Синьо цунами! Демократите поеха контрола над Конгреса на САЩ

Демократическата партия спечели контрол над двете камари на Конгреса на САЩ на междинните избори, проведени на 3 ноември. Вотът беше определен от американски и международни медии като тежък удар за президента Доналд Тръмп и като „синьо цунами“ за демократите. Резултатът ще изправи президента пред Конгрес, контролиран от опозицията, през последните две години от мандата му.

На изборите американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите, както и за 35 сенаторски места. Демократите спечелиха позиции в традиционно републикански щати, сред които Канзас, Айова, Тексас, Охайо, Северна Каролина и Южна Каролина. Партията запази и ключови места в Джорджия и Мичиган.

Победи в републикански крепости

В Тексас демократът Джеймс Таларико победи Кен Пакстън в надпреварата за Сената, а Джина Инохоса отстрани републиканския губернатор Грег Абът, който се кандидатираше за четвърти мандат. Според публикуваните предварителни резултати Инохоса получава 53,8 процента от гласовете срещу 44,9 процента за Абът.

Победата на Инохоса я превръща в първата жена от латиноамерикански произход начело на Тексас и слага край на повече от три десетилетия републикански контрол върху губернаторския пост. Абът призна поражението си. В Джорджия Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторските избори и стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор на щат в историята на САЩ. В Охайо Ейми Актън победи подкрепяния от Тръмп Вивек Рамасвами.

Тръмп: Ще приема резултатите, но ще използвам вето

В интервю за „Фокс нюз“ Тръмп заяви, че ще приеме изборните резултати и поздрави демократите за „добрата работа“. В същото време президентът отхвърли тезата, че вотът представлява лична загуба, като заяви, че избирателите не са харесали кандидатите на Републиканската партия.

„Демократите се справиха добре. Те се бориха упорито“, заяви Доналд Тръмп пред „Фокс нюз“.

Президентът предупреди, че ще използва правото си на вето, за да блокира законопроекти, подкрепяни от демократите. „Те ще ми изпращат безумни предложения, а аз ще налагам вето върху тях“, каза Тръмп.

По-късно той обвини „Фокс нюз“ за загубите на републиканците и разкритикува Грег Абът, когото определи като „републиканец само по име“. Тръмп свърза поражението в Тексас и с медийното представяне на губернатора.

Какво следва за Белия дом

Новият състав на Конгреса ще започне работа на 3 януари 2027 г. До тази дата републиканците запазват досегашните си позиции. След встъпването на новоизбраните представители демократите ще могат да определят дневния ред в двете камари, да блокират законодателни инициативи на Белия дом и да провеждат разследвания на действията на администрацията.

Демократическото мнозинство в Сената ще има решаваща роля и при утвърждаването на министри, висши държавни служители и федерални съдии. Тръмп запазва президентското вето, но за преодоляването му ще е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари.

„Вашингтон пост“ определи резултата като наказание за Тръмп и рязък завой към демократите. „Ю Ес Ей тудей“ го описа като „цунами“, а „Уолстрийт джърнъл“ написа, че „синя вълна“ е заляла страната.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com