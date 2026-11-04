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Москва: Руската армия тръгна в настъпление на 30 км фронт в Запорожие
  Тема: Украйна

Москва: Руската армия тръгна в настъпление на 30 км фронт в Запорожие

4 Ноември, 2026 12:36 1 245 63

  • русия-
  • украйна-
  • запорожие-
  • юрковка-
  • настъпление

Военният експерт Андрей Марочко говори за натиск край Юрковка и разширяване на зоната на контрол при Новопавловка, украинският генерален щаб съобщава за три руски атаки в Ореховското направление

Москва: Руската армия тръгна в настъпление на 30 км фронт в Запорожие - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Руските сили са започнали настъпление край Юрковка в Запорожка област на фронт с ширина около 30 километра, твърди военният експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС. По думите му широката зона на бойни действия създава затруднения за украинското командване при сдържането на руския натиск.

„Нашите войски действат край Юрковка по широк фронт - около 30 километра“, заявява Марочко. Той твърди, че украинските сили са направили опити за контраатаки в районите на Орехов и Юрковка, но те не са довели до съществен резултат.

Твърдения за промяна на линията на контрол

Според Марочко руските сили са разширили зоната си на контрол край Новопавловка, която се намира югоизточно от Юрковка. Той не посочва конкретна площ или населени места, които да са преминали под руски контрол, нито представя допълнителни данни за хода на операциите.

Украинският генерален щаб съобщава за три руски атаки в Ореховското направление - край Мала Токмачка и Степногорск, както и към Новоандриовка. В публикуваната сводка не се потвърждава твърдението за настъпление по фронт с ширина около 30 километра.

Така към момента данните за мащаба на руското настъпление и за разширяването на зоната на контрол край Новопавловка идват от изявлението на Марочко. Независимо потвърждение на тези твърдения не е представено.

Източници: news.bg, conflictora.ru, thepublic.info


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    13 20 Отговор
    Е то колко години настъпление ;)
    СмЕх

    Коментиран от #26

    12:37 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ай майкуууу

    11 7 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂

    12:37 04.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    13 17 Отговор
    Тези 30 км, ще ги превземат 30 години

    12:40 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    14 9 Отговор
    Чекай, чекай......
    Я пак......!!!
    Е кХак тХака бе, руската армия нали е победена, кХазаха.....???!!!!

    Коментиран от #11, #19, #39

    12:40 04.11.2026

  • 8 За една водка

    14 18 Отговор
    Руската армия ще настъпи към Москва.

    12:41 04.11.2026

  • 9 Бай Тошо

    13 15 Отговор
    Е хайде другари - таз година в настъпление , а догодина и в отстъпление !

    Коментиран от #25

    12:41 04.11.2026

  • 10 Може би

    13 14 Отговор
    Ще напреднат с 100-200 метра

    Коментиран от #13

    12:41 04.11.2026

  • 11 Мич

    13 11 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Чекай, чекай! Руската армия настъпва ката ден. Даже взела Малая Токмачка.

    Накъде настъпва? Напред или назад? Тия съвсем ни взеха за гъби!

    Коментиран от #32, #40

    12:45 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хигиената е важна

    13 7 Отговор
    Проверявам източника на новината - ТАСС или РИА , значи веднага в кофата..

    12:46 04.11.2026

  • 15 Добре де

    6 8 Отговор
    Нали украинците бяха в настъпление?

    Коментиран от #22

    12:48 04.11.2026

  • 16 Потресен

    13 11 Отговор
    Вчера гледах в Инстаграм как украинците заравят в дълбоки ,дълги канали трупове на окупаторите и ми става ясно , защо не връщат почти нищо на руснаците при размените.
    Брутална гледка.

    Коментиран от #20, #23, #27

    12:48 04.11.2026

  • 17 В блатото

    8 6 Отговор
    Нямат акъл за 5 рубли

    12:50 04.11.2026

  • 18 Зеленски е велик

    1 4 Отговор
    Хахааааааааа. Хаааа тръгна и не се върна муахаааааааааа

    12:51 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Путин

    7 6 Отговор

    До коментар #16 от "Потресен":

    Руснаците не си щат труповете, защото трябва да плащат по 14 милиона на всеки труп. При 50 000 трупа месечно, това са 70 000 000 000 рубли на месец! Откъде толкова пари? Ще си ги приберат като труповете от Втората Световна - още ги копаят из горите. Има много клипове на руснаци дето с това се занимават по цял ден. 80 години по-късно още не са си погребали всички трупове.

    Коментиран от #31

    12:52 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Добре де

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Добре де":

    Киев за два дня.

    12:52 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЦК на БКП

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Тошо":

    Ти пък догодина още другият месец почваме

    12:53 04.11.2026

  • 26 здравей паун

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    Как върви контрата ?
    Колко села превзехте днес ? А вчера ? А миналия месец ?
    А миналата година ?
    А Крим наш кога ?!!

    Коментиран от #56, #60, #62

    12:54 04.11.2026

  • 27 Цеко

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Потресен":

    Верно е.Много руска смрадт.

    Коментиран от #45

    12:55 04.11.2026

  • 28 Пламен

    4 3 Отговор
    Аре бе , бащицата Махно превзе Гуляйполе за един месец , а вие 5 години не можете. :)

    12:55 04.11.2026

  • 29 Много военно иксперт

    4 4 Отговор
    В тая Русия всеки дето не е на фронта го работи "военен" експерт. Затова си внасят индийци да им работят и негри да ги лекуват. Руснаците са или военни или "военни" експерти. Един няма дето да работи човешки труд.

    12:55 04.11.2026

  • 30 Всу си мачка като валяк

    4 5 Отговор
    Откъде са се развъдили толкова монголоуидни твари ? Слава Украине

    12:56 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пич

    1 3 Отговор
    Да ви кажа под секрет!
    Аз съм пасивенГей.

    Коментиран от #50

    12:56 04.11.2026

  • 34 Оригинален русофил

    3 5 Отговор
    Защо руските медии лъжат толкова, защо този Киев и табелата му не виждаме. Защо пропилях толкова време да русофилничам. ((((((

    12:56 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ква Русия армия, ква Русия,

    5 3 Отговор
    нали украинците разбиха руската армия поне 50-60 пъти, потопиха им флота 10 пъти, унищожиха авиацията им 15 пъти и им подпалиха всички танкове 23 пъти, с Русия фалира и се разпадна 24 пъти...

    12:57 04.11.2026

  • 37 А родният копей

    5 4 Отговор
    За 5 години не разбрали , че каквото гавари мацква обратното е вярно ?

    12:57 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Още ли не си се засилил някъде

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Отвисоко?

    Коментиран от #54

    12:58 04.11.2026

  • 40 Дич

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мич":

    Отдавна я превзеха. Не четеш ли сега превземай КРАЙ нея. Вървят на запад. Погледни картата

    12:58 04.11.2026

  • 41 Само питам

    5 1 Отговор
    Гледахте ли парада на нацистите в Лвов ?
    С Хитлеристките униформи и есесовските знамена ?!
    А не се чудете сега защо ги бият руснаците !

    Коментиран от #44

    12:58 04.11.2026

  • 42 Тръмповист

    0 2 Отговор
    Трябва много бързо да бързат!

    12:59 04.11.2026

  • 43 Фон дер Лаен

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "на Запад най войствени са бабичките":

    има седем!

    13:00 04.11.2026

  • 44 Само казвам

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Само питам":

    1,6 милиона руски трупа.
    Дърпай!

    Коментиран от #49

    13:00 04.11.2026

  • 45 един козляк с 50 коментара

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цеко":

    Ти ли си бе аффторе ? И 100 коментара да напишеш , все тая !!

    13:00 04.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пламен

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "на Запад най войствени са бабичките":

    Виж какво става и тук

    Пътя -разведен
    Мунчо -разведен
    Копейкин -разведен

    А най-смешното е , че точно тея се напъват за семейните ценности. :)

    13:01 04.11.2026

  • 49 само в болните ти фантазии

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Само казвам":

    При размяната на чувалите 1:10 .
    Ако руските загуби са 1.6 милиона то украинските са 16 милиона тогава !! И 32 милиона инвалида !

    13:01 04.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 козлякос

    3 0 Отговор
    Гледате ли къщите за гости на украинското гестапо ?
    А Гюро ходи ли да подписва там ?!
    Един ден да не ривете ?!

    13:03 04.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Още ли не си се засилил някъде":

    Отваряй краката - гмуркам се!!!

    13:03 04.11.2026

  • 55 Курдо Коленков

    1 2 Отговор
    Тръгнали са като аслани!

    13:03 04.11.2026

  • 56 Здрасти

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "здравей паун":

    Ти даже не помниш,че вчера трима ти се изредихме.

    13:03 04.11.2026

  • 57 дядя дръмпирушка

    0 2 Отговор
    Украйна можеше да плени 60 000 руски войници в Херсон – защо това можеше да промени офанзивата през 2023 г.
    Какво би се случило, ако Украйна беше пленила около 60 000 руски войници близо до Херсон през 2022 г.? Военен анализатор изследва как такава загуба би могла да се отрази на руската армия и по-специално на отбраната на по-късната линия на Суровикин. Тъй като беше значителна част от първоначалните руски инвазионни сили, превземането можеше да отвори нови възможности за украински офанзиви. В същото време анализаторът обяснява защо Русия е могла частично да компенсира загубите чрез допълнителни мобилизации. Възможността за освобождаване на хиляди украински военнопленници по-рано чрез обмен на военнопленници също би била особено значима.

    Коментиран от #63

    13:04 04.11.2026

  • 58 Висоцки

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Иван Пловдивски":

    На тебе също . И на цялата ти рода . Амин !

    13:04 04.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "здравей паун":

    1,6 милиона руски трупа.

    13:04 04.11.2026

  • 61 мунчо зеления

    0 0 Отговор
    Хремавата червена бабичка нали искаше мир .. ?

    13:04 04.11.2026

  • 62 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "здравей паун":

    Като ти го намам в дъртият πърдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    13:05 04.11.2026

  • 63 то ако можеше , щеше да е станало

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "дядя дръмпирушка":

    Ама не може , а останалото са едни болни фантазии.

    13:05 04.11.2026

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