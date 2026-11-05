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Турски войник е бил убит при престрелка на границата с Иран
  Тема: Иранската криза

Турски войник е бил убит при престрелка на границата с Иран

5 Ноември, 2026 15:54 890 6

  • турция-
  • иран-
  • граница-
  • военен-
  • хаккяри

Редник Юсуф Саит Юнлю е бил смъртоносно ранен на 31 октомври при операция срещу нелегално преминаване в Хаккяри. Турция и Иран разследват случая

Турски войник е бил убит при престрелка на границата с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски военнослужещ е загинал при престрелка на границата с Иран в югоизточния окръг Хаккяри. Инцидентът е станал на 31 октомври по време на операция за предотвратяване на нелегално преминаване, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от турската телевизия НТВ.

Загиналият е редник Юсуф Саит Юнлю. На седмичния брифинг на министерството беше съобщено, че по случая са започнати разследвания както от турска, така и от иранска страна.

„Операцията по изясняването на инцидента продължава в координация с иранските власти“, заяви турското министерство на отбраната.

Според турските разследващи изстрелът, причинил смъртта на военнослужещия, е произведен от иранска страна. Това е оценка в рамките на продължаващото разследване, а не окончателно установено обстоятелство.

Турски и ирански представители са се срещнали на място

На 3 ноември турски и ирански официални лица са провели среща на мястото на инцидента. Двете страни проверяват обстоятелствата около престрелката и произхода на изстрела.

Турция и Иран имат обща граница с дължина 534 километра. През последните години Анкара засилва охраната на пограничните райони чрез изграждане на бетонни стени, ровове и наблюдателни кули.

По данни на турското министерство на отбраната към януари 2026 г. по границата с Иран са изградени около 380 километра бетонни стени и 553 километра ровове. Съоръженията са част от мерките срещу нелегалната миграция и контрабандата.

Източници: bursadabugun.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супер

    5 3 Отговор
    А някаква лоша новина има ли?

    15:55 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само така, иранци!

    3 7 Отговор
    Мъчениците от Батак още чакат да бъдат отмъстени. Турците под нжа

    15:56 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПЕНКО

    2 5 Отговор
    ТУРКИЯ И ИРАН НЯМАТ ГРАНИЦА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #6

    16:00 05.11.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПЕНКО":

    Как така нямат Граница,след като не са членки на Шенген?

    16:16 05.11.2026

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