Руски Су-57 за 150 млн. долара избухна на военно летище: причината е неочаквана

Руски изтребител Су-57 е избухнал на военния аеродром „Ахтубинск“ в Астраханска област на 29 октомври при запуск на двигателите. Това съобщи Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, което оценява стойността на самолета на около 150 млн. долара.
По данни на украинското разузнаване самолетът е унищожен, но причината за инцидента не е потвърдена независимо. В публикация на „Хромадске“ се посочва, че информацията за взрива се основава на съобщението на ГУР и не е проверена чрез независими източници.
Горивото е посочено като възможна причина
ГУР свързва инцидента с възможен проблем при авиационното гориво. Су-57 е оборудван с турбореактивни двигатели АЛ-41Ф1, а украинското разузнаване посочва, че гориво с ненадлежно качество може да доведе до катастрофално разрушаване на двигател от този тип.
Украинската институция твърди, че Русия все повече разчита на вносно авиационно гориво заради свиването на собственото производство. Според разузнаването този процес е свързан и с украинските далекобойни удари по руски нефтопреработвателни обекти.
Посочен е маршрут на доставки от Индия
ГУР посочва, че на 22 август танкерът GRIF е натоварил близо 40 000 тона авиационно гориво Jet A-1 от рафинерията във Вадинар, Индия. В началото на септември товарът е прехвърлен в морето на танкера HALCYON, който на 23 септември е доставил над 37 000 тона гориво в руското пристанище Находка.
Според украинското разузнаване дъщерната на „Роснефт“ компания РН-Аеро осигурява авиационно гориво на Обединената авиостроителна корпорация по договори, свързани с производството на Су-57. ГУР посочва още, че горивото Jet A-1 е съвместимо с руски военни самолети, сред които Су-57, Су-35 и Су-34.
Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение и един от най-скъпите самолети в руската военна авиация. Към момента няма публично потвърждение от руските власти за взрива, размера на щетите или причината за него.
Източници: uatv.ua, hromadske.ua, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Понеже в РФ няма нафта.
ДПФ-а му се задръстил
Коментиран от #4
16:45 02.11.2026
2 1234
Не ви ли писна да публикувате измислици?
16:46 02.11.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #15
16:48 02.11.2026
4 Сделката с Тръмп
До коментар #1 от "Понеже в РФ няма нафта.":се оказа ялова. Даде му нафтата, сега слагат слъч в самолетите.
16:49 02.11.2026
5 Шопо
Украйна на тази цена ли ги купува, самолета е руски и цената му е в рубли.
16:49 02.11.2026
6 Е какво
16:51 02.11.2026
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Те минимум сто пъти стигнаха до Москва ,а аз един път не ги видях
Коментиран от #21, #23
16:52 02.11.2026
8 Гост
16:52 02.11.2026
9 Аз съм веган
16:54 02.11.2026
10 Разбира се
16:54 02.11.2026
11 Бомбаж
Коментиран от #20
16:54 02.11.2026
12 Гост
16:55 02.11.2026
13 Иван
17:02 02.11.2026
14 Само да ви питам
17:03 02.11.2026
15 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Сатана Z":Преосмислено от t@@@ m@@@ и непотвърдена информация от укрински източник ,не знаех че су57 струвал 150 мил шума ,ама щом го пише кралицата на тъпотията ,ша и вярваме
17:03 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дзак
17:05 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мурзик
До коментар #11 от "Бомбаж":Това само донякъде е вярно. Онзи ден бяха два СУ-34, но преди това имаше 6 броя, жертви на Дългия Нептун.
17:07 02.11.2026
21 Не се прави на ударен,
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Украинците не са нападали Русия и не са тръгнали към Москва.
Коментиран от #26
17:08 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е как ще ги видиш от Максуда ?
17:10 02.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Теслатъ
17:27 02.11.2026
26 Украинците не са нападали Русия
До коментар #21 от "Не се прави на ударен,":Украйнците са нападнали руснаци и това е достатъчно. Границите са виртуалност. Трябва да се замислиш какво реално представляват и дефинират тези граници и дали въобще имат значение в междучовешките отношения и собственост ..... сложничко е верно
17:28 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 отекчен
17:39 02.11.2026
30 МОНА ЛИСА
ИСКА ДА ВНАСЯ ТОЧНО ОТ
ТЕЗ ГОРИВА ЗА ВАШИТЕ АЕРОКОЛИ😀
ИЗЛИТАШ ОТ ПЕРНИШКИ ОКР. В
07.00ч и в 07.13мин. СИ В ПАВЛИКЕНИ...
17:41 02.11.2026
31 И това какво променя ?
17:46 02.11.2026