Испания се готви за нови безредици в големите градове

Испанските власти и търговците засилват мерките за сигурност в няколко големи града заради очаквани събирания и възможни безредици, свързвани с движението Blocus. Магазини затварят по-рано, укрепват витрините си и прибират ценни стоки, а на гражданите на места е препоръчано да избягват централните части.

Най-мащабна е подготовката в Барселона, където са планирани три събирания – две от 17:00 часа на площад „Каталуния“ и площад „Луис Компанис“, както и трето от 20:00 часа на булевард „Пасео де Грасия“. Мосос д’Ескуадра подготвят операция с над 300 служители, които ще започнат разполагането си около 15:00 часа. Предвидени са проверки в обществения транспорт и претърсвания за пиротехника, опасни предмети и облекла, които могат да затруднят идентифицирането на участници.

Каталунската полиция е определила четвърто, най-високо ниво на оценка на риска за Барселона заради безредиците от 24 октомври. Тогава бяха повредени и ограбени над 20 търговски обекта, а според различни публикации бяха задържани между 128 и 130 души.

Магазините укрепват витрините си

В центъра на Барселона големи търговски вериги, спортни магазини, банки и бижутерии поставят дървени плоскости, метални решетки и други панели върху витрините. Част от търговците обмислят да затворят около обед или в ранния следобед, докато други заявяват, че ще преценяват според развитието на обстановката.

Мерките са различни според града. Във Валенсия Асоциацията на търговците от историческия център и квартал „Енсанче“ подкрепи препоръката на полицията магазините да затворят след 16:00 часа. На търговците е предложено да защитят стъклата, да приберат ценните вещи от витрините и да премахнат предмети, които могат да бъдат използвани срещу фасадите.

„Затварянето е най-разумната мярка, защото най-важна е сигурността и това да няма хора вътре в магазините“, заяви Борха Авила, председател на търговската асоциация във Валенсия, цитиран от Cadena SER.

В Мадрид, Билбао, Малага и Санта Крус де Тенерифе също са заснети магазини с укрепени или закрити витрини. В някои обекти са извадени стоките от изложбените пространства, а други са подготвили персонал за охрана и план за бързо затваряне.

Различни указания в Барселона и Валенсия

В Барселона търговската асоциация Barcelona Oberta очаква магазините да работят нормално при засиленото полицейско присъствие. „Не можем да позволим Барселона да се превърне в Париж“, заяви нейният председател Габриел Жене.

Мосос д’Ескуадра уточняват, че не са разпореждали на бизнеса в Барселона да затваря. Според полицията присъствието на улицата е предназначено да предотврати инциденти и да позволи нормалната работа на търговските обекти. Във Валенсия обаче местната търговска асоциация подкрепя по-ранното затваряне като превантивна мярка.

Подготовката идва на фона на полицейско разследване срещу хора, свързвани с канали в Telegram и други приложения, чрез които са били разпространявани призиви за грабежи, саботажи и нападения. Според Cadena SER са задържани най-малко девет души в различни части на Испания.

Полицията същевременно предупреди, че в WhatsApp се разпространяват неверни съобщения за организирани безредици в Мадрид от групи, пристигнали от други градове и Франция. Властите призоваха гражданите да не разпространяват непотвърдени предупреждения.

Източници: elpais.com, cadenaser.com, catalannews.com