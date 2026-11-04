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Владимир Путин готви нова ескалация след вота в САЩ
  Тема: Украйна

Владимир Путин готви нова ескалация след вота в САЩ

4 Ноември, 2026 13:06 2 161 62

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • мирни преговори-
  • володимир зеленски

Кремъл вече не вярва, че Доналд Тръмп може да принуди Украйна да приеме руските условия за мир, Москва подготвя и натиск върху европейските съюзници на Киев

Владимир Путин готви нова ескалация след вота в САЩ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Русия възнамерява да засили ударите срещу Украйна след междинните избори в САЩ, тъй като в Кремъл вече не вярват, че президентът Доналд Тръмп може да принуди Киев да приеме мирно споразумение при руските условия. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Според агенцията Москва очаква евентуално отслабване на позициите на Тръмп след изборите за Конгреса. Кремъл ще се стреми да използва тази ситуация, за да увеличи натиска върху Украйна и европейските държави, които я подкрепят.

Една от възможните цели са украинските енергийни обекти. Bloomberg цитира оценка, според която ограничаването на политическото пространство за маневриране на Тръмп може да улесни Владимир Путин да засили атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

Москва търси отстъпки от Вашингтон

Паралелно с военния натиск Кремъл ще търси начини за допълнително отслабване на американските санкции. Русия иска да убеди Тръмп, че САЩ и Москва могат да възстановят икономическите си отношения, без да изчакват края на войната.

В същото време Bloomberg оценява като малко вероятно евентуално политически отслабеният Тръмп да започне да подкрепя по-активно Украйна и европейските ѝ съюзници. Според източниците на агенцията тази преценка подкрепя намерението на Путин да удължи войната.

Преговорите в Абу Даби остават под въпрос

Нова среща между представители на Русия, Украйна и САЩ е планирана за 10 и 11 ноември в Абу Даби. Путин обаче не е дал знак, че е готов да отстъпи от твърдите си изисквания за украинските територии, което поставя под съмнение възможността за значим пробив.

Руският президент може да се срещне с Тръмп и в Китай по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе този месец под председателството на Си Дзинпин. Очаква се евентуалната среща да бъде без участието на Украйна и европейските ѝ съюзници, а в Москва не разчитат на голям пробив.

Военните разходи сочат подготовка за продължителна война

След срещата между Путин и Тръмп в Аляска през август 2025 г., която не доведе до споразумение, Русия увеличи военните си разходи за 2026 г. с почти 60 милиарда долара до около 200 милиарда долара. Проектобюджетът предвижда сходна сума и за 2027 г.

Тези данни са представени от Bloomberg като знак, че Москва се подготвя за продължителна война и се е отказала от опитите да ограничи военните разходи.

Допълнителен риск за преговорите в Абу Даби е възможността Тръмп да пренасочи вниманието си към Иран и да възобнови американските удари там. Емили Ферис, научна сътрудничка в британския аналитичен център RUSI, предупреждава: „Това може да застраши военната помощ на САЩ за Украйна“, ако средства и системи за противовъздушна отбрана бъдат насочени към Иран или към защитата на Израел.

Източници: focus-news.net, newsukraine.rbc.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 смешни са

    53 15 Отговор
    И сега пак европейските роби ще страдат , а Бурсулите ще се пенят ,че ще унищожат Русия със санкции !!

    13:09 04.11.2026

  • 3 Малей

    60 12 Отговор
    тия по цял ден и цяла нощ бълнуват и сънуват Путин. Голям страх от него.

    Коментиран от #60

    13:09 04.11.2026

  • 4 да питам

    49 11 Отговор
    А Той самият знае ли че готви нова ескалация🤣

    Коментиран от #30, #39

    13:10 04.11.2026

  • 5 Добре,че

    42 7 Отговор
    украински източник ни информира, че нямаше да знаем това🤣🤣🤣

    13:10 04.11.2026

  • 6 Пич

    48 11 Отговор
    Пак ви лъжат!!! Путин няма причина да забавя старата ескалация, за да готви нова!!!
    Руската армия има стара стратегия, аз съм я нарекъл - стратегията на анакондата! Гълта жертвата без да бърза, но неумолимо!!!

    Коментиран от #31, #51

    13:10 04.11.2026

  • 7 Кина

    45 10 Отговор
    Путин и Китай мачкат тумора а тумора квичи заедно с измамните медии ..

    13:11 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бункермен

    10 15 Отговор
    ИДВАММ!!!!!

