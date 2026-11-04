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Кая Калас: ЕС и САЩ трябва заедно да притиснат Русия да прекрати войната
  Тема: Украйна

Кая Калас: ЕС и САЩ трябва заедно да притиснат Русия да прекрати войната

4 Ноември, 2026 18:02 1 244 74

  • кая калас-
  • европейски съюз-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия

Върховният представител на ЕС очаква Вашингтон да увеличи подкрепата за Киев след междинните избори в САЩ

Кая Калас: ЕС и САЩ трябва заедно да притиснат Русия да прекрати войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз и САЩ са по-силни, когато заедно оказват натиск над Русия да прекрати войната в Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас на съвместна пресконференция с еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

Калас изрази очакване след междинните избори в САЩ Вашингтон да засили натиска над Москва и подкрепата за Киев. По думите ѝ бързото напредване на преговорите с Украйна за членство в ЕС е в интерес на европейската сигурност.

„ЕС и САЩ са по-силни, когато заедно оказват натиск над Русия да прекрати войната в Украйна“, заяви Кая Калас.

Калас: Мирните преговори трябва да започнат при равна основа

Калас свърза срещата за Украйна в Брюксел с подготовката за предстоящи мирни преговори. Тя заяви, че досега разговорите са били съсредоточени основно върху това от какво трябва да отстъпи Украйна и какво трябва да приеме.

Според нея Русия продължава да поставя „максималистични“ изисквания. „За да започнат преговорите, трябва да има равна основа“, обобщи върховният представител на ЕС.

Калас не посочи срок за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Тя подчерта обаче, че напредъкът в преговорния процес е свързан и със сигурността на ЕС.

Украйна и Молдова могат да затворят нови преговорни глави

Марта Кос заяви, че Украйна може да затвори седем преговорни глави през следващата година. За Молдова прогнозата е за 15 затворени глави.

Кос не уточни кога Украйна може да стане член на ЕС, но определи напредъка по отделните глави като конкретен показател за движението на двете страни по пътя към членство.

Условията пред Република Северна Македония

Еврокомисарят отчете, че Република Северна Македония е ускорила част от реформите си през последната година и се подготвя за присъединяване към ЕС.

По думите на Кос Скопие трябва да положи допълнителни усилия в борбата с корупцията. За да напредне в преговорите, страната трябва да приеме и промени в Конституцията, свързани с малцинствата.

В отговор на въпрос защо не посредничи пряко между София и Скопие, Кос заяви, че Европейският съюз вече полага значителни усилия в тази посока.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тая Кая

    60 6 Отговор
    На тея години, на когото и да се притиска и натиска няма да има ефект!

    Коментиран от #73

    18:05 04.11.2026

  • 4 А ГДЕ

    61 7 Отговор
    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    18:06 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тая кала

    40 6 Отговор
    дали от злоба се
    е написала че тъйка хортува

    18:06 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Беки овеня

    45 5 Отговор
    Кая ръпото пак изтъпила пилата

    18:07 04.11.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    37 6 Отговор
    тая мома добре е заформила джука О

    18:07 04.11.2026

  • 10 осми клас

    56 6 Отговор
    таз изобщо някой слуша ли я ,говори си сама .

    18:08 04.11.2026

  • 11 Каквото се говори истината е

    54 6 Отговор
    винаги обърната на точно 360 градуса обратно. "Кая Калас: ЕС и САЩ трябва заедно да притиснат Русия да прекрати войната" Те искат с удоволствие Русия и Украйна да се избиват взаимно и управляващите на ЕС и САЩ да крадат пари от народите си под формата на помощи, дарения и заеми. Това е нищо ново под слънцето.

    Коментиран от #19

    18:08 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 С Таурус

    9 11 Отговор
    и томахавки!

    18:09 04.11.2026

  • 14 На болни и недъгави хора не се смее

    53 6 Отговор
    Кая не си смешна жалка си!

    18:09 04.11.2026

  • 15 Пенчо

    37 5 Отговор
    Ученото си е учено ей! Каква дълбока мисъл!

