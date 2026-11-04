Кая Калас: ЕС и САЩ трябва заедно да притиснат Русия да прекрати войната

Европейският съюз и САЩ са по-силни, когато заедно оказват натиск над Русия да прекрати войната в Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на съвместна пресконференция с еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

Калас изрази очакване след междинните избори в САЩ Вашингтон да засили натиска над Москва и подкрепата за Киев. По думите ѝ бързото напредване на преговорите с Украйна за членство в ЕС е в интерес на европейската сигурност.

Калас: Мирните преговори трябва да започнат при равна основа

„ЕС и САЩ са по-силни, когато заедно оказват натиск над Русия да прекрати войната в Украйна“, заяви Кая Калас.

Калас свърза срещата за Украйна в Брюксел с подготовката за предстоящи мирни преговори. Тя заяви, че досега разговорите са били съсредоточени основно върху това от какво трябва да отстъпи Украйна и какво трябва да приеме.

Според нея Русия продължава да поставя „максималистични“ изисквания. „За да започнат преговорите, трябва да има равна основа“, обобщи върховният представител на ЕС.

Калас не посочи срок за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Тя подчерта обаче, че напредъкът в преговорния процес е свързан и със сигурността на ЕС.

Украйна и Молдова могат да затворят нови преговорни глави

Марта Кос заяви, че Украйна може да затвори седем преговорни глави през следващата година. За Молдова прогнозата е за 15 затворени глави.

Кос не уточни кога Украйна може да стане член на ЕС, но определи напредъка по отделните глави като конкретен показател за движението на двете страни по пътя към членство.

Условията пред Република Северна Македония

Еврокомисарят отчете, че Република Северна Македония е ускорила част от реформите си през последната година и се подготвя за присъединяване към ЕС.

По думите на Кос Скопие трябва да положи допълнителни усилия в борбата с корупцията. За да напредне в преговорите, страната трябва да приеме и промени в Конституцията, свързани с малцинствата.

В отговор на въпрос защо не посредничи пряко между София и Скопие, Кос заяви, че Европейският съюз вече полага значителни усилия в тази посока.