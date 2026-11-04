Пазарите реагираха на победата на демократите в САЩ

Демократическата партия спечели контрол над Сената и Камарата на представителите на САЩ след междинните избори на 3 ноември 2026 г. Резултатът променя политическия баланс във Вашингтон и ограничава възможностите на президента Доналд Тръмп да прокарва законодателната си програма през последните две години от мандата си.

Победата беше постигната след пробиви в традиционно републикански щати. В Тексас Джеймс Таларико победи Кен Пакстън и спечели сенаторско място за демократите. Джина Хинохоса пък отстрани губернатора Грег Абът и стана първият демократ, който ще ръководи щата от 1995 г. насам.

Демократите обърнаха сенаторски места и в Айова, Северна Каролина, Джорджия и Ню Хемпшър. В Южна Каролина Ани Андрюс поднесе изненада срещу Дарлийн Греъм, а в Охайо Шерод Браун победи републиканския сенатор Джон Хюстед. В Камарата на представителите партията спечели повече от две дузини места.

Първата реакция беше при технологичните акции

Финансовите пазари реагираха с разпродажби на рискови активи. Фючърсите върху Nasdaq първоначално се понижиха с над 2%, преди да ограничат спада до около 0,5%. Фючърсите върху S&P 500 отстъпиха с 0,35%, а европейските договори загубиха 0,4%.

Най-силно беше засегнат секторът на изкуствения интелект. Акциите на Samsung Electronics и SK Hynix се понижиха, докато инвеститорите оценяваха риска от по-строги правила за AI системите и от забавяне на изграждането на центрове за данни. Тексас е важен център за компютърна инфраструктура, а победата на Хинохоса повиши очакванията за промяна в политиката към новите проекти.

„Облигациите излизат като ясния победител, докато пазарите поставят под въпрос търговията, свързана с изкуствения интелект“, заяви пред Ройтерс Прашант Невнаха от TD Securities.

Облигациите поскъпнаха, доларът отслабна

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна с 6 базисни пункта до 4,906%, което означаваше поскъпване на книжата. Доларовият индекс се понижи с 0,37% до едномесечно дъно от 101,34 пункта.

Еврото поскъпна до 1,1249 долара, а японската йена и швейцарският франк се повишиха с близо 0,8%. Реакцията отрази очакванията, че новият баланс във Вашингтон може да спре допълнителни данъчни съкращения и да ограничи държавните разходи.

Вотът беше повлиян от недоволството заради високите цени, митническата политика на Тръмп и войната с Иран. Демократите обявиха, че ще настояват за отмяна на митата и мерки за ограничаване на разходите на домакинствата.

Предстоят проверки и политически блокаж

Контролът над двете камари дава на демократите възможност да започнат разследвания срещу администрацията. Сред потенциалните теми са работата на Илон Мъск в отдела за правителствена ефективност, договорите на SpaceX и ограниченията върху достъпа на Украйна до мрежата Starlink.

Очаква се и сблъсък по финансовите регулации, данъчната служба и правилата за изкуствения интелект. Прокарването на законодателство обаче ще бъде ограничено от необходимостта за 60 гласа в Сената и от президентското право на вето.

Новите мандати на избраните конгресмени започват на 3 януари 2027 г. Дотогава пазарите ще следят дали политическият сблъсък ще доведе до блокиране на бюджетни решения, промяна на митническата политика или нови ограничения за технологичния сектор.

Източници: money.bg, apnews.com, live.euronext.com