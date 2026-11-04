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Тръмп понася тежък удар на междинните избори в САЩ
  Тема: Избори

Тръмп понася тежък удар на междинните избори в САЩ

4 Ноември, 2026 05:42 1 598 13

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  • междинни избори-
  • демократи-
  • републиканци-
  • конгрес на сащ

Демократите спечелиха ключови сенаторски места и се приближиха до мнозинство в Камарата на представителите, но окончателният контрол върху Конгреса още не е решен

Тръмп понася тежък удар на междинните избори в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп понася сериозен политически удар на междинните избори в САЩ, след като демократите спечелиха ключови места в Сената и Камарата на представителите. Вотът беше представян от президента като референдум за неговото управление, но първите резултати показват отлив на подкрепа за Републиканската партия.

Демократите обърнаха три места в Камарата на представителите. Според Асошиейтед прес, ако задържат всички райони, които досега са представлявали, те ще имат необходимите 218 места за мнозинство. Агенцията обаче все още не е обявила официално коя партия поема контрола, тъй като в редица райони преброяването продължава.

Ключови победи за демократите в Сената

Най-значимият пробив е в Северна Каролина, където бившият губернатор Рой Купър победи кандидата на Тръмп Майкъл Уотли и обърна републиканско сенаторско място. „Благодаря ви за всичко, което направихте, за да върнете това място в Сената на САЩ на хората от Северна Каролина“, заяви Купър пред свои поддръжници.

Демократът Джон Ософ беше преизбран в Джорджия, въпреки че щатът подкрепи Тръмп на президентските избори през 2024 г. В Ню Хемпшир Крис Папас спечели свободното сенаторско място, като запази го за демократите. Папас стана и първият открито хомосексуален мъж, избран в Сената на САЩ.

Преди изборите републиканците имаха преднина от 53 срещу 47 места в Сената. След победата на Купър демократите се нуждаят от още три места, за да поемат контрола върху горната камара. Сред оставащите решаващи надпревари са тези в Аляска, Айова, Канзас, Мейн, Мичиган, Охайо и Тексас.

Високи цени и недоволство от президента

Икономиката и поскъпването са сред основните теми, повлияли върху вота. Според проучването AP Voter Poll около шест от всеки 10 избиратели не одобряват работата на Тръмп, а приблизително 70% искат Конгресът да налага по-силни ограничения и контрол върху президента. Сред водещите проблеми са още състоянието на демокрацията, корупцията и войната с Иран.

Проучването отчита и промяна сред младите и испаноезичните избиратели. Около седем от 10 гласоподаватели под 30 години са подкрепили демократическия кандидат за Камарата в своя район. При испаноезичните избиратели около шест от 10 са гласували за демократа.

Преброяването продължава

Резултатът за Камарата може да бъде забавен заради близки надпревари и технически проблеми. В 17-и конгресен район на Ню Йорк съдия разреши хиляди хартиени бюлетини да бъдат преместени в защитено помещение, след като машините за сканиране са отказали.

Засега потвърдените победи дават на демократите силна позиция, но не позволяват окончателно заключение за контрола върху Конгреса. Ако партията поеме едната или и двете камари, администрацията на Тръмп ще се изправи пред по-силен парламентарен контрол, повече разследвания и по-трудно приемане на законодателни инициативи.

Източници: apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    15 1 Отговор
    Каквото сам си направиш никой не може да ти го направи. Миротвореца сам се докара до това дередже.

    05:47 04.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 8 Отговор
    В АМЕРИКАНСКАТА ИСТОРИЯ ЩЕ ПИШЕ
    " ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ ЗАГУБИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА
    ... А АМЕРИКАНЦИТЕ МРАЗЯТ ЛУЗЪРИТЕ :)

    05:49 04.11.2026

  • 3 Нов

    16 2 Отговор
    Из фирясали самовлюбени стар ци трябва да се държат далече от властта.

    05:50 04.11.2026

  • 4 венсеремос

    17 8 Отговор
    Каквото човек сам си направи и Господ не може да му го направи.Тромпета направи грешки сам,които и Господ не може да поправи и да му помогне!!!В това отношение Президента на Русия/тук е и ОКРАИНА-тя е Русия/, Вл. Вл. Путин няма нито една грешка.Румен Радев и ПБ ,и Йотова също не грешат.И, ДА!!! Целият Български Народ сме за Русия и за Путин!!

    Коментиран от #8, #10

    05:57 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Дони Съчмата, дами и господа!

    06:14 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп

    1 0 Отговор
    е в нокдаун

    06:29 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    РИЖАВИЯ КЛОУН И БОТОКСОВОТО ДЖУДЖИ ЩЕ ......................... СЛЯЗАТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА ......................... ЕДИНЯ ЧРЕЗ ИЗБОРИ, А ДРУГИЯ С КЪРВАВА ВОЙНА ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #13

    06:34 04.11.2026

  • 12 Сега рижака да видим ще повярва

    0 0 Отговор
    ли на проучвания...
    Нале се взимаше за номер 1...
    Кво стана с Мага...

    06:39 04.11.2026

  • 13 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Пишман пророкът пак се изказа:))),само дето Едгар Кейси ,на който ползваш името нарича Русия "Фар на надеждата за човечеството "и пророчествата му нямат нищо общо с бездарните ти глупости,това е факт:)Твоите бездарни плюнки са направо смешно жалки на фона ма думите на истинския Едгар Кейси,който според теб излиза,че е русофил:)))

    06:49 04.11.2026