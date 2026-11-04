Новите мишени на Киев! Украйна удари четири руски оръжейни завода

Украйна е нанесла удари по четири руски оръжейни обекта през последните дни, съобщава News.bg, позовавайки се на публикация на Der Spiegel. Целта на новата тактика е да бъдат прекъснати доставките на нападателно въоръжение за руската армия на фронта. Обектите са разположени дълбоко във вътрешността на Русия.
Според публикацията ударите вероятно са станали възможни след пристигането на нови партиди британско-френски крилати ракети Storm Shadow и SCALP. Те имат обсег около 300 километра и са разработени така, че да бъдат по-трудни за засичане от руските системи за противовъздушна отбрана.
Руската ПВО трябва да защитава огромна територия
Der Spiegel сравнява западните ракети с украинската FP-5 „Фламинго“. Тя има по-голям обсег, но по-обемистата ѝ конструкция увеличава ефективната площ на разсейване и според изданието я прави по-лесна за откриване от руското разузнаване.
През лятото Украйна е нанесла два удара с „Фламинго“ по руски заводи в дълбокия тил. В публикацията се посочва, че руските сили са свалили значителен брой от ракетите, което е наложило на производителя Firepoint да прави промени в конструкцията им.
„Руснаците разполагат с голям, но не и безкраен арсенал. Освен това те трябва да защитават огромна територия“, казва военният експерт Дъглас Бари от Международния институт за стратегически изследвания.
По думите му руските системи за ПВО работят на предела на възможностите си. Бари посочва като особено защитен обекта в Елабуга, където се произвеждат дронове „Геран“. Украйна се е опитала да го порази, но първоначално не е успяла заради гъстата мрежа от средства за противовъздушна отбрана.
Ударите целят да забавят руските атаки
Атаките срещу производствени мощности могат да нарушат веригите за доставки и да намалят честотата на руските въздушни удари. „В ракетните атаки винаги има периоди на затишие; оръжията обикновено постъпват на въоръжение директно от завода“, обяснява Бари.
Според публикацията доставките на Storm Shadow и SCALP стават все по-трудни, а плановете на Великобритания и Франция за възобновяване на производството са отложени за неопределено време. Като възможна алтернатива се обсъжда германската ракета Taurus, но Берлин не я предоставя на Киев.
Затова Украйна все повече разчита на собствено въоръжение. Освен „Фламинго“ и „Нептун“ страната разработва балистичните ракети FP-7 и FP-9. Те са по-подходящи за мобилни цели, отколкото за големи промишлени обекти, а реалната им ефективност остава неясна, тъй като са създадени по време на войната и не са преминали през мащабни изпитания.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Матиас Руст
Цял свят умря от смях! СССР след това се спомина!
Коментиран от #36
11:38 04.11.2026
2 Ами без закрила от Тръмп
11:38 04.11.2026
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7 Факт
11:41 04.11.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 хихи
Коментиран от #56
11:42 04.11.2026
13 8888
Коментиран от #22
11:43 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 604
Коментиран от #40
11:44 04.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ами
11:44 04.11.2026
19 ЗАКРИВААЙ
11:44 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами
До коментар #13 от "8888":Йосиф Кобзон е на друго мнение.
11:45 04.11.2026
23 хахахахха
Коментиран от #53
11:45 04.11.2026
24 13 г..3 дневна Движуха
У Йло и Ким... БЕЗ помощни
Коментиран от #31
11:46 04.11.2026
25 Американски поздрав
11:47 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЧЕРВЕНАТА СГАН
Коментиран от #50, #54
11:48 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Нюз.бг
Коментиран от #35
11:49 04.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ураа ,
11:50 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АФРИКАНСКИТЕ ДИКТАТОРИ
До коментар #1 от "Матиас Руст":БРАТЮШКИ НА ПУТИН
И ТЕ СЕ УБЕДИХА ЧЕ
МАСКВА НЯМА КАДЪРНО ПВО.
9 ЧАСА НЕ МОГАТ ДА ИЗЛЕТЯТ
ЗАРАДИ НЯКАКВИ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ.
Коментиран от #55
11:51 04.11.2026
37 Ударите
Коментиран от #57
11:53 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бой
11:56 04.11.2026
40 Краси
До коментар #16 от "604":Гледай само как ще затворят тази медия в скоро време.
11:56 04.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ехо
11:57 04.11.2026
43 Медиите мълчим
Коментиран от #44
11:57 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Новите мишени на Киев ли
12:01 04.11.2026
46 Радев
Колкото по-малко оръжия, толкова повече мир!
Коментиран от #60
12:02 04.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Констатация
12:02 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гошо
Коментиран от #62
12:06 04.11.2026
52 Чорапа
12:07 04.11.2026
53 Абе
До коментар #23 от "хахахахха":те такива новини само тук ги има....
12:09 04.11.2026
54 Е какво
До коментар #30 от "ЧЕРВЕНАТА СГАН":Да каже, че нищо не става от тях ли?
12:10 04.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Селндуриооо
До коментар #37 от "Ударите":До сега не сме чули за нахлуване на Великобритания или европейска държава с окупация на други територии. Пета година само се говори за войната на Русия в Украйна.
12:17 04.11.2026
58 Бункермен
12:18 04.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 любопитния
До коментар #46 от "Радев":А бе Радев,кога ще отидете с Йотова да молите Путин за мир?
Коментиран от #61
12:43 04.11.2026
61 Ха ха ха ха
До коментар #60 от "любопитния":Едва ли Путин ще ги удостои с внимание
12:44 04.11.2026
62 Питай
До коментар #51 от "Гошо":РИА и ТАСС
Коментиран от #63
12:46 04.11.2026
63 Нее бе
До коментар #62 от "Питай":И Кремъл да гори пак ще кажат че не е вярно
12:48 04.11.2026