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Педро Санчес: Доверието във високоскоростните влакове е разклатено

Педро Санчес: Доверието във високоскоростните влакове е разклатено

31 Октомври, 2026 04:48 440 2

  • испания-
  • железопътна катастрофа-
  • педро санчес-
  • високоскоростни влакове-
  • толедо

Правителството обмисля временно спиране на линията Мадрид–Барселона заради ремонтни дейности

Педро Санчес: Доверието във високоскоростните влакове е разклатено - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Доверието във високоскоростните влакове в Испания е разклатено след сблъсъка край Урда, в провинция Толедо, при който загинаха най-малко 69 души, а повече от 100 бяха ранени. Инцидентът на 28 октомври е вторият смъртоносен сблъсък с високоскоростни влакове в страната тази година.

„Доверието във високоскоростната железопътна система е разклатено“, заяви премиерът Педро Санчес, цитиран от The Guardian. Той увери, че испанските власти „работят неуморно“, за да предоставят възможно най-бързо информация на семействата на жертвите и да изяснят причините за катастрофата.

По данни, представени от испанските власти, след сблъсъка са били хоспитализирани 110 души. Седемдесет и един вече са изписани, а 39 остават в болници. Сред засегнатите има 51 чужди граждани от 23 националности. Двама от тях са загинали, девет са ранени, 18 са невредими, а за местонахождението или състоянието на 22 души все още се събира информация.

Разследването на катастрофата продължава

В сблъсъка са участвали високоскоростен влак AVE и влак на частния оператор Iryo, пътуващи по линията между Мадрид и Севиля. Според испанския министър на транспорта Оскар Пуенте действията на служител в контролен център са сред основните обстоятелства, които трябва да бъдат изяснени, но окончателните причини все още не са установени.

Катастрофата възобнови дебата за състоянието и поддръжката на железопътната мрежа. През януари при инцидент край Адамус, в Андалусия, загинаха 46 души. Двата сблъсъка са станали на високоскоростната линия между Мадрид и Севиля в рамките на по-малко от година.

Обмислят спиране на линията Мадрид–Барселона

Испанското правителство разглежда възможността временно да спре движението по високоскоростната линия между Мадрид и Барселона, съобщи министър Оскар Пуенте, цитиран от Bloomberg. Целта е да се извършат по-мащабни ремонтни дейности по инфраструктурата.

По информация на El País ремонтите по линията са планирани за 2027 г., а обсъжданото спиране би могло да съкрати продължителността им. Към момента обаче няма взето окончателно решение нито за спирането, нито за конкретен срок.

Властите продължават идентификацията на жертвите и работата с близките им. Санчес заяви, че правителството ще търси не само причините за катастрофата, но и решения, които да възстановят доверието в железопътния транспорт.

Източници: theguardian.com, apnews.com, elpais.com


Испания
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  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    преди години в Испания бяха построили с европари цяло село, в което никой не живее

    04:58 31.10.2026

  • 2 Стойко

    1 0 Отговор
    Педро, педро! Не е лесно да си завсим фашист!

    05:27 31.10.2026

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