САЩ удариха остров Кешм, поразени са радари и ракетни установки

САЩ нанасят удари по иранския остров Кешм, като са били поразени радарни системи и ракетни установки, съобщи журналистката Кели Майер от NewsNation.
„Съединените щати нанасят удари по иранския остров Кешм. САЩ поразяват радарни системи и ракетни установки“, написа Майер в социалната мрежа X.
По-рано The Wall Street Journal съобщи, че американски сили атакуват острова, който се намира в непосредствена близост до Ормузкия проток.
Американски представител потвърди удари в района
Американски представител заяви пред Associated Press, че САЩ са извършили удари за самоотбрана по ирански цели в района на Ормузкия проток.
Иранската държавна телевизия съобщи за експлозии на остров Кешм, но не посочи броя на поразените обекти и не съобщи за жертви или ранени.
Кешм е най-големият остров в Иран и се намира край южното му крайбрежие, в стратегическия район на Ормузкия проток. През него преминава значителна част от световния морски транспорт на петрол и природен газ.
Кешм вече е бил обект на американски удари
Американското Централно командване съобщи по-рано през 2026 г. за удари по ирански радарни и командни обекти на острова. Вашингтон представи тези действия като мерки за ограничаване на заплахите срещу американски сили и корабоплаването в Ормузкия проток.
Новите удари се извършват на фона на продължаващите бойни действия между САЩ и Иран. Засега няма официално съобщение за мащаба на операцията, броя на използваните сили или евентуални жертви и щети.
Източници: apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
04:18 03.11.2026
2 Сзо
04:25 03.11.2026
3 Факт
А в тази статия, за ударите на САЩ по чуждата територия на Иран, колко са жертвите?!
Ей и либералните ви...
04:26 03.11.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ДА ИМА КЪДЕ ДА НАПРАВИ " БОЛСОНАРО"
... ИЛИ ПОНЕ ИВАНКА И ДЖАРЕТ ДА СЕ СПАСЯТ:)
04:27 03.11.2026
5 Удрий, Дончо
04:28 03.11.2026
6 Kaлпазанин
04:28 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.