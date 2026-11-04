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Синьо цунами! Демократите поеха контрола над Конгреса на САЩ

Синьо цунами! Демократите поеха контрола над Конгреса на САЩ

4 Ноември, 2026 10:55 2 325 76

  • доналд тръмп-
  • демократическа партия-
  • конгрес на сащ-
  • междинни избори-
  • републиканци-
  • сащ

Междинният вот донесе победи на демократите в традиционни републикански щати. Доналд Тръмп заяви, че ще приеме резултатите, но запази правото си на вето

Синьо цунами! Демократите поеха контрола над Конгреса на САЩ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Демократическата партия спечели контрол над двете камари на Конгреса на САЩ на междинните избори, проведени на 3 ноември. Вотът беше определен от американски и международни медии като тежък удар за президента Доналд Тръмп и като „синьо цунами“ за демократите. Резултатът ще изправи президента пред Конгрес, контролиран от опозицията, през последните две години от мандата му.

На изборите американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите, както и за 35 сенаторски места. Демократите спечелиха позиции в традиционно републикански щати, сред които Канзас, Айова, Тексас, Охайо, Северна Каролина и Южна Каролина. Партията запази и ключови места в Джорджия и Мичиган.

Победи в републикански крепости

В Тексас демократът Джеймс Таларико победи Кен Пакстън в надпреварата за Сената, а Джина Инохоса отстрани републиканския губернатор Грег Абът, който се кандидатираше за четвърти мандат. Според публикуваните предварителни резултати Инохоса получава 53,8 процента от гласовете срещу 44,9 процента за Абът.

Победата на Инохоса я превръща в първата жена от латиноамерикански произход начело на Тексас и слага край на повече от три десетилетия републикански контрол върху губернаторския пост. Абът призна поражението си. В Джорджия Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторските избори и стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор на щат в историята на САЩ. В Охайо Ейми Актън победи подкрепяния от Тръмп Вивек Рамасвами.

Тръмп: Ще приема резултатите, но ще използвам вето

В интервю за „Фокс нюз“ Тръмп заяви, че ще приеме изборните резултати и поздрави демократите за „добрата работа“. В същото време президентът отхвърли тезата, че вотът представлява лична загуба, като заяви, че избирателите не са харесали кандидатите на Републиканската партия.

„Демократите се справиха добре. Те се бориха упорито“, заяви Доналд Тръмп пред „Фокс нюз“.

Президентът предупреди, че ще използва правото си на вето, за да блокира законопроекти, подкрепяни от демократите. „Те ще ми изпращат безумни предложения, а аз ще налагам вето върху тях“, каза Тръмп.

По-късно той обвини „Фокс нюз“ за загубите на републиканците и разкритикува Грег Абът, когото определи като „републиканец само по име“. Тръмп свърза поражението в Тексас и с медийното представяне на губернатора.

Какво следва за Белия дом

Новият състав на Конгреса ще започне работа на 3 януари 2027 г. До тази дата републиканците запазват досегашните си позиции. След встъпването на новоизбраните представители демократите ще могат да определят дневния ред в двете камари, да блокират законодателни инициативи на Белия дом и да провеждат разследвания на действията на администрацията.

Демократическото мнозинство в Сената ще има решаваща роля и при утвърждаването на министри, висши държавни служители и федерални съдии. Тръмп запазва президентското вето, но за преодоляването му ще е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари.

„Вашингтон пост“ определи резултата като наказание за Тръмп и рязък завой към демократите. „Ю Ес Ей тудей“ го описа като „цунами“, а „Уолстрийт джърнъл“ написа, че „синя вълна“ е заляла страната.

Източници: bta.bg, apnews.com, investing.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    38 9 Отговор
    Старата лисица Вацев веднъж беше казал, че демократите като са на власт задължително човъркат нещо из Балканите.

    Коментиран от #3, #57, #64

    10:56 04.11.2026

  • 2 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    29 21 Отговор
    Мълчи.

    Коментиран от #47, #61

    10:56 04.11.2026

  • 3 Той Вацев

    24 19 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Каза,че русия ще превземе Киев през лятото на 22.

