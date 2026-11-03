Близо 500 дрона към Москва: Русия съобщи за масирана нощна атака

Русия заяви, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са неутрализирали близо 500 украински дрона, насочени към Москва през нощта. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че между 20:30 часа на 2 ноември и 07:30 часа на 3 ноември към Московския регион са били насочени общо 493 дрона.
„Голяма част бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната в подстъпите към града. 187 дрона бяха неутрализирани, докато се приближаваха към Москва“, написа Собянин в приложението Телеграм.
По данни, цитирани от Франс прес, руските власти представят дроновете като украински. В съобщението не се посочват данни за нанесени щети, пострадали или прекъсвания на работата на ключова инфраструктура.
Атаката е извършена в деня, в който в Съединените щати се провеждат междинни избори, определяни като важни за управлението на президента Доналд Тръмп. Тръмп призова Русия и Украйна да прекратят взаимните атаки срещу енергийната си инфраструктура.
Към момента руското съобщение за броя и унищожаването на дроновете е представено чрез изявлението на московския кмет. В него не се съобщава за последващи действия или за нови ограничения в района на столицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8, #9, #10
08:29 03.11.2026
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5 ГОЛЕМ СМЕХ
08:46 03.11.2026
6 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
08:47 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Руснаците го казват бе
До коментар #1 от "Пич":ИдиотПиян.
09:01 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 Путин на МУШКАТА
Бомбенето на Русия не е новина,
А ежедневие
До там го докара дъртака кремълски.
09:13 03.11.2026