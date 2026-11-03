Тръмп, Путин и Си Дзинпин може да проведат безпрецедентна тристранна среща

Представители на САЩ, Русия и Китай обсъждат възможността за тристранна среща между президентите Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. Потенциалният разговор може да се състои по-късно през ноември в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън.

За обсъжданията съобщава Ройтерс, позовавайки се на британския вестник „Файненшъл таймс“. Към момента няма потвърждение, че срещата е договорена, а Ройтерс не е успяла веднага да провери информацията чрез независим източник.

Форумът на АТИС ще събере представители на икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион. Участието на Тръмп, Путин и Си Дзинпин в едно и също международно събитие създава възможност за разговор между тримата лидери, но конкретен дневен ред и формат на евентуалната среща не са обявени.

Тристранен разговор между Вашингтон, Москва и Пекин би имал значение за отношенията между трите най-влиятелни сили и за редица международни теми. До момента обаче публично потвърден е единствено фактът, че възможността се обсъжда.