    Коментиран от #19, #39

    10:58 04.11.2026

  • 4 Ну, погоди

    21 10 Отговор
    През 1998 г. Конгресът на САЩ приема специален закон, с който разсекретява над 8,5 милиона страници документи.
    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)

    10:59 04.11.2026

  • 5 Ну, погоди

    19 8 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    10:59 04.11.2026

  • 6 Ну, погоди

    31 26 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #23

    10:59 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 а сега де

    19 8 Отговор
    е нали уж беше демокрация чак сега ли идва

    Коментиран от #33, #63

    10:59 04.11.2026

  • 9 Ну, погоди

    14 10 Отговор
    Демилитаризацията на у ррк и продължава

    11:00 04.11.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    23 22 Отговор
    Тръмп го бият на....избори
    Путин директно го...бомбят.

    Коментиран от #25, #34

    11:00 04.11.2026

  • 11 000

    21 16 Отговор
    Няма никакво значение кои са власт в сащ. Европа си остава конкурент на сащ и тъпченето й ще продължи. Сметката е за вас. Либералните догми си отиват безвъзвратно. Ес също. Идва отново времето на големите империи.

    Коментиран от #74

    11:00 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Атина Палада

    20 18 Отговор
    Ха ха ха ,комунистите дойдоха на власт в САЩ;))))

    11:01 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Свърши

    22 20 Отговор
    Се с новият световен ред на Путин

    11:04 04.11.2026

  • 16 Гоце

    21 26 Отговор
    Сега импийчмънт на рижавия и Путин са развява белия флаг ако не иска Москва да е най големия град в Украйна

    Коментиран от #22, #51

    11:04 04.11.2026

  • 17 Краснов с правото на вето

    12 9 Отговор
    Междинният вот донесе победи на демократите в традиционни републикански щати. Доналд Тръмп заяви, че ще приеме резултатите, но запази правото си на вето
    -;-
    Значи Краснов има все пак възможност за вето!!!!

    Коментиран от #31

    11:05 04.11.2026

  • 18 Айдеееее

    19 5 Отговор
    Замина оранжевият

    Коментиран от #41

    11:06 04.11.2026

  • 19 провинциалист

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Той Вацев":

    Само че се оказа, че Киев го пази не само Украйна, но и НАТО.

    Коментиран от #26

    11:08 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факт

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гоце":

    Мечтай си!

    11:10 04.11.2026

  • 23 Сесесере

    17 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ну, погоди":

    Русия не съществува от 100 години

    11:11 04.11.2026

  • 24 Глобална ядрена катастрофа

    11 19 Отговор
    Президентите и администрацията на демократите, винаги са успявали да предизвикат много по-мащабни икономически кризи и военни конфликти, в сравнение с републиканците. Въпреки че в ерата на глобализацията понятията за консерватизъм и либерална демокрация са доста размити.

    11:13 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гражданин

    13 6 Отговор

    До коментар #19 от "провинциалист":

    Затова ли спят у метрото ?

    Коментиран от #37

    11:20 04.11.2026

  • 27 мда

    15 4 Отговор
    Загубата е изключително тежка за републиканците.
    Особено в Мичиган, Тексас и Охайо. Но и на други места.
    Комфортна преднина и в двете камари. Нови губернаторкси позиции и локални парламенти.
    Доста трябва да поработят републиканците за да си върнат имиджа от преди 2 години и нещо.
    А в Мичиган дори част от демократите лобираха в полза на републиканския кандидат. И пак не стана. Тексас е много тежък случай с доскоро гарантирани 40 електора за републикански президент....
    Сега да видим каква промяна в политиката ще индикира тази синя вълна.

    11:20 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 жълт парцал

    15 6 Отговор
    беше очаквано... сътвори доста глупости. Но сега ще видим още повече глупости от демократите... няма да миряса света скоро

    11:22 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 гост

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "Краснов с правото на вето":

    Той и зеления чорап има право на вето , което се отхвърля с две трети в парламента , същата работа ! Ако има отцепници или такива , дето искат да бъдат в конгреса и след очевидния край на перчема , с ветото може да си обърше задните части !! А и като му спретнат две три дела не само за него , Ами и за синчетата и зетьовете и ще забрави и за вето и за всичко !!

