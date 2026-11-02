Руски Су-57 за 150 млн. долара избухна на военно летище: причината е неочаквана

Руски изтребител Су-57 е избухнал на военния аеродром „Ахтубинск“ в Астраханска област на 29 октомври при запуск на двигателите. Това съобщи Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, което оценява стойността на самолета на около 150 млн. долара.

По данни на украинското разузнаване самолетът е унищожен, но причината за инцидента не е потвърдена независимо. В публикация на „Хромадске“ се посочва, че информацията за взрива се основава на съобщението на ГУР и не е проверена чрез независими източници.

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Горивото е посочено като възможна причина

ГУР свързва инцидента с възможен проблем при авиационното гориво. Су-57 е оборудван с турбореактивни двигатели АЛ-41Ф1, а украинското разузнаване посочва, че гориво с ненадлежно качество може да доведе до катастрофално разрушаване на двигател от този тип.

„Една от причините, поради които двигатели от този тип могат да избухнат или да претърпят катастрофално разрушаване, е гориво с ненадлежно качество“, се казва в съобщението на ГУР.

Украинската институция твърди, че Русия все повече разчита на вносно авиационно гориво заради свиването на собственото производство. Според разузнаването този процес е свързан и с украинските далекобойни удари по руски нефтопреработвателни обекти.

Посочен е маршрут на доставки от Индия

ГУР посочва, че на 22 август танкерът GRIF е натоварил близо 40 000 тона авиационно гориво Jet A-1 от рафинерията във Вадинар, Индия. В началото на септември товарът е прехвърлен в морето на танкера HALCYON, който на 23 септември е доставил над 37 000 тона гориво в руското пристанище Находка.

Според украинското разузнаване дъщерната на „Роснефт“ компания РН-Аеро осигурява авиационно гориво на Обединената авиостроителна корпорация по договори, свързани с производството на Су-57. ГУР посочва още, че горивото Jet A-1 е съвместимо с руски военни самолети, сред които Су-57, Су-35 и Су-34.

Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение и един от най-скъпите самолети в руската военна авиация. Към момента няма публично потвърждение от руските власти за взрива, размера на щетите или причината за него.

Източници: uatv.ua, hromadske.ua, kyivindependent.com