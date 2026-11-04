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Новите мишени на Киев! Украйна удари четири руски оръжейни завода
  Тема: Украйна

Новите мишени на Киев! Украйна удари четири руски оръжейни завода

4 Ноември, 2026 11:36 1 652 63

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  • ракети-
  • дронове

Киев все по-често използва далекобойни ракети срещу производствени обекти дълбоко в Русия, според военен експерт руската ПВО е принудена да разпределя ограничени ресурси върху огромна територия

Новите мишени на Киев! Украйна удари четири руски оръжейни завода - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Der Spiegel Der Spiegel

Украйна е нанесла удари по четири руски оръжейни обекта през последните дни, съобщава News.bg, позовавайки се на публикация на Der Spiegel. Целта на новата тактика е да бъдат прекъснати доставките на нападателно въоръжение за руската армия на фронта. Обектите са разположени дълбоко във вътрешността на Русия.

Според публикацията ударите вероятно са станали възможни след пристигането на нови партиди британско-френски крилати ракети Storm Shadow и SCALP. Те имат обсег около 300 километра и са разработени така, че да бъдат по-трудни за засичане от руските системи за противовъздушна отбрана.

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Руската ПВО трябва да защитава огромна територия

Der Spiegel сравнява западните ракети с украинската FP-5 „Фламинго“. Тя има по-голям обсег, но по-обемистата ѝ конструкция увеличава ефективната площ на разсейване и според изданието я прави по-лесна за откриване от руското разузнаване.

През лятото Украйна е нанесла два удара с „Фламинго“ по руски заводи в дълбокия тил. В публикацията се посочва, че руските сили са свалили значителен брой от ракетите, което е наложило на производителя Firepoint да прави промени в конструкцията им.

„Руснаците разполагат с голям, но не и безкраен арсенал. Освен това те трябва да защитават огромна територия“, казва военният експерт Дъглас Бари от Международния институт за стратегически изследвания.

По думите му руските системи за ПВО работят на предела на възможностите си. Бари посочва като особено защитен обекта в Елабуга, където се произвеждат дронове „Геран“. Украйна се е опитала да го порази, но първоначално не е успяла заради гъстата мрежа от средства за противовъздушна отбрана.

Ударите целят да забавят руските атаки

Атаките срещу производствени мощности могат да нарушат веригите за доставки и да намалят честотата на руските въздушни удари. „В ракетните атаки винаги има периоди на затишие; оръжията обикновено постъпват на въоръжение директно от завода“, обяснява Бари.

Според публикацията доставките на Storm Shadow и SCALP стават все по-трудни, а плановете на Великобритания и Франция за възобновяване на производството са отложени за неопределено време. Като възможна алтернатива се обсъжда германската ракета Taurus, но Берлин не я предоставя на Киев.

Затова Украйна все повече разчита на собствено въоръжение. Освен „Фламинго“ и „Нептун“ страната разработва балистичните ракети FP-7 и FP-9. Те са по-подходящи за мобилни цели, отколкото за големи промишлени обекти, а реалната им ефективност остава неясна, тъй като са създадени по време на войната и не са преминали през мащабни изпитания.

Източници: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Матиас Руст

    25 33 Отговор
    Едно немче кацна със самолет в Москва и показа, какво представлява великото СССРско ПВО.

    Цял свят умря от смях! СССР след това се спомина!

    Коментиран от #36

    11:38 04.11.2026

  • 2 Ами без закрила от Тръмп

    18 33 Отговор
    Русия много бързо ще развее белият байрак.

    11:38 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    10 20 Отговор
    Пушия изпуши🔥💨

    11:41 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хихи

    30 9 Отговор
    а ВСУ уверено напредват към Лвов, защото Киев загуби стратегическо значение...

    Коментиран от #56

    11:42 04.11.2026

  • 13 8888

    34 8 Отговор
    Мишените на Киев се оказаха Украинците, с любезното финансиране на Урсула

    Коментиран от #22

    11:43 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 604

    32 5 Отговор
    С 300км обхват са ударили единствено промитите мозъци на паветния планктон! А нещо за скандалите с изнудване на близки на мобилизирани и отвлечени...няма ли да кажете!

