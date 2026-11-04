Хакери атакуваха кръвни банки във Франция – здравните власти с извънредно съобщение

Няколко регионални обекта на Френското учреждение по кръвта са били засегнати от кибератака на 2 ноември. Нападението е повлияло на системи за наблюдение и управление на хладилни помещения, но не е нанесло щети на съхраняваните кръвни продукти, съобщи френското здравно министерство.

„Няколко регионални обекта на Френското учреждение по кръвта бяха засегнати от инцидент в областта на киберсигурността, който е повлиял на определени системи за наблюдение и управление на хладилни помещения“, се казва в изявлението.

Температурните настройки на част от камерите са били променени от -30 до 110 градуса. Промяната е била забелязана от дежурен техник, което е позволило на служителите да реагират, преди да бъдат компрометирани запасите.

„Ситуацията вече е овладяна и се наблюдава внимателно. Безопасността на запасите от кръв беше запазена благодарение на системите за контрол и обявяване на тревога в обектите, както и на предпазните мерки, въведени незабавно“, посочва министерството.

Разследва се начинът на проникване

Продължава разследването за установяване на начина на действие, обстоятелствата около инцидента и потенциално засегнатото оборудване. Проверяват се и условията, при които работата на системите може да бъде възстановена безопасно.

Френското учреждение по кръвта е засилило наблюдението над хладилното оборудване, а френската Национална агенция за сигурност на информационните системи и здравното министерство участват в изясняването на случая. Френските власти не са посочили извършител или конкретна група, свързана с атаката.

Атаката следва серия от инциденти с хладилни системи

Инцидентът е станал на фона на поредица от кибератаки срещу хладилни системи в търговски обекти в Европа. При нападенията хакери са манипулирали дистанционно настройките на хладилни камери и фризери, което е довело до унищожаване на големи количества хранителни продукти.

Сходни атаки са засегнали десетки супермаркети във Франция около три седмици по-рано. Новият случай разширява обхвата на кампанията към обекти, от които зависи съхранението на кръвни продукти, но според френското здравно министерство няма последици за безопасността на запасите или за работата на засегнатите центрове.

Източници: apnews.com