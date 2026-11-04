Мария Захарова: Властта на Зеленски се крепи на изтезателни центрове

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че украинският президент Володимир Зеленски се крепи на „изтезателни центрове“, които според нея са опори на неговата власт. Изказването ѝ е цитирано от ТАСС.
По думите на Захарова към тези центрове трябва да бъдат причислени териториалните центрове за комплектуване и социална подкрепа, насилственото отвеждане на мъже за мобилизация, което тя нарече „бусификация“, както и действията по мобилизацията в Украйна.
Тя обвини украинските власти и в беззаконие по улиците на украински градове, села и населени места. Според говорителката на руското външно министерство случващото се представлява „терор на Зеленски спрямо собствения му народ“.
Случаят край Киев
Захарова направи коментара си след информация за инцидент край Киев на 2 ноември. Тогава украински медии съобщиха, че в мазето на частна къща въоръжени мъже държат около 40 души.
На мястото е пристигнала линейка, но медицинските работници първоначално не са били допуснати в сградата. Медицинска сестра е заявила, че е получила видео, на което се виждат хора в тежко състояние и с наранявания, за които се твърди, че са причинени от изтезания.
Край къщата са избухнали сблъсъци. При опит на местни жители да разбият портата срещу тях е използван сълзотворен газ. По-късно на линейката е било разрешено да вземе четирима мъже със следи от побои, като един от тях е бил в тежко състояние.
Украинската полиция е съобщила, че в сградата са били настанени военнослужещи от Националната гвардия на Украйна. Командващият Националната гвардия Александър Пивненко е заявил, че четиримата ранени са военни, избягали от своите части.
Пивненко е определил сградата като „временен пункт за разполагане“ и е потвърдил, че там са се намирали и мобилизирани лица. Така официалната украинска версия представя обекта като военен пункт, докато Захарова използва случая като аргумент в политическите си обвинения срещу властта в Киев.
Източници: focus-news.net, en.interfax.com.ua, babel.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Щом ние знаеме - те ли незнаят...?!
Ах, колко са изненадани "Дайте пари за Украйна"!!!
Коментиран от #27, #39
14:38 04.11.2026
3 Иван
14:40 04.11.2026
4 Казанлъшкия
Коментиран от #53
14:40 04.11.2026
5 Пламен
Коментиран от #14
14:41 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хаха
ХАХАХА!
14:42 04.11.2026
9 Само че
Коментиран от #21, #23, #29
14:42 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
Коментиран от #26
14:43 04.11.2026
12 Путин
Коментиран от #17
14:43 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 на това на което
До коментар #5 от "Пламен":сядаш разбираш нали
14:44 04.11.2026
15 Георги
Коментиран от #46
14:44 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Соломон
До коментар #12 от "Путин":В Русия не допускат да има дезертьори още от времето на ВСВ
14:44 04.11.2026
18 Георги
14:45 04.11.2026
19 Само че
Коментиран от #31
14:45 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 нормално врагове са
До коментар #9 от "Само че":за разлика от тях - украйнците измъчват и се гаврят с свойте как а тролке
Коментиран от #25
14:46 04.11.2026
22 Немцов
Тези над милион в Украйна не го броим.
14:46 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Най пушеното месо
14:47 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Голям майтап
Коментиран от #38, #55, #94
14:49 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Отдавна ми беше домъчняло за тоя
Коментиран от #43
14:49 04.11.2026
33 Краснов
14:49 04.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Маша
Коментиран от #42
14:50 04.11.2026
37 Соломон
До коментар #26 от "дай инфо трол на мирчев":Какво инфо искаш да ти дам . Пълно е с информация за вкарани в затвора по закона за дискредитиране на армията. А това може да рисунка, стихотворения,песен че дори и празен лист
Коментиран от #44
14:51 04.11.2026
38 Голям смях
До коментар #30 от "Голям майтап":и Буданов си призна и каза, че има още много такива къщи в Украйна. Украинската преса гърми.
Коментиран от #71
14:51 04.11.2026
39 Пари за Украйна винаги ще се дават
До коментар #2 от "Пич":И ти даваш от твойте данъци.
Арее!
Коментиран от #49
14:51 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Русия се крепи на крепостните
14:53 04.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 за кой говориш май
До коментар #32 от "Отдавна ми беше домъчняло за тоя":кати ли да такава е
14:54 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Медии в Русия?
До коментар #15 от "Георги":Ти сериозно ли?
14:55 04.11.2026
47 Пламен
14:56 04.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Всеки случай!
До коментар #4 от "Казанлъшкия":Путин не ги лови,като мишки,по улиците,както Зеленски ги ,,бусофицира" и директно,с ритниците-на фронта...!
Коментиран от #66, #68
15:02 04.11.2026
54 Само да вметна
Коментиран от #62, #72
15:02 04.11.2026
55 НАЛИ?!
До коментар #30 от "Голям майтап":Самата Мендел-бившшят прессекретар на Зеленски,даде гласност на тази отвратителна история,с къщата на ужасите в Киев...!
Четете, бре хора...?!
Коментиран от #70
15:05 04.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Дзак
15:10 04.11.2026
58 Хихи!
15:10 04.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хвани едните,удари другите
15:11 04.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 И аз да вметна
До коментар #54 от "Само да вметна":Путин избива по 40000 руснаци на ден, като ги праща да мрат Аза егото му.
15:12 04.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Яблоко
15:13 04.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Не ги лови
До коментар #53 от "Всеки случай!":Избива ги официално. А КГБ му сътрудничат тайно.
15:13 04.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Всеки случай
До коментар #53 от "Всеки случай!":И да го прави, това няма да го напишат в новините. Там няма свобода на словото.
Т.е. няма как да знаеш какво прави.
15:14 04.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Голям майтап
До коментар #55 от "НАЛИ?!":Престанете да четет руската преса с това изпростявате... това че нямате интернет не значи че и останалият свят е така захлюпен... сега говорят че путин ще запорира руските пенсионни фондове... дано осъзнаете колко е вреден за хората този човек
15:17 04.11.2026
71 Здрасти,
До коментар #38 от "Голям смях":фейкав!
15:17 04.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Бъдеще необозримо
15:27 04.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Я как се е закръглила Машенка
15:29 04.11.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
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96 Голям майтап
До коментар #94 от "Голям майтап":Сигурно първо трябва да си организират атентат и тогава е мобилизацията...
15:46 04.11.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Да, бе да..
15:51 04.11.2026
99 Аааа
15:54 04.11.2026
100 отекчен
16:00 04.11.2026