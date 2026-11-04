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Нидерландски военен експерт: Европа не може да си позволи да остане извън преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Нидерландски военен експерт: Европа не може да си позволи да остане извън преговорите за Украйна

4 Ноември, 2026 16:38 869 26

  • патрик болдър-
  • украйна-
  • русия-
  • patriot-
  • балистични ракети

Нидерландският военен експерт предупреждава за натрупани руски запаси от балистични ракети и призовава Испания и Гърция да дадат прехващачи за Patriot

Нидерландски военен експерт: Европа не може да си позволи да остане извън преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили постепенно укрепват позициите си и все по-успешно изтласкват руските войски, но войната по суша се е превърнала в изтощително противопоставяне без бързо завладяване на територии. Това заяви нидерландският военен анализатор Патрик Болдър в интервю за „Укринформ“.

По думите му руските подразделения стават по-организирани и действат по-умно. Болдър цитира оценка, според която загубите на руската армия през октомври са надхвърлили 54 000 убити и ранени. През предходния месец те са били 42 000, а през август и септември – съответно 41 000 и 40 000. Така общият брой на руските загуби за първите десет месеца на годината достига близо 400 000 убити и ранени според посочените от него данни.

Балистичните ракети остават основна заплаха

Военният анализатор прави разлика между ситуацията на сушата и във въздуха. Според него украинската противовъздушна отбрана вече прехваща все по-често бързите дронове, а по някои данни успеваемостта достига 80 процента. Болдър предупреждава и за ново поколение безпилотни апарати тип „Шахед“, които може да развиват скорост от почти 1000 километра в час.

Той смята, че именно по-честото сваляне на бързите дронове е накарало Русия да възобнови масираното използване на балистични ракети. „Дори при наличието на такива комплекси балистичните ракети се свалят трудно“, заявява Болдър.

По думите му Русия произвежда все повече такива ракети и вероятно е натрупала значителен запас, след като в продължение на месец или месец и половина ги е използвала по-рядко. Той призовава Испания и Гърция да предоставят на Украйна наличните си ракети-прехващачи за системите Patriot, но признава, че решението зависи от самите държави.

Болдър: Путин би предпочел замразен конфликт

Нидерландският експерт смята, че руският президент Владимир Путин не се стреми към окончателен мир, а към замразяване на конфликта. Според Болдър това би позволило на Москва да запази войските си в Украйна, да оказва натиск върху европейските държави и да възобновява бойните действия при удобен момент.

Той сравнява възможния модел с други замразени конфликти в постсъветското пространство, сред които Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия. Болдър предупреждава, че нестабилността в Европа, предстоящите избори и нарастващият популизъм създават несигурност около бъдещата подкрепа за Украйна.

Непосредствена заплаха за Балтийските държави не се очаква

Докато войната в Украйна продължава, Русия едва ли ще предприеме пълномащабно нахлуване и окупация на балтийските държави, смята Болдър. Той допуска обаче ограничени действия за проверка на реакцията на НАТО – например кратко нахлуване, нарушение на въздушното пространство или атака срещу кораб в териториални води.

Според него присъствието на американски, германски, полски, британски и нидерландски военнослужещи в Балтийския регион има възпиращ ефект. Ако те бъдат изтеглени, Москва би получила възможност да оказва по-силен натиск върху Латвия, Литва и Естония.

Болдър определя войната като конфликт с все по-ясно международно измерение. Той посочва дистанционните удари, хибридната война, необходимостта от по-бързи решения и изкуствения интелект като фактори, които ще определят бъдещите военни кампании.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 23 Отговор
    ЕС дава оръжия за бомбене на Путин и без да преговаря. Другото е риторика.

    Коментиран от #20

    16:41 04.11.2026

  • 2 честен ционист

    20 0 Отговор
    Европата ще продаде Ганчо за скидка бензинец.

    Коментиран от #8

    16:42 04.11.2026

  • 3 Пич

    16 0 Отговор
    Е да видите, колко са бавни тъпите Урсулианци!!! Аз това го анализирах преди години!!!

    16:42 04.11.2026

  • 4 Укринформ

    15 0 Отговор
    защото участва пряко в конфликта

    16:42 04.11.2026

  • 5 Сатана Z

    21 0 Отговор
    Лесно им е на Холандците,които така и така живеят под морското равнище.От Запад ги дебне вода,а от Изток то се знае ,Русия.
    И все на изток ги влече ....искат чуждото.

    16:42 04.11.2026

  • 6 Кой ше ви пита?

    24 1 Отговор
    Булката няма думата

    Коментиран от #10

    16:44 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А лоши новини?

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Има ли?

    Коментиран от #16

    16:45 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЕС НЕ ГО МИСЛИ

    1 15 Отговор

    До коментар #6 от "Кой ше ви пита?":

    Кой ли.праща бомби по главата на Путин.

    Коментиран от #24

    16:47 04.11.2026

  • 11 горски

    20 1 Отговор
    Европа вече два пъти проваля договори за мир./Минските и Истанбулските/.Да не мислите че в Русия хората са наивници,и ще се вържат на либералните лъжи отново....А и слабаците винаги седят на най задните чинове.....

    16:48 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Доналд Тръмп

    8 0 Отговор
    Каква пък е тази европа. Не беше ли спътник на Юпитер. Да не сме открили там живот. Еееее америка е велика.

    16:50 04.11.2026

  • 14 Павел Пенев

    18 0 Отговор
    Европа няма моралното право да иска участие в преговорите за мир. Необходимо е просто да не дава пари и оръжия на Украйна а НАТО да се изтегли на Берлинската разрушена стена.

    16:50 04.11.2026

  • 15 Дончо го отписваме

    1 19 Отговор
    Преговори без Украйна и ЕС НЯМА да има.
    В Кремъл да в амок от изборите в САЩ.

    Коментиран от #18

    16:51 04.11.2026

  • 16 честен ционист

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "А лоши новини?":

    Новината е, че от 13 ноември, пятница ще ви се наложи да записвате ускорен курс по руски.

    16:52 04.11.2026

  • 17 Берлин

    11 0 Отговор
    С нацюгите никой не преговаря, хептен с,: о к р а х и е н и т е.

    16:53 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дали Европа се интересува от теб?

    0 6 Отговор

    До коментар #12 от "урсулянка":

    Ти как мислиш?

    Коментиран от #23

    16:55 04.11.2026

  • 20 Отреазвяващ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Но ще е до време.

    17:02 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Даже":

    Бъркаш я с май .кясси в случая 👈.

    17:06 04.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "ЕС НЕ ГО МИСЛИ":

    Бомбят я май .кятти турските тираджии с фалшиви €вракита 😂😂😂.

    17:09 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Още

    3 1 Отговор
    малко остава докато Русия започне да воюва истински.....

    17:41 04.11.2026

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