Кая Калас: ЕС и САЩ трябва заедно да притиснат Русия да прекрати войната

Европейският съюз и САЩ са по-силни, когато заедно оказват натиск над Русия да прекрати войната в Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на съвместна пресконференция с еврокомисаря по разширяването Марта Кос.
Калас изрази очакване след междинните избори в САЩ Вашингтон да засили натиска над Москва и подкрепата за Киев. По думите ѝ бързото напредване на преговорите с Украйна за членство в ЕС е в интерес на европейската сигурност.„ЕС и САЩ са по-силни, когато заедно оказват натиск над Русия да прекрати войната в Украйна“, заяви Кая Калас.
Калас: Мирните преговори трябва да започнат при равна основа
Калас свърза срещата за Украйна в Брюксел с подготовката за предстоящи мирни преговори. Тя заяви, че досега разговорите са били съсредоточени основно върху това от какво трябва да отстъпи Украйна и какво трябва да приеме.
Според нея Русия продължава да поставя „максималистични“ изисквания. „За да започнат преговорите, трябва да има равна основа“, обобщи върховният представител на ЕС.
Калас не посочи срок за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Тя подчерта обаче, че напредъкът в преговорния процес е свързан и със сигурността на ЕС.
Украйна и Молдова могат да затворят нови преговорни глави
Марта Кос заяви, че Украйна може да затвори седем преговорни глави през следващата година. За Молдова прогнозата е за 15 затворени глави.
Кос не уточни кога Украйна може да стане член на ЕС, но определи напредъка по отделните глави като конкретен показател за движението на двете страни по пътя към членство.
Условията пред Република Северна Македония
Еврокомисарят отчете, че Република Северна Македония е ускорила част от реформите си през последната година и се подготвя за присъединяване към ЕС.
По думите на Кос Скопие трябва да положи допълнителни усилия в борбата с корупцията. За да напредне в преговорите, страната трябва да приеме и промени в Конституцията, свързани с малцинствата.
В отговор на въпрос защо не посредничи пряко между София и Скопие, Кос заяви, че Европейският съюз вече полага значителни усилия в тази посока.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тая Кая
Коментиран от #73
18:05 04.11.2026
4 А ГДЕ
18:06 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тая кала
е написала че тъйка хортува
18:06 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Беки овеня
18:07 04.11.2026
9 Ний ша Ва упрайм
18:07 04.11.2026
10 осми клас
18:08 04.11.2026
11 Каквото се говори истината е
Коментиран от #19
18:08 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 С Таурус
18:09 04.11.2026
14 На болни и недъгави хора не се смее
18:09 04.11.2026
15 Пенчо
18:09 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Овчар
18:10 04.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 С кочан
До коментар #5 от "честен ционист":царевица?
Коментиран от #32
18:11 04.11.2026
23 нннн
Е, как да стане?
Коментиран от #70
18:11 04.11.2026
24 Гробар
18:11 04.11.2026
25 Трябва ама думата трябва и думата ако
18:12 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путин
18:13 04.11.2026
29 Стенли
18:13 04.11.2026
30 ДрайвингПлежър
Тва между ушите и е абсолютно празно пространство! Жалко за Европа!
Жална ни майка и на нас - натресоха ни на по-гнусно робство от турското!
Коментиран от #42
18:13 04.11.2026
31 Маринов
18:14 04.11.2026
32 Гробар
До коментар #22 от "С кочан":“К стенке” бе пич. Означава да ти пуснат куршум в тила. Така Вождът навремето е възнаграждавал враговете на народа. А Кая е враг на народите на Съветския съюз!
18:14 04.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мишел
18:15 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 жик так
Коментиран от #40
18:16 04.11.2026
37 !!!?
18:17 04.11.2026
38 Добре де
Коментиран от #46
18:18 04.11.2026
39 Бомбенето на Путин продължава
18:19 04.11.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "жик так":Тая същата спуква от бомбене дъртака кремълски
Коментиран от #43
18:19 04.11.2026
41 козляк с Ай Кю на табуретка
До коментар #17 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":Ако си мълчиш само близките ти ще знаят колко си пр0. 3д..
Сега всички го разбраха .
18:20 04.11.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "ДрайвингПлежър":Важно е че подпали дъртака кремълски.
18:20 04.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "жит так":Кой ли бомби Путин нон стоп.....Кая и Урсула.
18:23 04.11.2026
46 Ами ЕС
До коментар #38 от "Добре де":не е военен блок!
18:24 04.11.2026
47 Да яхва метлата
18:30 04.11.2026
48 Атина Палада
Коментиран от #51, #52
18:30 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Оня
До коментар #48 от "Атина Палада":Я се покажи.
18:33 04.11.2026
52 Поемала ли си скоро
До коментар #48 от "Атина Палада":у ичец в остенцата
18:36 04.11.2026
53 Санкциите работят
18:37 04.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хо-ха-ха
Коментиран от #57
18:40 04.11.2026
56 НА КАЯ
18:42 04.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Европа без граници ще позволи обмяната на опит с украинските гвардия, полиция и ТЦК по организацията на масови отвличания за откуп в къщи на ужаса.
18:45 04.11.2026
60 КОЛЬО ПАРЪМА
18:49 04.11.2026
61 Абе....
18:49 04.11.2026
62 Къщи на ужасите
18:52 04.11.2026
63 1111
Коментиран от #68
19:03 04.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Офф Кая, офф Калас
19:11 04.11.2026
66 ММММММ
19:11 04.11.2026
67 Пророк Распутин
Логично Тръмп побягва в Раша като всеки виден диктатор, Сенатът праща Пейтриът на Зеленски, руските КГБ хакери подават оставка, Си застава на страната на печелившия (но не разпуска БРИКС, да не е луд), Кимчето продължава да се весели със заря от дефектните си ракетки. Лавров го пенсионират и отива в Лондон. Маша се пенсионира и тоже се мести при семейството си в Лондон. Лондон става, братче, "центърът на просветата", Ким Кардашиян става демократка, а Джей ди Ванс – анархист, Радев рязко става русофоб, Орбан става русофил и русофоб едновременно и т.н.
А възрожденците са валат. Както обикновено.
19:11 04.11.2026
68 Все едно
До коментар #63 от "1111":СССР и САЩ да бяха направили преговори с равна основа с Адолф Хитлер. Европа разпали две световни войни с над 200 милиона жертви по света и сега иска отново световна война, за да заграби спестяванията на убитите европейци.
19:11 04.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Лесно
До коментар #23 от "нннн":Но Путин предпочита да капитулира по трудния начин.
19:14 04.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ачо
19:22 04.11.2026
73 Мисля си, че какадуто
До коментар #3 от "Тая Кая":няма да я върне
19:34 04.11.2026
74 Факти
19:39 04.11.2026