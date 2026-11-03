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Пламъци в руска петролна рафинерия след украинска атака с дронове
  Тема: Украйна

Пламъци в руска петролна рафинерия след украинска атака с дронове

3 Ноември, 2026 13:50 870 39

  • рафинерия-
  • ярославъл-
  • дронове-
  • михаил евраев-
  • войната в украйна

Двама служители са ранени, а спешни екипи гасят огъня в предприятието „Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез“. Русия съобщава за 856 свалени дрона през нощта

Пламъци в руска петролна рафинерия след украинска атака с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в петролната рафинерия „Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез“ в руския град Ярославъл след атака с украински дронове, съобщи губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев. По думите му са повредени части от инфраструктурата на предприятието, а двама служители са ранени.

„Нанесени са щети върху инфраструктурата на рафинерията. Службите за спешна помощ работят по потушаването на огъня“, заяви Евраев.

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Губернаторът съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са отблъснали атака, при която са били използвани 124 дрона. Не се уточнява каква част от тях са достигнали района на рафинерията и как точно са нанесени щетите.

Рафинерията е сред най-големите в Русия

„Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез“, известна и като ЯНОС, се намира на около 250 километра североизточно от Москва. Предприятието има производствен капацитет от приблизително 15 милиона тона суров нефт годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и мазут.

Рафинерията е била атакувана от Украйна най-малко два пъти преди настоящия удар. При предишни атаки производството е било прекъсвано.

Русия не съобщава за окончателния размер на щетите, нито дали работата на отделни производствени мощности е спряна. Спешните служби са продължили действията по гасенето на пожара.

Москва съобщи за 856 свалени дрона

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили са свалили 856 дрона над различни райони на страната. Твърдението не е потвърдено от независим източник.

В социалните мрежи са публикувани кадри, на които се виждат високи пламъци в притъмнялото небе. Тяхната автентичност не е потвърдена. На видеата изглежда се виждат два по-малки пожара в района на рафинерията.

Украйна не е коментирала атаката. Киев многократно е нанасял удари по руски нефтопреработвателни предприятия, заявявайки, че целта е да бъдат ограничени ресурсите за финансиране на войната. Русия от своя страна атакува украинска енергийна инфраструктура с ракети и дронове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуф паф

    13 10 Отговор
    Пак са пушили, не се научиха да не пушат на работното място

    Коментиран от #28

    13:52 03.11.2026

  • 2 Мимч

    15 11 Отговор
    Ами пак ще ревете след това,още утре....зеления ще кичи на умряла..

    Коментиран от #9

    13:56 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Москва съобщи за 856 свалени дрона

    10 8 Отговор
    Само в този завод свалиха над 20 директно в рафинериите. Складовете само свалиха 10.
    Руското ПВО винаги сваля дорновете, но отломките им винаги поразяват целта и гори.

    13:59 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нам скучно, хочется движуха

    10 6 Отговор
    Няма лошо. Топло е в Русия.

    Коментиран от #29

    14:00 03.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Русь

    12 4 Отговор
    Но руските удари по топлоелектрическите централи в Киев, поради които метрото не работи в Киев, Атанасова не осветява.

    И фактът, че сега цяла Украйна кипи - в частна къща близо до Киев намериха затвор за изтезания на ТЦК, откъдето бяха спасени 40 души и 14 - годишен тийнейджър, който полудя от видяното там-Европа също не се интересува.

    Коментиран от #10, #20, #36

    14:02 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хихихи

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Русь":

    МарЪТъпото е на смяна, спирка няма.

    14:03 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ура за Украйна!

    4 7 Отговор
    Така ще бъде до като НаркоЙотова не осигури мира, както тръмп....

    14:05 03.11.2026

  • 13 9689

    7 1 Отговор
    Не се чудете на цената на бензина и за ударените кораби.......

    14:05 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Ду кай го Ма ро.

    14:07 03.11.2026

  • 16 Оня

    3 3 Отговор
    Ударили са два резервоара и нищо от производствените мощности! Проблема е решим в рамките на седмица! Рафинерията си работи!

    Коментиран от #31, #39

    14:07 03.11.2026

  • 17 Из падмасковие

    3 4 Отговор
    Докато горяха като бала сено,наще солдати пищяха много силно....ужас

    14:09 03.11.2026

  • 18 УТРЕ НАДРУСАНЯКА ПАК ЩЕ РЕВЕ

    4 3 Отговор
    АБЕ ТОЛКОВА ЛИ ТРЯБВА ДА СИ ТЪП , ЧЕ ДА НЕ РАЗБЕРЕШ , КОГАТО УДАРИШ ГОЛЕМИЯ БОКСЬОР , ТОЙ ЩЕ ТИ ОТВЪРНЕ СЪС УДАРИ ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ И ПО БОЛЕЗНЕНИ И ТЕЖКИ !

