Иран и Русия координират действията си: Путин разговаря с високопоставен представител на Техеран

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи и руският президент Владимир Путин са обсъдили по телефона ситуацията в Близкия изток, съобщи ТАСС, позовавайки се на изявление на Резаи.

Разговорът е бил проведен след неотдавнашни срещи между високопоставени представители на Иран и Русия. Според изявлението двамата са обсъдили текущата регионална и глобална обстановка, като специално внимание е било отделено на Близкия изток.

Техеран и Москва продължават координацията

Резаи е благодарил на Путин за ясната позиция на Москва, както и за подкрепата към „устойчивостта и смелостта на иранския народ“. Иранският служител е изразил признателност и за високо оценената от руския президент роля на покойния революционен лидер Али Хаменеи.

„Страните се споразумяха да продължат стратегическото сътрудничество, основано на пътната карта, очертана от висшето ръководство на двете страни“, се посочва в изявлението, цитирано от ТАСС.

Телефонният разговор се вписва в поредицата контакти между Москва и Техеран на фона на продължаващата криза в региона. Публично обявената информация не съдържа подробности за конкретни решения или нови договорености извън потвърждението за продължаване на стратегическото партньорство.

Продължават и контактите със САЩ

Междувременно Техеран заяви, че продължават контактите, насочени към прекратяване на войната със САЩ. В съобщението не се уточнява кои са участниците в тези разговори, нито се посочва срок за постигане на споразумение.

Така Иран поддържа паралелни дипломатически канали с Русия и със страните, ангажирани с усилията за прекратяване на военните действия. Засега няма обявени подробности за следващ разговор между Резаи и Путин или за нов кръг от преговори.