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Близо 500 дрона към Москва: Русия съобщи за масирана нощна атака
  Тема: Украйна

Близо 500 дрона към Москва: Русия съобщи за масирана нощна атака

3 Ноември, 2026 08:22 849 12

  • русия-
  • украйна-
  • москва-
  • дронове-
  • сергей собянин

Кметът Сергей Собянин заяви, че 187 от тях са били неутрализирани при приближаването им към руската столица

Близо 500 дрона към Москва: Русия съобщи за масирана нощна атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са неутрализирали близо 500 украински дрона, насочени към Москва през нощта. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че между 20:30 часа на 2 ноември и 07:30 часа на 3 ноември към Московския регион са били насочени общо 493 дрона.

„Голяма част бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната в подстъпите към града. 187 дрона бяха неутрализирани, докато се приближаваха към Москва“, написа Собянин в приложението Телеграм.

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По данни, цитирани от Франс прес, руските власти представят дроновете като украински. В съобщението не се посочват данни за нанесени щети, пострадали или прекъсвания на работата на ключова инфраструктура.

Атаката е извършена в деня, в който в Съединените щати се провеждат междинни избори, определяни като важни за управлението на президента Доналд Тръмп. Тръмп призова Русия и Украйна да прекратят взаимните атаки срещу енергийната си инфраструктура.

Към момента руското съобщение за броя и унищожаването на дроновете е представено чрез изявлението на московския кмет. В него не се съобщава за последващи действия или за нови ограничения в района на столицата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 3 Отговор
    Тези явно дори и теоретично си нямат на представа какво са 500 дрона, та се излагат така кифладжийски!!!

    Коментиран от #8, #9, #10

    08:29 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 5 Отговор
    После що нема гориво в Москва.

    08:46 03.11.2026

  • 6 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    4 5 Отговор
    Не цепят басма на дъртака кремълски

    08:47 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руснаците го казват бе

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ИдиотПиян.

    09:01 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин на МУШКАТА

    3 2 Отговор
    Сам са навря между шамарите
    Бомбенето на Русия не е новина,
    А ежедневие
    До там го докара дъртака кремълски.

    09:13 03.11.2026

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