Турски войник е бил убит при престрелка на границата с Иран

Турски военнослужещ е загинал при престрелка на границата с Иран в югоизточния окръг Хаккяри. Инцидентът е станал на 31 октомври по време на операция за предотвратяване на нелегално преминаване, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от турската телевизия НТВ.

Загиналият е редник Юсуф Саит Юнлю. На седмичния брифинг на министерството беше съобщено, че по случая са започнати разследвания както от турска, така и от иранска страна.

„Операцията по изясняването на инцидента продължава в координация с иранските власти“, заяви турското министерство на отбраната.

Според турските разследващи изстрелът, причинил смъртта на военнослужещия, е произведен от иранска страна. Това е оценка в рамките на продължаващото разследване, а не окончателно установено обстоятелство.

Турски и ирански представители са се срещнали на място

На 3 ноември турски и ирански официални лица са провели среща на мястото на инцидента. Двете страни проверяват обстоятелствата около престрелката и произхода на изстрела.

Турция и Иран имат обща граница с дължина 534 километра. През последните години Анкара засилва охраната на пограничните райони чрез изграждане на бетонни стени, ровове и наблюдателни кули.

По данни на турското министерство на отбраната към януари 2026 г. по границата с Иран са изградени около 380 километра бетонни стени и 553 километра ровове. Съоръженията са част от мерките срещу нелегалната миграция и контрабандата.

Източници: bursadabugun.com