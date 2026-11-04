Крал Чарлз определи търговията с роби като срамен епизод

Крал Чарлз III определи трансатлантическата търговия с роби като „срамен епизод от историята“, който изпълва сърцето му с ужас, а душата му с дълбока лична скръб. Той направи изявлението при официалното откриване на срещата на върховете на Британската общност в Сейнт Джонс, Антигуа и Барбуда.

„Не можем да променим действията на онези, които са живели преди нас. Но можем да се поучим от миналото“, заяви кралят пред лидерите на 56-те държави, членуващи в организацията.

Последиците продължават да се усещат

„Този срамен епизод от историята изпълва сърцето ми с ужас и душата ми с дълбока лична скръб“, каза Чарлз III.

По думите на монарха трансатлантическата търговия с роби продължава да хвърля „сянка“ върху карибските острови и други страни от Британската общност. Той заяви, че историята може едновременно да вдъхновява, да потриса и да бъде урок за настоящето.

Чарлз III подчерта, че злото не трябва да има последната дума. Според него характерът и смелостта могат да преодолеят дори „най-чудовищната несправедливост“ – послание, което той свърза с историческата борба за прекратяване на международната търговия с роби.

В речта си кралят не отправи официално извинение от името на Великобритания и не изрази изрична подкрепа за финансови репарации. Вместо това той насочи вниманието към необходимостта от действия, които да отговорят на последиците от миналото и да изградят по-справедливи отношения в бъдеще.

Лондон предлага диалог, но не и репарации

Темата за историческата роля на Великобритания в търговията с роби се превърна в един от основните политически въпроси около срещата на Британската общност. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че правителството е готово да започне структуриран диалог с общностите, засегнати от трансатлантическата търговия с роби, и е отворено към обсъждане на официално извинение.

Бърнам обаче отхвърли финансовите репарации. Така речта на Чарлз III се вписа в по-широк дебат за начина, по който Великобритания и карибските държави трябва да се справят с историческото наследство на робството.

Кралят посочи образованието, заетостта, търговията между страните от Британската общност и устойчивостта към климатичните промени като области, в които могат да бъдат предприети конкретни действия. Той завърши с призив държавите да не се опитват да променят миналото, а да избират как да изградят бъдещето си.

Източници: bbc.com, apnews.com, theguardian.com