Кървава атака в окупираната Луганска област: има 7 жертви

Най-малко седем души са убити, а 14 са ранени при две украински атаки в окупираната от Русия Луганска област, съобщи назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник.

Петима души са загинали при удар по автобус, пътуващ към Луганск. При атаката са ранени най-малко 13 души. Пасечник определи случилото се като „чудовищен удар“ и заяви, че на пострадалите се оказва медицинска помощ.

При отделно нападение срещу лекотоварен автомобил в района на Ровенки са загинали двама мъже. Един човек е ранен. Пасечник не е посочил какви оръжия са били използвани при атаките.

Луганска област остава под руски контрол

По-голямата част от Луганска област е под руски контрол. Украинската армия редовно нанася удари по цели във вътрешността на територии, контролирани от Русия, като най-често използва дронове.

Съобщените жертви и обстоятелствата около атаките са представени от руските окупационни власти. Независимо потвърждение на данните за загиналите, ранените и използваните оръжия не е посочено.

Пожари в промишлени обекти в Рязан

По-рано руските власти съобщиха и за пожари в промишлени обекти в Рязан след мащабна атака с дронове. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков заяви, че срещу региона са били изпратени повече от 200 дрона.

По думите на Малков електроснабдяването в Рязан е възстановено, а пожарите са били локализирани или потушени.

Ройтерс съобщи, че анализ на публикувани в социалните мрежи видеокадри сочи, че вероятна цел е била Рязанската петролна рафинерия. Агенцията е сравнила видими на кадрите обекти, сред които църква, пътища и сгради, със сателитни и архивни изображения. В същото време Ройтерс отбелязва, че не е могла независимо да установи кога са заснети видеата.

Размерът на евентуалните щети по рафинерията не е изяснен. Съоръжението, което осигурява гориво за Москва, има капацитет да преработва около 340 000 барела петрол дневно.