Владимир Путин готви нова ескалация след вота в САЩ

Русия възнамерява да засили ударите срещу Украйна след междинните избори в САЩ, тъй като в Кремъл вече не вярват, че президентът Доналд Тръмп може да принуди Киев да приеме мирно споразумение при руските условия. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.
Според агенцията Москва очаква евентуално отслабване на позициите на Тръмп след изборите за Конгреса. Кремъл ще се стреми да използва тази ситуация, за да увеличи натиска върху Украйна и европейските държави, които я подкрепят.
Една от възможните цели са украинските енергийни обекти. Bloomberg цитира оценка, според която ограничаването на политическото пространство за маневриране на Тръмп може да улесни Владимир Путин да засили атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна.
Москва търси отстъпки от Вашингтон
Паралелно с военния натиск Кремъл ще търси начини за допълнително отслабване на американските санкции. Русия иска да убеди Тръмп, че САЩ и Москва могат да възстановят икономическите си отношения, без да изчакват края на войната.
В същото време Bloomberg оценява като малко вероятно евентуално политически отслабеният Тръмп да започне да подкрепя по-активно Украйна и европейските ѝ съюзници. Според източниците на агенцията тази преценка подкрепя намерението на Путин да удължи войната.
Преговорите в Абу Даби остават под въпрос
Нова среща между представители на Русия, Украйна и САЩ е планирана за 10 и 11 ноември в Абу Даби. Путин обаче не е дал знак, че е готов да отстъпи от твърдите си изисквания за украинските територии, което поставя под съмнение възможността за значим пробив.
Руският президент може да се срещне с Тръмп и в Китай по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе този месец под председателството на Си Дзинпин. Очаква се евентуалната среща да бъде без участието на Украйна и европейските ѝ съюзници, а в Москва не разчитат на голям пробив.
Военните разходи сочат подготовка за продължителна война
След срещата между Путин и Тръмп в Аляска през август 2025 г., която не доведе до споразумение, Русия увеличи военните си разходи за 2026 г. с почти 60 милиарда долара до около 200 милиарда долара. Проектобюджетът предвижда сходна сума и за 2027 г.
Тези данни са представени от Bloomberg като знак, че Москва се подготвя за продължителна война и се е отказала от опитите да ограничи военните разходи.
Допълнителен риск за преговорите в Абу Даби е възможността Тръмп да пренасочи вниманието си към Иран и да възобнови американските удари там. Емили Ферис, научна сътрудничка в британския аналитичен център RUSI, предупреждава: „Това може да застраши военната помощ на САЩ за Украйна“, ако средства и системи за противовъздушна отбрана бъдат насочени към Иран или към защитата на Израел.
Източници: focus-news.net, newsukraine.rbc.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 смешни са
13:09 04.11.2026
3 Малей
Коментиран от #60
13:09 04.11.2026
4 да питам
Коментиран от #30, #39
13:10 04.11.2026
5 Добре,че
13:10 04.11.2026
6 Пич
Руската армия има стара стратегия, аз съм я нарекъл - стратегията на анакондата! Гълта жертвата без да бърза, но неумолимо!!!
Коментиран от #31, #51
13:10 04.11.2026
7 Кина
13:11 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бункермен
Коментиран от #26
13:13 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бункермен
Коментиран от #42
13:14 04.11.2026
14 Историк
Коментиран от #25, #27, #38, #40
13:15 04.11.2026
15 Траш
13:15 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 тия руснаци
Коментиран от #44
13:17 04.11.2026
18 хихи
или
"Бий самара(Украйна) да се сеща магарето(демократите либералисти)
13:17 04.11.2026
19 Излиза ли ви снимка
Коментиран от #24
13:18 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пушия приключи
13:20 04.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Спри си рекламите
До коментар #19 от "Излиза ли ви снимка":Иначе Путин със стълбата ще влезе при теб :))
13:21 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 виждам
До коментар #21 от "Петко":че си от миролюбците на мунчо
13:23 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хахахаха
До коментар #4 от "да питам":Тупин може и да не знае, но американците знаят. Тупин не знаеше, че ще нападне и Украйна, американците казаха това месец, преди да нападне. Така, че американците знаят по-добре от тупин, какво той ще направи. Това са фактите.
13:24 04.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Новите Братушки
13:26 04.11.2026
33 Анджо
Коментиран от #47, #61
13:26 04.11.2026
34 Тръмп вече не може да помага
Коментиран от #54, #56
13:26 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Урсула
13:27 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Той ботокса
До коментар #4 от "да питам":Вече не помни на колко години е.🤣
Коментиран от #43
13:29 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Чорапа
До коментар #13 от "Бункермен":Качвам се на МиГ а и идвам да ти отворя.
13:32 04.11.2026
43 Тинтириминтири
До коментар #39 от "Той ботокса":Ти помниш ли ма
13:33 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Потник
13:39 04.11.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:40 04.11.2026
50 Ескалация
Вучич, Орбан, Тръмп са вън... сал една Йотова остана да го крепи на Путин.
Коментиран от #53
13:48 04.11.2026
51 Майор Михов
До коментар #6 от "Пич":На война или печелиш бързо и тотално или се изтощаваш бавно и продължително.
Справка СССР в Афганистан... РФ върви по стъпките на СССР...
Коментиран от #52
13:50 04.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 да питам
До коментар #50 от "Ескалация":Гордееш ли се че изкара 5 цента с тази лъжа?
13:53 04.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Йода
13:56 04.11.2026
56 Ба бааааа
До коментар #34 от "Тръмп вече не може да помага":То и тъпирчеф не мое да плаща вече
13:56 04.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 666
14:05 04.11.2026
60 Антирашист 5025
До коментар #3 от "Малей":Това е хитлер на съвремието ни ! Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #62
14:12 04.11.2026
61 Иван
До коментар #33 от "Анджо":И рептила Виктория Нюланд да се ожени за Мешията.
14:22 04.11.2026
62 Бъркаш се
До коментар #60 от "Антирашист 5025":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
14:37 04.11.2026