Тръмп заговори за пробив в преговорите: Украйна и Русия били готови на споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са готови да постигнат споразумение за прекратяване на войната. Той направи коментара в интервю за Financial Times, в което определи хода на мирните преговори между Киев и Москва като обнадеждаващ.
„Мисля, че и двете страни вече са готови да кажат: „Нека се договорим““, заяви Тръмп. Американският президент не посочи конкретни параметри на възможното споразумение, нито уточни дали Киев и Москва са постигнали съгласие по основните спорни въпроси.
Според Financial Times украинските преговарящи не споделят оптимизма на Тръмп за перспективите пред преговорния процес. Това поставя оценката на американския президент в контраст с позицията на украинската страна, която очаква конкретни ангажименти и гаранции, а не само политически сигнали.
Технически разговори в Абу Даби
Следващият планиран етап от дипломатическите усилия са тристранни технически преговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември. В тях трябва да участват представители на Украйна, Русия и САЩ, като Вашингтон ще посредничи между двете страни.
Руската делегация ще бъде ръководена от Владимир Медински. Срещата е замислена на техническо ниво, а не като разговор между държавните лидери. Очаква се тя да бъде част от опитите за възобновяване на преговорния процес и за подготовка на следващи дипломатически контакти.
Киев настоява Европа да участва
Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че макар форматът да е тристранен, Европа ще присъства по един или друг начин. По думите му европейски представители могат да бъдат включени чрез съветници по националната сигурност, чрез обмен на информация или в последващ етап на преговорите.
Германският канцлер Фридрих Мерц също настоя Европа да има място на масата за преговори. Той предупреди, че европейските държави трябва да участват в разговорите, тъй като бъдещото споразумение ще има пряко отражение върху сигурността на континента.
В интервюто Тръмп коментира и други международни конфликти. Той заяви, че не смята, че САЩ се намират във война с Иран по начина, по който страната е била въвлечена във войната в Украйна или в Първата и Втората световна война.
Източници: unian.net, ft.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 МарЪ и УНИАН
Коментиран от #5
17:36 04.11.2026
3 Копейкотрошач
17:37 04.11.2026
4 Надъхан фан
17:38 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 На Тръмп днес рязко
На Путин-също.
Много странно, нали?
Коментиран от #9, #24
17:39 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
17:41 04.11.2026
11 Глупости
А задължително трябва да прибера и Одеса.
И при Тръмп и при байдън Путин движи своята политика а Европейския съюз няма възможност да се противопостави сам.
Демократите много са си променили отношението спрямо Украйна и това е ясно от техните изказвания и амбиции. Не виждат смисъл да се бият на другия край на света без да получават нищо.
А европейският съюз. Ще плаща за оръжие и също няма да получи нищо защото няма да остане нищо от Украйна.
Коментиран от #20, #25, #33
17:42 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Две години
17:43 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 РУСИЯ
17:44 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ха ха
17:45 04.11.2026
18 Демократ
17:45 04.11.2026
19 Краснов
17:46 04.11.2026
20 Колко дни живот ти остават?
До коментар #11 от "Глупости":Как мислиш?
17:47 04.11.2026
21 Една жена ми каза
17:48 04.11.2026
22 Мадуро
17:50 04.11.2026
23 Путин с климатик
17:52 04.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Извинете,
До коментар #11 от "Глупости":не ни интересува какво бил казал Кремъл.
17:53 04.11.2026
26 Zахарова
Тръмп се движи плътно по инструктажа. Спете спокойно копейки мои!
17:53 04.11.2026
27 Вучков
17:54 04.11.2026
28 Вин Визел
17:55 04.11.2026
29 Дядо от село
Коментиран от #30, #31
17:56 04.11.2026
30 Студент
До коментар #29 от "Дядо от село":Браво дедо!Всички да са,като теб!
17:57 04.11.2026
31 Копейка
До коментар #29 от "Дядо от село":Ние одъртяхме да чакаме новият световен ред!
17:57 04.11.2026
32 Мандат и половина
17:58 04.11.2026
33 Пак те питам
До коментар #11 от "Глупости":Сега ли застъпи на смяна?
Иначе си преписала от листчето глупости.
17:59 04.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Радио то
Радиото отговорило , ми обесете го !
18:07 04.11.2026
37 Мир само след безусловна капитулация!
18:09 04.11.2026