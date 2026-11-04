Загубата на републиканците може да блокира плановете на Турция за американските F-35

Загубата на мнозинството от републиканците в Камарата на представителите и Сената след междинните избори в САЩ може да затрудни плановете на Турция за връщане в програмата за изтребителите F-35, премахване на санкциите по CAATSA и осигуряване на американски двигатели за турския боен самолет КААН. Това предупреждава турският анализатор Синан Юлген, директор на базирания в Истанбул Център за икономически и външнополитически изследвания EDAM, цитиран от турската редакция на „Дойче веле“.

Според Юлген промяната в политическия баланс във Вашингтон ще направи отношенията с американския Конгрес още по-важни за Анкара. Досегашният подход, основан в значителна степен на личните отношения между президента Реджеп Тайип Ердоган и американския президент Доналд Тръмп, няма да е достатъчен за преодоляване на пречките пред двустранното сътрудничество в отбраната.

Конгресът остава ключов за F-35 и CAATSA

„Промяната в политическия баланс във Вашингтон ще направи отношенията с американския Конгрес още по-важни за Анкара, тъй като досегашният подход на Турция, основан в значителна степен на личните отношения между президента Реджеп Тайип Ердоган и американския президент Доналд Тръмп, няма да бъде достатъчен за преодоляване на съществуващите пречки пред двустранното сътрудничество в отбранителната сфера“, заяви Синан Юлген.

Всяко ново искане на Турция за придобиване на F-35 ще подлежи на разглеждане от Конгреса на САЩ. Промяната в състава му може да затрудни и усилията на Анкара за премахване на санкциите по CAATSA, наложени през 2019 г. заради закупуването на руски зенитно-ракетни системи С-400.

Юлген допуска, че изборният резултат може да повлияе негативно и върху осигуряването на американски двигатели за турския изтребител от пето поколение КААН. Той подчертава, че въпросът няма да се решава само чрез контакти с Белия дом, а ще изисква работа с американските законодатели.

„Турция ще трябва да разшири дипломатическите си контакти във Вашингтон и да търси подкрепа както сред републиканците, така и сред демократите“, посочва анализаторът. По думите му особено значение ще имат позициите на председателите и членовете на комисиите по външна политика в двете камари, които имат отношение към решенията за военните продажби и санкционния режим.

Демократите вероятно ще поставят акцент върху правата

Според Юлген демократите вероятно ще отделят по-голямо внимание на състоянието на демокрацията, върховенството на закона и човешките права в Турция. Тези въпроси може да заемат по-широко място в работата на Конгреса и да повлияят върху политическия контекст на американско-турските отношения.

Анализаторът не определя промяната във Вашингтон като окончателно блокиране на турските отбранителни проекти. Според него тя ще изисква от Анкара по-широка дипломатическа стратегия и по-активна работа с американските законодатели.

Подобна оценка даде и бившият турски дипломат Селим Кунералп в публикация в „Екс“.

„Тръмп загуби контрола над Конгреса. Правителството ще трябва да се откаже от всякакви останали надежди за военни продажби от Конгреса, особено по отношение на F-35. Опасявам се, че и КААН също е понесъл удар. Козът „Тръмп“ вече не може да бъде използван“, написа Кунералп.

Източници: ekathimerini.com