Москва: Руската армия тръгна в настъпление на 30 км фронт в Запорожие

Руските сили са започнали настъпление край Юрковка в Запорожка област на фронт с ширина около 30 километра, твърди военният експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС. По думите му широката зона на бойни действия създава затруднения за украинското командване при сдържането на руския натиск.
„Нашите войски действат край Юрковка по широк фронт - около 30 километра“, заявява Марочко. Той твърди, че украинските сили са направили опити за контраатаки в районите на Орехов и Юрковка, но те не са довели до съществен резултат.
Твърдения за промяна на линията на контрол
Според Марочко руските сили са разширили зоната си на контрол край Новопавловка, която се намира югоизточно от Юрковка. Той не посочва конкретна площ или населени места, които да са преминали под руски контрол, нито представя допълнителни данни за хода на операциите.
Украинският генерален щаб съобщава за три руски атаки в Ореховското направление - край Мала Токмачка и Степногорск, както и към Новоандриовка. В публикуваната сводка не се потвърждава твърдението за настъпление по фронт с ширина около 30 километра.
Така към момента данните за мащаба на руското настъпление и за разширяването на зоната на контрол край Новопавловка идват от изявлението на Марочко. Независимо потвърждение на тези твърдения не е представено.
Източници: news.bg, conflictora.ru, thepublic.info
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
СмЕх
Коментиран от #26
12:37 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ай майкуууу
12:37 04.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
12:40 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Я пак......!!!
Е кХак тХака бе, руската армия нали е победена, кХазаха.....???!!!!
Коментиран от #11, #19, #39
12:40 04.11.2026
8 За една водка
12:41 04.11.2026
9 Бай Тошо
Коментиран от #25
12:41 04.11.2026
10 Може би
Коментиран от #13
12:41 04.11.2026
11 Мич
До коментар #7 от "Пич":Чекай, чекай! Руската армия настъпва ката ден. Даже взела Малая Токмачка.
Накъде настъпва? Напред или назад? Тия съвсем ни взеха за гъби!
Коментиран от #32, #40
12:45 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хигиената е важна
12:46 04.11.2026
15 Добре де
Коментиран от #22
12:48 04.11.2026
16 Потресен
Брутална гледка.
Коментиран от #20, #23, #27
12:48 04.11.2026
17 В блатото
12:50 04.11.2026
18 Зеленски е велик
12:51 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Путин
До коментар #16 от "Потресен":Руснаците не си щат труповете, защото трябва да плащат по 14 милиона на всеки труп. При 50 000 трупа месечно, това са 70 000 000 000 рубли на месец! Откъде толкова пари? Ще си ги приберат като труповете от Втората Световна - още ги копаят из горите. Има много клипове на руснаци дето с това се занимават по цял ден. 80 години по-късно още не са си погребали всички трупове.
Коментиран от #31
12:52 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Добре де
До коментар #15 от "Добре де":Киев за два дня.
12:52 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ЦК на БКП
До коментар #9 от "Бай Тошо":Ти пък догодина още другият месец почваме
12:53 04.11.2026
26 здравей паун
До коментар #1 от "Софето":Как върви контрата ?
Колко села превзехте днес ? А вчера ? А миналия месец ?
А миналата година ?
А Крим наш кога ?!!
Коментиран от #56, #60, #62
12:54 04.11.2026
27 Цеко
До коментар #16 от "Потресен":Верно е.Много руска смрадт.
Коментиран от #45
12:55 04.11.2026
28 Пламен
12:55 04.11.2026
29 Много военно иксперт
12:55 04.11.2026
30 Всу си мачка като валяк
12:56 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пич
Аз съм пасивенГей.
Коментиран от #50
12:56 04.11.2026
34 Оригинален русофил
12:56 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ква Русия армия, ква Русия,
12:57 04.11.2026
37 А родният копей
12:57 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Още ли не си се засилил някъде
До коментар #7 от "Пич":Отвисоко?
Коментиран от #54
12:58 04.11.2026
40 Дич
До коментар #11 от "Мич":Отдавна я превзеха. Не четеш ли сега превземай КРАЙ нея. Вървят на запад. Погледни картата
12:58 04.11.2026
41 Само питам
С Хитлеристките униформи и есесовските знамена ?!
А не се чудете сега защо ги бият руснаците !
Коментиран от #44
12:58 04.11.2026
42 Тръмповист
12:59 04.11.2026
43 Фон дер Лаен
До коментар #35 от "на Запад най войствени са бабичките":има седем!
13:00 04.11.2026
44 Само казвам
До коментар #41 от "Само питам":1,6 милиона руски трупа.
Дърпай!
Коментиран от #49
13:00 04.11.2026
45 един козляк с 50 коментара
До коментар #27 от "Цеко":Ти ли си бе аффторе ? И 100 коментара да напишеш , все тая !!
13:00 04.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Пламен
До коментар #35 от "на Запад най войствени са бабичките":Виж какво става и тук
Пътя -разведен
Мунчо -разведен
Копейкин -разведен
А най-смешното е , че точно тея се напъват за семейните ценности. :)
13:01 04.11.2026
49 само в болните ти фантазии
До коментар #44 от "Само казвам":При размяната на чувалите 1:10 .
Ако руските загуби са 1.6 милиона то украинските са 16 милиона тогава !! И 32 милиона инвалида !
13:01 04.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 козлякос
А Гюро ходи ли да подписва там ?!
Един ден да не ривете ?!
13:03 04.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пич
До коментар #39 от "Още ли не си се засилил някъде":Отваряй краката - гмуркам се!!!
13:03 04.11.2026
55 Курдо Коленков
13:03 04.11.2026
56 Здрасти
До коментар #26 от "здравей паун":Ти даже не помниш,че вчера трима ти се изредихме.
13:03 04.11.2026
57 дядя дръмпирушка
Какво би се случило, ако Украйна беше пленила около 60 000 руски войници близо до Херсон през 2022 г.? Военен анализатор изследва как такава загуба би могла да се отрази на руската армия и по-специално на отбраната на по-късната линия на Суровикин. Тъй като беше значителна част от първоначалните руски инвазионни сили, превземането можеше да отвори нови възможности за украински офанзиви. В същото време анализаторът обяснява защо Русия е могла частично да компенсира загубите чрез допълнителни мобилизации. Възможността за освобождаване на хиляди украински военнопленници по-рано чрез обмен на военнопленници също би била особено значима.
Коментиран от #63
13:04 04.11.2026
58 Висоцки
До коментар #51 от "Иван Пловдивски":На тебе също . И на цялата ти рода . Амин !
13:04 04.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Аха
До коментар #26 от "здравей паун":1,6 милиона руски трупа.
13:04 04.11.2026
61 мунчо зеления
13:04 04.11.2026
62 Оня с парчето
До коментар #26 от "здравей паун":Като ти го намам в дъртият πърдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
13:05 04.11.2026
63 то ако можеше , щеше да е станало
До коментар #57 от "дядя дръмпирушка":Ама не може , а останалото са едни болни фантазии.
13:05 04.11.2026