    Коментиран от #24

    14:10 03.11.2026

  • 19 Честито

    3 3 Отговор
    В русия 24/7 фойерверки и заря,глад и мизерия руските ценности

    14:11 03.11.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Русь":

    Цял Свят говори за случая в КЪЩАТА НА УЖАСИТЕ И това е само един случай на който се даде гласност Аз се радвам че идва сезонът на перемогите Няма трева и мухи да пречат на хероите

    Коментиран от #26

    14:12 03.11.2026

  • 21 УТРЕ НАДРУСАНЯКА ПАК ЩЕ РЕВЕ

    3 3 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ОЩЕ 100 МИЛИАРДА ТИЯ НЕ МИ СТИГАТ ЗА ПОБЕДАТА И ЗА НОВИЯ МИ ИМОТ НА ХАВАИТЕ !

    14:12 03.11.2026

  • 22 Факт

    4 2 Отговор
    Раша сами си отрязаха клона дето седят ЕС,затова сега са на бунището

    14:13 03.11.2026

  • 23 Маринов

    2 1 Отговор
    Зеленият се ерчи на Тръмп, вероятно подпрян отзад от Англия. Изрично му казаха да спре атаките по рафинериите, но не би. Сега Русия е с развързани ръце за довършване енергийната система на Киев, улица Банкова пак там, още в Одеса и наоколо и така до края.

    14:14 03.11.2026

  • 24 Големият

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "УТРЕ НАДРУСАНЯКА ПАК ЩЕ РЕВЕ":

    боксьор е тъп като Голиат.

    14:15 03.11.2026

  • 25 Зеленски освободителя

    3 3 Отговор
    Преклонете се,ръша е на колене

    14:16 03.11.2026

  • 26 В Укарайна,

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    може да се открие къща на ужасите и да се реши проблема, но с русия, държавата на ужасите, проблемът е комплициран.

    Коментиран от #32, #37

    14:18 03.11.2026

  • 27 Медиите мълчим

    2 1 Отговор
    Цяла Русия е в пламъци

    14:18 03.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нам скучно, хочется движуха":

    Имат си и нефт.Могат да си запалят винаги за да се сгреят

    14:20 03.11.2026

  • 30 Васил

    0 0 Отговор
    Явно дизела за Сащ с ще отложи за неопределено време.

    14:21 03.11.2026

  • 31 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Оня":

    В рамките на седмица ще ви проверим до къде е стигнал ремонта

    14:23 03.11.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "В Укарайна,":

    Да Ви кажа честно проблемът с Русия до сега Никой не го е разрешил Изредиха се се много да не ги изброявам Русия си е Русия Иде ЗИМА Тя ще бъде дълга и студена Проблем имаме ние

    14:24 03.11.2026

  • 33 Не е така!

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мили руски орки,":

    Войната е война от 2023 г. СВО започна през 2022 г. Избиването на руски,българки и други християни в т.н. Окраина започна през 2014 г и по рано. Та да не затваряме онези странници. Тях ги има. Видяхме ВСУ в Курск - гавреха се и избиваха наред селяните, които срещнат. Още ги има филмите в НЕТа.
    Това там, на окраинскта територия, трябва да приключи час по скоро. На фронта, на първа линия избутаха най напред руски, български, унгарски наследници. Зад гърба им са главорезите от Азов. И после - когото хванат и който не си плати.
    Всичко тръгна от мътната вода с ликвидирането на СССР и липсата на военна клауза в договора на ОНД. Но това е друга тема.

    Коментиран от #34

    14:27 03.11.2026

  • 34 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Не е така!":

    Прав си .Избиването започна от 2014г.И го започна руската армия която я бяха маскирали като местно опълчение в защита на измислените пак от Русия ДНР и ЛНР

    14:29 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "В Укарайна,":

    Къщата на ужасите се казва Русия.Всеки ден милиони по света благодарят че не са се родили там

    14:32 03.11.2026

  • 38 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор
    И отново сте ми изтрили коментара, който нямаше нищо нецензурно, просто защото беше против войната ви в Украйна, мили оркчета сладки.

    14:35 03.11.2026

  • 39 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Оня":

    Та като гледам как гори до седмица няма да са почнали ремонта

    14:35 03.11.2026

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