Владимир Путин готви нова ескалация след вота в САЩ

Русия възнамерява да засили ударите срещу Украйна след междинните избори в САЩ, тъй като в Кремъл вече не вярват, че президентът Доналд Тръмп може да принуди Киев да приеме мирно споразумение при руските условия. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на информирани източници.

Според агенцията Москва очаква евентуално отслабване на позициите на Тръмп след изборите за Конгреса. Кремъл ще се стреми да използва тази ситуация, за да увеличи натиска върху Украйна и европейските държави, които я подкрепят.

Една от възможните цели са украинските енергийни обекти. Bloomberg цитира оценка, според която ограничаването на политическото пространство за маневриране на Тръмп може да улесни Владимир Путин да засили атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

Москва търси отстъпки от Вашингтон

Паралелно с военния натиск Кремъл ще търси начини за допълнително отслабване на американските санкции. Русия иска да убеди Тръмп, че САЩ и Москва могат да възстановят икономическите си отношения, без да изчакват края на войната.

В същото време Bloomberg оценява като малко вероятно евентуално политически отслабеният Тръмп да започне да подкрепя по-активно Украйна и европейските ѝ съюзници. Според източниците на агенцията тази преценка подкрепя намерението на Путин да удължи войната.

Преговорите в Абу Даби остават под въпрос

Нова среща между представители на Русия, Украйна и САЩ е планирана за 10 и 11 ноември в Абу Даби. Путин обаче не е дал знак, че е готов да отстъпи от твърдите си изисквания за украинските територии, което поставя под съмнение възможността за значим пробив.

Руският президент може да се срещне с Тръмп и в Китай по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе този месец под председателството на Си Дзинпин. Очаква се евентуалната среща да бъде без участието на Украйна и европейските ѝ съюзници, а в Москва не разчитат на голям пробив.

Военните разходи сочат подготовка за продължителна война

След срещата между Путин и Тръмп в Аляска през август 2025 г., която не доведе до споразумение, Русия увеличи военните си разходи за 2026 г. с почти 60 милиарда долара до около 200 милиарда долара. Проектобюджетът предвижда сходна сума и за 2027 г.

Тези данни са представени от Bloomberg като знак, че Москва се подготвя за продължителна война и се е отказала от опитите да ограничи военните разходи.

Допълнителен риск за преговорите в Абу Даби е възможността Тръмп да пренасочи вниманието си към Иран и да възобнови американските удари там. Емили Ферис, научна сътрудничка в британския аналитичен център RUSI, предупреждава: „Това може да застраши военната помощ на САЩ за Украйна“, ако средства и системи за противовъздушна отбрана бъдат насочени към Иран или към защитата на Израел.

Източници: focus-news.net, newsukraine.rbc.ua