    Коментиран от #40

    11:44 04.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ами

    19 8 Отговор
    ха ха ха - перемога от където й да погледнеш, приключиха с унищожаването на рафинерии сега ще унищожат и военните заводи, за какво им е примирие на украинците като побеждават

    11:44 04.11.2026

  • 19 ЗАКРИВААЙ

    5 11 Отговор
    КЕН ЕФО УЙДЕ

    11:44 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    7 14 Отговор

    До коментар #13 от "8888":

    Йосиф Кобзон е на друго мнение.

    11:45 04.11.2026

  • 23 хахахахха

    21 5 Отговор
    и пак пропаганда,уш поразили 4 обекта,ама нито думичка къде какви,все по нелепа ви става пропагандата

    Коментиран от #53

    11:45 04.11.2026

  • 24 13 г..3 дневна Движуха

    7 10 Отговор
    Върви по план!
    У Йло и Ким... БЕЗ помощни

    Коментиран от #31

    11:46 04.11.2026

  • 25 Американски поздрав

    4 7 Отговор
    От Демократите.

    11:47 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    3 10 Отговор
    МЪЛЧИ

    Коментиран от #50, #54

    11:48 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нюз.бг

    10 4 Отговор
    Фейк нюз

    Коментиран от #35

    11:49 04.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ураа ,

    16 2 Отговор
    зеленият шмъркач побеждава и трябва да му спираме вече милиардите ...

    11:50 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АФРИКАНСКИТЕ ДИКТАТОРИ

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Матиас Руст":

    БРАТЮШКИ НА ПУТИН

    И ТЕ СЕ УБЕДИХА ЧЕ

    МАСКВА НЯМА КАДЪРНО ПВО.

    9 ЧАСА НЕ МОГАТ ДА ИЗЛЕТЯТ
    ЗАРАДИ НЯКАКВИ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ.

    Коментиран от #55

    11:51 04.11.2026

  • 37 Ударите

    13 4 Отговор
    май ще уцелят британоевропейските подпалвачи на войни но, ще страдаме и ние...

    Коментиран от #57

    11:53 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бой

    2 10 Отговор
    По кухите руски канчета

    11:56 04.11.2026

  • 40 Краси

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "604":

    Гледай само как ще затворят тази медия в скоро време.

    11:56 04.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ехо

    12 2 Отговор
    Добре , че Русия не удря военните заводи доставящи оръжието на Украйна, но до кога ли!?

    11:57 04.11.2026

  • 43 Медиите мълчим

    3 13 Отговор
    Русия е в пламъци гори като бала сено

    Коментиран от #44

    11:57 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Новите мишени на Киев ли

    10 1 Отговор
    Само Киев е мишената !

    12:01 04.11.2026

  • 46 Радев

    2 11 Отговор
    Браво на Киев, браво на Зеленски!
    Колкото по-малко оръжия, толкова повече мир!

    Коментиран от #60

    12:02 04.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Констатация

    4 8 Отговор
    Абе за дедо Пу е важно, че Бункеръ, Резиденциите и Рубльовкъ съ цели... Екви фабрики, заводи, складове и НПЗ-та, бегай, бе, на кой му пука, да му мислят крепостните, техен проблем!!!

    12:02 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Гошо

    4 1 Отговор
    Е и кои са тия обекти дето са ги ударили

    Коментиран от #62

    12:06 04.11.2026

  • 52 Чорапа

    2 5 Отговор
    Отивам да помагам на джуджето

    12:07 04.11.2026

  • 53 Абе

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "хахахахха":

    те такива новини само тук ги има....

    12:09 04.11.2026

  • 54 Е какво

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "ЧЕРВЕНАТА СГАН":

    Да каже, че нищо не става от тях ли?

    12:10 04.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Селндуриооо

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ударите":

    До сега не сме чули за нахлуване на Великобритания или европейска държава с окупация на други територии. Пета година само се говори за войната на Русия в Украйна.

    12:17 04.11.2026

  • 58 Бункермен

    1 4 Отговор
    ПОМОЩ!!!!!! Блатото гори

    12:18 04.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 любопитния

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Радев":

    А бе Радев,кога ще отидете с Йотова да молите Путин за мир?

    Коментиран от #61

    12:43 04.11.2026

  • 61 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "любопитния":

    Едва ли Путин ще ги удостои с внимание

    12:44 04.11.2026

  • 62 Питай

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Гошо":

    РИА и ТАСС

    Коментиран от #63

    12:46 04.11.2026

  • 63 Нее бе

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Питай":

    И Кремъл да гори пак ще кажат че не е вярно

    12:48 04.11.2026

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