    Коментиран от #26

    13:13 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бункермен

    11 19 Отговор
    Ама изгубих ключа от бункера и не мога да изляза

    Коментиран от #42

    13:14 04.11.2026

  • 14 Историк

    13 25 Отговор
    Няма как агент Краснов да изнудва повече Зеленски, загубата му е загуба и за Путин. Сега нещата за него няма да са толкова лесни със сделките му с брокерите на тръмп за продажбата на Украйна. Браво на американците сега, че изхвърлиха оранжевия предател. Остава да го изхвърлят и от Белия дом, защото демократите имат повече от 2/3 гласове в камарата на представителите и мнозинство и в Сената. Чау на диктаторите,които се обединяват. Сега действяйте без бай Дончо.

    Коментиран от #25, #27, #38, #40

    13:15 04.11.2026

  • 15 Траш

    16 4 Отговор
    Пълни глупости още в заглавието статията ще я изпусна!

    13:15 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 тия руснаци

    10 16 Отговор
    не усещат ли че вече будят смях у народите ,а не страх както им се иска :)

    Коментиран от #44

    13:17 04.11.2026

  • 18 хихи

    16 7 Отговор
    Мир чрез сила така да се каже...
    или

    "Бий самара(Украйна) да се сеща магарето(демократите либералисти)

    13:17 04.11.2026

  • 19 Излиза ли ви снимка

    3 12 Отговор
    Путин с климатик на стълба?

    Коментиран от #24

    13:18 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пушия приключи

    5 12 Отговор
    Кой от всичките ПУ тин ????

    13:20 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Спри си рекламите

    12 3 Отговор

    До коментар #19 от "Излиза ли ви снимка":

    Иначе Путин със стълбата ще влезе при теб :))

    13:21 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 виждам

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "Петко":

    че си от миролюбците на мунчо

    13:23 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хахахаха

    6 17 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Тупин може и да не знае, но американците знаят. Тупин не знаеше, че ще нападне и Украйна, американците казаха това месец, преди да нападне. Така, че американците знаят по-добре от тупин, какво той ще направи. Това са фактите.

    13:24 04.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Новите Братушки

    12 1 Отговор
    И ще вика кажат всичките ей тея Капп.Утти :за всичко виновен е Путин !

    13:26 04.11.2026

  • 33 Анджо

    11 15 Отговор
    Най хубавото което може да се случи е руската федерация да се саморазпадне.

    Коментиран от #47, #61

    13:26 04.11.2026

  • 34 Тръмп вече не може да помага

    8 13 Отговор
    Русийката приключи.

    Коментиран от #54, #56

    13:26 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Урсула

    12 3 Отговор
    На където и да погледна,виждам другаря Путин и се шокирам.

    13:27 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Той ботокса

    4 8 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Вече не помни на колко години е.🤣

    Коментиран от #43

    13:29 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Чорапа

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "Бункермен":

    Качвам се на МиГ а и идвам да ти отворя.

    13:32 04.11.2026

  • 43 Тинтириминтири

    8 1 Отговор

    До коментар #39 от "Той ботокса":

    Ти помниш ли ма

    13:33 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Потник

    5 0 Отговор
    Булгар е най големия еничар

    13:39 04.11.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 2 Отговор
    Ток и вода в Киев има ли?

    13:40 04.11.2026

  • 50 Ескалация

    3 8 Отговор
    Ескалацията е, че Руското министерство на отбраната предлога да се отложат плащанията на заплатите на армията. Май парите свършиха.

    Вучич, Орбан, Тръмп са вън... сал една Йотова остана да го крепи на Путин.

    Коментиран от #53

    13:48 04.11.2026

  • 51 Майор Михов

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    На война или печелиш бързо и тотално или се изтощаваш бавно и продължително.
    Справка СССР в Афганистан... РФ върви по стъпките на СССР...

    Коментиран от #52

    13:50 04.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 да питам

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ескалация":

    Гордееш ли се че изкара 5 цента с тази лъжа?

    13:53 04.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Йода

    2 3 Отговор
    Има Путин няма мир, няма Путин има мир.

    13:56 04.11.2026

  • 56 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тръмп вече не може да помага":

    То и тъпирчеф не мое да плаща вече

    13:56 04.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 666

    1 1 Отговор
    За всичко е виновен Путин защото не иска да даде природните богатства на Русия на коалицията Епщейн

    14:05 04.11.2026

  • 60 Антирашист 5025

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Малей":

    Това е хитлер на съвремието ни ! Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #62

    14:12 04.11.2026

  • 61 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анджо":

    И рептила Виктория Нюланд да се ожени за Мешията.

    14:22 04.11.2026

  • 62 Бъркаш се

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Антирашист 5025":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    14:37 04.11.2026

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