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Тръмп, Путин и Си Дзинпин може да проведат безпрецедентна тристранна среща

Тръмп, Путин и Си Дзинпин може да проведат безпрецедентна тристранна среща

3 Ноември, 2026 12:23 536 6

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • си цзинпин-
  • атис-
  • шънджън

Тристранният разговор може да се проведе в края на ноември по време на форума на АТИС в китайския град Шънджън

Тръмп, Путин и Си Дзинпин може да проведат безпрецедентна тристранна среща - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на САЩ, Русия и Китай обсъждат възможността за тристранна среща между президентите Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. Потенциалният разговор може да се състои по-късно през ноември в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън.

За обсъжданията съобщава Ройтерс, позовавайки се на британския вестник „Файненшъл таймс“. Към момента няма потвърждение, че срещата е договорена, а Ройтерс не е успяла веднага да провери информацията чрез независим източник.

Форумът на АТИС ще събере представители на икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион. Участието на Тръмп, Путин и Си Дзинпин в едно и също международно събитие създава възможност за разговор между тримата лидери, но конкретен дневен ред и формат на евентуалната среща не са обявени.

Тристранен разговор между Вашингтон, Москва и Пекин би имал значение за отношенията между трите най-влиятелни сили и за редица международни теми. До момента обаче публично потвърден е единствено фактът, че възможността се обсъжда.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смехурко

    0 9 Отговор
    Кремълският пациент се навира между двамата големи - САЩ и Китай, с надеждата да го приемат за равен, но равен на тях той не е!
    Търпят го само, защото има ядрена тояга!

    Коментиран от #6

    12:35 03.11.2026

  • 2 Звездоброец

    6 1 Отговор
    Маса ! Салфетка ! Молив !

    12:37 03.11.2026

  • 3 Нека

    4 1 Отговор
    да се срещат. Все пак трите държави заемат най-важните кресла в Съвета за сигурност. Може пък и да измислят нещо добро.

    12:41 03.11.2026

  • 4 Госあ

    3 1 Отговор
    Много добре. нека сигурността на Планетата бъде решена без бивши колонизатори и нацюги

    12:50 03.11.2026

  • 5 А къде сме ние на масата

    2 0 Отговор
    Отговор
    Вие ще ходите в Украйна за да я защитавате и влизате в менюто като пушено месо

    12:52 03.11.2026

  • 6 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смехурко":

    Еми не е малко, хиперзвукова голяма ядрена тояга... хората са реалисти.

    12:52 03.11.2026

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