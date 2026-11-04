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Мария Захарова: Властта на Зеленски се крепи на изтезателни центрове
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Властта на Зеленски се крепи на изтезателни центрове

4 Ноември, 2026 14:35 1 426 100

  • мария захарова-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • мобилизация-
  • национална гвардия-
  • киев

Говорителката на руското външно министерство свърза твърдението си с мобилизацията в Украйна и случая край Киев

Мария Захарова: Властта на Зеленски се крепи на изтезателни центрове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че украинският президент Володимир Зеленски се крепи на „изтезателни центрове“, които според нея са опори на неговата власт. Изказването ѝ е цитирано от ТАСС.

По думите на Захарова към тези центрове трябва да бъдат причислени териториалните центрове за комплектуване и социална подкрепа, насилственото отвеждане на мъже за мобилизация, което тя нарече „бусификация“, както и действията по мобилизацията в Украйна.

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„Всичко се крепи на страха, всичко се крепи на терора“, заяви Захарова.

Тя обвини украинските власти и в беззаконие по улиците на украински градове, села и населени места. Според говорителката на руското външно министерство случващото се представлява „терор на Зеленски спрямо собствения му народ“.

Случаят край Киев

Захарова направи коментара си след информация за инцидент край Киев на 2 ноември. Тогава украински медии съобщиха, че в мазето на частна къща въоръжени мъже държат около 40 души.

На мястото е пристигнала линейка, но медицинските работници първоначално не са били допуснати в сградата. Медицинска сестра е заявила, че е получила видео, на което се виждат хора в тежко състояние и с наранявания, за които се твърди, че са причинени от изтезания.

Край къщата са избухнали сблъсъци. При опит на местни жители да разбият портата срещу тях е използван сълзотворен газ. По-късно на линейката е било разрешено да вземе четирима мъже със следи от побои, като един от тях е бил в тежко състояние.

Украинската полиция е съобщила, че в сградата са били настанени военнослужещи от Националната гвардия на Украйна. Командващият Националната гвардия Александър Пивненко е заявил, че четиримата ранени са военни, избягали от своите части.

Пивненко е определил сградата като „временен пункт за разполагане“ и е потвърдил, че там са се намирали и мобилизирани лица. Така официалната украинска версия представя обекта като военен пункт, докато Захарова използва случая като аргумент в политическите си обвинения срещу властта в Киев.

Източници: focus-news.net, en.interfax.com.ua, babel.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    40 13 Отговор
    Като че ли пък тези от НАТО и ЕС не знаят!!!
    Щом ние знаеме - те ли незнаят...?!
    Ах, колко са изненадани "Дайте пари за Украйна"!!!

    Коментиран от #27, #39

    14:38 04.11.2026

  • 3 Иван

    8 8 Отговор
    Мешията има два рога и една опашка.

    14:40 04.11.2026

  • 4 Казанлъшкия

    11 28 Отговор
    А на Путин се дължи на народна любов... Питайте Политковская.

    Коментиран от #53

    14:40 04.11.2026

  • 5 Пламен

    10 24 Отговор
    А РъФъ на какво се крепи ?

    Коментиран от #14

    14:41 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хаха

    10 13 Отговор
    ... речИ парацало дето напусна Европейската Конвенция против мъченията преди 2-3 дена..


    ХАХАХА!

    14:42 04.11.2026

  • 9 Само че

    16 33 Отговор
    Изтезателните центрове са в русия. Достатъчно е да видите снимките на украинците при размяната на военнопленници. Изглеждат като излезли от концлагер, измъчвани и гладували. А колкото до захарова, тя е разпространител на руски лъжи и руска пропаганда, в Украйна няма никакви изтезателни центрове.

    Коментиран от #21, #23, #29

    14:42 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    12 27 Отговор
    Е тая е много нагла. За една рисунка вкараха дете и баща му в затвора, но се възмущават нещо в Украйна което е в вследствие на 13 годишната война която води Русия в Украйна

    Коментиран от #26

    14:43 04.11.2026

  • 12 Путин

    9 15 Отговор
    какво прави с дезертьорите?

    Коментиран от #17

    14:43 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 на това на което

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    сядаш разбираш нали

    14:44 04.11.2026

  • 15 Георги

    10 21 Отговор
    А властта на Путин на какво се крепи .Страх .Страх Страх .Знаем как го правят всички служби във Русия .Дали има и медия която да дръзне да каже истината за репресиите .Империя на злото

    Коментиран от #46

    14:44 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Соломон

    8 11 Отговор

    До коментар #12 от "Путин":

    В Русия не допускат да има дезертьори още от времето на ВСВ

    14:44 04.11.2026

  • 18 Георги

    17 5 Отговор
    дори най-голямата копейка знае, че това не е вярно. Властта на белосания се дължи на англетата и урсулите. Центровете са за развлечение на азов и страхуване на обикновените войници.

    14:45 04.11.2026

  • 19 Само че

    5 19 Отговор
    Се оказа, че линейната е фалшива и персонала на линейната също фалшив. Факти поне напишете истината, а не разпространявайте руските лъжи.

    Коментиран от #31

    14:45 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 нормално врагове са

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Само че":

    за разлика от тях - украйнците измъчват и се гаврят с свойте как а тролке

    Коментиран от #25

    14:46 04.11.2026

  • 22 Немцов

    7 10 Отговор
    Захарова,Путин колко руснаци уби?
    Тези над милион в Украйна не го броим.

    14:46 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Най пушеното месо

    6 15 Отговор
    са руските дезертьори!

