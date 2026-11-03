Пламъци в руска петролна рафинерия след украинска атака с дронове

Пожар избухна в петролната рафинерия „Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез“ в руския град Ярославъл след атака с украински дронове, съобщи губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев. По думите му са повредени части от инфраструктурата на предприятието, а двама служители са ранени.

„Нанесени са щети върху инфраструктурата на рафинерията. Службите за спешна помощ работят по потушаването на огъня“, заяви Евраев.

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Губернаторът съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са отблъснали атака, при която са били използвани 124 дрона. Не се уточнява каква част от тях са достигнали района на рафинерията и как точно са нанесени щетите.

Рафинерията е сред най-големите в Русия

„Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез“, известна и като ЯНОС, се намира на около 250 километра североизточно от Москва. Предприятието има производствен капацитет от приблизително 15 милиона тона суров нефт годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и мазут.

Рафинерията е била атакувана от Украйна най-малко два пъти преди настоящия удар. При предишни атаки производството е било прекъсвано.

Русия не съобщава за окончателния размер на щетите, нито дали работата на отделни производствени мощности е спряна. Спешните служби са продължили действията по гасенето на пожара.

Москва съобщи за 856 свалени дрона

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили са свалили 856 дрона над различни райони на страната. Твърдението не е потвърдено от независим източник.

В социалните мрежи са публикувани кадри, на които се виждат високи пламъци в притъмнялото небе. Тяхната автентичност не е потвърдена. На видеата изглежда се виждат два по-малки пожара в района на рафинерията.

Украйна не е коментирала атаката. Киев многократно е нанасял удари по руски нефтопреработвателни предприятия, заявявайки, че целта е да бъдат ограничени ресурсите за финансиране на войната. Русия от своя страна атакува украинска енергийна инфраструктура с ракети и дронове.