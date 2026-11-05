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Кървава атака в окупираната Луганска област: има 7 жертви
  Тема: Украйна

Кървава атака в окупираната Луганска област: има 7 жертви

5 Ноември, 2026 17:05 1 337 38

  • луганска област-
  • украйна-
  • леонид пасечник-
  • ровенки-
  • рязанска рафинерия

Петима са загинали при атака срещу автобус, а двама мъже са убити при удар по лекотоварен автомобил край Ровенки, съобщи назначеният от Русия губернатор Леонид Пасечник

Кървава атака в окупираната Луганска област: има 7 жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем души са убити, а 14 са ранени при две украински атаки в окупираната от Русия Луганска област, съобщи назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник.

Петима души са загинали при удар по автобус, пътуващ към Луганск. При атаката са ранени най-малко 13 души. Пасечник определи случилото се като „чудовищен удар“ и заяви, че на пострадалите се оказва медицинска помощ.

При отделно нападение срещу лекотоварен автомобил в района на Ровенки са загинали двама мъже. Един човек е ранен. Пасечник не е посочил какви оръжия са били използвани при атаките.

Луганска област остава под руски контрол

По-голямата част от Луганска област е под руски контрол. Украинската армия редовно нанася удари по цели във вътрешността на територии, контролирани от Русия, като най-често използва дронове.

Съобщените жертви и обстоятелствата около атаките са представени от руските окупационни власти. Независимо потвърждение на данните за загиналите, ранените и използваните оръжия не е посочено.

Пожари в промишлени обекти в Рязан

По-рано руските власти съобщиха и за пожари в промишлени обекти в Рязан след мащабна атака с дронове. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков заяви, че срещу региона са били изпратени повече от 200 дрона.

По думите на Малков електроснабдяването в Рязан е възстановено, а пожарите са били локализирани или потушени.

Ройтерс съобщи, че анализ на публикувани в социалните мрежи видеокадри сочи, че вероятна цел е била Рязанската петролна рафинерия. Агенцията е сравнила видими на кадрите обекти, сред които църква, пътища и сгради, със сателитни и архивни изображения. В същото време Ройтерс отбелязва, че не е могла независимо да установи кога са заснети видеата.

Размерът на евентуалните щети по рафинерията не е изяснен. Съоръжението, което осигурява гориво за Москва, има капацитет да преработва около 340 000 барела петрол дневно.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    12 32 Отговор
    А в автобуса са се возили едни момчета дето си играят със дронове

    Коментиран от #15

    17:08 05.11.2026

  • 2 Мишел

    11 27 Отговор
    Руский мир.

    17:10 05.11.2026

  • 3 Яд ги е неможачите

    33 15 Отговор
    Луганск е на 99% освободена от руската армия. От яд че на фронта губят, убиват цивилни.

    Коментиран от #5

    17:11 05.11.2026

  • 4 Шанхай

    14 31 Отговор
    Ленин - 164 см. Сталин - 163,
    Берия -159, а Хрущов - 166 см.
    Медведев - 158 см. Путин - 165.
    Дребни вождове, големи ядове.

    Коментиран от #6, #16

    17:11 05.11.2026

  • 5 Соломон

    12 21 Отговор

    До коментар #3 от "Яд ги е неможачите":

    Освободен,колко освободен. Е сега ще има ново освобождение от освободителите

    Коментиран от #10

    17:12 05.11.2026

  • 6 Хахаха

    31 8 Отговор

    До коментар #4 от "Шанхай":

    Зеленски, Макрон, Шолц -158 см.- джуджаци.

    17:13 05.11.2026

  • 7 Кина

    22 10 Отговор
    Глупакът стреля по уж неговата територия..! Нормално силите вече не стигат за по далече..

    Коментиран от #11

    17:13 05.11.2026

  • 8 ашколсун

    10 17 Отговор
    хаирлия да е !

    17:14 05.11.2026

  • 9 Обикновен човек

    12 24 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #26, #30

    17:14 05.11.2026

  • 10 Сюлеманчоууу,

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Ще,ще,ще ...ей сега ще ...

    17:15 05.11.2026

  • 11 Соломон

    11 16 Отговор

    До коментар #7 от "Кина":

    Стреля по руска територия. Негова ще стане когато изгонят освободителите

    Коментиран от #12

    17:15 05.11.2026

  • 12 Кина

    15 7 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Блажени са вярващите

    Коментиран от #13, #20

    17:16 05.11.2026

  • 13 Соломон

    8 18 Отговор

    До коментар #12 от "Кина":

    Блажени са вярващите 1,6 милиона руснаци които вярваха че ще превземат Киев за три дни

    Коментиран от #28

    17:19 05.11.2026

  • 14 Типични украински зверства

    16 7 Отговор
    Това са украинските "борци за мир". Това им поведение е от 2014 ама медиите се правят на глухи и слепи.

    17:22 05.11.2026

  • 15 едва ли

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    просто, поредното зверство западните елити, което ще направи руския народ още по- единен и непоколебим..
    Бог да упокои душите на загиналите и да излекува ранените!

    Коментиран от #22

    17:22 05.11.2026

  • 16 хахахах

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шанхай":

    Най-голям е Тръмп. А дали най-високият е най-умен и най-добър?

    17:22 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 русия

    12 4 Отговор
    наркомана вика дайте пари и оръжие ще си връщаме окупираната територия, щом окупирана има украинци там цивилни по логика и кво прави трепе си гражданите.

    Коментиран от #29

    17:23 05.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вуте

    16 2 Отговор
    Интересен е начинът по който "свободните" медии поднасят новината. След внимателен прочит едва се разбира КОЙ е извършил атаката.

    17:24 05.11.2026

  • 22 Соломон

    5 13 Отговор

    До коментар #15 от "едва ли":

    Да бе . Вождовете им ги избиват а те продължават да воюват с НАТО. Което никога не е стъпвали в Русия

    Коментиран от #38

    17:25 05.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 обикновен човек

    15 4 Отговор

    До коментар #9 от "Обикновен човек":

    Всеки ден се благодаря на съдбата, че не съм петроханец.

    17:30 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Жнжнжн

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    В Украйна си бил нали колко им хубаво съмнявам се

    17:46 05.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обикновен човек":

    Какво е това Руснак, Украинец, Славянин - това да били номадски племена.

    17:57 05.11.2026

  • 31 Истината:

    1 1 Отговор
    Европейският съюз превежда 4,36 млрд. евро на Украйна в навечерието зимата.
    Отпускането на средствата е като награда за терористичните действия на Украйна
    съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

    Коментиран от #32, #37

    17:58 05.11.2026

  • 32 Браво

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Истината:":

    На Урсула!!!

    17:59 05.11.2026

  • 33 Да ви информираме:

    2 1 Отговор
    Рязанската рафинерия е тежко поразена, ГОРЯТ МАШАБНИ ПОЖАРИ.

    НЕЩО ПОВЕЧЕ - поразен е и регионалният център на Уайлдберис в Рязан.

    18:00 05.11.2026

  • 34 Жертви на отломки от

    0 1 Отговор
    ПВО.

    18:01 05.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Маша Мамашенка

    2 2 Отговор
    Що не си стояхме в Кремъл, ми ни трябваше да се захващаме с тоя ужасен Зеленски?!😩

    18:03 05.11.2026

  • 37 И кво?

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Истината:":

    Захапи се отзад .Пари и оръжие за Украйна винаги ще има.

    18:04 05.11.2026

  • 38 ясно е

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Соломон":

    пропагандата така е промила главите на русофобите, че не могат две и две да съберат ...

    18:05 05.11.2026

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