    14:47 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Голям майтап

    5 20 Отговор
    Не знам какво видео генерирано с изкуствен интелект лансират от кремъл, но няма да им се получи.

    Коментиран от #38, #55, #94

    14:49 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Отдавна ми беше домъчняло за тоя

    6 14 Отговор
    руски пар жал.

    Коментиран от #43

    14:49 04.11.2026

  • 33 Краснов

    5 5 Отговор
    Каквото беше,беше!Аста ла Виста бейби!

    14:49 04.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Маша

    5 8 Отговор
    и ги лишават от водка!Нечовешко!

    Коментиран от #42

    14:50 04.11.2026

  • 37 Соломон

    9 8 Отговор

    До коментар #26 от "дай инфо трол на мирчев":

    Какво инфо искаш да ти дам . Пълно е с информация за вкарани в затвора по закона за дискредитиране на армията. А това може да рисунка, стихотворения,песен че дори и празен лист

    Коментиран от #44

    14:51 04.11.2026

  • 38 Голям смях

    17 4 Отговор

    До коментар #30 от "Голям майтап":

    и Буданов си призна и каза, че има още много такива къщи в Украйна. Украинската преса гърми.

    Коментиран от #71

    14:51 04.11.2026

  • 39 Пари за Украйна винаги ще се дават

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И ти даваш от твойте данъци.
    Арее!

    Коментиран от #49

    14:51 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Русия се крепи на крепостните

    6 10 Отговор
    Които сега станах роби.

    14:53 04.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 за кой говориш май

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Отдавна ми беше домъчняло за тоя":

    кати ли да такава е

    14:54 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Медии в Русия?

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    Ти сериозно ли?

    14:55 04.11.2026

  • 47 Пламен

    3 5 Отговор
    През февруари 2017 г. Русия декриминализира частично домашното насилие. Руският президент подписа тогава закон, според който първият случай на физическо насилие в семейството, което не води до сериозни телесни повреди (като счупени кости или сътресение) и не се повтаря по-често от веднъж годишно, се класифицира като административно нарушение, а не като престъпление.

    14:56 04.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Всеки случай!

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Казанлъшкия":

    Путин не ги лови,като мишки,по улиците,както Зеленски ги ,,бусофицира" и директно,с ритниците-на фронта...!

    Коментиран от #66, #68

    15:02 04.11.2026

  • 54 Само да вметна

    7 5 Отговор
    Сталин изби между 30 и 50 милиона руснака.

    Коментиран от #62, #72

    15:02 04.11.2026

  • 55 НАЛИ?!

    10 4 Отговор

    До коментар #30 от "Голям майтап":

    Самата Мендел-бившшят прессекретар на Зеленски,даде гласност на тази отвратителна история,с къщата на ужасите в Киев...!
    Четете, бре хора...?!

    Коментиран от #70

    15:05 04.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дзак

    6 2 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    15:10 04.11.2026

  • 58 Хихи!

    6 10 Отговор
    А властта на Путин – на избиване на опозицията, тровенвто и изхвърляне на "свидливи" богаташи от висок етаж.

    15:10 04.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хвани едните,удари другите

    4 8 Отговор
    То щото в Русия е самата хуманност. Коренът им е общ.

    15:11 04.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 И аз да вметна

    5 10 Отговор

    До коментар #54 от "Само да вметна":

    Путин избива по 40000 руснаци на ден, като ги праща да мрат Аза егото му.

    15:12 04.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Яблоко

    3 9 Отговор
    Нагла Мара. Всички в русия които са за мир се самоУбиват!?!?

    15:13 04.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Не ги лови

    2 8 Отговор

    До коментар #53 от "Всеки случай!":

    Избива ги официално. А КГБ му сътрудничат тайно.

    15:13 04.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Всеки случай

    2 4 Отговор

    До коментар #53 от "Всеки случай!":

    И да го прави, това няма да го напишат в новините. Там няма свобода на словото.
    Т.е. няма как да знаеш какво прави.

    15:14 04.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Голям майтап

    3 6 Отговор

    До коментар #55 от "НАЛИ?!":

    Престанете да четет руската преса с това изпростявате... това че нямате интернет не значи че и останалият свят е така захлюпен... сега говорят че путин ще запорира руските пенсионни фондове... дано осъзнаете колко е вреден за хората този човек

    15:17 04.11.2026

  • 71 Здрасти,

    1 6 Отговор

    До коментар #38 от "Голям смях":

    фейкав!

    15:17 04.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бъдеще необозримо

    3 1 Отговор
    14годишния от коя военна част е?

    15:27 04.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Я как се е закръглила Машенка

    3 5 Отговор
    Добре си похапва значи.

    15:29 04.11.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Голям майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Голям майтап":

    Сигурно първо трябва да си организират атентат и тогава е мобилизацията...

    15:46 04.11.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Да, бе да..

    0 1 Отговор
    Само като видиш домейните на източниците под статията и ти става ясно всичко относно достоверността... Това прилича като във филма на Чарли Чаплин, дето плаща на детето да чупи прозорците за да може после той минавайки оттам да е нужният, полезен занаятчия

    15:51 04.11.2026

  • 99 Аааа

    1 0 Отговор
    те даже и копейките вече не те слушат бе лека жено

    15:54 04.11.2026

  • 100 отекчен

    0 0 Отговор
    каквото и да се попликува опростачените неграмотни и опиянчени кибици никога няма да прозрат грозната истина за тая измислена война унищожила толкова много човешки животи и съдби

    16:00 04.11.2026

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