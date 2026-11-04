Синьо цунами! Демократите поеха контрола над Конгреса на САЩ

Демократическата партия спечели контрол над двете камари на Конгреса на САЩ на междинните избори, проведени на 3 ноември. Вотът беше определен от американски и международни медии като тежък удар за президента Доналд Тръмп и като „синьо цунами“ за демократите. Резултатът ще изправи президента пред Конгрес, контролиран от опозицията, през последните две години от мандата му.
На изборите американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите, както и за 35 сенаторски места. Демократите спечелиха позиции в традиционно републикански щати, сред които Канзас, Айова, Тексас, Охайо, Северна Каролина и Южна Каролина. Партията запази и ключови места в Джорджия и Мичиган.
Победи в републикански крепости
В Тексас демократът Джеймс Таларико победи Кен Пакстън в надпреварата за Сената, а Джина Инохоса отстрани републиканския губернатор Грег Абът, който се кандидатираше за четвърти мандат. Според публикуваните предварителни резултати Инохоса получава 53,8 процента от гласовете срещу 44,9 процента за Абът.
Победата на Инохоса я превръща в първата жена от латиноамерикански произход начело на Тексас и слага край на повече от три десетилетия републикански контрол върху губернаторския пост. Абът призна поражението си. В Джорджия Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторските избори и стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор на щат в историята на САЩ. В Охайо Ейми Актън победи подкрепяния от Тръмп Вивек Рамасвами.
Тръмп: Ще приема резултатите, но ще използвам вето
В интервю за „Фокс нюз“ Тръмп заяви, че ще приеме изборните резултати и поздрави демократите за „добрата работа“. В същото време президентът отхвърли тезата, че вотът представлява лична загуба, като заяви, че избирателите не са харесали кандидатите на Републиканската партия.„Демократите се справиха добре. Те се бориха упорито“, заяви Доналд Тръмп пред „Фокс нюз“.
Президентът предупреди, че ще използва правото си на вето, за да блокира законопроекти, подкрепяни от демократите. „Те ще ми изпращат безумни предложения, а аз ще налагам вето върху тях“, каза Тръмп.
По-късно той обвини „Фокс нюз“ за загубите на републиканците и разкритикува Грег Абът, когото определи като „републиканец само по име“. Тръмп свърза поражението в Тексас и с медийното представяне на губернатора.
Какво следва за Белия дом
Новият състав на Конгреса ще започне работа на 3 януари 2027 г. До тази дата републиканците запазват досегашните си позиции. След встъпването на новоизбраните представители демократите ще могат да определят дневния ред в двете камари, да блокират законодателни инициативи на Белия дом и да провеждат разследвания на действията на администрацията.
Демократическото мнозинство в Сената ще има решаваща роля и при утвърждаването на министри, висши държавни служители и федерални съдии. Тръмп запазва президентското вето, но за преодоляването му ще е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари.
„Вашингтон пост“ определи резултата като наказание за Тръмп и рязък завой към демократите. „Ю Ес Ей тудей“ го описа като „цунами“, а „Уолстрийт джърнъл“ написа, че „синя вълна“ е заляла страната.
Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #3, #57, #64
10:56 04.11.2026
2 ЧЕРВЕНАТА СГАН
Коментиран от #47, #61
10:56 04.11.2026
3 Той Вацев
До коментар #1 от "провинциалист":Каза,че русия ще превземе Киев през лятото на 22.
Коментиран от #19, #39
10:58 04.11.2026
4 Ну, погоди
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
10:59 04.11.2026
5 Ну, погоди
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
10:59 04.11.2026
6 Ну, погоди
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #23
10:59 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 а сега де
Коментиран от #33, #63
10:59 04.11.2026
9 Ну, погоди
11:00 04.11.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
Путин директно го...бомбят.
Коментиран от #25, #34
11:00 04.11.2026
11 000
Коментиран от #74
11:00 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Атина Палада
11:01 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Свърши
11:04 04.11.2026
16 Гоце
Коментиран от #22, #51
11:04 04.11.2026
17 Краснов с правото на вето
-;-
Значи Краснов има все пак възможност за вето!!!!
Коментиран от #31
11:05 04.11.2026
18 Айдеееее
Коментиран от #41
11:06 04.11.2026
19 провинциалист
До коментар #3 от "Той Вацев":Само че се оказа, че Киев го пази не само Украйна, но и НАТО.
Коментиран от #26
11:08 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Факт
До коментар #16 от "Гоце":Мечтай си!
11:10 04.11.2026
23 Сесесере
До коментар #6 от "Ну, погоди":Русия не съществува от 100 години
11:11 04.11.2026
24 Глобална ядрена катастрофа
11:13 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гражданин
До коментар #19 от "провинциалист":Затова ли спят у метрото ?
Коментиран от #37
11:20 04.11.2026
27 мда
Особено в Мичиган, Тексас и Охайо. Но и на други места.
Комфортна преднина и в двете камари. Нови губернаторкси позиции и локални парламенти.
Доста трябва да поработят републиканците за да си върнат имиджа от преди 2 години и нещо.
А в Мичиган дори част от демократите лобираха в полза на републиканския кандидат. И пак не стана. Тексас е много тежък случай с доскоро гарантирани 40 електора за републикански президент....
Сега да видим каква промяна в политиката ще индикира тази синя вълна.
11:20 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 жълт парцал
11:22 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 гост
До коментар #17 от "Краснов с правото на вето":Той и зеления чорап има право на вето , което се отхвърля с две трети в парламента , същата работа ! Ако има отцепници или такива , дето искат да бъдат в конгреса и след очевидния край на перчема , с ветото може да си обърше задните части !! А и като му спретнат две три дела не само за него , Ами и за синчетата и зетьовете и ще забрави и за вето и за всичко !!