    11:22 04.11.2026

  • 32 КРЕМЪЛСКИ БОТ

    19 6 Отговор
    НИТО ДИЗЕЛЪТ НА ПУТИН

    НИТО ПАРИТЕ НА МЪСК.

    ТРЪМП СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ БАСТУН.

    11:24 04.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 дядо Петър

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тъй си е дедовото, ама и двамата са на власт. Голям смех!

    Коментиран от #42

    11:26 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 койдазнай

    8 13 Отговор

    До коментар #26 от "Гражданин":

    Спят в метрото, защото Украйна бе нападната от кремълските нацисти. За тях единственото оръжие е терорът. И тъй като на фронта нищо не могат да постигнат, успехи има само в избиването на нормалните хора.

    Коментиран от #62

    11:31 04.11.2026

  • 38 хаджи Генчо

    5 4 Отговор
    Чак пък цунами! Пак бомбастични глупости. САЩ също като Франция и Русия е президентска република.

    11:31 04.11.2026

  • 39 прав е Вацев

    13 8 Отговор

    До коментар #3 от "Той Вацев":

    Ами то руските войски през 2022 г. бяха в предградията на Киев. Ако не знаеш, провери. После НАТО поиска Русия да се изтегли и обеща, че Украйна ще сключи мирен договор. Путин повярва и се изтегли, а НАТО започна война с Русия чрез наркомана Зеленски. Но Вацев си беше прав - той говореше за война между Русия и Украйна, а не между Русия и НАТО. Това вече е друга работа.

    Коментиран от #46, #50, #56

    11:31 04.11.2026

  • 40 Значи,

    4 6 Отговор
    с техните комуняги, Третата СВ наистина е близо!

    Коментиран от #49

    11:32 04.11.2026

  • 41 Сашко

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "Айдеееее":

    Оранжевият освен да бяга към Москва.
    Аз така ги виждам нещата.

    11:33 04.11.2026

  • 42 гост

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "дядо Петър":

    На власт са , ама не за дълго и са за последно , единия го чака затвора , а другия Кобзон !!

    11:34 04.11.2026

  • 43 С една дума

    9 6 Отговор
    ПОГРОМ!
    И за Москва в това число.

    11:35 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Възраждане

    9 5 Отговор
    Бай Доньо е нашият човек! Питайте Коце и Пиянката

    11:36 04.11.2026

  • 46 Българин

    7 7 Отговор

    До коментар #39 от "прав е Вацев":

    Ака НАТО беше взело активно участие от Русия нямаше да остане нищо.

    Коментиран от #54, #66

    11:36 04.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ХиХи

    3 1 Отговор
    Ся лама крушари чека да го назначат директно, ама бая ша чака

    11:37 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факт

    4 2 Отговор
    Левите комунистически престъпници пак надигат кървавите си ръчички особен в ЕС,където чрез фалшиви десни партии

    11:40 04.11.2026

  • 53 Бай Барбадун, Урсулайката

    3 6 Отговор
    И Зеленясалата плесен съсипаха Запада па не знам кво цунами е на цвят точно

    11:44 04.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Куку

    6 1 Отговор
    Това цунами чака всеки,който иска да прави бизнес с руснаците!

    11:48 04.11.2026

  • 56 гост

    7 4 Отговор

    До коментар #39 от "прав е Вацев":

    Ееех , като избягаха като наакани " солдатите" , остана да съчиняване приказки и пляски , нали , хахахха !! Изтеглили се били , направо такова изтегляне беше , че си забравиха и парадните униформи за парада , а , хахаха !! Няма край руския позор и няма да има , хахаха !!

    11:50 04.11.2026

  • 57 Учудващо

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Най-демократична държава има само две партии. Пари ли нямат, идеи ли, или просто цялата им върхушка управлява наужким?

    Коментиран от #58, #65

    11:51 04.11.2026

  • 58 Теслатъ

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Учудващо":

    Олигархата управлява света!

