сложничко е верно

    17:28 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 отекчен

    0 0 Отговор
    аре у лео тия смъркачи големи разбирачи никой не ги брой за хора

    17:39 02.11.2026

  • 30 МОНА ЛИСА

    0 1 Отговор
    А КУПЕЙКИН
    ИСКА ДА ВНАСЯ ТОЧНО ОТ
    ТЕЗ ГОРИВА ЗА ВАШИТЕ АЕРОКОЛИ😀
    ИЗЛИТАШ ОТ ПЕРНИШКИ ОКР. В
    07.00ч и в 07.13мин. СИ В ПАВЛИКЕНИ...

    17:41 02.11.2026

  • 31 И това какво променя ?

    1 0 Отговор
    Приемаме че е факт и?

    17:46 02.11.2026

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