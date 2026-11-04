Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Загубата на републиканците може да блокира плановете на Турция за американските F-35

Загубата на републиканците може да блокира плановете на Турция за американските F-35

4 Ноември, 2026 21:22 337 10

  • сащ-
  • турция-
  • f-35-
  • caatsa-
  • каан

Промяната във Вашингтон може да затрудни и опитите на Анкара да премахне санкциите по CAATSA и да осигури американски двигатели за изтребителя КААН

Загубата на републиканците може да блокира плановете на Турция за американските F-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Загубата на мнозинството от републиканците в Камарата на представителите и Сената след междинните избори в САЩ може да затрудни плановете на Турция за връщане в програмата за изтребителите F-35, премахване на санкциите по CAATSA и осигуряване на американски двигатели за турския боен самолет КААН. Това предупреждава турският анализатор Синан Юлген, директор на базирания в Истанбул Център за икономически и външнополитически изследвания EDAM, цитиран от турската редакция на „Дойче веле“.

Според Юлген промяната в политическия баланс във Вашингтон ще направи отношенията с американския Конгрес още по-важни за Анкара. Досегашният подход, основан в значителна степен на личните отношения между президента Реджеп Тайип Ердоган и американския президент Доналд Тръмп, няма да е достатъчен за преодоляване на пречките пред двустранното сътрудничество в отбраната.

„Промяната в политическия баланс във Вашингтон ще направи отношенията с американския Конгрес още по-важни за Анкара, тъй като досегашният подход на Турция, основан в значителна степен на личните отношения между президента Реджеп Тайип Ердоган и американския президент Доналд Тръмп, няма да бъде достатъчен за преодоляване на съществуващите пречки пред двустранното сътрудничество в отбранителната сфера“, заяви Синан Юлген.

Конгресът остава ключов за F-35 и CAATSA

Всяко ново искане на Турция за придобиване на F-35 ще подлежи на разглеждане от Конгреса на САЩ. Промяната в състава му може да затрудни и усилията на Анкара за премахване на санкциите по CAATSA, наложени през 2019 г. заради закупуването на руски зенитно-ракетни системи С-400.

Юлген допуска, че изборният резултат може да повлияе негативно и върху осигуряването на американски двигатели за турския изтребител от пето поколение КААН. Той подчертава, че въпросът няма да се решава само чрез контакти с Белия дом, а ще изисква работа с американските законодатели.

„Турция ще трябва да разшири дипломатическите си контакти във Вашингтон и да търси подкрепа както сред републиканците, така и сред демократите“, посочва анализаторът. По думите му особено значение ще имат позициите на председателите и членовете на комисиите по външна политика в двете камари, които имат отношение към решенията за военните продажби и санкционния режим.

Демократите вероятно ще поставят акцент върху правата

Според Юлген демократите вероятно ще отделят по-голямо внимание на състоянието на демокрацията, върховенството на закона и човешките права в Турция. Тези въпроси може да заемат по-широко място в работата на Конгреса и да повлияят върху политическия контекст на американско-турските отношения.

Анализаторът не определя промяната във Вашингтон като окончателно блокиране на турските отбранителни проекти. Според него тя ще изисква от Анкара по-широка дипломатическа стратегия и по-активна работа с американските законодатели.

Подобна оценка даде и бившият турски дипломат Селим Кунералп в публикация в „Екс“.

„Тръмп загуби контрола над Конгреса. Правителството ще трябва да се откаже от всякакви останали надежди за военни продажби от Конгреса, особено по отношение на F-35. Опасявам се, че и КААН също е понесъл удар. Козът „Тръмп“ вече не може да бъде използван“, написа Кунералп.

Източници: ekathimerini.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    0 2 Отговор
    Крайно време беше рижият да бъде усмирен.

    Коментиран от #5

    21:23 04.11.2026

  • 2 Робот

    3 1 Отговор
    Султана има от къде да купува...? Той си пие кафето с Путин..

    Коментиран от #4

    21:24 04.11.2026

  • 3 Това е нищо

    1 3 Отговор
    Ще блокира Путин в бункера.

    21:25 04.11.2026

  • 4 Да. Може да купи

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Хипер, най, безаналогови, 6то поколение, самозапалващи се Су57

    Коментиран от #6, #10

    21:26 04.11.2026

  • 5 Не се радвай

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    От САЩ добро няма да видиш!

    21:28 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ами СУ 57":

    Но момент!

    Коментиран от #8

    21:30 04.11.2026

  • 8 Затова казах

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хахаха":

    Колкото и да ти е тъжно от фактите, че СУ 57 е един от най добрите самолети. Не тъжи. Не зависи от теб нищо.

    21:34 04.11.2026

  • 9 А какво имаше в коментар 6

    0 0 Отговор
    че го изтри. Я го погледни пак.

    21:35 04.11.2026

  • 10 Ами СУ 57

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да. Може да купи":

    е един от най добрите самолети в света, колкото и да ти е тъжно.

    21:36 04.11.2026