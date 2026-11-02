Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран и Русия координират действията си: Путин разговаря с високопоставен представител на Техеран
  Тема: Иранската криза

Иран и Русия координират действията си: Путин разговаря с високопоставен представител на Техеран

2 Ноември, 2026 18:13 1 041 13

  • иран-
  • русия-
  • владимир путин-
  • мохсен резаи-
  • близък изток

Иран и Русия са се договорили да продължат стратегическото си сътрудничество. Техеран съобщи и за продължаващи контакти за прекратяване на войната със САЩ

Иран и Русия координират действията си: Путин разговаря с високопоставен представител на Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи и руският президент Владимир Путин са обсъдили по телефона ситуацията в Близкия изток, съобщи ТАСС, позовавайки се на изявление на Резаи.

Разговорът е бил проведен след неотдавнашни срещи между високопоставени представители на Иран и Русия. Според изявлението двамата са обсъдили текущата регионална и глобална обстановка, като специално внимание е било отделено на Близкия изток.

Техеран и Москва продължават координацията

Резаи е благодарил на Путин за ясната позиция на Москва, както и за подкрепата към „устойчивостта и смелостта на иранския народ“. Иранският служител е изразил признателност и за високо оценената от руския президент роля на покойния революционен лидер Али Хаменеи.

„Страните се споразумяха да продължат стратегическото сътрудничество, основано на пътната карта, очертана от висшето ръководство на двете страни“, се посочва в изявлението, цитирано от ТАСС.

Телефонният разговор се вписва в поредицата контакти между Москва и Техеран на фона на продължаващата криза в региона. Публично обявената информация не съдържа подробности за конкретни решения или нови договорености извън потвърждението за продължаване на стратегическото партньорство.

Продължават и контактите със САЩ

Междувременно Техеран заяви, че продължават контактите, насочени към прекратяване на войната със САЩ. В съобщението не се уточнява кои са участниците в тези разговори, нито се посочва срок за постигане на споразумение.

Така Иран поддържа паралелни дипломатически канали с Русия и със страните, ангажирани с усилията за прекратяване на военните действия. Засега няма обявени подробности за следващ разговор между Резаи и Путин или за нов кръг от преговори.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е ИИИ...

    4 2 Отговор
    Няма лошо.

    18:13 02.11.2026

  • 2 брикс е неподедим

    4 2 Отговор
    вечна слава на императора ПУТИН

    18:14 02.11.2026

  • 3 Овчар

    4 1 Отговор
    Защо такава голяма медия като ..Факти..умира..? Кой печели..?

    Коментиран от #6

    18:15 02.11.2026

  • 4 🇺🇦🇧🇬🇺🇦🇧🇬

    2 7 Отговор
    Има жичен телефон аналогов в бункера на ниво -9

    18:15 02.11.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    2 5 Отговор
    дяда Вова е герой , много рашани погреба той , дълбоко в бункера се крие ...кой там гнома ще открие?///цака на Тръмпета доста-САЩ му гарантират поста!!////пръв васал е и на Китай ,Сибир раздаде тоз ратай!!!заедно с другаря Ким са в съюз непобедим!!!

    18:16 02.11.2026

  • 6 Щото им спряха

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    парите от USAID и сега преписват от златния кенеф на наркоса.

    18:16 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Художник

    2 3 Отговор
    Какъв образ, каква усмивка, а какви очички,,, до не дава Господ да се доближат со теб.

    18:18 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Редакцията

    3 3 Отговор
    Махнете това чучело.

    18:21 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин

    0 4 Отговор
    Путин попада в ада, но след известно време го пускат в отпуск да види как е Русия. Влиза в един бар в Москва, поръчва си водка и пита бармана:
    – Как е страната ни, има ли проблеми?
    Барманът отговаря с усмивка:
    – Всичко е отлично, Владимир Владимирович! Нямаме никакви проблеми, страната цъфти!
    Путин, приятно изненадан, казва:
    – Чудесно! А как е с Крим, Донбас, Киев? Как е Европа?
    – Всичко е наше! – гордо заявява барманът.
    Путин отпива доволно от водката, умихва се и казва:
    – Ех, сърцето ми се успокои. Колко ти дължа за водката?
    Барманът поглежда сметката и отговаря:
    – Точно 20 гривни.

    18:24 02.11.2026

  • 13 Редакцията

    1 4 Отговор
    Махнете тази мумия.Мирише.На маза.

    18:29 02.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания