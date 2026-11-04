Руските сили са започнали настъпление край Юрковка в Запорожка област на фронт с ширина около 30 километра, твърди военният експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС. По думите му широката зона на бойни действия създава затруднения за украинското командване при сдържането на руския натиск.

„Нашите войски действат край Юрковка по широк фронт - около 30 километра“, заявява Марочко. Той твърди, че украинските сили са направили опити за контраатаки в районите на Орехов и Юрковка, но те не са довели до съществен резултат.

Твърдения за промяна на линията на контрол

Според Марочко руските сили са разширили зоната си на контрол край Новопавловка, която се намира югоизточно от Юрковка. Той не посочва конкретна площ или населени места, които да са преминали под руски контрол, нито представя допълнителни данни за хода на операциите.

Украинският генерален щаб съобщава за три руски атаки в Ореховското направление - край Мала Токмачка и Степногорск, както и към Новоандриовка. В публикуваната сводка не се потвърждава твърдението за настъпление по фронт с ширина около 30 километра.

Така към момента данните за мащаба на руското настъпление и за разширяването на зоната на контрол край Новопавловка идват от изявлението на Марочко. Независимо потвърждение на тези твърдения не е представено.

Източници: news.bg, conflictora.ru, thepublic.info