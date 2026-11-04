Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че украинският президент Володимир Зеленски се крепи на „изтезателни центрове“, които според нея са опори на неговата власт. Изказването ѝ е цитирано от ТАСС.

По думите на Захарова към тези центрове трябва да бъдат причислени териториалните центрове за комплектуване и социална подкрепа, насилственото отвеждане на мъже за мобилизация, което тя нарече „бусификация“, както и действията по мобилизацията в Украйна.

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„Всичко се крепи на страха, всичко се крепи на терора“, заяви Захарова.

Тя обвини украинските власти и в беззаконие по улиците на украински градове, села и населени места. Според говорителката на руското външно министерство случващото се представлява „терор на Зеленски спрямо собствения му народ“.

Случаят край Киев

Захарова направи коментара си след информация за инцидент край Киев на 2 ноември. Тогава украински медии съобщиха, че в мазето на частна къща въоръжени мъже държат около 40 души.

На мястото е пристигнала линейка, но медицинските работници първоначално не са били допуснати в сградата. Медицинска сестра е заявила, че е получила видео, на което се виждат хора в тежко състояние и с наранявания, за които се твърди, че са причинени от изтезания.

Край къщата са избухнали сблъсъци. При опит на местни жители да разбият портата срещу тях е използван сълзотворен газ. По-късно на линейката е било разрешено да вземе четирима мъже със следи от побои, като един от тях е бил в тежко състояние.

Украинската полиция е съобщила, че в сградата са били настанени военнослужещи от Националната гвардия на Украйна. Командващият Националната гвардия Александър Пивненко е заявил, че четиримата ранени са военни, избягали от своите части.

Пивненко е определил сградата като „временен пункт за разполагане“ и е потвърдил, че там са се намирали и мобилизирани лица. Така официалната украинска версия представя обекта като военен пункт, докато Захарова използва случая като аргумент в политическите си обвинения срещу властта в Киев.

Източници: focus-news.net, en.interfax.com.ua, babel.ua