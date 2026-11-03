Пламъци в руска петролна рафинерия след украинска атака с дронове

Пожар избухна в петролната рафинерия „Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез“ в руския град Ярославъл след атака с украински дронове, съобщи губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев. По думите му са повредени части от инфраструктурата на предприятието, а двама служители са ранени.
„Нанесени са щети върху инфраструктурата на рафинерията. Службите за спешна помощ работят по потушаването на огъня“, заяви Евраев.
Губернаторът съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са отблъснали атака, при която са били използвани 124 дрона. Не се уточнява каква част от тях са достигнали района на рафинерията и как точно са нанесени щетите.
Рафинерията е сред най-големите в Русия
„Славнефт-Ярославнефтеоргсинтез“, известна и като ЯНОС, се намира на около 250 километра североизточно от Москва. Предприятието има производствен капацитет от приблизително 15 милиона тона суров нефт годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и мазут.
Рафинерията е била атакувана от Украйна най-малко два пъти преди настоящия удар. При предишни атаки производството е било прекъсвано.
Русия не съобщава за окончателния размер на щетите, нито дали работата на отделни производствени мощности е спряна. Спешните служби са продължили действията по гасенето на пожара.
Москва съобщи за 856 свалени дрона
Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили са свалили 856 дрона над различни райони на страната. Твърдението не е потвърдено от независим източник.
В социалните мрежи са публикувани кадри, на които се виждат високи пламъци в притъмнялото небе. Тяхната автентичност не е потвърдена. На видеата изглежда се виждат два по-малки пожара в района на рафинерията.
Украйна не е коментирала атаката. Киев многократно е нанасял удари по руски нефтопреработвателни предприятия, заявявайки, че целта е да бъдат ограничени ресурсите за финансиране на войната. Русия от своя страна атакува украинска енергийна инфраструктура с ракети и дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуф паф
Коментиран от #28
13:52 03.11.2026
2 Мимч
Коментиран от #9
13:56 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Москва съобщи за 856 свалени дрона
Руското ПВО винаги сваля дорновете, но отломките им винаги поразяват целта и гори.
13:59 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нам скучно, хочется движуха
Коментиран от #29
14:00 03.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Русь
И фактът, че сега цяла Украйна кипи - в частна къща близо до Киев намериха затвор за изтезания на ТЦК, откъдето бяха спасени 40 души и 14 - годишен тийнейджър, който полудя от видяното там-Европа също не се интересува.
Коментиран от #10, #20, #36
14:02 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хихихи
До коментар #8 от "Русь":МарЪТъпото е на смяна, спирка няма.
14:03 03.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ура за Украйна!
14:05 03.11.2026
13 9689
14:05 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:07 03.11.2026
16 Оня
Коментиран от #31, #39
14:07 03.11.2026
17 Из падмасковие
14:09 03.11.2026
18 УТРЕ НАДРУСАНЯКА ПАК ЩЕ РЕВЕ
Коментиран от #24
14:10 03.11.2026
19 Честито
14:11 03.11.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "Русь":Цял Свят говори за случая в КЪЩАТА НА УЖАСИТЕ И това е само един случай на който се даде гласност Аз се радвам че идва сезонът на перемогите Няма трева и мухи да пречат на хероите
Коментиран от #26
14:12 03.11.2026
21 УТРЕ НАДРУСАНЯКА ПАК ЩЕ РЕВЕ
14:12 03.11.2026
22 Факт
14:13 03.11.2026
23 Маринов
14:14 03.11.2026
24 Големият
До коментар #18 от "УТРЕ НАДРУСАНЯКА ПАК ЩЕ РЕВЕ":боксьор е тъп като Голиат.
14:15 03.11.2026
25 Зеленски освободителя
14:16 03.11.2026
26 В Укарайна,
До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":може да се открие къща на ужасите и да се реши проблема, но с русия, държавата на ужасите, проблемът е комплициран.
Коментиран от #32, #37
14:18 03.11.2026
27 Медиите мълчим
14:18 03.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Соломон
До коментар #6 от "Нам скучно, хочется движуха":Имат си и нефт.Могат да си запалят винаги за да се сгреят
14:20 03.11.2026
30 Васил
14:21 03.11.2026
31 Соломон
До коментар #16 от "Оня":В рамките на седмица ще ви проверим до къде е стигнал ремонта
14:23 03.11.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #26 от "В Укарайна,":Да Ви кажа честно проблемът с Русия до сега Никой не го е разрешил Изредиха се се много да не ги изброявам Русия си е Русия Иде ЗИМА Тя ще бъде дълга и студена Проблем имаме ние
14:24 03.11.2026
33 Не е така!
До коментар #11 от "Мили руски орки,":Войната е война от 2023 г. СВО започна през 2022 г. Избиването на руски,българки и други християни в т.н. Окраина започна през 2014 г и по рано. Та да не затваряме онези странници. Тях ги има. Видяхме ВСУ в Курск - гавреха се и избиваха наред селяните, които срещнат. Още ги има филмите в НЕТа.
Това там, на окраинскта територия, трябва да приключи час по скоро. На фронта, на първа линия избутаха най напред руски, български, унгарски наследници. Зад гърба им са главорезите от Азов. И после - когото хванат и който не си плати.
Всичко тръгна от мътната вода с ликвидирането на СССР и липсата на военна клауза в договора на ОНД. Но това е друга тема.
Коментиран от #34
14:27 03.11.2026
34 Соломон
До коментар #33 от "Не е така!":Прав си .Избиването започна от 2014г.И го започна руската армия която я бяха маскирали като местно опълчение в защита на измислените пак от Русия ДНР и ЛНР
14:29 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Соломон
До коментар #26 от "В Укарайна,":Къщата на ужасите се казва Русия.Всеки ден милиони по света благодарят че не са се родили там
14:32 03.11.2026
38 Тъпото руско говедо
14:35 03.11.2026
39 Соломон
До коментар #16 от "Оня":Та като гледам как гори до седмица няма да са почнали ремонта
14:35 03.11.2026