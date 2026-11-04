Новите мишени на Киев! Украйна удари четири руски оръжейни завода

Украйна е нанесла удари по четири руски оръжейни обекта през последните дни, съобщава News.bg, позовавайки се на публикация на Der Spiegel. Целта на новата тактика е да бъдат прекъснати доставките на нападателно въоръжение за руската армия на фронта. Обектите са разположени дълбоко във вътрешността на Русия.

Според публикацията ударите вероятно са станали възможни след пристигането на нови партиди британско-френски крилати ракети Storm Shadow и SCALP. Те имат обсег около 300 километра и са разработени така, че да бъдат по-трудни за засичане от руските системи за противовъздушна отбрана.

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Руската ПВО трябва да защитава огромна територия

Der Spiegel сравнява западните ракети с украинската FP-5 „Фламинго“. Тя има по-голям обсег, но по-обемистата ѝ конструкция увеличава ефективната площ на разсейване и според изданието я прави по-лесна за откриване от руското разузнаване.

През лятото Украйна е нанесла два удара с „Фламинго“ по руски заводи в дълбокия тил. В публикацията се посочва, че руските сили са свалили значителен брой от ракетите, което е наложило на производителя Firepoint да прави промени в конструкцията им.

„Руснаците разполагат с голям, но не и безкраен арсенал. Освен това те трябва да защитават огромна територия“, казва военният експерт Дъглас Бари от Международния институт за стратегически изследвания.

По думите му руските системи за ПВО работят на предела на възможностите си. Бари посочва като особено защитен обекта в Елабуга, където се произвеждат дронове „Геран“. Украйна се е опитала да го порази, но първоначално не е успяла заради гъстата мрежа от средства за противовъздушна отбрана.

Ударите целят да забавят руските атаки

Атаките срещу производствени мощности могат да нарушат веригите за доставки и да намалят честотата на руските въздушни удари. „В ракетните атаки винаги има периоди на затишие; оръжията обикновено постъпват на въоръжение директно от завода“, обяснява Бари.

Според публикацията доставките на Storm Shadow и SCALP стават все по-трудни, а плановете на Великобритания и Франция за възобновяване на производството са отложени за неопределено време. Като възможна алтернатива се обсъжда германската ракета Taurus, но Берлин не я предоставя на Киев.

Затова Украйна все повече разчита на собствено въоръжение. Освен „Фламинго“ и „Нептун“ страната разработва балистичните ракети FP-7 и FP-9. Те са по-подходящи за мобилни цели, отколкото за големи промишлени обекти, а реалната им ефективност остава неясна, тъй като са създадени по време на войната и не са преминали през мащабни изпитания.

Източници: news.bg