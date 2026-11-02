12 чужденци сред 69-те жертви на влаковата катастрофа в Испания

Дванайсет чуждестранни граждани са сред жертвите на влаковата катастрофа край Урда, в испанската провинция Толедо, при която загинаха общо 69 души. Самоличността на 66 от загиналите вече е установена, съобщи RTVE, позовавайки се на Висшия съд на Кастилия-Ла Манча.

Сред идентифицираните жертви има 54 испански граждани. Чуждестранните жертви са четирима граждани на Съединените щати и по един гражданин на Аржентина, Канада, Чехия, Франция, Япония, Мексико, Португалия и Тунис.

Три тела все още не са идентифицирани. Според съда те също може да са на чуждестранни граждани. Властите поддържат активни сигнали за изчезнали двама австралийски граждани и един японски гражданин. Семействата на тези хора се очаква да пристигнат в Испания, за да участват лично в процедурите по разпознаване.

Идентификациите продължават

От 66 установени самоличности 53 са потвърдени чрез дактилоскопски анализ, извършен от криминалистичната служба на Гражданската гвардия. Останалите 13 са установени чрез ДНК анализ, направен от Националния институт по токсикология в сътрудничество с криминалистите.

До момента на семействата са съобщени 60 идентификации. Те се отнасят до 36 мъже и 24 жени. Телата на 47 от загиналите вече са предадени на близките им.

„Необходима е международна кооперация. Във влака са пътували хора от много националности“, заяви говорителят на правителството на Кастилия-Ла Манча Естер Падиля по-рано, когато част от идентификациите все още не беше приключила.

Остават и пострадали в болници

В резултат на сблъсъка, станал на 28 октомври край Урда, 41 пострадали продължават да се лекуват в болници, а 16 от тях са в интензивни отделения. Разследването на причините за катастрофата продължава.

Съдията по делото е разпоредила да бъдат осигурени достатъчно работници и смени за непрекъснато претърсване на мястото на сблъсъка и издирване на възможни останки. Съдът е забранил публикуването на информация и изображения, свързани с жертвите и техните семейства, за да бъде защитено личното им достойнство.

Източници: rtve.es