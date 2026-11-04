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Тръмп заговори за пробив в преговорите: Украйна и Русия били готови на споразумение
  Тема: Украйна

Тръмп заговори за пробив в преговорите: Украйна и Русия били готови на споразумение

4 Ноември, 2026 17:35 1 044 37

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори-
  • абу даби

Американският президент заяви, че двете страни са готови да постигнат споразумение за прекратяване на войната. Украинските преговарящи обаче не споделят оптимизма му

Тръмп заговори за пробив в преговорите: Украйна и Русия били готови на споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са готови да постигнат споразумение за прекратяване на войната. Той направи коментара в интервю за Financial Times, в което определи хода на мирните преговори между Киев и Москва като обнадеждаващ.

„Мисля, че и двете страни вече са готови да кажат: „Нека се договорим““, заяви Тръмп. Американският президент не посочи конкретни параметри на възможното споразумение, нито уточни дали Киев и Москва са постигнали съгласие по основните спорни въпроси.

Според Financial Times украинските преговарящи не споделят оптимизма на Тръмп за перспективите пред преговорния процес. Това поставя оценката на американския президент в контраст с позицията на украинската страна, която очаква конкретни ангажименти и гаранции, а не само политически сигнали.

Технически разговори в Абу Даби

Следващият планиран етап от дипломатическите усилия са тристранни технически преговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември. В тях трябва да участват представители на Украйна, Русия и САЩ, като Вашингтон ще посредничи между двете страни.

Руската делегация ще бъде ръководена от Владимир Медински. Срещата е замислена на техническо ниво, а не като разговор между държавните лидери. Очаква се тя да бъде част от опитите за възобновяване на преговорния процес и за подготовка на следващи дипломатически контакти.

Киев настоява Европа да участва

Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че макар форматът да е тристранен, Европа ще присъства по един или друг начин. По думите му европейски представители могат да бъдат включени чрез съветници по националната сигурност, чрез обмен на информация или в последващ етап на преговорите.

Германският канцлер Фридрих Мерц също настоя Европа да има място на масата за преговори. Той предупреди, че европейските държави трябва да участват в разговорите, тъй като бъдещото споразумение ще има пряко отражение върху сигурността на континента.

В интервюто Тръмп коментира и други международни конфликти. Той заяви, че не смята, че САЩ се намират във война с Иран по начина, по който страната е била въвлечена във войната в Украйна или в Първата и Втората световна война.

Източници: unian.net, ft.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МарЪ и УНИАН

    7 2 Отговор
    🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #5

    17:36 04.11.2026

  • 3 Копейкотрошач

    12 9 Отговор
    Победителката Русия няма защо да преговаря с победената Уркрайна. Русия само ще поставя условия, а Уркрайна ще ги изпълнява.

    17:37 04.11.2026

  • 4 Надъхан фан

    12 7 Отговор
    България и Русия - братя

    17:38 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 На Тръмп днес рязко

    7 8 Отговор
    са му се влошили xeмopouguтe.
    На Путин-също.
    Много странно, нали?

    Коментиран от #9, #24

    17:39 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    2 5 Отговор
    Пятница, 13 ноември, Бай Дончо връща руския в БГ школата.

    17:41 04.11.2026

  • 11 Глупости

    12 4 Отговор
    Русия ще си прибере всичко.
    А задължително трябва да прибера и Одеса.
    И при Тръмп и при байдън Путин движи своята политика а Европейския съюз няма възможност да се противопостави сам.
    Демократите много са си променили отношението спрямо Украйна и това е ясно от техните изказвания и амбиции. Не виждат смисъл да се бият на другия край на света без да получават нищо.
    А европейският съюз. Ще плаща за оръжие и също няма да получи нищо защото няма да остане нищо от Украйна.

    Коментиран от #20, #25, #33

    17:42 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Две години

    4 2 Отговор
    го говори,но за изборите не помогна!

    17:43 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РУСИЯ

    5 6 Отговор
    КАПУТ

    17:44 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха ха

    6 1 Отговор
    На този вече никой не му вярва.И копейките го разбраха

    17:45 04.11.2026

  • 18 Демократ

    5 6 Отговор
    Путин накрая ще моли за Крим!

    17:45 04.11.2026

  • 19 Краснов

    6 3 Отговор
    между чука и наковалнята!

    17:46 04.11.2026

  • 20 Колко дни живот ти остават?

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Глупости":

    Как мислиш?

    17:47 04.11.2026

  • 21 Една жена ми каза

    3 2 Отговор
    Неможача не може с Иран директно да се разбере,ще посредничи в Украйна???

    17:48 04.11.2026

  • 22 Мадуро

    3 1 Отговор
    Готов съм за пробив!Наточих шпагата!

    17:50 04.11.2026

  • 23 Путин с климатик

    3 2 Отговор
    Въх,пробиха ме!

    17:52 04.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Извинете,

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Глупости":

    не ни интересува какво бил казал Кремъл.

    17:53 04.11.2026

  • 26 Zахарова

    2 5 Отговор
    Лъжем,споко!
    Тръмп се движи плътно по инструктажа. Спете спокойно копейки мои!

    17:53 04.11.2026

  • 27 Вучков

    1 2 Отговор
    Нема време!Започва да обикаля по комисии в Конгреса!

    17:54 04.11.2026

  • 28 Вин Визел

    3 1 Отговор
    Кво стана с нафтата?

    17:55 04.11.2026

  • 29 Дядо от село

    3 3 Отговор
    Тръмп се чуди какво да направи, че да си мислят хората, че все още нещо в този свят зависи от него... Да се махат и Путин и Тръмп и Си.. Само объркаха света..

    Коментиран от #30, #31

    17:56 04.11.2026

  • 30 Студент

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дядо от село":

    Браво дедо!Всички да са,като теб!

    17:57 04.11.2026

  • 31 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Дядо от село":

    Ние одъртяхме да чакаме новият световен ред!

    17:57 04.11.2026

  • 32 Мандат и половина

    3 1 Отговор
    някой знае ли,едно нещо да е започнал и докарал до край?

    17:58 04.11.2026

  • 33 Пак те питам

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Глупости":

    Сега ли застъпи на смяна?
    Иначе си преписала от листчето глупости.

    17:59 04.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Радио то

    1 0 Отговор
    От прогреЗивнъ зъдунайска губерния попитали радио Ереван , как да направим българския тромБ , товариш 35% , кремьовския ибpиk , зеленочоръпния нъциcт Гумен Кръдев популярен , известен и почитан като Левски .
    Радиото отговорило , ми обесете го !

    18:07 04.11.2026

  • 37 Мир само след безусловна капитулация!

    1 0 Отговор
    До края на зимата войната ще приключи. Най вече благодарение на санкциите срещу Русия, НАТО и ЕС загубиха войната!

    18:09 04.11.2026

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