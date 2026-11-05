Кървава атака в окупираната Луганска област: има 7 жертви

Най-малко седем души са убити, а 14 са ранени при две украински атаки в окупираната от Русия Луганска област, съобщи назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник.
Петима души са загинали при удар по автобус, пътуващ към Луганск. При атаката са ранени най-малко 13 души. Пасечник определи случилото се като „чудовищен удар“ и заяви, че на пострадалите се оказва медицинска помощ.
При отделно нападение срещу лекотоварен автомобил в района на Ровенки са загинали двама мъже. Един човек е ранен. Пасечник не е посочил какви оръжия са били използвани при атаките.
Луганска област остава под руски контрол
По-голямата част от Луганска област е под руски контрол. Украинската армия редовно нанася удари по цели във вътрешността на територии, контролирани от Русия, като най-често използва дронове.
Съобщените жертви и обстоятелствата около атаките са представени от руските окупационни власти. Независимо потвърждение на данните за загиналите, ранените и използваните оръжия не е посочено.
Пожари в промишлени обекти в Рязан
По-рано руските власти съобщиха и за пожари в промишлени обекти в Рязан след мащабна атака с дронове. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков заяви, че срещу региона са били изпратени повече от 200 дрона.
По думите на Малков електроснабдяването в Рязан е възстановено, а пожарите са били локализирани или потушени.
Ройтерс съобщи, че анализ на публикувани в социалните мрежи видеокадри сочи, че вероятна цел е била Рязанската петролна рафинерия. Агенцията е сравнила видими на кадрите обекти, сред които църква, пътища и сгради, със сателитни и архивни изображения. В същото време Ройтерс отбелязва, че не е могла независимо да установи кога са заснети видеата.
Размерът на евентуалните щети по рафинерията не е изяснен. Съоръжението, което осигурява гориво за Москва, има капацитет да преработва около 340 000 барела петрол дневно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #15
17:08 05.11.2026
2 Мишел
17:10 05.11.2026
3 Яд ги е неможачите
Коментиран от #5
17:11 05.11.2026
4 Шанхай
Берия -159, а Хрущов - 166 см.
Медведев - 158 см. Путин - 165.
Дребни вождове, големи ядове.
Коментиран от #6, #16
17:11 05.11.2026
5 Соломон
До коментар #3 от "Яд ги е неможачите":Освободен,колко освободен. Е сега ще има ново освобождение от освободителите
Коментиран от #10
17:12 05.11.2026
6 Хахаха
До коментар #4 от "Шанхай":Зеленски, Макрон, Шолц -158 см.- джуджаци.
17:13 05.11.2026
7 Кина
Коментиран от #11
17:13 05.11.2026
8 ашколсун
17:14 05.11.2026
9 Обикновен човек
Коментиран от #26, #30
17:14 05.11.2026
10 Сюлеманчоууу,
До коментар #5 от "Соломон":Ще,ще,ще ...ей сега ще ...
17:15 05.11.2026
11 Соломон
До коментар #7 от "Кина":Стреля по руска територия. Негова ще стане когато изгонят освободителите
Коментиран от #12
17:15 05.11.2026
12 Кина
До коментар #11 от "Соломон":Блажени са вярващите
Коментиран от #13, #20
17:16 05.11.2026
13 Соломон
До коментар #12 от "Кина":Блажени са вярващите 1,6 милиона руснаци които вярваха че ще превземат Киев за три дни
Коментиран от #28
17:19 05.11.2026
14 Типични украински зверства
17:22 05.11.2026
15 едва ли
До коментар #1 от "Соломон":просто, поредното зверство западните елити, което ще направи руския народ още по- единен и непоколебим..
Бог да упокои душите на загиналите и да излекува ранените!
Коментиран от #22
17:22 05.11.2026
16 хахахах
До коментар #4 от "Шанхай":Най-голям е Тръмп. А дали най-високият е най-умен и най-добър?
17:22 05.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 русия
Коментиран от #29
17:23 05.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Вуте
17:24 05.11.2026
22 Соломон
До коментар #15 от "едва ли":Да бе . Вождовете им ги избиват а те продължават да воюват с НАТО. Което никога не е стъпвали в Русия
Коментиран от #38
17:25 05.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 обикновен човек
До коментар #9 от "Обикновен човек":Всеки ден се благодаря на съдбата, че не съм петроханец.
17:30 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Жнжнжн
До коментар #13 от "Соломон":В Украйна си бил нали колко им хубаво съмнявам се
17:46 05.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Търновец
До коментар #9 от "Обикновен човек":Какво е това Руснак, Украинец, Славянин - това да били номадски племена.
17:57 05.11.2026
31 Истината:
Отпускането на средствата е като награда за терористичните действия на Украйна
съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Коментиран от #32, #37
17:58 05.11.2026
32 Браво
До коментар #31 от "Истината:":На Урсула!!!
17:59 05.11.2026
33 Да ви информираме:
НЕЩО ПОВЕЧЕ - поразен е и регионалният център на Уайлдберис в Рязан.
18:00 05.11.2026
34 Жертви на отломки от
18:01 05.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Маша Мамашенка
18:03 05.11.2026
37 И кво?
До коментар #31 от "Истината:":Захапи се отзад .Пари и оръжие за Украйна винаги ще има.
18:04 05.11.2026
38 ясно е
До коментар #22 от "Соломон":пропагандата така е промила главите на русофобите, че не могат две и две да съберат ...
18:05 05.11.2026