    11:53 04.11.2026

  • 59 ... я камилАря

    2 4 Отговор
    Бюджетът за 2027г. ще го гласува старото мнозинство в Конгреса. Върху външната политика Конгресът не може да влияе на президента. Най-много до януари 27-ма бай Дончо да направи още една офанзива в Иран. Помощта за Украйна ще продължава да се плаща от ЕС. До януари 28-ма я камилата, я камилАря.

    11:53 04.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Новото нормално

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "койдазнай":

    В бг има много малко "нормални хора" и вие не сте от тях.

    11:56 04.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 СВО 1 714 дни РЕЗИЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Явно визираш агент Велинов, който винаги "има" какво да каже или пък да повтори лакърдиите на Кремъл.

    Коментиран от #71

    11:57 04.11.2026

  • 65 СВО 1 714 дни РЕЗИЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Учудващо":

    В САЩ има повече от 10 партии.

    11:58 04.11.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Читател

    2 2 Отговор
    С две думи от лошо към по-лошо

    12:00 04.11.2026

  • 68 Тъй, тъй

    2 1 Отговор
    След като подредихме нас си и Европа, време е да оправим и САЩ. Те, горките, без нас и коментарите ни, са за никъде, завалийките.

    Коментиран от #75

    12:04 04.11.2026

  • 69 Бай онзи

    5 0 Отговор
    Ако рижаку не беше слушал смотаняку,резултата щеше да е друг.

    12:13 04.11.2026

  • 70 Старшина Фуражков , о.з.

    2 2 Отговор
    Язък!

    Ний с мойта другарка тъй се надявахме др. Тръмп , др. Путин и др. Си да на разпределят нас на салфетката към Кремъл!

    Даже колко пити с шарена сол омесихме, да не ви разправям!
    ОтидЕ едната пенция!

    Пък колко време чакахме на Дунав мост, не ви е работа!

    12:13 04.11.2026

  • 71 провинциалист

    0 5 Отговор

    До коментар #64 от "СВО 1 714 дни РЕЗИЛ":

    За съжаление не съм запознат с лакърдиите на Кремъл - руските медии са ни демократично забранени.

    12:16 04.11.2026

  • 72 Цял свят се отърва от тръмпистите.

    12 2 Отговор
    В САЩ, в Бразилия Болсонаро избяга, в Унгария разкараха Орбан, в Сърбия свалиха Вучич.

    Само ние наопаки- дадохме властта на Радев и Йотова!

    12:19 04.11.2026

  • 73 Прогноза

    9 1 Отговор
    Импийчмънтът на Тръмп ще е напълно оптавдан и логичен ,защото след 2 години републиканците ще загубят всичко ,ако не го свалят от власт .
    След тази брутална загуба Дончо съвсем ще изгуби контрол над себе си .

    12:21 04.11.2026

  • 74 не може да бъде

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "000":

    Няма никакво значение разбира се!?САЩ винаги са имали и сега имат специална политическа система -еднопартийно управление с две партии!?Интересно е все пак как демократите ще упражняват властта си защото и в сената и в Камарата на представителите влизат интересни хора-аз лично не мога да си представям как ще съжителстват в Сената като демократи Ричард Блументал от една стана и Джеймс Таларико и Абдул ал Сайед/марксист мюсюлманин/ от друга!?Демократите остават без Жан Шахин /жена/ но един от ястребите в Сената -тя напр-заедно с Линдзи Греъм и Ричард Блументал е един от инициаторите за санкциите срещу Русия и Путин !?Изобщо ще бъде интересно....може би ще видим по-страшни скокове фокуси и лупинги отколкото в цирка!?

    12:23 04.11.2026

  • 75 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Тъй, тъй":

    Ние разбира се не можем да оправим САЩ даже чрез приказки -но че те ще ни оправят -това е много вероятно ...още повече че когато демократите са на власт на Балканите винаги нещо се случва...история какво да се прави!?А за кученцата мисля винаги е интересно да наблюдават какво правят слоновете и хипопотамите их да джафкат одобрително или заплашително отвреме- навреме!?

    12:29 04.11.2026

  • 76 Руската нафта

    0 1 Отговор
    не помогна ли?

    12:50 04.11.2026