    18:09 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Овчар

    32 5 Отговор
    Запада със силния телевизор..Жалки палячовци.

    18:10 04.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 С кочан

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    царевица?

    Коментиран от #32

    18:11 04.11.2026

  • 23 нннн

    54 4 Отговор
    Под ,,прекратяване на войната" Кая разбира Русия да капитулира, да се изтегли от територията Украйна и да плаща репарации.
    Е, как да стане?

    Коментиран от #70

    18:11 04.11.2026

  • 24 Гробар

    37 4 Отговор
    Как се натиска Мечок кажи, Кайче?

    18:11 04.11.2026

  • 25 Трябва ама думата трябва и думата ако

    20 3 Отговор
    работа не вършат.

    18:12 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путин

    2 7 Отговор
    След войната,ще монтирам климатици!В Полярен вълк!

    18:13 04.11.2026

  • 29 Стенли

    34 3 Отговор
    Кая , кая да ги притиснат мозъка , хората са озверели от липса на перспектива , заради мъдрите ви политики газът в Европа е 11ПЪТИ по скъп от фащ😮‍💨😕😡👎

    18:13 04.11.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    32 4 Отговор
    Много е зле с главата горката... много!
    Тва между ушите и е абсолютно празно пространство! Жалко за Европа!
    Жална ни майка и на нас - натресоха ни на по-гнусно робство от турското!

    Коментиран от #42

    18:13 04.11.2026

  • 31 Маринов

    31 4 Отговор
    Няма начин Москва да се съгласи на поражение, както искат Калас и сие. Това не е световна политика, а търговия и нахалство. Така не стават тия работи. Управлението на геополитически процеси не е прибиране на комисионна от реализиран превод към Киев.

    18:14 04.11.2026

  • 32 Гробар

    15 6 Отговор

    До коментар #22 от "С кочан":

    “К стенке” бе пич. Означава да ти пуснат куршум в тила. Така Вождът навремето е възнаграждавал враговете на народа. А Кая е враг на народите на Съветския съюз!

    18:14 04.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мишел

    27 3 Отговор
    Видяла мравката слона и се размечтала:" Ех, ако имах две филии хляб, какъв сандвич щях да си направя!".

    18:15 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 жик так

    27 4 Отговор
    Като я видиш как жално гледа с тоя чифтокопитен поглед , ще ти стане ясно колко е умна и адекватна .

    Коментиран от #40

    18:16 04.11.2026

  • 37 !!!?

    14 5 Отговор
    Йотова: Ето, Кая Калас непрекъснато говори за спиране на войната, а само Я съм за мир !!!?

    18:17 04.11.2026

  • 38 Добре де

    21 2 Отговор
    ЕС не може ли да направи нещо сама а не само да пита тоя и ония

    Коментиран от #46

    18:18 04.11.2026

  • 39 Бомбенето на Путин продължава

    3 24 Отговор
    Това е достатъчно

    18:19 04.11.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 24 Отговор

    До коментар #36 от "жик так":

    Тая същата спуква от бомбене дъртака кремълски

    Коментиран от #43

    18:19 04.11.2026

  • 41 козляк с Ай Кю на табуретка

    21 1 Отговор

    До коментар #17 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":

    Ако си мълчиш само близките ти ще знаят колко си пр0. 3д..
    Сега всички го разбраха .

    18:20 04.11.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 19 Отговор

    До коментар #30 от "ДрайвингПлежър":

    Важно е че подпали дъртака кремълски.

    18:20 04.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 9 Отговор

    До коментар #43 от "жит так":

    Кой ли бомби Путин нон стоп.....Кая и Урсула.

    18:23 04.11.2026

  • 46 Ами ЕС

    11 0 Отговор

    До коментар #38 от "Добре де":

    не е военен блок!

    18:24 04.11.2026

  • 47 Да яхва метлата

    14 1 Отговор
    На тая двете и клетки на втория етаж правят ли връзка понякога ? Май не.

    18:30 04.11.2026

  • 48 Атина Палада

    19 1 Отговор
    Излъчването на Кая Калас говори само по себе си! Коментар е излишен!

