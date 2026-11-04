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Крал Чарлз определи търговията с роби като срамен епизод
  Тема: Известни личности

Крал Чарлз определи търговията с роби като срамен епизод

4 Ноември, 2026 04:10 476 7

  • крал чарлз iii-
  • трансатлантическа търговия с роби-
  • британска общност-
  • антигуа и барбуда-
  • репарации

Монархът заяви, че трансатлантическата търговия с роби изпълва душата му с дълбока лична скръб, но не отправи официално извинение

Крал Чарлз определи търговията с роби като срамен епизод - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз III определи трансатлантическата търговия с роби като „срамен епизод от историята“, който изпълва сърцето му с ужас, а душата му с дълбока лична скръб. Той направи изявлението при официалното откриване на срещата на върховете на Британската общност в Сейнт Джонс, Антигуа и Барбуда.

„Не можем да променим действията на онези, които са живели преди нас. Но можем да се поучим от миналото“, заяви кралят пред лидерите на 56-те държави, членуващи в организацията.

„Този срамен епизод от историята изпълва сърцето ми с ужас и душата ми с дълбока лична скръб“, каза Чарлз III.

Последиците продължават да се усещат

По думите на монарха трансатлантическата търговия с роби продължава да хвърля „сянка“ върху карибските острови и други страни от Британската общност. Той заяви, че историята може едновременно да вдъхновява, да потриса и да бъде урок за настоящето.

Чарлз III подчерта, че злото не трябва да има последната дума. Според него характерът и смелостта могат да преодолеят дори „най-чудовищната несправедливост“ – послание, което той свърза с историческата борба за прекратяване на международната търговия с роби.

В речта си кралят не отправи официално извинение от името на Великобритания и не изрази изрична подкрепа за финансови репарации. Вместо това той насочи вниманието към необходимостта от действия, които да отговорят на последиците от миналото и да изградят по-справедливи отношения в бъдеще.

Лондон предлага диалог, но не и репарации

Темата за историческата роля на Великобритания в търговията с роби се превърна в един от основните политически въпроси около срещата на Британската общност. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че правителството е готово да започне структуриран диалог с общностите, засегнати от трансатлантическата търговия с роби, и е отворено към обсъждане на официално извинение.

Бърнам обаче отхвърли финансовите репарации. Така речта на Чарлз III се вписа в по-широк дебат за начина, по който Великобритания и карибските държави трябва да се справят с историческото наследство на робството.

Кралят посочи образованието, заетостта, търговията между страните от Британската общност и устойчивостта към климатичните промени като области, в които могат да бъдат предприети конкретни действия. Той завърши с призив държавите да не се опитват да променят миналото, а да избират как да изградят бъдещето си.

Източници: bbc.com, apnews.com, theguardian.com


Антигуа и Барбуда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    2 0 Отговор
    В заглавието прочетох за роби и в съзнанието ми изплува Оруел-свободата е робство , войната е мир, но както и да е.........

    04:20 04.11.2026

  • 2 ЛОЛКОТО

    4 0 Отговор
    Турция се е извинила на България за 500-те години . толкова и Англия , но о о о може да им пратим Станишев . Той е от извинителните личности , само да е на власт .

    Коментиран от #5

    04:20 04.11.2026

  • 3 ВътюТПанчев

    3 0 Отговор
    Е тя цялата история на човечеството си един срамен епизод

    04:22 04.11.2026

  • 4 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Пирати, колонизатори, крадци, мошеници, боклуци.

    Коментиран от #6

    04:23 04.11.2026

  • 5 Жищ

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "ЛОЛКОТО":

    А Русия извини ли се на България?

    04:31 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 В ОКЕАНА

    2 0 Отговор
    ГОЛЯМАТА РИБА ИЗЯЖДА МАЛКАТА РИБА

    04:43 04.11.2026