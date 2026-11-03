Близо 500 дрона към Москва: Русия съобщи за масирана нощна атака

Русия заяви, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са неутрализирали близо 500 украински дрона, насочени към Москва през нощта. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че между 20:30 часа на 2 ноември и 07:30 часа на 3 ноември към Московския регион са били насочени общо 493 дрона.

„Голяма част бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната в подстъпите към града. 187 дрона бяха неутрализирани, докато се приближаваха към Москва“, написа Собянин в приложението Телеграм.

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По данни, цитирани от Франс прес, руските власти представят дроновете като украински. В съобщението не се посочват данни за нанесени щети, пострадали или прекъсвания на работата на ключова инфраструктура.

Атаката е извършена в деня, в който в Съединените щати се провеждат междинни избори, определяни като важни за управлението на президента Доналд Тръмп. Тръмп призова Русия и Украйна да прекратят взаимните атаки срещу енергийната си инфраструктура.

Към момента руското съобщение за броя и унищожаването на дроновете е представено чрез изявлението на московския кмет. В него не се съобщава за последващи действия или за нови ограничения в района на столицата.