    Коментиран от #51, #52

    18:30 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Оня

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    Я се покажи.

    18:33 04.11.2026

  • 52 Поемала ли си скоро

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    у ичец в остенцата

    18:36 04.11.2026

  • 53 Санкциите работят

    16 2 Отговор
    Досега не я ли притискахте

    18:37 04.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хо-ха-ха

    9 3 Отговор
    Кайчето, а и всички от Брюксел май не са чували нищо за действие и притиводействие, за съпротивление на материалите. И пак не я интересува какво се случва на тези които са между чука и наковалнята.

    Коментиран от #57

    18:40 04.11.2026

  • 56 НА КАЯ

    7 1 Отговор
    Само притискане и натискане на и в главата. Явно е изоставено.

    18:42 04.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    11 3 Отговор
    "По думите ѝ бързото напредване на преговорите с Украйна за членство в ЕС е в интерес на европейската сигурност."

    Европа без граници ще позволи обмяната на опит с украинските гвардия, полиция и ТЦК по организацията на масови отвличания за откуп в къщи на ужаса.

    18:45 04.11.2026

  • 60 КОЛЬО ПАРЪМА

    10 3 Отговор
    Аалуу Каята твойта работа няма да стане ма

    18:49 04.11.2026

  • 61 Абе....

    8 1 Отговор
    От безсилие се раждат уникално тъпи идеи и абсурдни предложения.

    18:49 04.11.2026

  • 62 Къщи на ужасите

    7 2 Отговор
    Отвличания и бой с лопата за получаване на откупи, престрелки между престъпни групировки за контрол над имоти, кол центрове за измами в Украйна и ЕС. Наистина това е нужно за европейска сигурност.

    18:52 04.11.2026

  • 63 1111

    6 1 Отговор
    Тая дрънка глупости - никога в историята при война не е имало "преговори на равна основа", че сега ли ще има? Това е невъзможно...

    Коментиран от #68

    19:03 04.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Офф Кая, офф Калас

    2 0 Отговор
    ЕС не е в уравнението, европката е просто куче-касичка.

    19:11 04.11.2026

  • 66 ММММММ

    3 0 Отговор
    Това, улавото, пак нещо изцвъкало.

    19:11 04.11.2026

  • 67 Пророк Распутин

    1 3 Отговор
    Американските граждани импийчват Тръмп, военните му напускат Иран, Ормузът се разминира, корабите с гориво тръгват, хутите се чудят кого да целят по-напред и с какво, защото Кремъл спира да ги въоръжава, защото укрите му целят военните заводи.
    Логично Тръмп побягва в Раша като всеки виден диктатор, Сенатът праща Пейтриът на Зеленски, руските КГБ хакери подават оставка, Си застава на страната на печелившия (но не разпуска БРИКС, да не е луд), Кимчето продължава да се весели със заря от дефектните си ракетки. Лавров го пенсионират и отива в Лондон. Маша се пенсионира и тоже се мести при семейството си в Лондон. Лондон става, братче, "центърът на просветата", Ким Кардашиян става демократка, а Джей ди Ванс – анархист, Радев рязко става русофоб, Орбан става русофил и русофоб едновременно и т.н.
    А възрожденците са валат. Както обикновено.

    19:11 04.11.2026

  • 68 Все едно

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "1111":

    СССР и САЩ да бяха направили преговори с равна основа с Адолф Хитлер. Европа разпали две световни войни с над 200 милиона жертви по света и сега иска отново световна война, за да заграби спестяванията на убитите европейци.

    19:11 04.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Лесно

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "нннн":

    Но Путин предпочита да капитулира по трудния начин.

    19:14 04.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ачо

    0 0 Отговор
    Можете ли да притискате,моме?Май,май други притискат,вдигайте ръцете!

    19:22 04.11.2026

  • 73 Мисля си, че какадуто

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тая Кая":

    няма да я върне

    19:34 04.11.2026

  • 74 Факти

    0 0 Отговор
    НиКакая Калас: ЕССР и САЩ трябва заедно да притиснат Русия да прекрати войната

    19:39 04.11.2026

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