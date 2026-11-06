Крал Филип остави Барт де Вевер на премиерския пост

Белгийският премиер Барт де Вевер остава на поста си, след като крал Филип отказа да приеме оставката му. Де Вевер се оттегли на 2 ноември заради провала на преговорите между петте партии в управляващата коалиция за бюджета за 2027 г.

След среща с министър-председателя кралският дворец съобщи, че лидерите на коалиционните партии са поели ангажимент да направят необходимите отстъпки и да постигнат споразумение за бюджетна рамка за следващите три години.

„Всички потвърдиха решимостта си да постигнат споразумение за стабилна бюджетна рамка за следващите три години“, посочиха от двореца.

Крал Филип е подчертал необходимостта да бъде намерен баланс между запазването на социалното сближаване и стимулирането на икономическия растеж. Според изявлението всеки от партийните лидери е поел ангажимент да спазва духа на компромиса и да прояви отговорност.

Спорът е за икономии от 10 млрд. евро

Политическата криза е свързана с бюджета за 2027 г. и с пакет от мерки, чрез който правителството цели до 2029 г. да постигне икономии от около 10 млрд. евро. Преговорите стигнаха до задънена улица през миналия уикенд заради разногласия между десните и левоцентристките формации по данъчните реформи.

Де Вевер оглавява коалиция, която обединява пет партии и широк спектър от политически позиции. След като премиерът подаде оставка, кралят проведе консултации с лидерите на управляващите формации, за да потърси изход от блокажа. Кралският дворец потвърди, че преговорите трябва да бъдат подновени незабавно.

Де Вевер трябва да информира крал Филип за постигнатия напредък на 16 ноември. До тогава коалиционните партньори трябва да изгладят различията си по размера и разпределението на икономиите, данъчните промени и социалните разходи.

Правителството е под натиск заради дефицита и протестите

Белгия е изправена пред необходимостта да ограничи бюджетния дефицит и държавния дълг, за да спазва фискалните правила на Европейския съюз. В същото време страната трябва да увеличи разходите си за отбрана в съответствие с плановете на НАТО.

Планираните мерки предизвикаха обществено и синдикално недоволство. Около 40 000 души участваха в профсъюзна демонстрация в Брюксел през октомври срещу бюджетните съкращения. Два дни по-късно отделно шествие събра до 60 000 души, които призоваха правителството да не се отказва от климатичните си цели.

Източници: news.bg, apnews.com, ca.marketscreener.com