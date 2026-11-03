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САЩ удариха остров Кешм, поразени са радари и ракетни установки
  Тема: Иранската криза

САЩ удариха остров Кешм, поразени са радари и ракетни установки

3 Ноември, 2026 04:12 675 8

  • иран-
  • съединени щати-
  • остров кешм-
  • ормузки проток-
  • военни удари

Американски представител потвърди удари по ирански цели в района на Ормузкия проток. Иранската държавна телевизия съобщи за експлозии на острова

САЩ удариха остров Кешм, поразени са радари и ракетни установки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

САЩ нанасят удари по иранския остров Кешм, като са били поразени радарни системи и ракетни установки, съобщи журналистката Кели Майер от NewsNation.

„Съединените щати нанасят удари по иранския остров Кешм. САЩ поразяват радарни системи и ракетни установки“, написа Майер в социалната мрежа X.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че американски сили атакуват острова, който се намира в непосредствена близост до Ормузкия проток.

Американски представител потвърди удари в района

Американски представител заяви пред Associated Press, че САЩ са извършили удари за самоотбрана по ирански цели в района на Ормузкия проток.

Иранската държавна телевизия съобщи за експлозии на остров Кешм, но не посочи броя на поразените обекти и не съобщи за жертви или ранени.

Кешм е най-големият остров в Иран и се намира край южното му крайбрежие, в стратегическия район на Ормузкия проток. През него преминава значителна част от световния морски транспорт на петрол и природен газ.

Кешм вече е бил обект на американски удари

Американското Централно командване съобщи по-рано през 2026 г. за удари по ирански радарни и командни обекти на острова. Вашингтон представи тези действия като мерки за ограничаване на заплахите срещу американски сили и корабоплаването в Ормузкия проток.

Новите удари се извършват на фона на продължаващите бойни действия между САЩ и Иран. Засега няма официално съобщение за мащаба на операцията, броя на използваните сили или евентуални жертви и щети.

Източници: apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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