Тръмп понася тежък удар на междинните избори в САЩ

Доналд Тръмп понася сериозен политически удар на междинните избори в САЩ, след като демократите спечелиха ключови места в Сената и Камарата на представителите. Вотът беше представян от президента като референдум за неговото управление, но първите резултати показват отлив на подкрепа за Републиканската партия.

Демократите обърнаха три места в Камарата на представителите. Според Асошиейтед прес, ако задържат всички райони, които досега са представлявали, те ще имат необходимите 218 места за мнозинство. Агенцията обаче все още не е обявила официално коя партия поема контрола, тъй като в редица райони преброяването продължава.

Ключови победи за демократите в Сената

Най-значимият пробив е в Северна Каролина, където бившият губернатор Рой Купър победи кандидата на Тръмп Майкъл Уотли и обърна републиканско сенаторско място. „Благодаря ви за всичко, което направихте, за да върнете това място в Сената на САЩ на хората от Северна Каролина“, заяви Купър пред свои поддръжници.

Демократът Джон Ософ беше преизбран в Джорджия, въпреки че щатът подкрепи Тръмп на президентските избори през 2024 г. В Ню Хемпшир Крис Папас спечели свободното сенаторско място, като запази го за демократите. Папас стана и първият открито хомосексуален мъж, избран в Сената на САЩ.

Преди изборите републиканците имаха преднина от 53 срещу 47 места в Сената. След победата на Купър демократите се нуждаят от още три места, за да поемат контрола върху горната камара. Сред оставащите решаващи надпревари са тези в Аляска, Айова, Канзас, Мейн, Мичиган, Охайо и Тексас.

Високи цени и недоволство от президента

Икономиката и поскъпването са сред основните теми, повлияли върху вота. Според проучването AP Voter Poll около шест от всеки 10 избиратели не одобряват работата на Тръмп, а приблизително 70% искат Конгресът да налага по-силни ограничения и контрол върху президента. Сред водещите проблеми са още състоянието на демокрацията, корупцията и войната с Иран.

Проучването отчита и промяна сред младите и испаноезичните избиратели. Около седем от 10 гласоподаватели под 30 години са подкрепили демократическия кандидат за Камарата в своя район. При испаноезичните избиратели около шест от 10 са гласували за демократа.

Преброяването продължава

Резултатът за Камарата може да бъде забавен заради близки надпревари и технически проблеми. В 17-и конгресен район на Ню Йорк съдия разреши хиляди хартиени бюлетини да бъдат преместени в защитено помещение, след като машините за сканиране са отказали.

Засега потвърдените победи дават на демократите силна позиция, но не позволяват окончателно заключение за контрола върху Конгреса. Ако партията поеме едната или и двете камари, администрацията на Тръмп ще се изправи пред по-силен парламентарен контрол, повече разследвания и по-трудно приемане на законодателни инициативи.

Източници: apnews.com, axios.com