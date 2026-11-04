Тръмп заговори за пробив в преговорите: Украйна и Русия били готови на споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна и Русия са готови да постигнат споразумение за прекратяване на войната. Той направи коментара в интервю за Financial Times, в което определи хода на мирните преговори между Киев и Москва като обнадеждаващ.

„Мисля, че и двете страни вече са готови да кажат: „Нека се договорим““, заяви Тръмп. Американският президент не посочи конкретни параметри на възможното споразумение, нито уточни дали Киев и Москва са постигнали съгласие по основните спорни въпроси.

Според Financial Times украинските преговарящи не споделят оптимизма на Тръмп за перспективите пред преговорния процес. Това поставя оценката на американския президент в контраст с позицията на украинската страна, която очаква конкретни ангажименти и гаранции, а не само политически сигнали.

Технически разговори в Абу Даби

Следващият планиран етап от дипломатическите усилия са тристранни технически преговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември. В тях трябва да участват представители на Украйна, Русия и САЩ, като Вашингтон ще посредничи между двете страни.

Руската делегация ще бъде ръководена от Владимир Медински. Срещата е замислена на техническо ниво, а не като разговор между държавните лидери. Очаква се тя да бъде част от опитите за възобновяване на преговорния процес и за подготовка на следващи дипломатически контакти.

Киев настоява Европа да участва

Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че макар форматът да е тристранен, Европа ще присъства по един или друг начин. По думите му европейски представители могат да бъдат включени чрез съветници по националната сигурност, чрез обмен на информация или в последващ етап на преговорите.

Германският канцлер Фридрих Мерц също настоя Европа да има място на масата за преговори. Той предупреди, че европейските държави трябва да участват в разговорите, тъй като бъдещото споразумение ще има пряко отражение върху сигурността на континента.

В интервюто Тръмп коментира и други международни конфликти. Той заяви, че не смята, че САЩ се намират във война с Иран по начина, по който страната е била въвлечена във войната в Украйна или в Първата и Втората световна война.

Източници: unian.net, ft.com