11:22 04.11.2026
32 КРЕМЪЛСКИ БОТ
НИТО ПАРИТЕ НА МЪСК.
ТРЪМП СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ БАСТУН.
11:24 04.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 дядо Петър
До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тъй си е дедовото, ама и двамата са на власт. Голям смех!
Коментиран от #42
11:26 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 койдазнай
До коментар #26 от "Гражданин":Спят в метрото, защото Украйна бе нападната от кремълските нацисти. За тях единственото оръжие е терорът. И тъй като на фронта нищо не могат да постигнат, успехи има само в избиването на нормалните хора.
Коментиран от #62
11:31 04.11.2026
38 хаджи Генчо
11:31 04.11.2026
39 прав е Вацев
До коментар #3 от "Той Вацев":Ами то руските войски през 2022 г. бяха в предградията на Киев. Ако не знаеш, провери. После НАТО поиска Русия да се изтегли и обеща, че Украйна ще сключи мирен договор. Путин повярва и се изтегли, а НАТО започна война с Русия чрез наркомана Зеленски. Но Вацев си беше прав - той говореше за война между Русия и Украйна, а не между Русия и НАТО. Това вече е друга работа.
Коментиран от #46, #50, #56
11:31 04.11.2026
40 Значи,
Коментиран от #49
11:32 04.11.2026
41 Сашко
До коментар #18 от "Айдеееее":Оранжевият освен да бяга към Москва.
Аз така ги виждам нещата.
11:33 04.11.2026
42 гост
До коментар #34 от "дядо Петър":На власт са , ама не за дълго и са за последно , единия го чака затвора , а другия Кобзон !!
11:34 04.11.2026
43 С една дума
И за Москва в това число.
11:35 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Възраждане
11:36 04.11.2026
46 Българин
До коментар #39 от "прав е Вацев":Ака НАТО беше взело активно участие от Русия нямаше да остане нищо.
Коментиран от #54, #66
11:36 04.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ХиХи
11:37 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Факт
11:40 04.11.2026
53 Бай Барбадун, Урсулайката
11:44 04.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Куку
11:48 04.11.2026
56 гост
До коментар #39 от "прав е Вацев":Ееех , като избягаха като наакани " солдатите" , остана да съчиняване приказки и пляски , нали , хахахха !! Изтеглили се били , направо такова изтегляне беше , че си забравиха и парадните униформи за парада , а , хахаха !! Няма край руския позор и няма да има , хахаха !!
11:50 04.11.2026
57 Учудващо
До коментар #1 от "провинциалист":Най-демократична държава има само две партии. Пари ли нямат, идеи ли, или просто цялата им върхушка управлява наужким?
Коментиран от #58, #65
11:51 04.11.2026
58 Теслатъ
До коментар #57 от "Учудващо":Олигархата управлява света!
11:53 04.11.2026
59 ... я камилАря
11:53 04.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Новото нормално
До коментар #37 от "койдазнай":В бг има много малко "нормални хора" и вие не сте от тях.
11:56 04.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 СВО 1 714 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "провинциалист":Явно визираш агент Велинов, който винаги "има" какво да каже или пък да повтори лакърдиите на Кремъл.
Коментиран от #71
11:57 04.11.2026
65 СВО 1 714 дни РЕЗИЛ
До коментар #57 от "Учудващо":В САЩ има повече от 10 партии.
11:58 04.11.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Читател
12:00 04.11.2026
68 Тъй, тъй
Коментиран от #75
12:04 04.11.2026
69 Бай онзи
12:13 04.11.2026
70 Старшина Фуражков , о.з.
Ний с мойта другарка тъй се надявахме др. Тръмп , др. Путин и др. Си да на разпределят нас на салфетката към Кремъл!
Даже колко пити с шарена сол омесихме, да не ви разправям!
ОтидЕ едната пенция!
Пък колко време чакахме на Дунав мост, не ви е работа!
12:13 04.11.2026
71 провинциалист
До коментар #64 от "СВО 1 714 дни РЕЗИЛ":За съжаление не съм запознат с лакърдиите на Кремъл - руските медии са ни демократично забранени.
12:16 04.11.2026
72 Цял свят се отърва от тръмпистите.
Само ние наопаки- дадохме властта на Радев и Йотова!
12:19 04.11.2026
73 Прогноза
След тази брутална загуба Дончо съвсем ще изгуби контрол над себе си .
12:21 04.11.2026
74 не може да бъде
До коментар #11 от "000":Няма никакво значение разбира се!?САЩ винаги са имали и сега имат специална политическа система -еднопартийно управление с две партии!?Интересно е все пак как демократите ще упражняват властта си защото и в сената и в Камарата на представителите влизат интересни хора-аз лично не мога да си представям как ще съжителстват в Сената като демократи Ричард Блументал от една стана и Джеймс Таларико и Абдул ал Сайед/марксист мюсюлманин/ от друга!?Демократите остават без Жан Шахин /жена/ но един от ястребите в Сената -тя напр-заедно с Линдзи Греъм и Ричард Блументал е един от инициаторите за санкциите срещу Русия и Путин !?Изобщо ще бъде интересно....може би ще видим по-страшни скокове фокуси и лупинги отколкото в цирка!?
12:23 04.11.2026
75 не може да бъде
До коментар #68 от "Тъй, тъй":Ние разбира се не можем да оправим САЩ даже чрез приказки -но че те ще ни оправят -това е много вероятно ...още повече че когато демократите са на власт на Балканите винаги нещо се случва...история какво да се прави!?А за кученцата мисля винаги е интересно да наблюдават какво правят слоновете и хипопотамите их да джафкат одобрително или заплашително отвреме- навреме!?
12:29 04.11.2026
76 Руската нафта
12:50 04.11.2026